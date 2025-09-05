След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

Променят обвинението за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров на нанасяне на тежка телесна повреда. Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след като направи забележка за шофиране с висока скорост на младежи, съобщи БНТ.
Лекари в болница "Канев" извършиха животоспасяваща операция. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.
От болница посочиха, че няма промяна в състоянието на старши комисар Николай Кожухаров. Той остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.
Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.
По-късно днес се очаква говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да представят още информация по случая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смятай
12:06 05.09.2025
2 Защо
Коментиран от #20
12:06 05.09.2025
3 Робин Хорсфол
Коментиран от #19
12:06 05.09.2025
4 Прасе от Белене
Коментиран от #11
12:06 05.09.2025
5 Сталин
12:06 05.09.2025
6 Забелязвате ли
Или мама и тате са общинари
Мвр служетели или гербаджийски активисти
Или са бесни римляни от малата
Крият ги с оглед на последните събития да няма бунт на народа ще се окоже че един и същ ковтингент не спазва закона
Или си лилав или си връзкар
Коментиран от #44, #60
12:07 05.09.2025
7 Според медиите
12:07 05.09.2025
8 Последния Софиянец
12:08 05.09.2025
9 Сталин
12:08 05.09.2025
10 Само че
12:08 05.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бат Венце Сикаджията
12:09 05.09.2025
13 Здрасти
12:10 05.09.2025
14 Буха ха
Обикновени такъв жесток лобут ядат милиционери които провалят някоя незаконна сделка
Коментиран от #22
12:10 05.09.2025
15 браво
12:11 05.09.2025
16 Сандо
12:11 05.09.2025
17 Дрифтаджия
Коментиран от #43
12:11 05.09.2025
18 замислен
12:13 05.09.2025
19 честен ционист
До коментар #3 от "Робин Хорсфол":Разбира се, че не е така. Как измериха точно кръвозагуба от 1.5л от болницата?
12:13 05.09.2025
20 Тома
До коментар #2 от "Защо":Не са се разбрали за кеша
12:15 05.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Още
До коментар #14 от "Буха ха":Когато прочетох новината бях сигурен,че става въпрос за провалена сделка. Тези младежи са извършители на поръчка! Никога няма да разберем истината, но според мен младежите си осигуриха пенсионен фонд.
12:16 05.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Къде
Коментиран от #33
12:16 05.09.2025
25 Дън Бай
Коментиран от #36
12:17 05.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Ще настане хаос, ще настане хаос…
12:19 05.09.2025
30 Даниел
12:20 05.09.2025
31 Шопо
12:20 05.09.2025
32 До 18 Замислен
12:21 05.09.2025
33 Ушев
До коментар #24 от "Къде":Интересното е, че и битият милиционер не е звъннал на бърза помощ и на колегите си. Качил се е в апартамента си и чак, когато му е станало лошо, са се обадили в болница Канев. Защо ли? Да не би да е бил пиян след посещението на бар "Алиби"?!
12:21 05.09.2025
34 Тия гамени
Хулиганство е да блъснеш някой или да му удариш шамар. Това е много по-страшно😤😤😤
Време е тая измислена съдебна система да си влезе в ролята. Някакви гамени тормозят хората и всички се свиват от страх и примирение😤😤😤😤😤
Човека им е направил забележка за да не блъснат някого на улицата и тия почти са го утрепали 😤😤😤
Затвор и общественополезен труд следващите 30 години. Само така ще се оправят 😤😤😤😤😤
12:22 05.09.2025
35 Разкрития
Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
12:23 05.09.2025
36 Пешо от панелката
До коментар #25 от "Дън Бай":Жалко за човека? Какъв човек, не чете ли че е милиционер
12:23 05.09.2025
37 Веднъж -
12:23 05.09.2025
38 Мдаа
Лупа бг пише: Криминалният лекар Васил Михайлов "Абсолютно никакво изнасилване няма. Лъжат ви. Дори не е душена. И това ви лъжат. Има два куршума в тила. Убита е на място..."- каза докторът.
"Няма никакъв биологичен материал. Няма следи. Това е професионално убийство. Пистолетът е "Дезърт Ийгъл" със заглушител. Такъв струва 15 хиляди евро на черния пазар. Имат го само професионалистите", обясни докторът и добави, че в кариерата си е виждал само 5 случая на убити с толкова скъпо оръжие, и всички са били поръчкови престъпления. "В момента се съставят фалшиви протоколи, а след това Маринова ще бъде кремирана. Извадиха от някъде нейна "последна воля", в която го искала. Ще заличат всичко", каза докторът.
Явно има Господ!
Коментиран от #48
12:25 05.09.2025
39 ВЪЗМУТЕН !
Какво остава за обикновеният БГ-Гражданин...!
Държавата ни нацяло е изпаднала в цайтнот...!
12:25 05.09.2025
40 Ивелин Михайлов
12:26 05.09.2025
41 Боко барселонски
12:27 05.09.2025
42 Има
12:28 05.09.2025
43 Лъжеш
До коментар #17 от "Дрифтаджия":Защо лъжеш бе!
Кмета е от БСП...
Не ,че има голяма разлика,но е от БСП.
12:28 05.09.2025
44 Май май
До коментар #6 от "Забелязвате ли":Ще ти се окажат предположенията правилни
Едно от двете ще да е
12:28 05.09.2025
45 И какво точно
12:29 05.09.2025
46 12340
Що ли?! 🐷
12:29 05.09.2025
47 Киро
12:30 05.09.2025
48 И вкараха
До коментар #38 от "Мдаа":цигането , едно джезве кокали , в затвора.....
12:30 05.09.2025
49 И защо да питам
Коментиран от #54
12:30 05.09.2025
50 Всич даже
12:32 05.09.2025
51 Софиянец
12:33 05.09.2025
52 гражданина директор
12:33 05.09.2025
53 И каква точно
Коментиран от #61
12:36 05.09.2025
54 Да не го
До коментар #49 от "И защо да питам":повторят " арестуваните" !
12:37 05.09.2025
55 Що не го докараха
Коментиран от #57
12:37 05.09.2025
56 Pyccкий
P.S. Пожелавам на полицейския комисар здраве и бързо възстановяване!
12:40 05.09.2025
57 На местна
До коментар #55 от "Що не го докараха":почва да овъртолят и сглобят нещата !
12:40 05.09.2025
58 Да всички
Ама и когато няма полиция
Стават ето такива инциденти.
Разни келешчета бият хората и никой не им казва нищо .
Защото след това
Ауууу
Има Полицейско насилие .
12:41 05.09.2025
59 Перо
12:41 05.09.2025
60 Перо
До коментар #6 от "Забелязвате ли":Деца на родители 1 и 2!
12:43 05.09.2025
61 Махнали са
До коментар #53 от "И каква точно":му бъбрека, понеже е пълнел корема с кръв!
Какъв хеликоптер, какви глупости?
Въпрос за минути е бил.
Коментиран от #64
12:45 05.09.2025
62 И как точно разбраха
12:46 05.09.2025
63 Дедо Поп
12:47 05.09.2025
64 Сигурно
До коментар #61 от "Махнали са":И двата бъбрека са били нали?
12:48 05.09.2025