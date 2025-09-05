След нападението над полицейски началник: Засилено полицейско присъствие в Русе

Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя, който четирима младежи нанесоха на шефа на областната дирекция в града.
Това обобщи "Нова телевизия".
По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.
В четвъртък рано сутринта стaрши комисар Николай Кожухаров е бил пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.
Положението е трагично в цялата страна. 36 години "демокрация" научиха почти всички, че имат само права, могат да правят каквото си искат, че ако някой ти направи забележка, можеш просто да отидеш и да го пребиеш. Че ако нещо ти хареса, можеш просто да си го вземеш без да плащаш и т.н.
Морал? 95% от култивираното след смяната на режима население няма идея какво е това.
Пропаднала държава. Но не ви е виновен социалистическия строй (дето някои му казват комунистически), колкото и някои жълтопаветници да се кълчат и подскачат.
07:43 05.09.2025
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
07:50 05.09.2025
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Теб кой те знае?
Колко книги си написал?
До коментар #10 от "Леля Пенка":Чакал е кеша от дилърите
07:54 05.09.2025
До коментар #10 от "Леля Пенка":Няма никакво значение какво е правил, да не излиза навън, за да не им пречи ли!? Ако иска навън ще спи!!! Те какво правят в 4ч.?
До коментар #13 от "А ти кой си?":Милиционер ли си,ами взимай си заплатката и си спинкай в патрулката и ако я блъснеш ще ти купим нова,BMW.
08:00 05.09.2025
До коментар #14 от "ВКК 567":Ако аз те псувам, ще ме биеш ли??
Много?!?!
08:03 05.09.2025
До коментар #21 от "ВКК 567":ВКК 567,събуди се ,смяната ти свърши,паркирай патрулката и си отивай да си доспиш в къщи.
08:06 05.09.2025
