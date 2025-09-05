Ивайло Мирчев поряза Борисов за общ десен кандидат-президент: Нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов

Делян Пеевски управлява тази държава чрез компромати, папки, с които държи едни или други политици, със заплахата, че ще им повдигне обвинение чрез неговата прокуратура. Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу началника си Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално. За да не продължават Пеевски и хората му да трупат компромати, внасяме сериозна законова промяна в СРС - как се извършва подслушването, как се мотивира, как след това се унищожават събраните данни. Смятаме, че това е правилният път напред, за да няма други хора като Пеевски, когато успеем да го премахнем. Това заяви Божидар Божанов, депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Според него СРС-та трябва да се пазят дотогава, докато има нужда от тях: "За националната сигурност предлагаме това да са 10 г., не досегашните 15 г. Когато приключи едно досъдебно производство, няма вече нужда да бъдат съхранявани."

"Внасяме и изменения в закона за електронната идентификация, за да могат гражданите да използват електронни услуги от своя телефон във всеки едни момент. Докато ние се борим със завладяната държава, трябва българският бизнес и гражданите да бъдат максимално облекчени, за да развият икономиката на страната", допълни той.

Ивайло Мирчев коментира визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по време на военния парад в Пекин: "Стана ясно, че е бил представен като вицепремиер. Не е бил в отпуск и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за премиера Желязков, който казва, че не е знаел; унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е, как подкрепя Украйна и Запада. Единственото адекватно решени, за да може и премиерът да запази достойнство, е да се поиска оставката на вицепремиера Зафиров. Следващият път, когато дойде Фон дер Лайен или някой друг, трябва да обясняват, че ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея."

За загубата на GPS сигнал в самолета на Фон дер Лайен, той уточни: "Вчера премиерът ни засипва с тонове техническа информация, но е факт, че проблем е имало и той трябва да се разследва детайлно. България е длъжна да каже какви мерки се взимат в тази посока."

На въпрос относно потвърждението на Борисов за идеята за обща кандидатура за президент с десните партии, Мирчев смята: "Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: „Елате да ме подкрепите за обща кандидатура“. Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов."

Божанов коментира ареста на варненския кмет Благомир Коцев: "КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение. Абсолютното беззаконие се толерира от Антон Славчев, под добронамерения поглед на прокуратурата. Сети се Борисов да погледне малко към върховенството на правото. По отношение мярката – чакат удобен дежурен съдия. Ще внесем и такива промени – прокуратурата да не си наглася удобни съдии."