Кристиан Вигенин: Законът за критичните лекарства трябва да бъде гъвкав и справедлив към по-малките държави членки

4 Септември, 2025 18:32 402

Вигенин обърна внимание, че правното основание на предложението поражда несигурност и настоя за двойно основание - членове 114 и 168 от Договора за функционирането на ЕС

Божидара Дончева Божидара Дончева

Законът за критичните лекарства е важна инициатива за засилване на устойчивостта на веригите за доставка и за защита на пациентите в целия Европейски съюз, но не бива да се превърне в нова тежест за по-малките държави членки - това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на обсъждания в Европейския парламент.

„Законът за критичните лекарства трябва да укрепи фармацевтичната устойчивост на Европа, като същевременно вземе предвид разнообразието на нашите здравни системи. За да бъде успешен, той трябва да предлага гъвкавост, справедливост и истинска субсидиарност.“ подчерта Вигенин.

Той обърна внимание, че правното основание на предложението поражда несигурност и настоя за двойно основание - членове 114 и 168 от Договора за функционирането на ЕС. Вигенин предупреди също, че задължителните допълнителни критерии при обществените поръчки могат да увеличат разходите за лекарства и да ограничат достъпа на пациентите, поради което тези мерки следва да останат по избор.

По отношение на съвместните обществени поръчки той подчерта, че регионалното сътрудничество между държави с близки бюджети може да бъде полезно, но централизираното възлагане крие рискове - сближаване на цените, натиск върху националните системи за възстановяване, изключване на по-малките производители и договори, несъобразени с националните реалности. Според него изискването за национални програми в рамките на шест месеца е непропорционално и трудно приложимо, като държавите трябва да запазят правото си сами да решават дали и кога да въведат такива мерки.

Вигенин увери, че трябва да бъдат подкрепени усилията за гарантиране на достъпността на жизненоважни лекарства, но настоя законодателството да бъде адаптирано по такъв начин, че да не създава допълнителна тежест за държави с ограничени ресурси.

Проектът на Закон за критичните лекарства беше предложен от ЕК на 11 март 2025 г., като целта му е да намали зависимостта на Евросъюза от вноса на жизненоважни медикаменти и да предотврати бъдещи кризи с недостиг на лекарства.

