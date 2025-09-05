Новини
Нинова за побоя над полицейския шеф в Русе: Бойко, това са твоите младежи. Ти ги възпитаваше 20 години

5 Септември, 2025 12:12

Сега всичко ти е битово и маловажно: убийства, побоища, гонки, банди.... И днес излъга, че ходиш без охрана по улиците. На малоумни ли правиш хората? Десет души охрана те пази. Кордони, кортежи.... Носа си не можеш да покажеш навън. И даваш акъл на хората, че всичко им е наред, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова

Бойко Борисов казал за жестокия побой в Русе: това е битов инцидент. И отново са му виновни всички други, но не и той и неговото управление.
Бойко, това са твоите младежи. Ти ги възпитаваше 20 години. Цяло едно поколение израсна с твоята култура. Ти започна политическата си кариера с интервю, че си набил кандидат-зет си и удари шамар на шефа на общинския съвет в София на пешеходна пътека. Ти пропагандираше насилие!

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод пребития шеф на полицията в Русе. Ето и още от нейния коментар:

Сега всичко ти е битово и маловажно: убийства, побоища, гонки, банди.... И днес излъга, че ходиш без охрана по улиците. На малоумни ли правиш хората? Десет души охрана те пази. Кордони, кортежи.... Носа си не можеш да покажеш навън.
И даваш акъл на хората, че всичко им е наред.
Бил си направил водопровод до Перник и си решил проблема с безводието там. Този водопровод е незаконен.
Нали си депутат, мандатоносител, защо не разсекретиш доклада за водопровода и да видят хората за каква измама и кражба за милиони става дума?
Вместо да даваш обяснения в прокуратурата, се хвалиш . Фалшификатори на избори. Лицемери. Зло за България.


  • 1 честен ционист

    13 4 Отговор
    Днес са на Бойко младежите, утре на Урсула пацаните по окопите.

    12:14 05.09.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    13 2 Отговор
    ".... Ти започна политическата си кариера с интервю, че си набил кандидат-зет си и удари шамар на шефа на общинския съвет в София на пешеходна пътека. Ти пропагандираше насилие!..."
    .... И продължава днес! Можел да измете пода с ппдб! Мутренски манталитет!

    Коментиран от #32

    12:16 05.09.2025

  • 3 Зевс

    24 2 Отговор
    Цялата работа много намирисва, в малките часове топ полицейски шеф се разхожда по улицата и прави забележки на някакви келеши, дали не се е разхождал толкова рано да прибере дяла си от наркотици и леки жени?

    12:16 05.09.2025

  • 4 ЛЪЖКИНЯТА СЕ ИЗРЯЗА ХА ХА ХА

    9 10 Отговор
    КАТО КРАДЕШЕ ОРЪЖИЕ ОТ ВОЕННИТЕ ЗАВОДИ И ПРОДАВАШЕ НА РУСНАЦИ И УКРАИНЦИ ДОБРЕ ЛЪЖЕШЕ БОКЛУК. ПАК ЛЪЖЕШ.

    Коментиран от #30

    12:16 05.09.2025

  • 5 Сталин

    14 4 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    12:16 05.09.2025

  • 6 Чисти

    8 3 Отговор
    Гербери

    12:16 05.09.2025

  • 7 замислен

    13 7 Отговор
    кака Корни, твоята партия докара мутрите които биеха наред и изземаха бизнеси, не помниш ли?

    12:16 05.09.2025

  • 8 Шопо

    12 4 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на руката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    12:17 05.09.2025

  • 9 Майора

    13 6 Отговор
    Ало Нинче , това са младежите на такива като вас , богати за сметка на останалите и които знаят че ако нещо стане , мама и татко ще ги отърват!

    Коментиран от #24

    12:17 05.09.2025

  • 10 НАГЛАСЕНА РАБОТА

    13 0 Отговор
    УЖ ДРИФТАЧИ, А ПРАТЕНИ ПО ПОРЪЧКА БИЯЧИ НЕ НА НАС ТИЯ ПРИКАЗКИ ОТ ШЕХЕРЕЗАДА.

    Коментиран от #29

    12:19 05.09.2025

  • 11 от Русе

    15 3 Отговор
    Митов, изприказва сума ти и глупости.Вашата партия ГЕРБ е виновна за цялото състояние на държавата.Вас не Ви интересуват проблемите на хората, а имиджа Ви.Години наред лъжи, кражби и назначения на партийно удобни хора. Постоянното вървите след проблемите, понеже не ги виждате и не сте в състояние да ги решите

    12:20 05.09.2025

  • 12 шиши

    8 1 Отговор
    И полицаите са негови след Танов и Нунев политизира мвр сикаджиската мутра

    12:20 05.09.2025

  • 13 оня с коня

    8 1 Отговор
    Вярно че както казва нинова Бойко е възпитавал Младежите 20 години,но ИМА НЯКОИ като тия,които не са стъпвали изобщо в Час.И точно тях нинова трябваше да ги направи Членове на партията си и да ги възпитава по Партийна линия,но явно е била заета да следи стриктно да не се изнесе нито един патрон за Украйна.

    12:20 05.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КОГО ЛЪЖЕШ МА

    10 2 Отговор
    ПОМНИМ КОЙ СЪЗДАДЕ МУТРИТЕ И КАК ВИ ПАЗЕХА ДОКАТО РАЗГРАБВАХТЕ ДЪРЖАВАТА ТЕХНОИМПЕКСОВА.

    12:23 05.09.2025

  • 16 Ааа 1

    7 1 Отговор
    Всеки се прави и иска да подражава на мутрата Боко.Права е Корни.

    12:26 05.09.2025

  • 17 Сергей Хрушчов

    5 6 Отговор
    Корнелия, това са потомците на твойте съпартици, комунистическите номенклатурчици на града
    Защото не млъкнеш най-после. Вече си политически труп

    12:26 05.09.2025

  • 18 Всичко е истина

    7 1 Отговор
    Гневна истина срещу Борисов!
    Питам се, дали пък това отрицание на отрицанието- Бойко Борисов е с нормални психически показатели? Ами че то, едно с едно няма при него!
    Това твоето не е мъжкарско!
    Браво Нинова.

    12:26 05.09.2025

  • 19 мери

    8 1 Отговор
    След 20 годишното криминално управление на Герб начело с Борисов и Цветанов и Цацаровци и Симеон Дянковци държавата е на това дережде ограбена и пуста и неграмотна Честито на печелившите!

    Коментиран от #26

    12:26 05.09.2025

  • 20 доктор ОХ боли

    5 1 Отговор
    Кое от това , което казва Нинова НЕ Е ВЯРНО ?

    12:26 05.09.2025

  • 21 Гост

    3 2 Отговор
    Гъската пак се обажда от Крушовица.

    12:27 05.09.2025

  • 22 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Много драма за натупан цивилен който се оказал милицконерче. Гамените са ясни, това от високи учителски заплати се полупава ама каква аджиба подготовка има тоя началника като са го натупали някакви хлапета? И в мвр сме само за заплати и нулева ефикасност

    12:27 05.09.2025

  • 23 явер

    5 0 Отговор
    В случая е права, защото гледат Тиквун какво прави, пачки, лъжа и няма наказание. То по-лошо ще става, сега се започва.

    12:28 05.09.2025

  • 24 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Ако бяха богаташки синчета нямаше да са с тротинетки а с разни беемвета аудита мерцедеси...

    12:29 05.09.2025

  • 25 дебеЛ Лебед

    8 0 Отговор
    Докато хора като Борисов и Делян са на върха на политическия и обществен живот в България , не можем да очакваме нещо различно и нормално.
    Вижте ги какви са и какво мислят БОЛШИНСТВОТО от хората за тях !

    12:29 05.09.2025

  • 26 Семейство Свинсънс

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "мери":

    Забравяш курифея на калкулатора владито горанов

    12:30 05.09.2025

  • 27 Новак

    4 5 Отговор
    Корни, майките и бащите на тези младежи ги възпитаваше ти, а бабите и дядовците им ги възпитаваше любимата ти партия.

    12:31 05.09.2025

  • 28 кумчо ВЪЛЧО

    6 0 Отговор
    Ще ви цитирам 2 публични изказвания на Борисов преди време.
    1 - питаха го как се разбира със зет си - отговорът му - не е лошо момчето , важното е , че НЕ МЕ ДРАЗНИ !
    2 - за връзките му с някакъв негов братовчед - ядосал го за някаква помпа в двора и нашия Вождо го набил и нашамарил !
    Толкова за примера , еталона и модела за подрастващите мутроподобни тиквени тулупи !

    12:34 05.09.2025

  • 29 Обърнете внимание

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАГЛАСЕНА РАБОТА":

    Кои са свидетелите и коментаторите. Все наши хора.» Елита» на град Русе. Сега се появи един свидетел, колега на шефа. И той бил пострадал, ама малко. При тази ярост срещу Кожухаров ли беше, да минеш с един ритник, нещо не ми се вярва да е бил там!
    Кажете и какво обясняват биячите!
    Мълчите, така както мълчите и за катастрофата с президента преди години, както мълчите за ПТП с Киро простото, както мълчите за показанията на шофьора от Телиш и тези на тъста и тъщата на ПопоВ, за това какво става с делото срещу Местан…...
    Много тишина, чак ми заглъхнаха ушите

    12:35 05.09.2025

  • 30 поредния тиквен лапнишаран

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЪЖКИНЯТА СЕ ИЗРЯЗА ХА ХА ХА":

    вярващ на бащицата с ошушканата хазна

    корнелия не е перфектна нито коцето
    но поне най правят нещо за народа
    за разлика от другите дето ги преизбирате

    12:40 05.09.2025

  • 31 неам думи

    1 0 Отговор
    От ранни зори темата е тази.Нищо друго.По всички медии никому ненужни коментари.А за лъжите как и какво се е случило в действителност нито дума.Включиха и съпруга която не се оказа такава,а съжителка.Невръстно дете и за подкрепление съсед с дете.Тази нощ всички са тръгнали или се връщат от фитнес.Но напоследък фитнеса се отхвърли.Очакваме в сериала още действащи лица.

    12:41 05.09.2025

  • 32 Дарвин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коня Солтуклиева":

    Кариерата Му започна с разтриване на ушите на др.Живков.Това беше първата му роля.Убийствата-после.

    12:43 05.09.2025

  • 33 Истината

    0 0 Отговор
    98% от българите не те харесват и не гласуват за теб .и колкото е виновен бойко толкова си виновна и ти и цялата пасмина преминала през парламента

    12:46 05.09.2025

