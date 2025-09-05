Новини
Ивайло Мирчев поряза Борисов за общ десен кандидат-президент: Нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов

5 Септември, 2025 11:05 1 196 41

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • кандидат- президент-
  • легло-
  • делян пеевски

За да не продължават Пеевски и хората му да трупат компромати, внасяме сериозна законова промяна в СРС - как се извършва подслушването, как се мотивира, как след това се унищожават събраните данни. Смятаме, че това е правилният път напред, за да няма други хора като Пеевски, когато успеем да го премахнем, коментира и Божидар Божанов

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Делян Пеевски управлява тази държава чрез компромати, папки, с които държи едни или други политици, със заплахата, че ще им повдигне обвинение чрез неговата прокуратура. Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу началника си Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално. За да не продължават Пеевски и хората му да трупат компромати, внасяме сериозна законова промяна в СРС - как се извършва подслушването, как се мотивира, как след това се унищожават събраните данни. Смятаме, че това е правилният път напред, за да няма други хора като Пеевски, когато успеем да го премахнем. Това заяви Божидар Божанов, депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти, цитиран от novini.bg.
Според него СРС-та трябва да се пазят дотогава, докато има нужда от тях: "За националната сигурност предлагаме това да са 10 г., не досегашните 15 г. Когато приключи едно досъдебно производство, няма вече нужда да бъдат съхранявани."

"Внасяме и изменения в закона за електронната идентификация, за да могат гражданите да използват електронни услуги от своя телефон във всеки едни момент. Докато ние се борим със завладяната държава, трябва българският бизнес и гражданите да бъдат максимално облекчени, за да развият икономиката на страната", допълни той.

Ивайло Мирчев коментира визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по време на военния парад в Пекин: "Стана ясно, че е бил представен като вицепремиер. Не е бил в отпуск и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за премиера Желязков, който казва, че не е знаел; унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е, как подкрепя Украйна и Запада. Единственото адекватно решени, за да може и премиерът да запази достойнство, е да се поиска оставката на вицепремиера Зафиров. Следващият път, когато дойде Фон дер Лайен или някой друг, трябва да обясняват, че ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея."

За загубата на GPS сигнал в самолета на Фон дер Лайен, той уточни: "Вчера премиерът ни засипва с тонове техническа информация, но е факт, че проблем е имало и той трябва да се разследва детайлно. България е длъжна да каже какви мерки се взимат в тази посока."

На въпрос относно потвърждението на Борисов за идеята за обща кандидатура за президент с десните партии, Мирчев смята: "Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: „Елате да ме подкрепите за обща кандидатура“. Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов."

Божанов коментира ареста на варненския кмет Благомир Коцев: "КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение. Абсолютното беззаконие се толерира от Антон Славчев, под добронамерения поглед на прокуратурата. Сети се Борисов да погледне малко към върховенството на правото. По отношение мярката – чакат удобен дежурен съдия. Ще внесем и такива промени – прокуратурата да не си наглася удобни съдии."


България
  • 1 Ивайло Мирчев

    8 5 Отговор
    Шиши -президент!

    11:09 05.09.2025

  • 2 Хихи

    18 3 Отговор
    вие ,от както се пръкнахте ,не сте излизали от това легло...

    11:10 05.09.2025

  • 3 ЕДИН ПЪТ ДА

    2 9 Отговор
    МИ ХАРЕСА ТОЯ ПАЛЯЧО

    11:11 05.09.2025

  • 4 Бончо

    15 2 Отговор
    Пускайте Женерал Атанасов за Президент, че му трябва допълнителна пенцийка ...

    Коментиран от #28

    11:11 05.09.2025

  • 5 На Бою

    1 3 Отговор
    са му върнали попарата !

    11:11 05.09.2025

  • 6 Данчо

    16 3 Отговор
    ПП-ДБ имат 2 опции и една алтернатива:
    1 Да целунат ръката на Боко
    2 Да целунат ръката на Радев
    3 Или да седнат отново в скута на ШиШи

    11:13 05.09.2025

  • 7 Бойко Разбойко

    12 1 Отговор
    В леглото ми има място за всички.

    11:14 05.09.2025

  • 8 а бе

    6 2 Отговор
    наи справидливо ще бъде да издигнете бат татас или кокорестия за пРУЗИДЕНТ А ЗАЩО НЕ И БОИКО РАШКОВ

    11:17 05.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ах Ох

    10 1 Отговор
    Не искате в юеглото, защото ще ви боцнат, ахахахахахаааа 🤣🤺🖕

    Коментиран от #19

    11:18 05.09.2025

  • 11 На Дедо

    13 1 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев!? По бащина линия комунист!!! Мисирчев, че как да легнете, като не можете да станете от скута на Пеевски!?

    11:19 05.09.2025

  • 12 1488

    2 6 Отговор
    тука ше станем европейци само и единствено като:

    сръбската скара и македонското девойче с помощта на матюшка сринат до основи тоз циганот урскикл озет

    ИЛИ

    сменим православието с католицизма и кирилицата с латиница като белите народи

    Коментиран от #36

    11:21 05.09.2025

  • 13 ти ще кажеш

    4 0 Отговор
    Я питай Ристю.Ако го видиш де.Че той се изгуби като на баба месечния цикъл.

    11:23 05.09.2025

  • 14 поне да изберат някой умник за

    1 2 Отговор
    кандидат . функцията му и на вицето ще позволи за по шенгенски подход във властта . сега малко на мода е дебелеенето . заради това и загубиха от испания . и релсо-транспорта не е много гууд . срамна дейност .огромни суми за вагони , трамваи . а няма детски градини, няма паркинги и гаражи . и да обикаля с джипката из русе все тая . спречкванията нощем на две компании е доста глупаво . малкия дявол .

    11:24 05.09.2025

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    ЕМИ СИГУРНО НЕ СА ВИ ЗАДОВОЛИЛИ ДО СЕГА ВЪВ ЛЕГЛОТО,ЗА ТОВА НЕ ИСКАТЕ ВЕЧЕ ДА ЛЯГАТЕ.

    11:24 05.09.2025

  • 16 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Мирчо Шопарчето стана Мирчо Джипиеса! :))
    .... Кат се върне Фред от Китай, го извикай на сумо дуел!

    11:24 05.09.2025

  • 17 Смех

    4 0 Отговор
    Че вие не бяхте ли с тях с скутове и легла? Какви сте ни девствени сега🤣🤣💔💔👍👍

    Коментиран от #21

    11:25 05.09.2025

  • 18 Не мога да разбера

    4 1 Отговор
    Като са толкова много отворени, защо до сега един път не подкрепиха вота на недоверие?

    11:25 05.09.2025

  • 19 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ах Ох":

    На Асеня е й хареса.

    11:26 05.09.2025

  • 20 ,, Високият ,, генералисимус

    4 0 Отговор
    е най-подходяща за президентски кандидат защото си играе с GPS а на тука има тука нема.
    Само един високо интелигентен индивид може да постига такива резултати.

    11:27 05.09.2025

  • 21 Лена

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Смех":

    Гитотсрамва

    11:28 05.09.2025

  • 22 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Щеше да е смешно, ако не беше жалко! Те неискат легло, а само скут, щото така сглобката е по-бърза!!!

    11:29 05.09.2025

  • 23 Ауууу

    0 3 Отговор
    Лелее бърже да му запушите дупката, че ше му изтече кръвта на Баце и после от де ше земеме да му налееме такваз чудодейна, ангелска кръв!!!

    11:30 05.09.2025

  • 24 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    2 2 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    11:39 05.09.2025

  • 25 хихи

    5 0 Отговор
    Мирчев ще издигне Емили Тротинетката за вице президент
    Дайте предложение кой да е президент(кандидат)

    11:41 05.09.2025

  • 26 Да кажа

    1 0 Отговор
    Инатът е лош съветник ! С инат ППстигнаха до под кривата круша.Аз лично,не им вярвам.Немощни са да свършат каквото и да е.Сложиха кмет на София и безвремието започна.Европа дава ЦЕЛЕВОпари за САНИРАНЕ, обаче за Терзиев е важно да даде милиони за цветя и храсти от българския бюджет.Няма лошо,но нека и едното и другото.Със санирането ще се съчетаят полезното и красивото.САНИРАЙТЕ,бе! Какво чакате,да падне снегът ли?

    11:42 05.09.2025

  • 27 Кое не е така ?!

    1 4 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
    HЕ нa диктaтypaтa!

    Коментиран от #32, #37

    11:45 05.09.2025

  • 28 Бай

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бончо":

    Ген. Атанасов е едно корумпирано ченге !

    11:46 05.09.2025

  • 29 Питам само

    1 0 Отговор
    Ама те в едно легло ли са наистина? То трябва да е бая голямо, а и остри ще са гардероби вместо нощни шкафчета.

    11:47 05.09.2025

  • 30 Кит

    3 0 Отговор
    Ееее, та то си беше ясно, че не сте по леглата, падате си по скутовете!

    😂😂😂😂

    11:50 05.09.2025

  • 31 Буци

    1 0 Отговор
    Е вие в това легло,яко опърдяхте чаршафите,сега се дърпате

    11:52 05.09.2025

  • 32 Тези

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кое не е така ?!":

    Всичко е точно.Но това Б.мозъци не могат да разберат.Те още чакат да се върне соца когато тормозеха народа тези същите сег дърти бивши.

    11:54 05.09.2025

  • 33 Време е такива по затворите!

    1 0 Отговор
    Ще,ще, от едно котило крадци сте!

    11:55 05.09.2025

  • 34 МВР служител

    1 1 Отговор
    До края на септември Борисов ще е при Доган. Пеевски няма да му прости мизериите покрай "Магнитски", "Лондон" и "Дубай". Обещал му е стая в Следствието

    11:55 05.09.2025

  • 35 Правилно

    0 1 Отговор
    С Бойко нищо не става. Справка: последните 20 години.

    11:57 05.09.2025

  • 36 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    НЕ ,РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ ВЕЧЕ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ

    12:00 05.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кит":

    Обслужващия персонал от ДС, УБО и тем подобни се оказаха по-нагли и алчни от висшите партийци. Бойко е типичен мутро-милиционер

    12:09 05.09.2025

  • 39 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Че вие нали досега бяхте заедно под юргана бе?

    🤣🤣🤣🤣🤣

    12:09 05.09.2025

  • 40 ген атанасов

    0 0 Отговор
    Аз ще съм вашия президент.Веднага първо ще превземем Русия....

    12:10 05.09.2025

  • 41 Роден в НРБ

    0 0 Отговор
    Нямате, щото Ицхака Иванов вече изби всичката сметана за кафето на Шиши

    12:42 05.09.2025

