След нападението над полицейски началник: Засилено полицейско присъствие в Русе

5 Септември, 2025 07:38 743 30

След нападението над полицейски началник: Засилено полицейско присъствие в Русе - 1
Мария Атанасова

Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя, който четирима младежи нанесоха на шефа на областната дирекция в града.

Това обобщи "Нова телевизия".

По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.

В четвъртък рано сутринта стaрши комисар Николай Кожухаров е бил пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.


  • 1 И сега

    12 3 Отговор
    кой е новия шериф в града?

    07:41 05.09.2025

  • 2 Гост

    14 3 Отговор
    Това било малката Виена... Хората пият във фонтаните, дрифтъри бият полиция ... В ресторанта им понтона до реката риба не предлагат ...

    07:42 05.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    21 0 Отговор
    В скоро време като започнат и дупетатите да ядат здрав бой, ще се вземат и по-адекватни мерки и закони ликвидиращи криминалната престъпност и охраната на държавните граници и циганските зулуми и звуков терор и така нататък.

    07:42 05.09.2025

  • 4 Някой

    26 0 Отговор
    Що бе? Защо сега, след като пребиха полицай? Защо не преди това, когато пребиваха и убиваха обикновени граждани? Нещо да не са се притеснили за себе си полицаите?
    Положението е трагично в цялата страна. 36 години "демокрация" научиха почти всички, че имат само права, могат да правят каквото си искат, че ако някой ти направи забележка, можеш просто да отидеш и да го пребиеш. Че ако нещо ти хареса, можеш просто да си го вземеш без да плащаш и т.н.
    Морал? 95% от култивираното след смяната на режима население няма идея какво е това.
    Пропаднала държава. Но не ви е виновен социалистическия строй (дето някои му казват комунистически), колкото и някои жълтопаветници да се кълчат и подскачат.

    07:43 05.09.2025

  • 5 Кажете им имената

    12 2 Отговор
    на хубавците, от кого го пазите?

    07:43 05.09.2025

  • 6 Петър

    17 2 Отговор
    Реално погледнато, началника на ОУ на РВДР сам си е виновен, ако беше упражнил достатъчно контрол над тия мърлячи преди 1-2 години, нямаше да се стигне да го бият.

    07:45 05.09.2025

  • 7 Бай Ганьо

    8 1 Отговор
    "Ади, ади знам го къф е" малко му е било този бой , той не е никакво цвете за мирисане

    07:45 05.09.2025

  • 8 Да ви имам

    20 0 Отговор
    аргументите само ! Ако не беше полицай нямаше да има такива "дейности" и излишни изяви на Данка и компания ! Що не отидоха в Несебър ? А в Слънчев бряг ? Или жертвите , ако не са полицаи са втора класа хора , а виновниците закриляни ! Срам !

    07:46 05.09.2025

  • 10 Леля Пенка

    12 3 Отговор
    Интересно е какво е правил полицаят в 4 часа по улиците.Само не ми казвайте, че е отивал на фитнес.

    Коментиран от #18, #21

    07:49 05.09.2025

  • 11 Оги

    6 1 Отговор
    След дъжд качулка. Има ли случай за нещо смислено да са взети мерки преди някой да пострада? Или до вчера в Русе нямаше наркоразпространители, дрифтаджии и други отпадъци?

    07:50 05.09.2025

  • 12 Шопо

    13 3 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    07:50 05.09.2025

  • 13 А ти кой си?

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Теб кой те знае?
    Колко книги си написал?

    Коментиран от #24

    07:51 05.09.2025

  • 14 ВКК 567

    5 3 Отговор
    Няма значение кой е пострадалият, тези младежи трябва да понесат максималното за провинението им наказание, за да разберат, че не са над Закона, че не са център на света и всички подобни да разберат ясно това! Също и този с АТВ-то.

    Коментиран от #27

    07:51 05.09.2025

  • 16 мъкаааа

    2 1 Отговор
    След дъждовен порой-яке с качулка.

    07:53 05.09.2025

  • 17 факт

    8 1 Отговор
    Сега разбрах от телевизията, че има още един бит. Вчера къдравия министър говореше само за полицая, което е страшно неприятно, т.е. обикновените хора не заслужават дори капка внимание. Ние, обикновените хора, очакваме от полицията защита, а те се държат като мафиотска структура и нито дума и за другия пострадал. Никакво доверие нямам на гербаджиите. Министъра да си ходи, не става за тази длъжност. Сигурно чака да го бият и него и тогава да си тръгне.

    07:54 05.09.2025

  • 18 Тома

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Леля Пенка":

    Чакал е кеша от дилърите

    07:54 05.09.2025

  • 19 цясьа

    8 2 Отговор
    Милиционерите да се пазят накои от 6 клас да не ги набие. И пазете крадците от ГЕРБ и крадливи другарчета, дето ограбиха България, че те са най "ценни". Те докараха нещата до тук и сега ги пазете че ги чака и тях да видят какво са направили.

    07:55 05.09.2025

  • 20 родолюбец

    6 1 Отговор
    Деца пребиват топ милиционери за развлечение.Трябва да им се увеличат заплатите още 50%

    07:55 05.09.2025

  • 21 ВКК 567

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Леля Пенка":

    Няма никакво значение какво е правил, да не излиза навън, за да не им пречи ли!? Ако иска навън ще спи!!! Те какво правят в 4ч.?

    Коментиран от #28

    07:55 05.09.2025

  • 22 Бил

    5 1 Отговор
    тръгнал на фитнес сред нощ , моля ти се ?

    07:57 05.09.2025

  • 23 Емигрант

    5 0 Отговор
    Ха ха ха типично мутренско поведение, вземат се мерки след инцидент, а не като разумни хора да се предвиди лошият край на нещо и да се вземат мерките, за да не се случва ! Но какво да се прави след като се избират винаги тези които най-добри манипулират и обещават !

    07:59 05.09.2025

  • 24 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "А ти кой си?":

    Милиционер ли си,ами взимай си заплатката и си спинкай в патрулката и ако я блъснеш ще ти купим нова,BMW.

    08:00 05.09.2025

  • 25 ако патрулите си вършеха работата

    6 0 Отговор
    и не си затваряха очите ,щеше да има ред и началника им нямаше да е в болница , както и много други пребити граждани

    08:00 05.09.2025

  • 27 Глей сеа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВКК 567":

    Ако аз те псувам, ще ме биеш ли??
    Много?!?!

    08:03 05.09.2025

  • 28 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ВКК 567":

    ВКК 567,събуди се ,смяната ти свърши,паркирай патрулката и си отивай да си доспиш в къщи.

    08:06 05.09.2025

  • 29 Хорейшо

    0 0 Отговор
    С години отсъствие... сега, някой и друг ден... присъствие.

    08:08 05.09.2025

  • 30 секта

    0 0 Отговор
    Засилено присъствие трябва да има постоянно, не сам като пребият шефа на полицията!

    08:12 05.09.2025

