Ивайло Мирчев поряза Борисов за общ десен кандидат-президент: Нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов

Делян Пеевски управлява тази държава чрез компромати, папки, с които държи едни или други политици, със заплахата, че ще им повдигне обвинение чрез неговата прокуратура. Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу началника си Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално. За да не продължават Пеевски и хората му да трупат компромати, внасяме сериозна законова промяна в СРС - как се извършва подслушването, как се мотивира, как след това се унищожават събраните данни. Смятаме, че това е правилният път напред, за да няма други хора като Пеевски, когато успеем да го премахнем. Това заяви Божидар Божанов, депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти, цитиран от novini.bg.
Според него СРС-та трябва да се пазят дотогава, докато има нужда от тях: "За националната сигурност предлагаме това да са 10 г., не досегашните 15 г. Когато приключи едно досъдебно производство, няма вече нужда да бъдат съхранявани."
"Внасяме и изменения в закона за електронната идентификация, за да могат гражданите да използват електронни услуги от своя телефон във всеки едни момент. Докато ние се борим със завладяната държава, трябва българският бизнес и гражданите да бъдат максимално облекчени, за да развият икономиката на страната", допълни той.
Ивайло Мирчев коментира визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по време на военния парад в Пекин: "Стана ясно, че е бил представен като вицепремиер. Не е бил в отпуск и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за премиера Желязков, който казва, че не е знаел; унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е, как подкрепя Украйна и Запада. Единственото адекватно решени, за да може и премиерът да запази достойнство, е да се поиска оставката на вицепремиера Зафиров. Следващият път, когато дойде Фон дер Лайен или някой друг, трябва да обясняват, че ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея."
За загубата на GPS сигнал в самолета на Фон дер Лайен, той уточни: "Вчера премиерът ни засипва с тонове техническа информация, но е факт, че проблем е имало и той трябва да се разследва детайлно. България е длъжна да каже какви мерки се взимат в тази посока."
На въпрос относно потвърждението на Борисов за идеята за обща кандидатура за президент с десните партии, Мирчев смята: "Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: „Елате да ме подкрепите за обща кандидатура“. Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов."
Божанов коментира ареста на варненския кмет Благомир Коцев: "КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение. Абсолютното беззаконие се толерира от Антон Славчев, под добронамерения поглед на прокуратурата. Сети се Борисов да погледне малко към върховенството на правото. По отношение мярката – чакат удобен дежурен съдия. Ще внесем и такива промени – прокуратурата да не си наглася удобни съдии."
1 Ивайло Мирчев
11:09 05.09.2025
2 Хихи
11:10 05.09.2025
3 ЕДИН ПЪТ ДА
11:11 05.09.2025
4 Бончо
Коментиран от #28
11:11 05.09.2025
5 На Бою
11:11 05.09.2025
6 Данчо
1 Да целунат ръката на Боко
2 Да целунат ръката на Радев
3 Или да седнат отново в скута на ШиШи
11:13 05.09.2025
7 Бойко Разбойко
11:14 05.09.2025
8 а бе
11:17 05.09.2025
10 Ах Ох
Коментиран от #19
11:18 05.09.2025
11 На Дедо
11:19 05.09.2025
12 1488
сръбската скара и македонското девойче с помощта на матюшка сринат до основи тоз циганот урскикл озет
ИЛИ
сменим православието с католицизма и кирилицата с латиница като белите народи
Коментиран от #36
11:21 05.09.2025
13 ти ще кажеш
11:23 05.09.2025
14 поне да изберат някой умник за
11:24 05.09.2025
15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
11:24 05.09.2025
16 Град Симитли
.... Кат се върне Фред от Китай, го извикай на сумо дуел!
11:24 05.09.2025
17 Смех
Коментиран от #21
11:25 05.09.2025
18 Не мога да разбера
11:25 05.09.2025
19 Абе
До коментар #10 от "Ах Ох":На Асеня е й хареса.
11:26 05.09.2025
20 ,, Високият ,, генералисимус
Само един високо интелигентен индивид може да постига такива резултати.
11:27 05.09.2025
21 Лена
До коментар #17 от "Смех":Гитотсрамва
11:28 05.09.2025
22 идиоти вън
11:29 05.09.2025
23 Ауууу
11:30 05.09.2025
24 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
11:39 05.09.2025
25 хихи
Дайте предложение кой да е президент(кандидат)
11:41 05.09.2025
26 Да кажа
11:42 05.09.2025
27 Кое не е така ?!
Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
HЕ нa диктaтypaтa!
Коментиран от #32, #37
11:45 05.09.2025
28 Бай
До коментар #4 от "Бончо":Ген. Атанасов е едно корумпирано ченге !
11:46 05.09.2025
29 Питам само
11:47 05.09.2025
30 Кит
😂😂😂😂
11:50 05.09.2025
31 Буци
11:52 05.09.2025
32 Тези
До коментар #27 от "Кое не е така ?!":Всичко е точно.Но това Б.мозъци не могат да разберат.Те още чакат да се върне соца когато тормозеха народа тези същите сег дърти бивши.
11:54 05.09.2025
33 Време е такива по затворите!
11:55 05.09.2025
34 МВР служител
11:55 05.09.2025
35 Правилно
11:57 05.09.2025
36 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "1488":НЕ ,РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ ВЕЧЕ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ
12:00 05.09.2025
38 Да бе
До коментар #37 от "Кит":Обслужващия персонал от ДС, УБО и тем подобни се оказаха по-нагли и алчни от висшите партийци. Бойко е типичен мутро-милиционер
12:09 05.09.2025
39 az СВО Победа80
🤣🤣🤣🤣🤣
12:09 05.09.2025
40 ген атанасов
12:10 05.09.2025
41 Роден в НРБ
12:42 05.09.2025