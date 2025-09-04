Новини
ДНСК назначи държавна приемателна комисия за АМ „Европа"
  Тема: Войната на пътя

ДНСК назначи държавна приемателна комисия за АМ „Европа“

4 Септември, 2025 17:06

Срокът за работата на комисията е 10 работни дни

ДНСК назначи държавна приемателна комисия за АМ „Европа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Със Заповед № РД-19-526/04.09.2025г. на началника на Дирекция за национален строителен контрол е назначена държавна приемателна комисия за строеж: „ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“, ЧАСТ ОТ АМ „ЕВРОПА“ ОТ КМ 32+447.20 ДО КМ 48+903“, находящ се на територията на Столична община, област София и община Божурище и община Костинброд, Софийска област.

Това съобщиха от ДНСК.

Срокът за работата на комисията е 10 работни дни, като през този период ще бъдат направени огледи на трасето и преглед на строителната документация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Миризлив пор

    1 1 Отговор
    Огледи, някой ще се разхожда, ще потърква с краче, ще оглежда дали има осова линия и ще пише на хартия. В същото време, АПИ имат закупена апаратура скенер/радар за милиони и при преминаване на скорост може да сканира дебелина на асфалта, грапавост и светлоотразителна способност на маркировката! Ама тази подвижна лаборатория не се ползва! Защото няма платена застраховка.

    Коментиран от #2

    17:19 04.09.2025

  • 2 Незнм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Миризлив пор":

    дали е само до застраховката или просто от това какво ще покаже аниза..

    17:23 04.09.2025

  • 4 Асен

    0 0 Отговор
    Догодина е за ремонт гарантирано от Герб.

    18:00 04.09.2025

