Брутално: Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Стaрши комисар Николай Кожухаров е в тежко състояние, четирима са задържани

Снимка: МВР
Снимка: МВР
Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците. Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.

Областният управител на Русе нарече случая „нелеп инцидент, неприсъщ за русенската общественост”. „Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите”, каза още Драгомир Драганов.

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.

Първо започнал спор, който впоследствие прераснал в бой. „Един от пасажерите ударил в гръб ст. ком. Кожухаров, който удар се оказал фатален”, разкри областният управител на крайдунавския град. По думите му съседът, с когото полицейският шеф направил забележка на младежите, също е пострадал, но не толкова тежко.

„Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места”, коментира общинският съветник Елеонора Николова. Тя е категорична, че случаят е изолиран.

„В Русе има над 1600 общински камери – брой, с който малко населени места от нашия мащаб биха могли да се похвалят”, подчерта колежката ѝ Деница Иванова. Местната власт е категорична, че виновниците трябва да получат адекватно наказание.

Междувременно полицейското присъствие в Русе беше засилено. По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.


България
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Оценка 3.4 от 21 гласа.
  • 1 Комисар Корадо Катани

    88 17 Отговор
    Заради гербаджийската прическа ще да е било.

    Коментиран от #18

    08:20 05.09.2025

  • 2 1488

    50 14 Отговор
    значи дитету и то палицаи ши стани

    Коментиран от #103

    08:21 05.09.2025

  • 5 фцвсе

    55 37 Отговор
    Да не се окаже, че е спрял да им иска такса спокоиствие, а те са отказали да му плащат??? Щом са го познавали че е "шеф" на милицията, нещо е нелогично да му чупят кратуната. Да не си е искал таксата от тези младежи, а те да са отказали да си плащат такса спокоиствие и да са му натрошили кратуната. Ако е корумпе нещата си идват на мястото.

    08:24 05.09.2025

  • 6 Айде ся

    65 32 Отговор
    Авно е имало за какво да го набият. Тия приказки за дрифтове и караници са за наивниците. Причината е някъде другаде, вероятно поръчка.

    08:24 05.09.2025

  • 7 Когато

    78 22 Отговор
    полицаите пребиват или убиват често невинни , или разбиват домове по грешка и бият стопаните им пред жените дечицата им - глас пустиня ! С какво са по - долна класа те от полицейските ?

    Коментиран от #19, #108

  • 8 бил без униформа

    43 7 Отговор
    Ако беше с униформа нямаше да му се случи
    Дрифтаджиите нямаше да посегнат на униформен

    Коментиран от #72, #90

    08:25 05.09.2025

  • 9 мъкаааа

    86 7 Отговор
    Поредното доказателство,че държавата си е отишла от България.На Бахамите е.От повече от 30 години.Костовото кривителство я изгони.

    Коментиран от #91

    08:25 05.09.2025

  • 10 да ги съди

    34 17 Отговор
    лека телесна . или средна . би следвало да е въоръжен . как да реагира . забележка . не е звънял на спешния . нито жена му . какво е станало . има нещо не наред . а жена му какво работи . първа помощ . защо е загубил толкова . турникет . як е . два месеца е много . да го докарат в софия . тук има добри доктори . 4 на един . къде отива днес народа . опасни хора . спортисти . лошо .

    08:26 05.09.2025

    53 16 Отговор
    Дали е "Шеф на ОДМВР" когато е в извънработно време !

    Коментиран от #94

    08:26 05.09.2025

  • 12 Резонен въпрос

    48 24 Отговор
    Абе чудно защо мен никой не ме бие пред къщи а точно него? Сигурно защото не съм шеф на полицията затова….

    Коментиран от #30, #147

    08:27 05.09.2025

  • 13 Мим

    44 10 Отговор
    08:27 05.09.2025

  • 14 Към по-зле

    80 1 Отговор
    Общото ми впечатление е , че полицията е в ступор и въобще не се занимава с превенция ,а при нарушения не действа решително. Заради доказан наркоман и престъпник полицаи във Варна бяха разпънати на кръст. С ромейците нещата са още по-зле.

    Коментиран от #113

    08:27 05.09.2025

    77 3 Отговор
    В държавата на мутрите, това е напълно нормално. Още по-страшно е, че тези мутри определят и външната политика на държавата!

    Коментиран от #134

    08:28 05.09.2025

  • 16 ако бяхме нормална държава

    73 2 Отговор
    още в началото щеше да се съобщи ,че освен полицейския началник е бит и друг човек м,но за другия досега никъде нито и дума и ако беше бит само обикновения човек никъде нищо нямаше да се съобщи и никой нямаше да бъде задържан , това е проблема в държавата че за обикновения човек никой държавен служител няма да си мръдне пръста

    08:28 05.09.2025

  • 17 незнайко

    27 1 Отговор
    ( забранихме употребата на електронни превозни средства )
    08:28 05.09.2025

  • 18 Спомени

    62 13 Отговор

    До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":

    Коментиран от #39, #128

    08:28 05.09.2025

  • 21 Аман от неграмотници

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "да ги съди":

    Научи се да пишеш правилно!

    08:29 05.09.2025

  • 22 предположение

    82 4 Отговор
    Нещо крият. Първо беше фитнес, после не беше фитнес. След това беше рано сутринта, после се промени, стана посред нощ. Първо беше, че е направил забележка, сега се оказва, че негов приятел е направил забележката. Има и втори бит, но за него не се знаеше. Няма да се учудя, ако се окаже, че всъщност е станало нещо трето, което се крие. Типични милиционерски истории.

    08:30 05.09.2025

  • 23 Гост

    48 2 Отговор
    Този и милиционерите като него са пряко отговорни за среда, в която това е възможно. Да си плащат сега с кръв и животи, това са си постлали!

    08:30 05.09.2025

  • 24 Мимо

    53 1 Отговор
    А защо няма брифинги, пресконференции и засилено полицейско присъствие, както и изявления от редица министри, депутати, и партийни лидери, че "закона трябва да се стовари с цялата си сила" върху извършителите когато се случи такова нещо с обикновен данъкоплатец - не полицай? Такива случаи са ежедневие абсолютно навсякъде и в повечето случаи даже полицията прикрива и пази извършителите,понеже са деца на някой важен, местен бизнесмен.

    08:30 05.09.2025

  • 25 Явно

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "БЛАТЕН АСЕЧКИ":

    не може да направи разлика между електронен и електрически

    08:32 05.09.2025

  • 26 Това не го ли наричаха "Воля Божия"

    31 1 Отговор
    Егати професионалиста! Трябва ли да го съжаляваме по човешки или да кажем "намерил, каквото търсил", защото редът е негова работа, за която му плащат.

    Коментиран от #150

    08:33 05.09.2025

  • 27 Оракула от Делфи

    27 1 Отговор
    Знаем, че това са е надрусани с наркотици до козирката младежи,
    забраната за алкохол от страна на Общината е нещо като оправдание !
    Кой контролира пазара на наркотици в Русе?????????????
    Какво прави "отдел наркотици" в полицията директно и превентивно за да се справи с наркотиците в Русе??????????????
    Колко са наркоманите в града и кой ги зарибява и доставя дрогата???????????????
    Като имаме данни за 70000 българи които опитват наркотици,
    то би трябва една част от тези да са в Русе????

    08:33 05.09.2025

  • 28 Полицаи

    35 5 Отговор
    бият граждани, граждани бият полицаи... И всичко това в ерата на ЕС членството, ценностите и просперитета.

    Коментиран от #49

    08:33 05.09.2025

  • 29 да турят друг

    16 3 Отговор
    за шев на русе . там си има престъпност .

    Коментиран от #65

    08:33 05.09.2025

  • 30 Споко,

    24 1 Отговор

    До коментар #12 от "Резонен въпрос":

    ще те набият щом държава няма. Чакай си реда.

    Коментиран от #41

    08:34 05.09.2025

  • 31 Боклуците на Боклука

    23 6 Отговор
    Дай боже на всички шефове, да се случи същото 😂😅👊🤜

    08:35 05.09.2025

  • 32 Родителите

    28 1 Отговор
    На тия деца са израснали в най лошите времена тогава всичко се разграбваше,на какво да си научат техните деца.Ужасно е.

    08:36 05.09.2025

  • 33 Факт

    27 3 Отговор
    Евроатлантизмът на англо - турската власт превръща децата на България в изроди !

    08:36 05.09.2025

  • 34 Карлос Друсар

    26 8 Отговор
    Аз пък се радвам, че е бил пребит. Това е бандит, който е вгорчил живота на много хора с фалшиви обвинения и корупция. За да се издигнеш до такъв пост, със сигурност си чупил кокалите на обикновени цивилни граждани, изнудвал си ги, рекетирал си ги или просто си продавал наркотици от багажника на някоя полицейска Астра.

    Коментиран от #69

    08:36 05.09.2025

  • 35 дязсе

    42 2 Отговор
    Изял боя, и 1,30 часа след това му станало лошо и отишъл в болницата???? И като шеф на милицията не се е обадил че има инцидент??? И не е подал сигнал нито в милицията нито на 112 ??? Нещо пак лъжат. Има нещо много нагласено в случая. Не е искал да се знае че има инцидент. Нещо много лъжат за пореден път. Да не е искал рекет и вместо да вземе парата е взел един бой??? Някои пак лъже много. И защо не е сигнализирал, след като знае каква е процедурата??? Лъжат за пореден път. Вътрешна сигурност що не проверите да не е рекетьор милиционера?

    08:36 05.09.2025

  • 36 Уса

    22 10 Отговор
    Браво на тези млади хора.Дано повече млади в България осъзнаят,че мафия ще определя тяхното бъдеще,защото ние старите не можахме да се преборим с една тиква и прасе...срам

    08:37 05.09.2025

  • 37 И след като

    31 2 Отговор
    В Русе има над 1600 общински камери нито една ли не е заснела инцидента? А освен общински камери частни няма ли? Само на приказките на полицаите ли трябва да вярваме щото те са светци нали?

    08:37 05.09.2025

  • 38 ПиПи

    9 1 Отговор
    Моят компютър е електронно ,превозно средство. С него пътувам по разни електронни мрежи.Със скоростта на космически кораб.

    08:38 05.09.2025

  • 39 Спомени

    9 17 Отговор

    До коментар #18 от "Спомени":

    а едни други се опитваха да палят полицаите, хвърляха по тях и павета, които си бяха набавили предварително. Това защо си го забравил?

    Коментиран от #61

    08:38 05.09.2025

  • 40 РПУ Слънчака

    4 1 Отговор
    На средна телесна повреда прилича. По хулигански подбуди.

    08:38 05.09.2025

  • 41 Мвр

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Споко,":

    Е най голямото опг в страната уж с тротинетки бяха сега сега шрифтове с коли

    Коментиран от #58

    08:39 05.09.2025

  • 42 Баба Кина

    22 6 Отговор
    Сега повечето от копилитата трябваше да са в казармата и да има има падни- стани. Щяха да са научат на рад, дисциплина, отговорност и дълг към Родината. Нямаше да ми се пинкат с гейски тротинетки, а да управляват тежки верижни машини, камиони и друга бойна техника с която да помагат и при бедствия и аварии.

    Коментиран от #78

    08:39 05.09.2025

  • 43 Пенсиониран прокурор

    19 1 Отговор
    Не толерирам и в никакъв случай не съм на страната на насилието!
    Но, като знам отьопит, с какво самочувствие са тези полицейски ръководители, не изключвам да се държал заповеднически и грубо с нарушителите , а може и да ги е предизвикал!
    Според мен, разследването ще завие в посокатна шефа, така, както ПЕТИ месец , еднопосочно се разследва ПТП при Телишьи един шофьор лежи в ареста за кефа на един връзкар.

    08:39 05.09.2025

  • 44 Полицаите са дрифтирали и форсирали

    14 2 Отговор
    И децата са им направили забележка. Докажете че не е така !

    08:39 05.09.2025

  • 47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 1 Отговор
    Първо беше в 4:00 сутринта, докато отивал във фитнес зала?!?
    Не знам кой точно фитнес е отворен толкова рано.
    Сега пак бил пребит пред "невръстното им дете".
    А какво прави това дете в 4 часа сутринта, че не е в леглото?
    Някой нещо много лъже...

    Коментиран от #56

    08:40 05.09.2025

  • 48 Край

    18 1 Отговор
    Научиха го по трудния начин че не му плащаме да “ прави забележки” като леля Гицка от партера а да осигури реда в града.

    08:40 05.09.2025

  • 49 Попето

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Полицаи":

    Да, и Коща каза, че сме разгърнати целият си потенциал! А по случая, версиите започнаха да стават много и разнопосочни, както със самолета на Урсула.

    Коментиран от #68

    08:41 05.09.2025

  • 50 Законна самозащита

    11 3 Отговор
    Най вероятно е било срещу полицейският произвол.

    08:41 05.09.2025

  • 51 Незна дали си въобразявам но

    24 0 Отговор
    Ми прави впечатление че дрифтещите
    Нито веднъж не ги показаха неказаха кой са
    Или тате и мама са някой приближени до властили са римляни
    И понеже станаха инциденти наскоро с такива персони сега на тези им прикриват самоличноста
    Така си мисля

    08:42 05.09.2025

  • 52 6нтщ5ж

    12 1 Отговор
    Той не е бил на .абота, нито в униформа, следва, че в момента на инцидента е просто гражданин. Не беше ли ония полицай със златните ланци, дето има фейс на мутра???

    Коментиран от #73

    08:43 05.09.2025

  • 53 Пешо

    16 1 Отговор
    Невръстните деца в 4 през нощта ?!Тука има нещо гнило.

    08:43 05.09.2025

  • 54 Пампаец

    18 1 Отговор
    Докога бе драги мисирки и мисироци ще ни снасяте дезинформации , вместо информации??? То не бяха тротинетки , фитнесклубове , бил сам... Сега пък дращите, че имало дрифт и не бил сам , ами с комшията , с жената и с невръстното си дете . Това дете не спи ли в 00 часа и 40 минути ? Какъв ще е следващият вариант на , пощадете местният шериф ! Той толкова си може !

    08:43 05.09.2025

  • 55 Гражданин

    19 1 Отговор
    Защо не сложихте снимката в която е със мутренският златен ланец от 90-те. Как може половината ни полицаи да са татуирани целите и шефа им със златен ланец. Това организирана престъпна група ли е?! Спомням си как на един от протестите на полицаите за по-високи заплати как същите бяха обиждали и заплашвали баща, който просто се прибираше с децата си на път за вкъщи. От скука, озлобени.

    08:44 05.09.2025

  • 56 Мдаа

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Медиите се чудят каква сълзлива история да изфабрикуват. Не чухме другата страна...

    08:44 05.09.2025

  • 58 Така

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мвр":

    пишат джурналята, а ти им вярваш. От МВР още не са направили официално съобщение.

    08:45 05.09.2025

  • 59 Когато

    17 1 Отговор
    полицай не е на работа и в униформа, той не е полицай, а обикновен цивилен. В случая са набили един цивилен човек. А щом бият цивилните в този град, значи полицията барабар с полицейския шеф не са си свършили работата. Ако този цивилен не беше шеф на полицията, никой нямаше да се размърда дори. Та полицейският шеф е получил познание от първа ръка, как живеят цивилните в охранявания от него град.

    Коментиран от #79

    08:45 05.09.2025

  • 60 Мюмюн

    7 0 Отговор
    вземайте им 50 лева глоба за нарушение на наредбата и ги пускайте по живо по здраво, ей, ко ся.

    08:45 05.09.2025

  • 61 Джендърмерията на Сю

    16 3 Отговор

    До коментар #39 от "Спомени":

    В подобни случаи, бг полицията си събира провокатори с "висящи дела", които не са от София. При протестите именно те хвърлят камъните, а после изчезват, а робокопите вече имат повод да набият останалите протестиращи, предимно журналисти, жени и по-слабо телесни, като избягват по-здравичките. Много си наивен да защитаваш полицията или си от другата страна.

    Коментиран от #75

    08:45 05.09.2025

  • 62 ССС

    3 7 Отговор
    На тия пикльовци да им кръцнат камбанките, поне да не се размножават.

    08:45 05.09.2025

  • 63 БеГемот

    5 4 Отговор
    Е сега и съседите ако кажат какви добри деца са тия льохмани и всичко ще е наред....

    08:46 05.09.2025

  • 64 разбор

    14 1 Отговор
    И това невръстно дете в този ранен час не спи,така ли?Първо беше в 00.20часа.,после преместихте стрелките на 05.20.Цялото семейство ходи посред нощ на фитнес?А не се ли носи полицейската карта?А личното оръжие?Съседа от 20годиние пенсионер-милиционер,и без пищова не ходи никъде.Ще спомена едно-това прилича на активно мероприятие за увеличаване правомощията на полицията.Не е възможно старши офицер да позволи на едни момчета да го пребият.Този или е мухльо,или не става за полицай,а как е стигнал да началник е енигма.

    08:46 05.09.2025

  • 65 Научи

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "да турят друг":

    правописа, бе! Какво е това шев? Шев и кройка ли?

    08:47 05.09.2025

  • 66 Изключително показателно е

    11 2 Отговор
    " пребит пред дома си, след като направил "забележка" на младежи, които "дрифтирали" а по вероятно е да са форсирали с колите си"..... щом е пред дома му, поне 10 камери са заснели случилото се и става дума за битов скандал за който виновен най вероятно е полицаят

    08:47 05.09.2025

  • 67 Странно

    12 1 Отговор
    Не било компютри, а било компоти, че и вашата работа, не отивал на фитнес в 5:00 ч., ами се връщал от запой в 0:30 ч., не им направил забележка той, ами приятеля му и не бил сам, ами с приятел, жена си и невр сното си дете, които отдавна тллрябваше да спи в леглото си, а не да ходи по кръчви с баща си. А онези другите - малки дрифтаджии и те са за ...

    08:47 05.09.2025

  • 68 Стига с тая Урсула

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "Попето":

    Тоя върколак заслужава неестествена кончина!
    Да я напълнят с Пфайзер!

    08:47 05.09.2025

  • 69 Ясно.

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Карлос Друсар":

    Друсан си.

    08:49 05.09.2025

  • 70 Димитър Георгиев

    14 2 Отговор
    Докато народа не се дигне масово и да изметем със сила мафията на Пеевски и Борисов така ще бъде! Пълна безнаказаност! Вижте смешните присъди за различни престъпления,тежки и ще се убедите! Срещу някой лев всичко се оправя!

    08:49 05.09.2025

  • 71 Истината

    9 1 Отговор
    А дали полицаят и приятеля му не са посегнали първи да шибат децата, кой ще каже каква е истината, щом медиите лъжат перманентно???
    А дали наистина са дрифтиле или просто са дали газ? Никой не знае истината, само те си я знаят и интерпретират!

    08:50 05.09.2025

  • 73 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "6нтщ5ж":

    Няма феис на мутра а си е чиста проба мутра и са го били правилно като не знае от кои да си иска рекета.

    08:51 05.09.2025

  • 75 Дрън,

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Джендърмерията на Сю":

    дрън. Откъде имаш тази информация? Оправдания на "кой ми с.а в гащите".

    Коментиран от #87

    08:52 05.09.2025

  • 76 Емигрант

    7 1 Отговор
    Този случай става все "по-плануван" ? Как така изведнъж на местопрестъплението се оказа днес, че в 4 сутринта са присъствали и съпругата на пребития с невръстното им дете - В 4 СУТРИНТА ? В Русе имало 1600 общински камери и никой ли не разбра веднага коя камера да се прегледа, че чак днес "видяха" съпругата и детето след една седмица, до вчера бил сам, а днес вече е със семейството си ? И самият случай показва, че този началник никак, ама никак не е умен, вместо да задейства подчинените си да се озоват веднага на местото и да арестуват хулиганите, той предприема саморазправа чрез "ЗАБЕЛЕЖКА" ? На "велик" и "герой" ли се прави пред детето си ? Тази държава се вмирисва от главата, както рибите ! МУТРИ ви МАНИПУЛИРАТ ЕЛЕМЕНТАРНО !

    08:53 05.09.2025

  • 77 Генчо

    6 0 Отговор
    Щом и полицейски началници почнаха да бият по улицата спукана е работата на територията.

    08:54 05.09.2025

  • 78 Точно

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Баба Кина":

    Поздравления!

    08:54 05.09.2025

  • 79 Питам само?!

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Когато":

    Ако група хора набият полицай, без да знаят, че е такъв, и той НЕ се легитимира – обикновен побой над цивилен. Та въпросът е: Полицаят ЛЕГИТИМИРАЛ ли се е?!!!!

    Коментиран от #99

    08:54 05.09.2025

  • 80 Хахаха

    10 1 Отговор
    Нали медиите писаха, че младежите били с тротинетки, как са "дрифтили"???

    08:55 05.09.2025

  • 81 Голям страх ги е обзел политиците

    5 1 Отговор
    Кво ги чака .... за това за "посегателство срещу държавността" глупости дрънкат.

    08:56 05.09.2025

  • 82 Те това е

    4 1 Отговор
    Накрая ще излезе, че полицая се е бил с приятеля си, ама бил пиян и не помнел...

    08:56 05.09.2025

  • 83 бай Шиле

    5 0 Отговор
    Според мен е трябвало да сигнализира на 112, а не да въдворява ред. Като опитен полицай би трябвало да знае, че срещу него може да стои лице употребило алкохол, наркотици или с психически проблеми. Какво всъщност се е случило, най вероятно няма да научим никога.

    08:56 05.09.2025

  • 84 Разбира се

    3 0 Отговор
    Сега следващите стъпки са задължително училище до 5 клас и абитуриентите да получават шофьорска книжка в едно с дипломата.

    08:56 05.09.2025

  • 85 Някак

    5 2 Отговор
    си не изпитвам съчувствие. Не знам защо. Може би защото цял живот институциите са ме мачкали докато са пазели нарко дилъри и политици. Виждам тук възмездие а не трагедия

    08:57 05.09.2025

  • 87 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дрън,":

    От ИСТОРИЯТА на полицията бе, от цялата тази отврат която е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ти сляп и без мозък ли си, че зададе този болшевишки въпрос ? Къде живееш, вестници не четеш ли, ТВ не гледаш ли ?

    Коментиран от #139

    08:57 05.09.2025

  • 88 Ами

    6 2 Отговор
    "Преходът" приключи. Вече сме истинско западно общество. Честито.

    08:57 05.09.2025

  • 89 Легитимирал ли се е?

    5 1 Отговор
    Полицейският орган е длъжен да се легитимира по следния начин:
    1. Устно заявява качеството си на полицейски орган
    – Например: „Аз съм полицай от 5-то районно управление – МВР“.
    2. Представя служебната си карта
    – Това е задължително и основната форма на легитимация.
    – Картата съдържа имена, звание, длъжност, МВР структура, снимка и служебен номер.
    3. (При необходимост) Предоставя възможност да се прочете картата
    – Тоест не просто я "размахва", а показва така, че да можеш да я видиш и прочетеш.

    08:58 05.09.2025

  • 90 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "бил без униформа":

    В ПОЛУНОЩ ЗАЩО ЧАВЕТО МУ НЕ Е СПАЛО?

    08:58 05.09.2025

  • 91 Помни

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "мъкаааа":

    Държавата бе обявена във фалит преди 35 години от евреинът Андрей Луканов . За една нощ официалният курс лев за долар стана от 90 стотинки за 1 долар , на 30 лева за 1 долар ! Когато една фирма изпадне във фалит , тя се ликвидира . Всичко останало е последствие .

    08:59 05.09.2025

  • 92 Пловдив

    7 0 Отговор
    Всичко е следствие от чалгарско мутренската култура на прехода в която има наркотици и проституция закриляни от виши партийни лидери основно бкп и прокуратура в името на парите....

    Коментиран от #101

    08:59 05.09.2025

  • 94 Тутуууу

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никакво значение няма":

    Ако го бият в извън работно време си е шеф, ако трябва да бъде защитен обикновен човек, работното му време е свършило и трябва да се изчака приемния ден и час на началника, ако може да го приеме.
    Стига - всички тия, които са се взели да голямата работа са едни статисти, анимационни герои, кукли на конци!
    Всичко е "Ало, Ваньо ....", който трябва се обажда на когото трябва и се случва, каквото трябва ... а обикновения човек влачи хомота и яде дървото!
    За всичко има граница и мярка, когато се преминат няма значение, кой кум, кой сват, кой на булката брат!

    09:00 05.09.2025

  • 95 Ако полицай не се легитимира:

    2 2 Отговор
    • Нямаш задължение да изпълниш разпорежданията му, ако не си сигурен, че той е действително полицай.
    • Може да се подаде жалба до МВР, ако служител не се легитимира по законния ред.
    • Съпротивата срещу нелегитимирал се човек, който се представя за полицай, не винаги е престъпление, ако не е било ясно, че е служител на реда.

    09:00 05.09.2025

  • 96 Иван

    3 1 Отговор
    Извергите колониални европидалски започват да замазват случая

    09:00 05.09.2025

  • 97 И на тоя "Шеф на ОДМВР"

    3 1 Отговор
    Какви са му правомощията в извънработно време а?

    Коментиран от #124

    09:01 05.09.2025

  • 98 сивилския бръснар

    1 1 Отговор
    Страхотна прическа!Навремето така стрижеха войници,затворници и магаретата март месец.

    09:01 05.09.2025

  • 99 Стършели

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Питам само?!":

    Вандалски бой е това и няма значение дали се е легитимирал!
    Според тебе гражданин може да се напада и бие безнаказано?
    За тия само каторга трябва и то поне 5 години.

    09:01 05.09.2025

  • 100 Бой и съд

    4 1 Отговор
    Осъдете ги, ама така че да е ясно за всички!
    Променете и закона ако трябва!
    Аман от качулати идиоти!

    09:02 05.09.2025

  • 101 Пребит е от...

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Пловдив":

    ... конкуренцията!!! Друг мафиотски клон!!! Какво толкова коментирате!!! Тази история ще има продължение!!!

    09:03 05.09.2025

  • 102 вчера пък мичето

    6 1 Отговор
    каза че били дрифтаджии на тротинетки
    сега друга песен запя

    09:03 05.09.2025

  • 103 Лалю

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    А,жената сигурно е назначена я в паспортния отдел,или в КАТ.Там друга не може да припари.

    09:04 05.09.2025

  • 104 ЕвропеецО

    3 0 Отговор
    Мисля, че заради тази ширеща се безнаказаност от страна на малки и големи, посегателства срещу длъжностни лица, убийства и война по пътищата и цялата тази дръзка ган.ьо.вщина, едно военно положение малко отрезвяващо ще се отрази. Случайно ли е, че всяка втора новина е такава? Защо толкова много хора се самозабравиха?

    Коментиран от #111

    09:05 05.09.2025

  • 106 ИВАН

    5 1 Отговор
    Тотално лицемерие - оставиха ги тия младежи 35 год. да си дрифтят и да безпокоят хората, а сега се чудят защо станало така.

    Коментиран от #109

    09:08 05.09.2025

  • 107 Абсолютно съм сигурен

    5 2 Отговор
    Че самозащита е било срещу полицейски произвол от длъжностно лице в извънработно време.

    09:08 05.09.2025

  • 108 Знаещ

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Когато":

    Каквато е държавата , такива са и нейните полицаи. Какъвто е стопанинът , такова е и кучето което му охранява имота . Калпавият стопанини държи беззъби кастрирани помияри . Добрият стопанин държи расови , дресирани вълкодави . Полицията не е СПА салон , а репресивен орган на държавата. Когато държавата за нищо не става , за нищо не става и нейната полиция. Държава се създава с терор и единовластие . Никой доброволно не отива да прекланя глава пред по силния. Следва период на либерастия , който накрая прераства в ...АНАРХИЯ и разпад на държавността. След което идва някой , който знае как се прави държавност с терор и държавността на територията се възстановява . За обикновеният човек винаги е по добре да живее при тоталитаризъм , защото си знае стопанина . Защото стопанинът може да го стриже и дори, но го и храни и му дава безопасност . А при демокрацията важат поговорките , много баби , хилаво дете и оставката работа , кучета я яли...

    Коментиран от #118

    09:09 05.09.2025

  • 109 То ако те са дрифтили

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "ИВАН":

    Тоя супермен как ги е спрял бре ? Я се замисли

    09:10 05.09.2025

  • 111 Желев

    5 1 Отговор

    До коментар #104 от "ЕвропеецО":

    в книгата си "Фашизма" е направил извода, че когато една държава и общество започват да се разпадат, идват военните и за няколко години ги вкарват в правия път, след което започва техния подем. И дава примери с Португалия, Испания, Белгия, Гърция, Аржентина, Чили и др. Необходимо зло, но без тях още по-зло.

    09:13 05.09.2025

  • 112 И защо видео от инцидента

    3 0 Отговор
    Още не сме видяли а? Крият ли нещо полицаите?

    09:13 05.09.2025

  • 113 Помни

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Към по-зле":

    А във София честен полицай който употреби при задържане на арогантен грабител лично оръжие и го уби , се самообеси , защото началниците му и държавата отказаха да го защитят ! Убитият индианец пребиваше серийно жестоко с железни пръти жени и ги ограбваше . Как можете от кастрирани и с извадени зъби полицаи да се борят с овълчената и опиянената от своята безнаказаност престъпност ?

    Коментиран от #115

    09:15 05.09.2025

  • 114 Възмутен

    6 1 Отговор
    Това, което се е случило с началника на ОДМВР-Русе, не е просто инцидент, а тежко, умишлено престъпление, извършено с агресия и без никакъв респект към обществения ред, човешкия живот и институциите. Няма значение дали човекът се е легитимирал или не – никой гражданин няма право да бъде нападнат, още по-малко пред семейството си, защото е направил забележка за обществено нарушение.
    Да нападнеш някого, защото ти прави забележка за безразсъдно поведение като дрифт пред жилищен блок, показва дълбок морален срив и безнаказано усещане за всевластие. Тук не става дума просто за „млади хора, допуснали грешка“, както често се опитват да ги изкарат – това е акт на брутална агресия, извършен съзнателно и организирано.
    Независимо дали са били на 19 или на 15 – всички са в съзнателна възраст и са били наясно какво правят. В такива случаи обществото трябва да даде ясен сигнал, че няма да търпи подобна вандалщина.

    09:15 05.09.2025

  • 115 Дано

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Помни":

    запомни. Защото сега плюят по полицаите, но когато ги нападне първи викат полицияяя

    09:18 05.09.2025

  • 116 Ем.

    4 0 Отговор
    Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите

    Новото поколение Z Другото го знаете

    09:18 05.09.2025

  • 117 фен

    4 0 Отговор
    За мен от вчера до сега информацията нещо ми шикалкави. Първо излезе, че комисарят е бил сам и отивал на фитнес. Легитимирал се е. Не се споменава точен час на случката. Съседа е свидетел. То че има празноглавци дето да посегнат на ченге, има, но мисля, че ще излезе още информация. Малки часове, малко дете, съпруга, фактори, които те карат да си предпазлив. Дигаш телефона, викаш патрулките и действаш по закона. А Пенчо беше лаконичен, на негово място щях да знам всичко.

    09:20 05.09.2025

  • 118 Поздравления

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Знаещ":

    за анализа! Дано четящите го разберат смисъла му.

    09:21 05.09.2025

  • 119 Мемфис

    3 1 Отговор
    “Нечувана жестокост”- това са прийомите на отгледаната от червената мафия престъпност, част от която е и този милиционер!
    А колко ли невинни е пребил милиционера?

    09:21 05.09.2025

  • 120 ХАХАХАХА

    4 1 Отговор
    КЪДЕ СА ПАТРУЛИТЕ ЧЕ ПОЛИЦЕЙСКИЯ ШЕФ ЩЕ ИМ ПРАВИ ЗАБЕЛЕЖКА ЗАЩО НЕ ГИ Е ПОВИКАЛ ИЛИ НЯКЪДЕ СПЯТ ЗА ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ИЛИ ПО ТОВА ВРЕМЕ СА ПАЗИЛИ БОКО И ШИШИ

    09:24 05.09.2025

  • 121 Брутално е само

    5 1 Отговор
    Че вместо Шефът на ОДМВР да извика една патрулка като мутра се хвърля във саморазправа. Ей това е бруталното ..... А дали е бил пиян или дрогиран никой не го е проверил нали ? И сега един добър адвокат ще го попилее независимо колко врякат политиците и оня шматарок Митов

    09:24 05.09.2025

  • 122 Странно, но...

    2 2 Отговор
    А защо не е извикал по телефона полицейски патрул, ами се е саморазправял сам с 5-ма души?

    09:26 05.09.2025

  • 123 Българин

    3 1 Отговор
    Защо на снимката е без мутренските ланци шефа със транспортна фирма печелеща обществени поръчки за милиони прехвърлена на жена му?

    09:26 05.09.2025

  • 124 Същите

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "И на тоя "Шеф на ОДМВР"":

    като в работно време. Той е полицай 24/7.

    Коментиран от #131

    09:27 05.09.2025

  • 125 Истината

    4 1 Отговор
    КАКТО НЕ УМЕЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ,ТАКА НЕ УМЕЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ НАРОДА ПРЕДИ ДА ЛЪЖЕТЕ СЪБЕРЕТЕ СЕ ДА СИ КАЖЕТЕ КАК ДА ЛЪЖЕТЕ ЗА ДА МОГАТ ДА ВИ ПОВЯРВАТА

    09:27 05.09.2025

  • 126 Изводите

    1 1 Отговор
    Но какво ни казва този случай?
    Че дори висш полицай не е застрахован от агресия, ако не се действа с професионална дистанция и предпазливост – особено в днешната реалност, в която някои младежи се чувстват напълно безнаказани.

    09:27 05.09.2025

  • 127 къде е спокоен град ве

    3 1 Отговор
    От в Русе години римляни и турча бият и изнасилват българския етнос,а джЕндарете си траят,нека ся да го изпитат на гърба си!

    09:28 05.09.2025

  • 128 Виж сега,

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Спомени":

    Малко ви биха тогава Палехте полицаи,хвърляхте риба, разнасяхте ковчези и бесилки,с кафе и цветя ли искахте да ви посрещат?

    09:28 05.09.2025

  • 129 Лалугшр

    2 0 Отговор
    Версията за този случай се разминава много от първоначалната, което говори, че има нещо гнило в цялята история и някой лъже здраво.

    09:29 05.09.2025

  • 130 Истината

    3 0 Отговор
    КОЕ Е ВЯРНО САМ ЛИ БИЛ ,С КОМШИЯТА ИЛИ ЖЕНА СИ И ДЕТЕТО

    09:29 05.09.2025

  • 131 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Същите":

    Не е, ако никой не знае, че е. Трябва да се легитимира!

    09:30 05.09.2025

  • 132 тъщата

    1 0 Отговор
    А защо са тези проверки днес в Русе?Нали ги хванаха.Защо тормозят гражданите?Никъде по свето не те спират ей така за нищо.Военно положение ли е,какво?Това са репресивни методи.Нито ще спрете войната по пътищата,нито продажбата на наркотици,нито алкохола.Тогава защо ни тормозите?Обидно е.Возим деца,внуци.А те задават въпроси защо ни спират и защо проверяват багажниците.А,да,за аптечка!

    09:30 05.09.2025

  • 133 Абе кооперацията на тоя

    2 0 Отговор
    На какво отстояние е да питам от уличното платно? Направи ли ви впечатление ?

    09:30 05.09.2025

  • 134 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ком":

    В абсолютна грешка си . Не корумпираните мутри , а господарите им отвън определят политиката на колонията си . Шепата мутри и олигарси които се сменят в различните конструирани отвън марионетни правителства имитиращи демокрация , само изпълняват разпорежданията на господарите си . Сещате се какво се случи на президента на Панама , когато си помисли , че той управлява държавата си . На президента на Югославия. Дори не си играха да им правят цветни революции .

    09:30 05.09.2025

  • 135 Вальо

    1 0 Отговор
    Един удар му е нанесен, така казаха по новините. Даже се е прибрал, но след часове му прилошало. Мъжага, няма що!!!!!

    09:30 05.09.2025

  • 136 Размисли

    0 1 Отговор
    е срамно да повикаш патрул, дори за нещо, което изглежда дребно.
    • Превенцията е по-добра от героизма – особено когато си със семейството си.
    Държавата трябва да даде ясен сигнал: гражданите имат право да сигнализират за безобразия

    09:31 05.09.2025

  • 137 Размисли

    1 1 Отговор
    • Не е срамно да повикаш патрул, дори за нещо, което изглежда дребно.
    • Превенцията е по-добра от героизма – особено когато си със семейството си.
    Държавата трябва да даде ясен сигнал: гражданите имат право да сигнализират за безобразия

    09:31 05.09.2025

  • 138 Рей

    1 0 Отговор
    Саморазправата, дори и от полицай, не е винаги най-добрата реакция, особено ако може да се избегне.
    За съжаление, в случая явно става дума не за умишлена саморазправа, а за непредвидена ескалация, която е била почти фатална.

    09:32 05.09.2025

  • 139 Дрън,дрън

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Емигрант":

    Ясно. Знаеш го от ЕЖК. Въпросът е болшевишки за теб, защото си такъв. Впрочем бях там и видях с очите си как нападнах полицаите и ги замерях с павета и подготвените за "инцидента" журналисти. Бяха на точното място и в точното време, за да отразят "полицейско насилие", но не и вандализмът. Това вече е болшевизъм и то в действие. А бяхме тръгнали на мирен протест.

    09:34 05.09.2025

  • 140 Елементарно

    2 0 Отговор
    Полицаите за работа на терен са определени по график за наряд , с униформа , със значка с личен номер , ... и цялото снаражение ! След като стaрши комисар Николай Кожухаров е станал от бюрото и е излязъл от сградата на МВР той е просто един жител на Русе! Не е полицай!

    09:34 05.09.2025

  • 141 Има значение!!

    2 0 Отговор
    Много зависи как е направена "забележката". Това е критичен елемент, който често се пропуска.
    Ако "забележката" е направена спокойно, с уважение и авторитет, тя има шанс да бъде приета по-добре – дори от арогантни хора.
    Ако "забележката," е агресивна, назидателна или унизителна, може да предизвика ескалация – особено при подрастващи и агресивно настроени младежи, които търсят повод за конфликт.

    09:37 05.09.2025

  • 142 Сзо

    2 0 Отговор
    Има нещо гнило в Русе. Първо бяха тротинеткаджии, после се оказа че са дрифтаджии. Първо казаха че комисаря бил на редовната си физзарядка, след един ден се оказа че бил със съпругата и детето си. Подле се оказа че имало и трети човек....

    09:37 05.09.2025

  • 143 виновниците трябва да получат адекватно

    3 0 Отговор
    наказание. Но фактите за сега са, че точно Шефът на ОДМВР-Русе е виновен.

    09:37 05.09.2025

  • 144 Мнение

    1 0 Отговор
    Ранна сутрин, нарушаване на тишина, опасно шофиране пред дома му – човекът вероятно е бил ядосан, притеснен за детето и съпругата си.
    Това може да повлияе на емоционалния му тон, дори несъзнателно.
    Фактът, че е полицейски началник също му е повлиял.
    Възможно е да е говорил с определен авторитет, дори и да не се е легитимирал.
    За някои хора това се възприема като "командване" или "натягане" и ги кара да се противопоставят от его, не от разум.
    Но това оправдава ли побоя?
    Категорично не.
    Каквато и да е била забележката – словесна реакция, това не трябва да води до физическа саморазправа.
    Дори да е бил рязък или груб, отговорът не може и не бива да бъде побой над човек, още по-малко с дете и жена до него!

    09:39 05.09.2025

  • 145 БПФ

    0 0 Отговор
    Обърнете внимание: случилото се дивaшко нападение вече се определя като "нелеп инцидент"? Утре ще кажат, че е нещастна случайност и дивaците ще се измъкнат с условни присъди !!!
    Май наистина са от хъxpeшкото плeме и соpocоидните НПО вече се активираха....

    09:40 05.09.2025

  • 146 Лелееее ....

    0 0 Отговор
    Брутално: Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си от невръстното им дете.....

    09:40 05.09.2025

  • 147 Кичка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Резонен въпрос":

    Да,посред нощ.Сега включиха и съпругата и невръстната рожба,че и комшията.Всички ходят по първи петли на фитнес.Значи не са изморени.Изморения нощем спи и почива.На невръстното дете защо го вписаха?А да.Да предизвика съжаление.А това дете по първи петли защо не спи?Докторите какво казват?След случая със самолета, ни предлагат това.А утре какъв сценарий да очакваме?

    09:40 05.09.2025

  • 148 Гражданин

    1 0 Отговор
    Колко пъти от МВР сменят официалната си версия, сутринта се случило, после, вечерта било, че с детето , че с жената бил, ама сам бил, ама тротинеткаджии го пребили , ама дрифтаджии били. Само да вметна , че както Къдравата Сю каза , пребитият е не кой да е и е прав. Ще си позволя да ви върна в 2018та
    въпросният пребит полицай е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
    Припомням, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
    Тъй че няма да се очудя побоят от гаменчета да е "официалната " версия. Ще е голяма ирония да опъваш толкова години чадъри и да въртиш схеми и накрая някакво лапета да те пребият като куче. Но се сещате , че няма да му върви да каже - "Те тука с едни бизнесмени, уговаряхме таксата спокойствие, ма не се получиха нещата и малко ме понатупаха", или "Понапих се и се сбихме с едни в кръчмата"....

    09:41 05.09.2025

  • 149 Парадокс Бг

    1 0 Отговор
    Да, начинът на изказване е важен и може да повлияе на реакцията.
    Но всяко общество, в което нормална забележка води до бой и болница, има проблем с културата, възпитанието и усещането за безнаказаност.
    И най-лошо изказаната забележка не дава право на побой.
    Ако се установи, че той е провокирал с арогантност – това не променя тежестта на престъплението, а само дава по-пълна картина.
    Но реалната вина е върху онези, които са посегнали физически, и тя трябва да се понесе с цялата строгост на закона.

    09:41 05.09.2025

  • 150 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това не го ли наричаха "Воля Божия"":

    Ми така става , когато некомпетентници ги назначават да работят нещо от което хал хабер си нямат . За три дни аварираха 6 трамвая . Пребиха шеф на полиция в голям град и за капак на всичко държавата е на автопилот , защото е ,,управлявана" от орел , рак и щука . Единственият вариант за оправия според мен е нов тоталитаризъм . Защото анархията в която живеем устройва всички управляващи , но не и редовите българи. Българите показват нежеланието си да живеят в такава държава отказвайки да раждат деца в нея и емигрирайки от нея . Единствените доволни от условията на живот тук са явно индианците . Доказателство за това е фактът , че българите намаляват с 4 човека на час , докато индианците се увеличават с 21 на час . Така към края на века , знамето на България, ще бъде заменено с байряка на Джипсария . Само , че според мен , като изчезнат българите , ще изчезнат от тук и циганите . По простата логика , че когато гостоприемникът умре , умира и паразитът , поради простата причина , че няма с какво да се храни...

    09:44 05.09.2025

