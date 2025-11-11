Пламен Димитров за Бюджет 2026: Най-невъзможният вариант е да вдигнем ДДС на 22%. Значи да вдигнем инфлацията веднага

Бюджет 2026 е възможен като най-балансиран и компромисен вариант, който да балансира разходите в рамките на 3% дефицит. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Интервюто в Новините NOVA“ след среща в централата на ГЕРБ. Според него крайните варианти за намиране на допълнителни приходи, като вдигане на ДДС или на данък печалба, са невъзможни съответно за гражданите и за бизнеса.

„Най-невъзможният е да вдигнем ДДС на 22%, както се чуха такива думи от представители на бизнеса. Това значи да вдигнем инфлацията веднага“, коментира Димитров. Другата крайност, по думите му, е вдигането на данък печалба, което би било „най-невъзможното за бизнеса“.

Като компромисен и „възможен“ вариант той определи идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2%, които да се поемат наполовина от работниците и наполовина от работодателите. Димитров спомена и възможността за еднократно облагане на банковия сектор, но подчерта, че това не решава проблема за следващите години.

По темата за взимането на нови заеми, които за тази година са малко над 14 млрд. лв. (около 7 млрд. евро), Димитров заяви, че парите „нямат етикети“. „Ние сме финансирали капиталовата програма, която е 6.2 млрд. евро, със 7-те милиарда заем, които сме взели, а не сме платили заплати и пенсии“, заяви той, допълвайки, че остатъкът е отишъл за рефинансиране на стар дълг.

За 2026 г. са предвидени нови заеми в размер на 10 млрд. евро, от които 3 млрд. са за отбрана, а 7 млрд. ще покрият дефицита и ще рефинансират стари задължения. Димитров отбеляза, че най-голямото увеличение в бюджета е за капиталови разходи - от 6.2 млрд. на 7.7 млрд. евро.