4 Септември, 2025 22:15 1 011 21

„Сега ще ви обясня защо е така. Защото се представя едно превозно средство  с един регистрационен номер.  Де факто обаче регистрационният номер се отнася за съвсем друго превозно средство,  както най-вероятно ние предполагаме,  че е станало и в конкретния случаи“, обясни Диана Русинова от ЕЦТП

АТВ-то, което причина смъртта на Христина в Слънчев бряг: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През последните месеци зачестиха инцидентите с АТВ-та и тротинетки. Някои от тях завършиха трагично. Има ли правила за наемането им и изисква ли се някаква квалификация, за да се качиш в тях?

„Контролът при този вид превозни средства е изключително занижен. Една част от тях отиват за регистрация като селско-стопански машини, а другата част си подлежат на регистрация - така както моторите, например, или леките автомобили“. Това заяви пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Тя коментира и АТВ-то, с което блъсната в Слънчев бряг починалата по-късно Христина.
„Там получихме много интересна информация чрез нашата платформа за подаване на сигнали, че всъщност има проблем, тъй като това превозно средство 5 години е минавало на технически преглед. На 10 август за първи път минава и то е на 816 км. 2021 г. километрите стават 8100 на това превозно средство. През 2023 година те са 3137. И 2025 година превозното средство е на 150 км“, посочи пътният експерт.
„Сега ще ви обясня защо е така. Защото се представя едно превозно средство с един регистрационен номер. Де факто обаче регистрационният номер се отнася за съвсем друго превозно средство, както най-вероятно ние предполагаме, че е станало и в конкретния случаи“, обясни Русинова.

„В момента действа една система и в момента, в който това превозно средство – километражът не съвпада с предната година и километрите са по-малко, в Изпълнителна агенция започва да свети червена аларма. И ние питаме, ако това е било така, на какво се дължи това, че никой не е обърнал внимание, никой не е проверил на тази фирма превозните средства как минават на преглед“, допълни още тя.

Днес започна дългоочакваният ремонт на отсечката, на която загина Сияна.
„Както знаете, ние излязохме с доклад, който показва доста съществени дефицити, свързани с безопасността, като например непочиствана с години растителност, ниско сцепление на асфалтовата настилка, коловози, странично изтласкване на асфалта - все неща, които превръщаха пътя в много опасен. И разбира се, нашето настояване беше тези проблеми да бъдат коригирани и отстранени, което днес се случи“, посочи Русинова.


  • 1 Помак

    9 9 Отговор
    Не можах да разбера ..ти маж ли си жина ли си ?

    Коментиран от #19

    22:18 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Това не е АТВ а минихамър който тежи един тон

    22:19 04.09.2025

  • 3 Истината

    14 0 Отговор
    ЗАЩО ПРИ ПТП С АВТОБУС ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И МВР РАЗЛЕДВАТ БЪРЗО ФИРМАТА ,А В СЛ.БРЯГ ФИРМАТА ИЗЧЕЗНА И НИКОЙ НИЩО НЕ КАЗА ЗА РАЗЛЕДВАНЕ НА СЪЩАТА! КОГО ПРЕКРИВАТ КАРАДЖОВ И МИТОВ ?

    22:22 04.09.2025

  • 4 Мдаа

    8 0 Отговор
    Всички замесени лица да получат същата присъда като на подсъдимия!

    22:23 04.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор
    Ей не се научиха , че АТВ е нещо си със седалка и с КУРмило на мАтор ❗
    Това от клипа НЕ Е АТВ‼️

    22:24 04.09.2025

  • 6 Ееее

    8 5 Отговор
    Господин Диана Русинова пътен експерт с очи различни.

    22:30 04.09.2025

  • 7 Да, бе

    4 0 Отговор
    и вие не сте виновни.
    Ясно

    22:30 04.09.2025

  • 8 Както винаги

    9 0 Отговор
    виновни са само загиналите и пострадалите.

    22:32 04.09.2025

  • 9 Те и МПС-тата

    11 0 Отговор
    По аФтокъщите са на реалните 160 000 км.

    Коментиран от #12, #13

    22:33 04.09.2025

  • 10 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Тук е нормално километражите да се въртят. А и за да има регистрация трябва да има най-малко номер на рама и лесно се разбира дали е пипан.

    22:36 04.09.2025

  • 11 дядо дръм-пир

    2 3 Отговор
    Не разбрах кой е виновен???Фирмата ли е виновна за неумението на шаафьора ,онуй количката дет и виикате АТВ,а то май Аутомобил или туй дет мнооого говори ,а нищо не знае ...дет се чудите маж ли е или жень....та кажете кой е виновен от тези за сакатлъка.........цяла рода затри туй фирмата..........Добре ,че не обвиниха Боби Фишер като ги биеше на нула на шах ....за разпада на СССР........А, можеха......

    22:39 04.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Те и МПС-тата":

    На баби дето ходили с тях само в петък на пазар🚘
    И то ако не вали🚘
    Я, даже си е забравила бастуна в багажника🚘

    Коментиран от #14

    22:39 04.09.2025

  • 13 Ам чи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Те и МПС-тата":

    Те и клиентите са такива ,с два лева искат ,коли карани от баби и дядовци в напреднала възраст

    22:40 04.09.2025

  • 14 Слушай копей

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Търсенето определя предлагането ,кат не ти аресва купувай новия масквич и карай

    Коментиран от #17, #18

    22:41 04.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Абе ЕспанЯ май ни писА ТРОЙКА,а🤔

    22:44 04.09.2025

  • 16 стига глупости!!!

    1 0 Отговор
    няма значение на колко километра е бил ДЖИПА !!! за всичко е виновен малкия пиклю а не ДЖИПА!

    22:45 04.09.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Слушай копей":

    Ех ПО ПЕЙКА не У-риентирана❗
    Измамата няма нищо общо с търсенето и предлагането❗
    Ама ти откъде да ги знаеш тези неща с ПРАЗНИЯ СИ ТАВАН ❗

    22:47 04.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Слушай копей":

    ПО ПЕЙКО, неУМНА и неЗНАЕЩА,
    каква кола карам ли ❓
    2024-та си закупих кола произведена
    2024-та и доставена....
    2024-та 🚘🚘🚘

    22:52 04.09.2025

  • 19 тоест

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    между двете е : Стъпил на два бряга.

    22:54 04.09.2025

  • 20 коко

    0 0 Отговор
    Тази професорка по асфалт защо не каже дали е разумно в курорта да се карат АТВ- та? Електрическите освен това са много тежки заради батерията и са опасни като малки танкове. Въпрос на време е трагедията да се повтори!

    22:54 04.09.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    На тази мъжка кака глупостите въобще не ми се слушат!
    Минавали различно атв-та али бали! Нали се снима талон с рама, снима се превозното средство в пункта, всичко се документира! Чула недочула и тя!

    МНОЗИНА ЩЕ ИЗМРЕТЕ, докато това са ви експертите - а милицията мисли само за приходи от глоби

    22:55 04.09.2025

