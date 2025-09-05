Симеон Дянков: Вдигането на осигуровки е най-лошата идея и тя ще удари всички фирми

Бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков коментира в ефира на bTV бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
Дянков е категоричен, че държавата не може да удържа дефицита в лимита от 3% и ще е принудена да вдига ставки.
"Аз не съм привърженик на вдигането на ДДС, но твърдя, че бюджетът не може да мине без вдигане на ставки. Правителството също го признава, защото залага вдигане на осигуровки. Но вдигането на осигуровки е най-лошата идея и тя ще удари всички фирми", заяви Симеон Дянков.
"Това, което казвам, е, че ако трябва да се събират допълнителни приходи, поне не правете най-лошо нещо", коментира Дянков
Според него няма как държавата да продължи да удържа дупката в хазната, след като не реже разходите и единствените варианти са вдигане на приходите или ръст на дефицита и дълга. В тригодишната бюджетна прогноза правителството заложи ръст на пенсионната вноска от 3% за 2026 и 2% за 2027-а г.
“В предходни години използвахме като буфер капиталовите разходи, които не се изпълняваха на заложените нива. Тази година също към момента няма високо изпълнение - остават още 8.5 млрд. лв. спрямо заложеното, но правителството твърди, че ще изпълни плана и няма да ползва тези пари за резерв”, коментира Дянков. Ако това се случи, той е категоричен, че дефицитът ще отиде много над 3%. "На база данните за юли може да се очаква дефицит от порядъка на този от 2014-а година, когато стигнахме минус от 5.4% от БВП", коментира Дянков.
Според него единствената надежда за по-добро изпълнение на бюджета е планът за възстановяване и устойчивост. Дянков похвали правителството, че работи добре по него. Ако второ и трето плащане постъпят до края на годината, каквито са очакванията, това ще повлияе за свиване на дефицита”, коментира Дянков.
Той определи като озадачаващото съгласието на банките да плащат авансово корпоративен данък, който се дължи през 2026-а и допусна, че това се прави заради опасността да бъдат обложени свръхпечалбите им.
Това е плашилото, което стои от другата страна, коментира Дянков. Банките внесоха авансово 500 млн. лв. данък, който биха дължали догодина, като това допринася за по-доброто изпълнение на постъпленията от корпоративен данък. Авансово се внася и дивидент от част от държавните фирми. Това обаче ще отвори дупка в постъпленията за 2026-а година, припомни Дянков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆
09:43 05.09.2025
2 Долу капитализма
Коментиран от #35
09:44 05.09.2025
3 бе бръмбар: Вдигането на осигуровки
що не остана в вашингтон при ляля леля ти на сладка службица
а пак се навря тук в парла мента комисийка да дърдориш подобно кат напърцомянян
Коментиран от #32
09:46 05.09.2025
4 Танас
09:47 05.09.2025
5 А друго
До кога на гърба? За среднен клас или вече долен с 3600 3300 лева брутто разликата е около 200 лева 300 лева за последните 5 години. Поевтиняване няма
09:47 05.09.2025
6 Усула
09:48 05.09.2025
7 Дянков и фискалния кенеф
09:48 05.09.2025
8 Не вдигане на ДДС
Коментиран от #13
09:51 05.09.2025
9 Един
09:52 05.09.2025
10 Ъхъъъъъ...
2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.
09:53 05.09.2025
11 да вдигнат на тези фирми
09:54 05.09.2025
12 Един
09:54 05.09.2025
13 Танас
До коментар #8 от "Не вдигане на ДДС":Банките и корпорациите са недосегаеми - с каквито и големи ставки да ги облагат, те си укриват по-голямата част от задълженията.
А за НАТО и Укр е ясно, че не трябва да даваме и стотинка.
09:56 05.09.2025
14 тъй ви се пада
10:01 05.09.2025
15 Хаха
Има,има
Като не взимат толкова дебели заплати в парламента
10:03 05.09.2025
17 фрсед
10:11 05.09.2025
18 Жан Бойко
После ,се чудете че 500 години турско робство са най- добрите години за българите ,5 златни века
10:14 05.09.2025
19 Асен Василев е виновен
Най доброто решение е да извикате Асен Василев и да ви оправи бакиите, които сътворихте.
Той доказа, че може.
10:20 05.09.2025
20 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Толкова за НЕможачите шарлатани.
10:22 05.09.2025
21 Абе някой няма ли най после
Коментиран от #25
10:29 05.09.2025
22 хайде бе
10:31 05.09.2025
23 Урко
10:32 05.09.2025
24 фискалния медиен кенеф
10:32 05.09.2025
25 чак пък толкова
До коментар #21 от "Абе някой няма ли най после":те 100% от моите данъци и осигуровки са откраднали досега и няма виновни, без да смятаме и дълговете дето трупат на наша сметка, ти за едни 8% ме плашиш, че щели да усвоят
10:35 05.09.2025
26 ООрана държава
10:36 05.09.2025
27 Колко точно е независим
10:37 05.09.2025
28 дядо дръм-пир
10:40 05.09.2025
30 марксист
10:52 05.09.2025
31 Най-лошата идея е
10:55 05.09.2025
32 Помня го
До коментар #3 от "бе бръмбар: Вдигането на осигуровки":Загрижил се е за фирмите, 2010 г. им натресе да плащат първите 3 дни болнични за да откраднат 2та милиарда от излишака на здравната каса тогава, защото само там имаше пари. Тия 2 милиарда така и не са върнати, а фирмите от тогава до ден днешен плащат първите дни болнични, вместо да се изплащат от НОИ.
Ей, големи мушмороци са, ама няма кой да ги съди и осъди да плащат и внуците им!
10:58 05.09.2025
33 Порно
11:00 05.09.2025
34 Всичко което трябва да знаете
11:01 05.09.2025
35 ганю
До коментар #2 от "Долу капитализма":докато няма държавни фирми ще е така
гнил див капитализъм за дебили
11:11 05.09.2025
