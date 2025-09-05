Нинова за побоя над полицейския шеф в Русе: Бойко, това са твоите младежи. Ти ги възпитаваше 20 години

Бойко Борисов казал за жестокия побой в Русе: това е битов инцидент. И отново са му виновни всички други, но не и той и неговото управление.
Бойко, това са твоите младежи. Ти ги възпитаваше 20 години. Цяло едно поколение израсна с твоята култура. Ти започна политическата си кариера с интервю, че си набил кандидат-зет си и удари шамар на шефа на общинския съвет в София на пешеходна пътека. Ти пропагандираше насилие!
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод пребития шеф на полицията в Русе. Ето и още от нейния коментар:
Сега всичко ти е битово и маловажно: убийства, побоища, гонки, банди.... И днес излъга, че ходиш без охрана по улиците. На малоумни ли правиш хората? Десет души охрана те пази. Кордони, кортежи.... Носа си не можеш да покажеш навън.
И даваш акъл на хората, че всичко им е наред.
Бил си направил водопровод до Перник и си решил проблема с безводието там. Този водопровод е незаконен.
Нали си депутат, мандатоносител, защо не разсекретиш доклада за водопровода и да видят хората за каква измама и кражба за милиони става дума?
Вместо да даваш обяснения в прокуратурата, се хвалиш . Фалшификатори на избори. Лицемери. Зло за България.
.... И продължава днес! Можел да измете пода с ппдб! Мутренски манталитет!
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
Или бити
17 Сергей Хрушчов
Защото не млъкнеш най-после. Вече си политически труп
12:26 05.09.2025
18 Всичко е истина
Питам се, дали пък това отрицание на отрицанието- Бойко Борисов е с нормални психически показатели? Ами че то, едно с едно няма при него!
Това твоето не е мъжкарско!
Браво Нинова.
Това твоето не е мъжкарско!
Браво Нинова.
12:26 05.09.2025
До коментар #9 от "Майора":Ако бяха богаташки синчета нямаше да са с тротинетки а с разни беемвета аудита мерцедеси...
12:29 05.09.2025
Вижте ги какви са и какво мислят БОЛШИНСТВОТО от хората за тях !
12:29 05.09.2025
26 Семейство Свинсънс
До коментар #19 от "мери":Забравяш курифея на калкулатора владито горанов
12:30 05.09.2025
28 кумчо ВЪЛЧО
1 - питаха го как се разбира със зет си - отговорът му - не е лошо момчето , важното е , че НЕ МЕ ДРАЗНИ !
2 - за връзките му с някакъв негов братовчед - ядосал го за някаква помпа в двора и нашия Вождо го набил и нашамарил !
Толкова за примера , еталона и модела за подрастващите мутроподобни тиквени тулупи !
12:34 05.09.2025
29 Обърнете внимание
До коментар #10 от "НАГЛАСЕНА РАБОТА":Кои са свидетелите и коментаторите. Все наши хора.» Елита» на град Русе. Сега се появи един свидетел, колега на шефа. И той бил пострадал, ама малко. При тази ярост срещу Кожухаров ли беше, да минеш с един ритник, нещо не ми се вярва да е бил там!
Кажете и какво обясняват биячите!
Мълчите, така както мълчите и за катастрофата с президента преди години, както мълчите за ПТП с Киро простото, както мълчите за показанията на шофьора от Телиш и тези на тъста и тъщата на ПопоВ, за това какво става с делото срещу Местан…...
Много тишина, чак ми заглъхнаха ушите
12:35 05.09.2025
30 поредния тиквен лапнишаран
До коментар #4 от "ЛЪЖКИНЯТА СЕ ИЗРЯЗА ХА ХА ХА":вярващ на бащицата с ошушканата хазна
корнелия не е перфектна нито коцето
но поне най правят нещо за народа
за разлика от другите дето ги преизбирате
12:40 05.09.2025
32 Дарвин
До коментар #2 от "Коня Солтуклиева":Кариерата Му започна с разтриване на ушите на др.Живков.Това беше първата му роля.Убийствата-после.
12:43 05.09.2025
