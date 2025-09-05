Новини
Симеон Дянков: Вдигането на осигуровки е най-лошата идея и тя ще удари всички фирми

5 Септември, 2025 09:41 1 280 36

Според председателя на Фискалния съвет единствената надежда за по-добро изпълнение на бюджета е планът за възстановяване и устойчивост

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков коментира в ефира на bTV бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
Дянков е категоричен, че държавата не може да удържа дефицита в лимита от 3% и ще е принудена да вдига ставки.

"Аз не съм привърженик на вдигането на ДДС, но твърдя, че бюджетът не може да мине без вдигане на ставки. Правителството също го признава, защото залага вдигане на осигуровки. Но вдигането на осигуровки е най-лошата идея и тя ще удари всички фирми", заяви Симеон Дянков.
"Това, което казвам, е, че ако трябва да се събират допълнителни приходи, поне не правете най-лошо нещо", коментира Дянков

Според него няма как държавата да продължи да удържа дупката в хазната, след като не реже разходите и единствените варианти са вдигане на приходите или ръст на дефицита и дълга. В тригодишната бюджетна прогноза правителството заложи ръст на пенсионната вноска от 3% за 2026 и 2% за 2027-а г.

“В предходни години използвахме като буфер капиталовите разходи, които не се изпълняваха на заложените нива. Тази година също към момента няма високо изпълнение - остават още 8.5 млрд. лв. спрямо заложеното, но правителството твърди, че ще изпълни плана и няма да ползва тези пари за резерв”, коментира Дянков. Ако това се случи, той е категоричен, че дефицитът ще отиде много над 3%. "На база данните за юли може да се очаква дефицит от порядъка на този от 2014-а година, когато стигнахме минус от 5.4% от БВП", коментира Дянков.

Според него единствената надежда за по-добро изпълнение на бюджета е планът за възстановяване и устойчивост. Дянков похвали правителството, че работи добре по него. Ако второ и трето плащане постъпят до края на годината, каквито са очакванията, това ще повлияе за свиване на дефицита”, коментира Дянков.

Той определи като озадачаващото съгласието на банките да плащат авансово корпоративен данък, който се дължи през 2026-а и допусна, че това се прави заради опасността да бъдат обложени свръхпечалбите им.

Това е плашилото, което стои от другата страна, коментира Дянков. Банките внесоха авансово 500 млн. лв. данък, който биха дължали догодина, като това допринася за по-доброто изпълнение на постъпленията от корпоративен данък. Авансово се внася и дивидент от част от държавните фирми. Това обаче ще отвори дупка в постъпленията за 2026-а година, припомни Дянков.


  • 1 1488

    18 3 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    09:43 05.09.2025

  • 2 Долу капитализма

    26 1 Отговор
    Ще крадат от тези, които работят за да дават на тези които крадат

    Коментиран от #35

    09:44 05.09.2025

  • 3 бе бръмбар: Вдигането на осигуровки

    16 1 Отговор
    нали завчера плямпаше за ддс 22% и железараеф те отрязя

    що не остана в вашингтон при ляля леля ти на сладка службица
    а пак се навря тук в парла мента комисийка да дърдориш подобно кат напърцомянян

    Коментиран от #32

    09:46 05.09.2025

  • 4 Танас

    5 7 Отговор
    По-добре да вдигнат ДДС, отколкото да взимат заеми срещу големи лихви

    09:47 05.09.2025

  • 5 А друго

    13 1 Отговор
    А Може ли просто да върнем енергетиката обратно и да направим рафинерията държавна. Регуляция на цени по евтин ток приход в бюджета в пъти повече.

    До кога на гърба? За среднен клас или вече долен с 3600 3300 лева брутто разликата е около 200 лева 300 лева за последните 5 години. Поевтиняване няма

    09:47 05.09.2025

  • 6 Усула

    15 2 Отговор
    ДАаа,двадесетия пакет санкции оказва добър ефект!

    09:48 05.09.2025

  • 7 Дянков и фискалния кенеф

    15 0 Отговор
    Нещо разумно дали ще им родят главите някога?

    09:48 05.09.2025

  • 8 Не вдигане на ДДС

    17 3 Отговор
    А облагане на свръхпечалбите е нужно. На банките и корпорациите. И замръзяване на всички разходи за НАТО и Украйна

    Коментиран от #13

    09:51 05.09.2025

  • 9 Един

    13 4 Отговор
    То и влизането в еврозоната е най-лошото за държавата щото ще удари не само всички фирми, но и всички физически лица... ама го поддържаш МРЪСНИКО!

    09:52 05.09.2025

  • 10 Ъхъъъъъ...

    10 0 Отговор
    (Дянков похвали правителството, че работи добре ...) ..... ама прекрасно нали? .... 1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
    2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
    3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
    4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
    5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

    09:53 05.09.2025

  • 11 да вдигнат на тези фирми

    2 0 Отговор
    за които няма да има щета и фалит . 30 процента и държавните фирми могат да плащат и двойни и тройни осигуровки . боташ е лошо . не се приравняват работещи и босове на отделни професии . и в юса е така . различни са . логика .

    09:54 05.09.2025

  • 12 Един

    14 0 Отговор
    Правилото е много просто: АКО НЕ МОЖЕШ ДА ПЕЧЕЛИШ ДОСТАТЪЧНО - ЩЕ ХАРЧИШ ПО-МАЛКО!!! Докато започнеш да печелиш! Ама на никой на му дреме.

    09:54 05.09.2025

  • 13 Танас

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не вдигане на ДДС":

    Банките и корпорациите са недосегаеми - с каквито и големи ставки да ги облагат, те си укриват по-голямата част от задълженията.
    А за НАТО и Укр е ясно, че не трябва да даваме и стотинка.

    09:56 05.09.2025

  • 14 тъй ви се пада

    3 1 Отговор
    Вдигайте,вдигайте...Нали искат еврозона.Нека плащат...

    10:01 05.09.2025

  • 15 Хаха

    6 0 Отговор
    Според него няма как държавата да продължи да удържа дупката в хазната, след като не реже разходите и единствените варианти са вдигане на приходите или ръст на дефицита и дълга

    Има,има
    Като не взимат толкова дебели заплати в парламента

    10:03 05.09.2025

  • 17 фрсед

    8 0 Отговор
    ГЕРБ сте събрани от глупак и нагоре. Взел данъка от банките за 2026 г сега и като го изяде и из ре тази година, през 2026 г какво ще вземе??? Цялата държава съсипахте с кражби и некадърност. Всичката ви е такава. От глупак и нагоре сте и са видими резултатите. Всеки ден почват да се виждат от 2009 г до днес решенията на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Слава на Господ Иисус Христос и тези дето ви се радват и те живеят в кочината и те ще ядат тупаници от ученици. Колкото повече се правите на глупави толкова ще плачете повече, това е древна индианска закономерност. Когато Винету от банкя те краде и лъже, винаги ще ходиш скъсан .

    10:11 05.09.2025

  • 18 Жан Бойко

    1 3 Отговор
    Акъл, акъл.....вдигайте по 10 пъти заплати и пенсии на държавни служители и стъкмявате статистики


    После ,се чудете че 500 години турско робство са най- добрите години за българите ,5 златни века

    10:14 05.09.2025

  • 19 Асен Василев е виновен

    7 1 Отговор
    Кадрите на ГЕРБ са неспособни нагаждачи. От тях нищо добро не може да се очаква.
    Най доброто решение е да извикате Асен Василев и да ви оправи бакиите, които сътворихте.
    Той доказа, че може.

    10:20 05.09.2025

  • 20 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 0 Отговор
    Шайката на бойко и делян може да предложи само постна пица и вода ... , всъщност то и вода вече няма.
    Толкова за НЕможачите шарлатани.

    10:22 05.09.2025

  • 21 Абе някой няма ли най после

    3 0 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    Коментиран от #25

    10:29 05.09.2025

  • 22 хайде бе

    2 0 Отговор
    Кога ще намаляте администрация и административната тежест? съкращавайте вече, стига с тия мурафети само данъци и осигуровки да вдигате, а насреща няма нищо срещу тези пари (само заеми)

    10:31 05.09.2025

  • 23 Урко

    4 0 Отговор
    Тоя па крадец що го питате бе идиоти

    10:32 05.09.2025

  • 24 фискалния медиен кенеф

    5 0 Отговор
    Беше създаден точно с цел дезинформация. Врякаха срещу раздуването на администрацията но когато тях ги назначиха на хранилка всичко е 6 нали?

    10:32 05.09.2025

  • 25 чак пък толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе някой няма ли най после":

    те 100% от моите данъци и осигуровки са откраднали досега и няма виновни, без да смятаме и дълговете дето трупат на наша сметка, ти за едни 8% ме плашиш, че щели да усвоят

    10:35 05.09.2025

  • 26 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Дудянков не се ли научи че ВИНАГИ работника си плаща в тая държава ?

    10:36 05.09.2025

  • 27 Колко точно е независим

    3 0 Отговор
    Този "Фискалния съвет" след като от парламента беше назначен на бюджетна издръжка? А?

    10:37 05.09.2025

  • 28 дядо дръм-пир

    2 0 Отговор
    Наблюдавайки ви от както почнахте да упражнявате властта ,вие друго освен осигуровки да вдигате друго не "измисляте"!Всъщност увеличението на осигуровките ще удари за Н-ти път малкия семеен бизнес и няма да засегне държавният апарат и държавните слуги.Всички хора могат да бъдат засегнати само от увеличено ДДС , а пазвантите и кореместите във враста могат да бъдат ударени и чрез Акциз...Все ми е тая какво ще правите защото вие вече сте унищожили всичко за ,което поколението на родителите ми и нашето се мъчихме да създадем!Аз ще ходя да си бера боровинки и ако даде съдбата някоя гъба!

    10:40 05.09.2025

  • 30 марксист

    1 0 Отговор
    Неолибералният монетаризъм, пазарният монетаризъм, какъвто бе въведен в Русия и България, и още го проповядват. Бори инфлацията с повишаване на лихвите. За да се вкарат доходите в банките и там да спят и да не се потреблява. Но тя самата инфлация яде потреблението и така свива икономиката и трудовите места. Пък камо ли потреблението да намалява и от спестяването. Инфлацията стопява и държавният бюджет, заради което държавата има полза от силна родна валута, и да смазва спекулантите на валутният пазар и спестяващи чужда валута, и държавата трябва да купува огромно количество родна валута за късо време - повдигайки цената й, така да чупи валутната спекула и спестявания. Спомням си - че имаше лихви 75%. Ако инфлацията е 100% отгоре двойни цени за година, ще направиш от 100 000 до 200 000 ако оборотът не е спаднал, но фирмен капитал при взет кредит от един милион ще дължиш 750хил лева годишно. С какъв ум са дали нобелова награда на Милтън Фридман??? ЕТО ЗАЩО ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗАКЪСА. България БВП 1988г. има 44-милиарда долара по долари от 2015г., а 2019г. са 57-милиарда. 1980та са 30-милиарда. За по-малко от 10г. през 1980те нарастват с 14-милиарда, а след НРБ нарастват за 30 години с 13-милиарда. Сметнете и процентно. В края на НРБ по номинал БВП е около 70-80-милиарда лева. Но левове 10 пъти по-скъпи от сега, като продукт зад тях и покупка. Сега 700-800 милиарда лева ли е БВП, по сегашни левове, 10 пъти по слаби от тези в НРБ.

    10:52 05.09.2025

  • 31 Най-лошата идея е

    1 0 Отговор
    42% разход за осигурителни вниски данъци върху фонд работна заплата и 14,5% разход за корпоративни данъци и дивиденти. Тази разлика от около 28% е като реактивен двигател за сивия сектор, а там потъват поне суми от порядъка на една трета от дефицита на фонд "Пенсии" на НОИ, които трябва да се попълва от държавния бюджет, към който грабливо протяга ръка не само силовите министрества ами армия от чантаджии и ненужна администрация, които не са произвели дори един пирон. Ако това европейска политика, то със игурност гарантирам, че Европейския съюз се е запътил със страшан скорост по пътя на СССР т.е. към разпад.

    10:55 05.09.2025

  • 32 Помня го

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "бе бръмбар: Вдигането на осигуровки":

    Загрижил се е за фирмите, 2010 г. им натресе да плащат първите 3 дни болнични за да откраднат 2та милиарда от излишака на здравната каса тогава, защото само там имаше пари. Тия 2 милиарда така и не са върнати, а фирмите от тогава до ден днешен плащат първите дни болнични, вместо да се изплащат от НОИ.
    Ей, големи мушмороци са, ама няма кой да ги съди и осъди да плащат и внуците им!

    10:58 05.09.2025

  • 33 Порно

    1 0 Отговор
    Колко проблеми създадоха с безумния стремеж на всяка цена да изпълнят поставената им задача да ни набутат в еврозоната! А превеждането на данък , дължим догодина, е гарантирана бомба със закъснител. Отделно, че вдигането на ДДС автоматично означава вдигане на цените. Да не споменавам, че Световната банка натиска за шоково вдигане на данъка върху недвижимите имоти, предстои повишаване на такса смет заради "риформа", ще ни изхвърлят и на свободния пазар на тока. Направо ма.. ни е..ха

    11:00 05.09.2025

  • 34 Всичко което трябва да знаете

    2 0 Отговор
    Неолибералният монетаризъм, пазарният монетаризъм, какъвто бе въведен в Русия и България, и още го проповядват. Бори инфлацията с повишаване на лихвите. За да се вкарат доходите в банките и там да спят и да не се потреблява. Но тя самата инфлация яде потреблението и така свива икономиката и трудовите места. Пък камо ли потреблението да намалява и от спестяването. Инфлацията стопява и държавният бюджет, заради което държавата има полза от силна родна валута, и да смазва спекулантите на валутният пазар и спестяващи чужда валута, и държавата трябва да купува огромно количество родна валута за късо време - повдигайки цената й, така да чупи валутната спекула и спестявания. Спомням си - че имаше лихви 75%. Ако инфлацията е 100% отгоре двойни цени за година, ще направиш от 100 000 до 200 000 ако оборотът не е спаднал, но фирмен капитал при взет кредит от един милион ще дължиш 750хил лева годишно. Но това дори е дефлация в международни цени, защото чуждата валута е поскъпнала в пъти повече от цените на родният пазар, така - че цените на вносните суровини изяждат печалбата, а печалбата намалява в долари за покупка на блага в долари. С какъв ум са дали нобелова награда на Милтън Фридман??? ЕТО ЗАЩО ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗАКЪСА. България БВП 1988г. има 44-милиарда долара по долари от 2015г., а 2019г. са 57-милиарда. 1980та са 30-милиарда. За по-малко от 10г. през 1980те нарастват с 14-милиарда, а след НРБ нарастват за 30 години с 13-милиарда. Сметнете и процентно. В края н

    11:01 05.09.2025

  • 35 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Долу капитализма":

    докато няма държавни фирми ще е така
    гнил див капитализъм за дебили

    11:11 05.09.2025

