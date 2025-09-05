Брутално: Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците. Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.
Областният управител на Русе нарече случая „нелеп инцидент, неприсъщ за русенската общественост”. „Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите”, каза още Драгомир Драганов.
Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.
Първо започнал спор, който впоследствие прераснал в бой. „Един от пасажерите ударил в гръб ст. ком. Кожухаров, който удар се оказал фатален”, разкри областният управител на крайдунавския град. По думите му съседът, с когото полицейският шеф направил забележка на младежите, също е пострадал, но не толкова тежко.
„Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места”, коментира общинският съветник Елеонора Николова. Тя е категорична, че случаят е изолиран.
„В Русе има над 1600 общински камери – брой, с който малко населени места от нашия мащаб биха могли да се похвалят”, подчерта колежката ѝ Деница Иванова. Местната власт е категорична, че виновниците трябва да получат адекватно наказание.
Междувременно полицейското присъствие в Русе беше засилено. По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.
1 Комисар Корадо Катани
Коментиран от #18
08:20 05.09.2025
2 1488
Коментиран от #103
08:21 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 фцвсе
08:24 05.09.2025
6 Айде ся
08:24 05.09.2025
7 Когато
Коментиран от #19, #108
08:24 05.09.2025
8 бил без униформа
Дрифтаджиите нямаше да посегнат на униформен
Коментиран от #72, #90
08:25 05.09.2025
9 мъкаааа
Коментиран от #91
08:25 05.09.2025
10 да ги съди
Коментиран от #21
08:26 05.09.2025
11 Никакво значение няма
Коментиран от #94
08:26 05.09.2025
12 Резонен въпрос
Коментиран от #30, #147
08:27 05.09.2025
13 Мим
08:27 05.09.2025
14 Към по-зле
Коментиран от #113
08:27 05.09.2025
15 Ком
Коментиран от #134
08:28 05.09.2025
16 ако бяхме нормална държава
08:28 05.09.2025
17 незнайко
Може би имате предвид електронни средства за пушене, защото всички превозни ( съвременни ) средства имат електроника !
08:28 05.09.2025
18 Спомени
До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":През 2020 г. стотици хора бяха най-дивашки не просто пребивани, смилани от бой под колоните на Министерския съвет и по улиците на София пред погледите на хиляди хора.
Коментиран от #39, #128
08:28 05.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Аман от неграмотници
До коментар #10 от "да ги съди":Научи се да пишеш правилно!
08:29 05.09.2025
22 предположение
08:30 05.09.2025
23 Гост
08:30 05.09.2025
24 Мимо
08:30 05.09.2025
25 Явно
До коментар #4 от "БЛАТЕН АСЕЧКИ":не може да направи разлика между електронен и електрически
08:32 05.09.2025
26 Това не го ли наричаха "Воля Божия"
Коментиран от #150
08:33 05.09.2025
27 Оракула от Делфи
забраната за алкохол от страна на Общината е нещо като оправдание !
Кой контролира пазара на наркотици в Русе?????????????
Какво прави "отдел наркотици" в полицията директно и превентивно за да се справи с наркотиците в Русе??????????????
Колко са наркоманите в града и кой ги зарибява и доставя дрогата???????????????
Като имаме данни за 70000 българи които опитват наркотици,
то би трябва една част от тези да са в Русе????
08:33 05.09.2025
28 Полицаи
Коментиран от #49
08:33 05.09.2025
29 да турят друг
Коментиран от #65
08:33 05.09.2025
30 Споко,
До коментар #12 от "Резонен въпрос":ще те набият щом държава няма. Чакай си реда.
Коментиран от #41
08:34 05.09.2025
31 Боклуците на Боклука
08:35 05.09.2025
32 Родителите
08:36 05.09.2025
33 Факт
08:36 05.09.2025
34 Карлос Друсар
Коментиран от #69
08:36 05.09.2025
35 дязсе
08:36 05.09.2025
36 Уса
08:37 05.09.2025
37 И след като
08:37 05.09.2025
38 ПиПи
08:38 05.09.2025
39 Спомени
До коментар #18 от "Спомени":а едни други се опитваха да палят полицаите, хвърляха по тях и павета, които си бяха набавили предварително. Това защо си го забравил?
Коментиран от #61
08:38 05.09.2025
40 РПУ Слънчака
08:38 05.09.2025
41 Мвр
До коментар #30 от "Споко,":Е най голямото опг в страната уж с тротинетки бяха сега сега шрифтове с коли
Коментиран от #58
08:39 05.09.2025
42 Баба Кина
Коментиран от #78
08:39 05.09.2025
43 Пенсиониран прокурор
Но, като знам отьопит, с какво самочувствие са тези полицейски ръководители, не изключвам да се държал заповеднически и грубо с нарушителите , а може и да ги е предизвикал!
Според мен, разследването ще завие в посокатна шефа, така, както ПЕТИ месец , еднопосочно се разследва ПТП при Телишьи един шофьор лежи в ареста за кефа на един връзкар.
08:39 05.09.2025
44 Полицаите са дрифтирали и форсирали
08:39 05.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Не знам кой точно фитнес е отворен толкова рано.
Сега пак бил пребит пред "невръстното им дете".
А какво прави това дете в 4 часа сутринта, че не е в леглото?
Някой нещо много лъже...
Коментиран от #56
08:40 05.09.2025
08:40 05.09.2025
49 Попето
До коментар #28 от "Полицаи":Да, и Коща каза, че сме разгърнати целият си потенциал! А по случая, версиите започнаха да стават много и разнопосочни, както със самолета на Урсула.
Коментиран от #68
08:41 05.09.2025
50 Законна самозащита
08:41 05.09.2025
51 Незна дали си въобразявам но
Нито веднъж не ги показаха неказаха кой са
Или тате и мама са някой приближени до властили са римляни
И понеже станаха инциденти наскоро с такива персони сега на тези им прикриват самоличноста
Така си мисля
08:42 05.09.2025
52 6нтщ5ж
Коментиран от #73
08:43 05.09.2025
53 Пешо
08:43 05.09.2025
54 Пампаец
08:43 05.09.2025
55 Гражданин
08:44 05.09.2025
56 Мдаа
До коментар #47 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Медиите се чудят каква сълзлива история да изфабрикуват. Не чухме другата страна...
08:44 05.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Така
До коментар #41 от "Мвр":пишат джурналята, а ти им вярваш. От МВР още не са направили официално съобщение.
08:45 05.09.2025
59 Когато
Коментиран от #79
08:45 05.09.2025
60 Мюмюн
08:45 05.09.2025
61 Джендърмерията на Сю
До коментар #39 от "Спомени":В подобни случаи, бг полицията си събира провокатори с "висящи дела", които не са от София. При протестите именно те хвърлят камъните, а после изчезват, а робокопите вече имат повод да набият останалите протестиращи, предимно журналисти, жени и по-слабо телесни, като избягват по-здравичките. Много си наивен да защитаваш полицията или си от другата страна.
Коментиран от #75
08:45 05.09.2025
62 ССС
08:45 05.09.2025
63 БеГемот
08:46 05.09.2025
64 разбор
08:46 05.09.2025
65 Научи
До коментар #29 от "да турят друг":правописа, бе! Какво е това шев? Шев и кройка ли?
08:47 05.09.2025
66 Изключително показателно е
08:47 05.09.2025
67 Странно
08:47 05.09.2025
68 Стига с тая Урсула
До коментар #49 от "Попето":Тоя върколак заслужава неестествена кончина!
Да я напълнят с Пфайзер!
08:47 05.09.2025
69 Ясно.
До коментар #34 от "Карлос Друсар":Друсан си.
08:49 05.09.2025
70 Димитър Георгиев
08:49 05.09.2025
71 Истината
А дали наистина са дрифтиле или просто са дали газ? Никой не знае истината, само те си я знаят и интерпретират!
08:50 05.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Българин
До коментар #52 от "6нтщ5ж":Няма феис на мутра а си е чиста проба мутра и са го били правилно като не знае от кои да си иска рекета.
08:51 05.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Дрън,
До коментар #61 от "Джендърмерията на Сю":дрън. Откъде имаш тази информация? Оправдания на "кой ми с.а в гащите".
Коментиран от #87
08:52 05.09.2025
76 Емигрант
08:53 05.09.2025
77 Генчо
08:54 05.09.2025
78 Точно
До коментар #42 от "Баба Кина":Поздравления!
08:54 05.09.2025
79 Питам само?!
До коментар #59 от "Когато":Ако група хора набият полицай, без да знаят, че е такъв, и той НЕ се легитимира – обикновен побой над цивилен. Та въпросът е: Полицаят ЛЕГИТИМИРАЛ ли се е?!!!!
Коментиран от #99
08:54 05.09.2025
80 Хахаха
08:55 05.09.2025
81 Голям страх ги е обзел политиците
08:56 05.09.2025
82 Те това е
08:56 05.09.2025
83 бай Шиле
08:56 05.09.2025
84 Разбира се
08:56 05.09.2025
85 Някак
08:57 05.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Емигрант
До коментар #75 от "Дрън,":От ИСТОРИЯТА на полицията бе, от цялата тази отврат която е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ти сляп и без мозък ли си, че зададе този болшевишки въпрос ? Къде живееш, вестници не четеш ли, ТВ не гледаш ли ?
Коментиран от #139
08:57 05.09.2025
88 Ами
08:57 05.09.2025
89 Легитимирал ли се е?
1. Устно заявява качеството си на полицейски орган
– Например: „Аз съм полицай от 5-то районно управление – МВР“.
2. Представя служебната си карта
– Това е задължително и основната форма на легитимация.
– Картата съдържа имена, звание, длъжност, МВР структура, снимка и служебен номер.
3. (При необходимост) Предоставя възможност да се прочете картата
– Тоест не просто я "размахва", а показва така, че да можеш да я видиш и прочетеш.
08:58 05.09.2025
90 Боруна Лом
До коментар #8 от "бил без униформа":В ПОЛУНОЩ ЗАЩО ЧАВЕТО МУ НЕ Е СПАЛО?
08:58 05.09.2025
91 Помни
До коментар #9 от "мъкаааа":Държавата бе обявена във фалит преди 35 години от евреинът Андрей Луканов . За една нощ официалният курс лев за долар стана от 90 стотинки за 1 долар , на 30 лева за 1 долар ! Когато една фирма изпадне във фалит , тя се ликвидира . Всичко останало е последствие .
08:59 05.09.2025
92 Пловдив
Коментиран от #101
08:59 05.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Тутуууу
До коментар #11 от "Никакво значение няма":Ако го бият в извън работно време си е шеф, ако трябва да бъде защитен обикновен човек, работното му време е свършило и трябва да се изчака приемния ден и час на началника, ако може да го приеме.
Стига - всички тия, които са се взели да голямата работа са едни статисти, анимационни герои, кукли на конци!
Всичко е "Ало, Ваньо ....", който трябва се обажда на когото трябва и се случва, каквото трябва ... а обикновения човек влачи хомота и яде дървото!
За всичко има граница и мярка, когато се преминат няма значение, кой кум, кой сват, кой на булката брат!
09:00 05.09.2025
95 Ако полицай не се легитимира:
• Може да се подаде жалба до МВР, ако служител не се легитимира по законния ред.
• Съпротивата срещу нелегитимирал се човек, който се представя за полицай, не винаги е престъпление, ако не е било ясно, че е служител на реда.
09:00 05.09.2025
96 Иван
09:00 05.09.2025
97 И на тоя "Шеф на ОДМВР"
Коментиран от #124
09:01 05.09.2025
98 сивилския бръснар
09:01 05.09.2025
99 Стършели
До коментар #79 от "Питам само?!":Вандалски бой е това и няма значение дали се е легитимирал!
Според тебе гражданин може да се напада и бие безнаказано?
За тия само каторга трябва и то поне 5 години.
09:01 05.09.2025
100 Бой и съд
Променете и закона ако трябва!
Аман от качулати идиоти!
09:02 05.09.2025
101 Пребит е от...
До коментар #92 от "Пловдив":... конкуренцията!!! Друг мафиотски клон!!! Какво толкова коментирате!!! Тази история ще има продължение!!!
09:03 05.09.2025
102 вчера пък мичето
сега друга песен запя
09:03 05.09.2025
103 Лалю
До коментар #2 от "1488":А,жената сигурно е назначена я в паспортния отдел,или в КАТ.Там друга не може да припари.
09:04 05.09.2025
104 ЕвропеецО
Коментиран от #111
09:05 05.09.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 ИВАН
Коментиран от #109
09:08 05.09.2025
107 Абсолютно съм сигурен
09:08 05.09.2025
108 Знаещ
До коментар #7 от "Когато":Каквато е държавата , такива са и нейните полицаи. Какъвто е стопанинът , такова е и кучето което му охранява имота . Калпавият стопанини държи беззъби кастрирани помияри . Добрият стопанин държи расови , дресирани вълкодави . Полицията не е СПА салон , а репресивен орган на държавата. Когато държавата за нищо не става , за нищо не става и нейната полиция. Държава се създава с терор и единовластие . Никой доброволно не отива да прекланя глава пред по силния. Следва период на либерастия , който накрая прераства в ...АНАРХИЯ и разпад на държавността. След което идва някой , който знае как се прави държавност с терор и държавността на територията се възстановява . За обикновеният човек винаги е по добре да живее при тоталитаризъм , защото си знае стопанина . Защото стопанинът може да го стриже и дори, но го и храни и му дава безопасност . А при демокрацията важат поговорките , много баби , хилаво дете и оставката работа , кучета я яли...
Коментиран от #118
09:09 05.09.2025
109 То ако те са дрифтили
До коментар #106 от "ИВАН":Тоя супермен как ги е спрял бре ? Я се замисли
09:10 05.09.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Желев
До коментар #104 от "ЕвропеецО":в книгата си "Фашизма" е направил извода, че когато една държава и общество започват да се разпадат, идват военните и за няколко години ги вкарват в правия път, след което започва техния подем. И дава примери с Португалия, Испания, Белгия, Гърция, Аржентина, Чили и др. Необходимо зло, но без тях още по-зло.
09:13 05.09.2025
112 И защо видео от инцидента
09:13 05.09.2025
113 Помни
До коментар #14 от "Към по-зле":А във София честен полицай който употреби при задържане на арогантен грабител лично оръжие и го уби , се самообеси , защото началниците му и държавата отказаха да го защитят ! Убитият индианец пребиваше серийно жестоко с железни пръти жени и ги ограбваше . Как можете от кастрирани и с извадени зъби полицаи да се борят с овълчената и опиянената от своята безнаказаност престъпност ?
Коментиран от #115
09:15 05.09.2025
114 Възмутен
Да нападнеш някого, защото ти прави забележка за безразсъдно поведение като дрифт пред жилищен блок, показва дълбок морален срив и безнаказано усещане за всевластие. Тук не става дума просто за „млади хора, допуснали грешка“, както често се опитват да ги изкарат – това е акт на брутална агресия, извършен съзнателно и организирано.
Независимо дали са били на 19 или на 15 – всички са в съзнателна възраст и са били наясно какво правят. В такива случаи обществото трябва да даде ясен сигнал, че няма да търпи подобна вандалщина.
09:15 05.09.2025
115 Дано
До коментар #113 от "Помни":запомни. Защото сега плюят по полицаите, но когато ги нападне първи викат полицияяя
09:18 05.09.2025
116 Ем.
Новото поколение Z Другото го знаете
09:18 05.09.2025
117 фен
09:20 05.09.2025
118 Поздравления
До коментар #108 от "Знаещ":за анализа! Дано четящите го разберат смисъла му.
09:21 05.09.2025
119 Мемфис
А колко ли невинни е пребил милиционера?
09:21 05.09.2025
120 ХАХАХАХА
09:24 05.09.2025
121 Брутално е само
09:24 05.09.2025
122 Странно, но...
09:26 05.09.2025
123 Българин
09:26 05.09.2025
124 Същите
До коментар #97 от "И на тоя "Шеф на ОДМВР"":като в работно време. Той е полицай 24/7.
Коментиран от #131
09:27 05.09.2025
125 Истината
09:27 05.09.2025
126 Изводите
Че дори висш полицай не е застрахован от агресия, ако не се действа с професионална дистанция и предпазливост – особено в днешната реалност, в която някои младежи се чувстват напълно безнаказани.
09:27 05.09.2025
127 къде е спокоен град ве
09:28 05.09.2025
128 Виж сега,
До коментар #18 от "Спомени":Малко ви биха тогава Палехте полицаи,хвърляхте риба, разнасяхте ковчези и бесилки,с кафе и цветя ли искахте да ви посрещат?
09:28 05.09.2025
129 Лалугшр
09:29 05.09.2025
130 Истината
09:29 05.09.2025
131 Напротив
До коментар #124 от "Същите":Не е, ако никой не знае, че е. Трябва да се легитимира!
09:30 05.09.2025
132 тъщата
09:30 05.09.2025
133 Абе кооперацията на тоя
09:30 05.09.2025
134 Знае
До коментар #15 от "Ком":В абсолютна грешка си . Не корумпираните мутри , а господарите им отвън определят политиката на колонията си . Шепата мутри и олигарси които се сменят в различните конструирани отвън марионетни правителства имитиращи демокрация , само изпълняват разпорежданията на господарите си . Сещате се какво се случи на президента на Панама , когато си помисли , че той управлява държавата си . На президента на Югославия. Дори не си играха да им правят цветни революции .
09:30 05.09.2025
135 Вальо
09:30 05.09.2025
136 Размисли
• Превенцията е по-добра от героизма – особено когато си със семейството си.
Държавата трябва да даде ясен сигнал: гражданите имат право да сигнализират за безобразия
09:31 05.09.2025
137 Размисли
• Превенцията е по-добра от героизма – особено когато си със семейството си.
Държавата трябва да даде ясен сигнал: гражданите имат право да сигнализират за безобразия
09:31 05.09.2025
138 Рей
За съжаление, в случая явно става дума не за умишлена саморазправа, а за непредвидена ескалация, която е била почти фатална.
09:32 05.09.2025
139 Дрън,дрън
До коментар #87 от "Емигрант":Ясно. Знаеш го от ЕЖК. Въпросът е болшевишки за теб, защото си такъв. Впрочем бях там и видях с очите си как нападнах полицаите и ги замерях с павета и подготвените за "инцидента" журналисти. Бяха на точното място и в точното време, за да отразят "полицейско насилие", но не и вандализмът. Това вече е болшевизъм и то в действие. А бяхме тръгнали на мирен протест.
09:34 05.09.2025
140 Елементарно
09:34 05.09.2025
141 Има значение!!
Ако "забележката" е направена спокойно, с уважение и авторитет, тя има шанс да бъде приета по-добре – дори от арогантни хора.
Ако "забележката," е агресивна, назидателна или унизителна, може да предизвика ескалация – особено при подрастващи и агресивно настроени младежи, които търсят повод за конфликт.
09:37 05.09.2025
142 Сзо
09:37 05.09.2025
143 виновниците трябва да получат адекватно
09:37 05.09.2025
144 Мнение
Това може да повлияе на емоционалния му тон, дори несъзнателно.
Фактът, че е полицейски началник също му е повлиял.
Възможно е да е говорил с определен авторитет, дори и да не се е легитимирал.
За някои хора това се възприема като "командване" или "натягане" и ги кара да се противопоставят от его, не от разум.
Но това оправдава ли побоя?
Категорично не.
Каквато и да е била забележката – словесна реакция, това не трябва да води до физическа саморазправа.
Дори да е бил рязък или груб, отговорът не може и не бива да бъде побой над човек, още по-малко с дете и жена до него!
09:39 05.09.2025
145 БПФ
Май наистина са от хъxpeшкото плeме и соpocоидните НПО вече се активираха....
09:40 05.09.2025
146 Лелееее ....
09:40 05.09.2025
147 Кичка
До коментар #12 от "Резонен въпрос":Да,посред нощ.Сега включиха и съпругата и невръстната рожба,че и комшията.Всички ходят по първи петли на фитнес.Значи не са изморени.Изморения нощем спи и почива.На невръстното дете защо го вписаха?А да.Да предизвика съжаление.А това дете по първи петли защо не спи?Докторите какво казват?След случая със самолета, ни предлагат това.А утре какъв сценарий да очакваме?
09:40 05.09.2025
148 Гражданин
въпросният пребит полицай е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
Припомням, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
Тъй че няма да се очудя побоят от гаменчета да е "официалната " версия. Ще е голяма ирония да опъваш толкова години чадъри и да въртиш схеми и накрая някакво лапета да те пребият като куче. Но се сещате , че няма да му върви да каже - "Те тука с едни бизнесмени, уговаряхме таксата спокойствие, ма не се получиха нещата и малко ме понатупаха", или "Понапих се и се сбихме с едни в кръчмата"....
09:41 05.09.2025
149 Парадокс Бг
Но всяко общество, в което нормална забележка води до бой и болница, има проблем с културата, възпитанието и усещането за безнаказаност.
И най-лошо изказаната забележка не дава право на побой.
Ако се установи, че той е провокирал с арогантност – това не променя тежестта на престъплението, а само дава по-пълна картина.
Но реалната вина е върху онези, които са посегнали физически, и тя трябва да се понесе с цялата строгост на закона.
09:41 05.09.2025
150 Знае
До коментар #26 от "Това не го ли наричаха "Воля Божия"":Ми така става , когато некомпетентници ги назначават да работят нещо от което хал хабер си нямат . За три дни аварираха 6 трамвая . Пребиха шеф на полиция в голям град и за капак на всичко държавата е на автопилот , защото е ,,управлявана" от орел , рак и щука . Единственият вариант за оправия според мен е нов тоталитаризъм . Защото анархията в която живеем устройва всички управляващи , но не и редовите българи. Българите показват нежеланието си да живеят в такава държава отказвайки да раждат деца в нея и емигрирайки от нея . Единствените доволни от условията на живот тук са явно индианците . Доказателство за това е фактът , че българите намаляват с 4 човека на час , докато индианците се увеличават с 21 на час . Така към края на века , знамето на България, ще бъде заменено с байряка на Джипсария . Само , че според мен , като изчезнат българите , ще изчезнат от тук и циганите . По простата логика , че когато гостоприемникът умре , умира и паразитът , поради простата причина , че няма с какво да се храни...
09:44 05.09.2025