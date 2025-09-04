Новини
Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо кабинета

4 Септември, 2025 16:59 667 38

Опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна, смята премиерът

Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо кабинета - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерски съвет, цитиран от novini.bg.
По време на захождането на самолета на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив, обясни Желязков.

"Още когато делегацията слезе от самолета, ми беше споделено. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Още в същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. Това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях", каза още министър-председателят.
В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, поясни премиерът Желязков.

Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината, замаскиране. В случая имаме очевидно интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително, допълни Желязков.

По думите му на 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия. И добави, че подобни интерференции се случват всеки ден от началото на войната в Украйна.

Опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна, смята премиерът. "Ние сме много разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет, посочи още Росен Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бонев

    30 4 Отговор
    И този излезе повече украинец, отколкото българин .

    17:01 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Колко войници обеща за Украйна Росен Желязков днес по видеовръзката с Париж?

    17:01 04.09.2025

  • 3 копрайм

    24 4 Отговор
    влакове през ден дерайлирват ,урсуспията се нас-рала в самолета ,висше ченге пребито като куче ,300 000 хиляди нямат вода.... ко прайм водопадкоооооо

    Коментиран от #5, #31

    17:03 04.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    19 1 Отговор
    Ако имаше истинска опозиция щяха да те изслушват на тема "концесия на летище София" колко милиона опрости и колко прибра?

    17:04 04.09.2025

  • 5 Росен Желязков

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "копрайм":

    Аз си имам водопад в хотела за 50 млн.

    17:04 04.09.2025

  • 6 Това

    20 2 Отговор
    са провокационни и манипулативни приказки ! Българските граждани имат правото да бъдат информирани , да питат и знаят , а не да им разтягат локуми с отегчение и досада и да крият перманентно истините , чакайки да се разшуми и тогава да се опитат да ги залъжат като малки деца ! Унизително !

    17:05 04.09.2025

  • 7 Хибридният Джелязко

    17 1 Отговор
    Между Тиква и Шопар.

    17:06 04.09.2025

  • 8 нова

    13 1 Отговор
    Кой каза че има руска намеса да влезе в затвора мисля че Плевнелиев!

    17:11 04.09.2025

  • 9 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    12 3 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    .... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема, който спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    17:11 04.09.2025

  • 10 То си пише

    7 3 Отговор
    Акой пусна тази партенка ....?!!!

    17:11 04.09.2025

  • 11 Слави

    14 2 Отговор
    Пудела на тиквата сутринта мига като плъх у брашно

    17:12 04.09.2025

  • 12 К.К

    17 2 Отговор
    Днешното ти изслушване в парламента, беше една бутафория, лъжи и заблуди за публиката на килограм. Не те ли е срам, човек, да бъдеш " сламен", наужким премиер министъ, от който нищо не зависи, нямаш ли поне малко мъжко достойнсто? Народът не ви иска и теб и цялото измислено правителство, което нищо не прави, а мисли единствено за собственото си благополучие.

    17:12 04.09.2025

  • 13 Червената шапчица

    14 0 Отговор
    Желязков за инцидента с Урсула фон дер Лайен: Става въпрос за нарушения в честотите. Това изявление на калинката Роско, която вчера каза, че GPS сателитите били на 20 км орбита е гениално....
    Като инженер по електроника, мога само да се изсмея на термина "нарушение в честотите".
    А нарушения в амплитудите имало ли е?

    17:12 04.09.2025

  • 14 Факт !

    14 0 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Благодаря за вниманието!

    17:12 04.09.2025

  • 15 росица плювнюалиева банова

    11 0 Отговор
    тоя росен по голямо менте от мен

    17:12 04.09.2025

  • 16 Че и

    12 0 Отговор
    се заоправдавал на всичките си резили отгоре !

    17:13 04.09.2025

  • 17 хаоса на фронтовата линия е тежък

    16 0 Отговор
    Типичен некадърник ,мързеливец, манипулатор и лъжец. Приказки малоумни и напълно безсмислени , изслушването било ЧАСТ от хибридната, опозиционна, информационна атака срещу кабинета - моля ви се. И какво от това. Атаки всекави от всякъде. А и трябва да си в закона и да отговаряш в него и според него. За това си там .И си оправи администрацията щото не работи ........... и вода няма и много други неща. Разруха е , а ти мързелуваш и празни приказки и малоумия твориш.

    17:14 04.09.2025

  • 18 Лост

    15 0 Отговор
    Какво стана с първата Ф-ка? Ще лети или само ще се снимат с нея?

    17:14 04.09.2025

  • 19 ушанкиб

    5 9 Отговор
    кремъл и най вече вулвин и копейкин опитват да напомнят за себе си слет дългата отпуска. всички ги забравихме тези нахууйници

    17:14 04.09.2025

  • 20 баба Дора

    10 1 Отговор
    Тръмпич обади се на началника в Москва да им хвърли тук един Орешник малко да се кротнат тук тия нашите дебили!

    17:14 04.09.2025

  • 21 ПРЕСА

    10 1 Отговор
    КОЙ ПУСНА ПАРТЕНКАТА СЕГА ДА ЯДЕ ДЕБЕЛИЯ

    Коментиран от #25, #27

    17:15 04.09.2025

  • 22 провинциалист

    14 1 Отговор
    росен желязков Е хибридна атака!

    17:16 04.09.2025

  • 23 ПЛЕВНЕЛИЕВ

    12 1 Отговор
    РУСИЯ ДА ОСЪДИ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

    17:16 04.09.2025

  • 24 СЕДЕСАР

    11 1 Отговор
    РОСЕНЧО ГЛЕДА ЛИ ПАРАДА В КИТАЙ ТИКВАТА ЩЕ ТЕ ХВЪРЛИ НА КУЧЕТАТА КАТО ЦЕЦКО

    17:19 04.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 СТЮАРДЕСА

    9 1 Отговор
    АБЕ ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ НИЩО НЕ КАЗВАТЕ КОЙ ПРИБРА ПАРАТА

    17:20 04.09.2025

  • 27 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПРЕСА":

    Файненшъл Таймс

    17:21 04.09.2025

  • 28 Стареца

    7 1 Отговор
    По думите му на 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия. И добави, че подобни интерференции се случват всеки ден от началото на войната в Украйна.
    ЩОМ Е ИМАЛО 54 интерференции на Българска територия я да вземе да отговори защо не е пуснат NOTAN( notice to airmen) ( съобщение до екипажите) НЯМА ТАКЪВ - вече е проверено . Абе тоя за тъпаци като Тиквата ли ни смята ( нали му е гурото)

    17:24 04.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Търновец

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "копрайм":

    Приятелю - потърсете на тубата да видите как живеят жителите в много населени места в Сибир включително Северен Сибир - ходят за вода с кофи на реката или копаят общи кладенци, в много секс дори няма и помен от улици а пространството между домовете е затревено, често между селата няма пътища и има блата - просто повърхностните води не могат да проникнат надълбоко - е някои напреднали държави да изнамерили технологии за отводняване на блатата но очевидно Русия не е такава, често хората в такива области за транспорт използуват коне. А на Северен Сибир още живеят в юрти от прътове и кожи на животни, няма лекар а в много селца няма и електричество. Иначе Си от е много богат на полезни изкопаеми - вижте двореца за 2 милиарда долара на Вова на брега на Черно море.

    Коментиран от #36

    17:31 04.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 604

    2 1 Отговор
    Тоа папурко..че и на конци.....ще е сред първите по диреците, пита ли някой тоя минт дил, че и ни записа сред губещите.

    .за туй че ни заложихте живота ще плащате с вашите...и тоя ден наближава!

    17:39 04.09.2025

  • 35 Ами

    3 1 Отговор
    печетаря на бюлетините за гроб,да разкаже пред НС и за хотела с водопада на жена му и за ресторанта на дъщерята!

    17:47 04.09.2025

  • 36 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    а,пък вие, в Търново, живеете като в Цюрих, ли ?! Целият ви град е сметище и пълен с електората на гроб и депесето...

    17:52 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Жалък и некадърен крадлив мафиот

    1 0 Отговор
    Пародия на смешник, пардон министър председател

    18:06 04.09.2025

