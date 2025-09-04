ДНСК назначи държавна приемателна комисия за АМ „Европа“

Със Заповед № РД-19-526/04.09.2025г. на началника на Дирекция за национален строителен контрол е назначена държавна приемателна комисия за строеж: „ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“, ЧАСТ ОТ АМ „ЕВРОПА“ ОТ КМ 32+447.20 ДО КМ 48+903“, находящ се на територията на Столична община, област София и община Божурище и община Костинброд, Софийска област.

Това съобщиха от ДНСК.

Срокът за работата на комисията е 10 работни дни, като през този период ще бъдат направени огледи на трасето и преглед на строителната документация.