Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо кабинета

Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерски съвет, цитиран от novini.bg.

По време на захождането на самолета на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив, обясни Желязков.

"Още когато делегацията слезе от самолета, ми беше споделено. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Още в същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. Това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях", каза още министър-председателят.

В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, поясни премиерът Желязков.

Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината, замаскиране. В случая имаме очевидно интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително, допълни Желязков.

По думите му на 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия. И добави, че подобни интерференции се случват всеки ден от началото на войната в Украйна.

Опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна, смята премиерът. "Ние сме много разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет, посочи още Росен Желязков.