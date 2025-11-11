Пламен Димитров за Бюджет 2026: Най-невъзможният вариант е да вдигнем ДДС на 22%. Значи да вдигнем инфлацията веднага

Бюджет 2026 е възможен като най-балансиран и компромисен вариант, който да балансира разходите в рамките на 3% дефицит. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Интервюто в Новините NOVA“ след среща в централата на ГЕРБ. Според него крайните варианти за намиране на допълнителни приходи, като вдигане на ДДС или на данък печалба, са невъзможни съответно за гражданите и за бизнеса.
„Най-невъзможният е да вдигнем ДДС на 22%, както се чуха такива думи от представители на бизнеса. Това значи да вдигнем инфлацията веднага“, коментира Димитров. Другата крайност, по думите му, е вдигането на данък печалба, което би било „най-невъзможното за бизнеса“.
Като компромисен и „възможен“ вариант той определи идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2%, които да се поемат наполовина от работниците и наполовина от работодателите. Димитров спомена и възможността за еднократно облагане на банковия сектор, но подчерта, че това не решава проблема за следващите години.
По темата за взимането на нови заеми, които за тази година са малко над 14 млрд. лв. (около 7 млрд. евро), Димитров заяви, че парите „нямат етикети“. „Ние сме финансирали капиталовата програма, която е 6.2 млрд. евро, със 7-те милиарда заем, които сме взели, а не сме платили заплати и пенсии“, заяви той, допълвайки, че остатъкът е отишъл за рефинансиране на стар дълг.
За 2026 г. са предвидени нови заеми в размер на 10 млрд. евро, от които 3 млрд. са за отбрана, а 7 млрд. ще покрият дефицита и ще рефинансират стари задължения. Димитров отбеляза, че най-голямото увеличение в бюджета е за капиталови разходи - от 6.2 млрд. на 7.7 млрд. евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Точка!
21:13 11.11.2025
2 🤜🏻🇲🇰🤛🏻
21:14 11.11.2025
3 Майна
Каква организация сте вие?
ОФ?
21:14 11.11.2025
4 Потресаващо!
21:15 11.11.2025
5 Последния Софиянец
21:16 11.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цирк бащата на някаква Саяна
21:23 11.11.2025
10 град ИнтимХан
21:24 11.11.2025
11 Факт
Коментиран от #12
21:28 11.11.2025
12 Факт
До коментар #11 от "Факт":А ДДС никога да не пипат.
21:31 11.11.2025
13 димитър Дончев
21:36 11.11.2025
14 решението е
алкохол - 25 %
цигари - 30 % / да няма кутия цигари под 15 лв
Казвам го като пушач със стаж
луксуозните стоки - поне 28 %
21:41 11.11.2025
15 Румен
21:47 11.11.2025
16 Държавата право като банките
21:48 11.11.2025
17 Ъхъъ
Долни чантаджии
Коментиран от #23
21:53 11.11.2025
18 Мдаа
Коментиран от #22
21:54 11.11.2025
19 мда
22:00 11.11.2025
20 Хайде бе
22:10 11.11.2025
21 МАРИОНЕТКА
22:14 11.11.2025
22 Екскурзиантите
До коментар #18 от "Мдаа":Този път може те да я плащат.
22:24 11.11.2025
23 Най големи са увеличенията в
До коментар #17 от "Ъхъъ":Правосъдието във вътрешните работи и едва тогава в администрацията. Но само на част от администрацията. Вътре в нея има потресаващи големи несправедливости. Всичко е с цел да държат в подчинение хора.
22:32 11.11.2025
24 вдигнете го
22:32 11.11.2025