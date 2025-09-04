Новини
Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

4 Септември, 2025 14:28 522 8

По неофициална информация той е с тежка травма в коремната област. Лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По неофициална информация той е с тежка травма в коремната област. Лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.


Напиши коментар:


  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    В Сопот говорих с много местни жители и никой не иска завод за барут в центъра на града.Казаха че миналата година във ВМЗ има 15 убити и 40 ранени.

    14:29 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Нитроглицеринът е много опасен.Изтървеш го и край с теб.

    14:30 04.09.2025

  • 3 1488

    7 0 Отговор
    пред общината съм и се залях с бензин
    ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация

    14:33 04.09.2025

  • 4 Програмиста

    2 5 Отговор
    Руски саботаж!!

    14:33 04.09.2025

  • 6 12321

    6 1 Отговор
    ЛЛайнен дда ддойде от ццаревичка и да се тупа в ггърдите - какъвв ззавод е направила. Може да открие и други фирми - ммедицински, ппогребални.
    Пиша така, защото ттриятЪ!

    14:34 04.09.2025

  • 7 Правят калашници

    4 0 Отговор
    за крайна и после кешират.
    Ако има карма, това е тя.
    Аз не разбирам, защото съм от село, който знае повече, да каже.

    14:41 04.09.2025

  • 8 При завод за барут

    0 0 Отговор
    всички можем надомно да правим фишеци и да ги продаваме.
    Решаваме и безработицата и доходите.

    14:45 04.09.2025

