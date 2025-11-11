Новини
Пламен Димитров за Бюджет 2026: Най-невъзможният вариант е да вдигнем ДДС на 22%. Значи да вдигнем инфлацията веднага

Пламен Димитров за Бюджет 2026: Най-невъзможният вариант е да вдигнем ДДС на 22%. Значи да вдигнем инфлацията веднага

11 Ноември, 2025 21:06

Като компромисен и „възможен“ вариант Димитров определи идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2%, които да се поемат наполовина от работниците и наполовина от работодателите. Лидерът на КНСБ спомена и възможността за еднократно облагане на банковия сектор, но подчерта, че това не решава проблема за следващите години.

Бюджет 2026 е възможен като най-балансиран и компромисен вариант, който да балансира разходите в рамките на 3% дефицит. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Интервюто в Новините NOVA“ след среща в централата на ГЕРБ. Според него крайните варианти за намиране на допълнителни приходи, като вдигане на ДДС или на данък печалба, са невъзможни съответно за гражданите и за бизнеса.

„Най-невъзможният е да вдигнем ДДС на 22%, както се чуха такива думи от представители на бизнеса. Това значи да вдигнем инфлацията веднага“, коментира Димитров. Другата крайност, по думите му, е вдигането на данък печалба, което би било „най-невъзможното за бизнеса“.

Като компромисен и „възможен“ вариант той определи идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2%, които да се поемат наполовина от работниците и наполовина от работодателите. Димитров спомена и възможността за еднократно облагане на банковия сектор, но подчерта, че това не решава проблема за следващите години.

По темата за взимането на нови заеми, които за тази година са малко над 14 млрд. лв. (около 7 млрд. евро), Димитров заяви, че парите „нямат етикети“. „Ние сме финансирали капиталовата програма, която е 6.2 млрд. евро, със 7-те милиарда заем, които сме взели, а не сме платили заплати и пенсии“, заяви той, допълвайки, че остатъкът е отишъл за рефинансиране на стар дълг.

За 2026 г. са предвидени нови заеми в размер на 10 млрд. евро, от които 3 млрд. са за отбрана, а 7 млрд. ще покрият дефицита и ще рефинансират стари задължения. Димитров отбеляза, че най-голямото увеличение в бюджета е за капиталови разходи - от 6.2 млрд. на 7.7 млрд. евро.


  • 1 Майна

    22 0 Отговор
    Вие сте една излишна институция за народа!
    Точка!

    21:13 11.11.2025

  • 2 🤜🏻🇲🇰🤛🏻

    14 0 Отговор
    Само на кръчмарите вдигнете, те не са жизненоважни и няма да вдигнат инфлацията.

    21:14 11.11.2025

  • 3 Майна

    14 0 Отговор
    Вие всъщност не сте институция..
    Каква организация сте вие?
    ОФ?

    21:14 11.11.2025

  • 4 Потресаващо!

    20 0 Отговор
    Защо се увеличават заплатите на тези които не произвеждат нищо и лентяйстват?! Синдикатите защитават само бюрократите. Не се интересуват от работниците.

    21:15 11.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    В бюджета за 2026 г е заложена 100 процента инфлация.Този не го е чел.

    21:16 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цирк бащата на някаква Саяна

    5 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    21:23 11.11.2025

  • 10 град ИнтимХан

    6 0 Отговор
    Бре , батко Пламенчо взел да поумнява. При толкова навеждане на всички видове управления ,да се чудиш как не е хванал дископатия ...

    21:24 11.11.2025

  • 11 Факт

    4 1 Отговор
    Най-добри отвсякъде по малко и обратно да се върнат на 2% за отбрана.

    Коментиран от #12

    21:28 11.11.2025

  • 12 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    А ДДС никога да не пипат.

    21:31 11.11.2025

  • 13 димитър Дончев

    5 0 Отговор
    Най правилният ход е да вдигнете ДДС и да не се правите на умници каквито доказано не сте!Вие инфлацията след увеличението запратите на държавните гавази с 50-60% няма как да спрете ,но поне ще оставите тези дето вкарват свежи пари в държавната каца само" ранени" !С 2% ,които са равни на 10,8% увеличение месечно на вноските по ДОО и увеличената минимална ,"Убивате" дребния фамилен бизнес и ги изкарвате или в сивата икономика или на борсата за безработни!!!А,да ви кажа -ТЕ ВИ ХРАНЯТ чантаджио димитров!.

    21:36 11.11.2025

  • 14 решението е

    4 0 Отговор
    хляб - 10 %

    алкохол - 25 %
    цигари - 30 % / да няма кутия цигари под 15 лв
    Казвам го като пушач със стаж

    луксуозните стоки - поне 28 %

    21:41 11.11.2025

  • 15 Румен

    4 0 Отговор
    Човекът, показал неприлични жестове пред хората, на които е отишъл да обяснява за еврото. Не е никакъв синдикалист, а притурка към властта.

    21:47 11.11.2025

  • 16 Държавата право като банките

    3 0 Отговор
    Вдига таксите на работещите а не маха плоския данък и не въвежда прогресивно подоходно облагане и да има необлагаем минимум

    21:48 11.11.2025

  • 17 Ъхъъ

    5 0 Отговор
    А като си раздавате високи заплати не се вдига инфлацията нали ?
    Долни чантаджии

    Коментиран от #23

    21:53 11.11.2025

  • 18 Мдаа

    4 1 Отговор
    Както винаги пак най-бедните ще плащат сметката.

    Коментиран от #22

    21:54 11.11.2025

  • 19 мда

    4 0 Отговор
    Махайте държавни паразити. Не да товарите работниците в частните фирми.

    22:00 11.11.2025

  • 20 Хайде бе

    5 0 Отговор
    А що не съкратим администрацията с 10-20% догодина и още толкова 2027 и така докато дефицитът стане резерв от 3% и започнем да си плащаме дълговете, които натрупахме

    22:10 11.11.2025

  • 21 МАРИОНЕТКА

    2 0 Отговор
    На Кочината.

    22:14 11.11.2025

  • 22 Екскурзиантите

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Този път може те да я плащат.

    22:24 11.11.2025

  • 23 Най големи са увеличенията в

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъъ":

    Правосъдието във вътрешните работи и едва тогава в администрацията. Но само на част от администрацията. Вътре в нея има потресаващи големи несправедливости. Всичко е с цел да държат в подчинение хора.

    22:32 11.11.2025

  • 24 вдигнете го

    0 0 Отговор
    на 100 % български тапаци и неможачи!!!

    22:32 11.11.2025

