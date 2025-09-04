АТВ-то, което причина смъртта на Христина в Слънчев бряг: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км.

През последните месеци зачестиха инцидентите с АТВ-та и тротинетки. Някои от тях завършиха трагично. Има ли правила за наемането им и изисква ли се някаква квалификация, за да се качиш в тях?
„Контролът при този вид превозни средства е изключително занижен. Една част от тях отиват за регистрация като селско-стопански машини, а другата част си подлежат на регистрация - така както моторите, например, или леките автомобили“. Това заяви пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Тя коментира и АТВ-то, с което блъсната в Слънчев бряг починалата по-късно Христина.
„Там получихме много интересна информация чрез нашата платформа за подаване на сигнали, че всъщност има проблем, тъй като това превозно средство 5 години е минавало на технически преглед. На 10 август за първи път минава и то е на 816 км. 2021 г. километрите стават 8100 на това превозно средство. През 2023 година те са 3137. И 2025 година превозното средство е на 150 км“, посочи пътният експерт.
„Сега ще ви обясня защо е така. Защото се представя едно превозно средство с един регистрационен номер. Де факто обаче регистрационният номер се отнася за съвсем друго превозно средство, както най-вероятно ние предполагаме, че е станало и в конкретния случаи“, обясни Русинова.
„В момента действа една система и в момента, в който това превозно средство – километражът не съвпада с предната година и километрите са по-малко, в Изпълнителна агенция започва да свети червена аларма. И ние питаме, ако това е било така, на какво се дължи това, че никой не е обърнал внимание, никой не е проверил на тази фирма превозните средства как минават на преглед“, допълни още тя.
Днес започна дългоочакваният ремонт на отсечката, на която загина Сияна.
„Както знаете, ние излязохме с доклад, който показва доста съществени дефицити, свързани с безопасността, като например непочиствана с години растителност, ниско сцепление на асфалтовата настилка, коловози, странично изтласкване на асфалта - все неща, които превръщаха пътя в много опасен. И разбира се, нашето настояване беше тези проблеми да бъдат коригирани и отстранени, което днес се случи“, посочи Русинова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #19
22:18 04.09.2025
2 Последния Софиянец
22:19 04.09.2025
3 Истината
22:22 04.09.2025
4 Мдаа
22:23 04.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Това от клипа НЕ Е АТВ‼️
22:24 04.09.2025
6 Ееее
22:30 04.09.2025
7 Да, бе
Ясно
22:30 04.09.2025
8 Както винаги
22:32 04.09.2025
9 Те и МПС-тата
Коментиран от #12, #13
22:33 04.09.2025
10 Миризлив пор
22:36 04.09.2025
11 дядо дръм-пир
22:39 04.09.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Те и МПС-тата":На баби дето ходили с тях само в петък на пазар🚘
И то ако не вали🚘
Я, даже си е забравила бастуна в багажника🚘
Коментиран от #14
22:39 04.09.2025
13 Ам чи
До коментар #9 от "Те и МПС-тата":Те и клиентите са такива ,с два лева искат ,коли карани от баби и дядовци в напреднала възраст
22:40 04.09.2025
14 Слушай копей
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Търсенето определя предлагането ,кат не ти аресва купувай новия масквич и карай
Коментиран от #17, #18
22:41 04.09.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:44 04.09.2025
16 стига глупости!!!
22:45 04.09.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Слушай копей":Ех ПО ПЕЙКА не У-риентирана❗
Измамата няма нищо общо с търсенето и предлагането❗
Ама ти откъде да ги знаеш тези неща с ПРАЗНИЯ СИ ТАВАН ❗
22:47 04.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Слушай копей":ПО ПЕЙКО, неУМНА и неЗНАЕЩА,
каква кола карам ли ❓
2024-та си закупих кола произведена
2024-та и доставена....
2024-та 🚘🚘🚘
22:52 04.09.2025
19 тоест
До коментар #1 от "Помак":между двете е : Стъпил на два бряга.
22:54 04.09.2025
20 коко
22:54 04.09.2025
21 ДрайвингПлежър
Минавали различно атв-та али бали! Нали се снима талон с рама, снима се превозното средство в пункта, всичко се документира! Чула недочула и тя!
МНОЗИНА ЩЕ ИЗМРЕТЕ, докато това са ви експертите - а милицията мисли само за приходи от глоби
22:55 04.09.2025