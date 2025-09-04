Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо кабинета

Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерски съвет, цитиран от novini.bg.
По време на захождането на самолета на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив, обясни Желязков.
"Още когато делегацията слезе от самолета, ми беше споделено. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Още в същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. Това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях", каза още министър-председателят.
В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, поясни премиерът Желязков.
Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината, замаскиране. В случая имаме очевидно интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително, допълни Желязков.
По думите му на 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия. И добави, че подобни интерференции се случват всеки ден от началото на войната в Украйна.
Опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна, смята премиерът. "Ние сме много разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет, посочи още Росен Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бонев
17:01 04.09.2025
2 Последния Софиянец
17:01 04.09.2025
3 копрайм
Коментиран от #5, #31
17:03 04.09.2025
4 Хохо Бохо
17:04 04.09.2025
5 Росен Желязков
До коментар #3 от "копрайм":Аз си имам водопад в хотела за 50 млн.
17:04 04.09.2025
6 Това
17:05 04.09.2025
7 Хибридният Джелязко
17:06 04.09.2025
8 нова
17:11 04.09.2025
9 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
.... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема, който спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
17:11 04.09.2025
10 То си пише
17:11 04.09.2025
11 Слави
17:12 04.09.2025
12 К.К
17:12 04.09.2025
13 Червената шапчица
Като инженер по електроника, мога само да се изсмея на термина "нарушение в честотите".
А нарушения в амплитудите имало ли е?
17:12 04.09.2025
14 Факт !
Благодаря за вниманието!
17:12 04.09.2025
15 росица плювнюалиева банова
17:12 04.09.2025
16 Че и
17:13 04.09.2025
17 хаоса на фронтовата линия е тежък
17:14 04.09.2025
18 Лост
17:14 04.09.2025
19 ушанкиб
17:14 04.09.2025
20 баба Дора
17:14 04.09.2025
21 ПРЕСА
Коментиран от #25, #27
17:15 04.09.2025
22 провинциалист
17:16 04.09.2025
23 ПЛЕВНЕЛИЕВ
17:16 04.09.2025
24 СЕДЕСАР
17:19 04.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 СТЮАРДЕСА
17:20 04.09.2025
27 Хмм
До коментар #21 от "ПРЕСА":Файненшъл Таймс
17:21 04.09.2025
28 Стареца
ЩОМ Е ИМАЛО 54 интерференции на Българска територия я да вземе да отговори защо не е пуснат NOTAN( notice to airmen) ( съобщение до екипажите) НЯМА ТАКЪВ - вече е проверено . Абе тоя за тъпаци като Тиквата ли ни смята ( нали му е гурото)
17:24 04.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Търновец
До коментар #3 от "копрайм":Приятелю - потърсете на тубата да видите как живеят жителите в много населени места в Сибир включително Северен Сибир - ходят за вода с кофи на реката или копаят общи кладенци, в много секс дори няма и помен от улици а пространството между домовете е затревено, често между селата няма пътища и има блата - просто повърхностните води не могат да проникнат надълбоко - е някои напреднали държави да изнамерили технологии за отводняване на блатата но очевидно Русия не е такава, често хората в такива области за транспорт използуват коне. А на Северен Сибир още живеят в юрти от прътове и кожи на животни, няма лекар а в много селца няма и електричество. Иначе Си от е много богат на полезни изкопаеми - вижте двореца за 2 милиарда долара на Вова на брега на Черно море.
Коментиран от #36
17:31 04.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 604
.за туй че ни заложихте живота ще плащате с вашите...и тоя ден наближава!
17:39 04.09.2025
35 Ами
17:47 04.09.2025
36 Хихи
До коментар #31 от "Търновец":а,пък вие, в Търново, живеете като в Цюрих, ли ?! Целият ви град е сметище и пълен с електората на гроб и депесето...
17:52 04.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Жалък и некадърен крадлив мафиот
18:06 04.09.2025