Новини
България »
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

5 Септември, 2025 12:01, обновена 5 Септември, 2025 12:05 1 717 64

  • комисар-
  • русе-
  • кожухаров-
  • николай кожухаров

Променят обвинението за побоя

След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Променят обвинението за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров на нанасяне на тежка телесна повреда. Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след като направи забележка за шофиране с висока скорост на младежи, съобщи БНТ.

Лекари в болница "Канев" извършиха животоспасяваща операция. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.

От болница посочиха, че няма промяна в състоянието на старши комисар Николай Кожухаров. Той остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.​

Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

По-късно днес се очаква говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да представят още информация по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смятай

    50 1 Отговор
    Ако те прегази АТВ и си в кома, средна телесна повреда

    12:06 05.09.2025

  • 2 Защо

    32 0 Отговор
    Защо е бил бит от наркотрафиканти?

    Коментиран от #20

    12:06 05.09.2025

  • 3 Робин Хорсфол

    42 2 Отговор
    Дълбоко се съмнявам да е така както медиите разказват.

    Коментиран от #19

    12:06 05.09.2025

  • 4 Прасе от Белене

    12 18 Отговор
    Оставете децата на мира. Демокрация е. ТУК НЕ Е МОСКВА

    Коментиран от #11

    12:06 05.09.2025

  • 5 Сталин

    29 5 Отговор
    Децата са свършили една добра работа без да искат

    12:06 05.09.2025

  • 6 Забелязвате ли

    34 6 Отговор
    Че крият имената на лекетата
    Или мама и тате са общинари
    Мвр служетели или гербаджийски активисти

    Или са бесни римляни от малата
    Крият ги с оглед на последните събития да няма бунт на народа ще се окоже че един и същ ковтингент не спазва закона

    Или си лилав или си връзкар

    Коментиран от #44, #60

    12:07 05.09.2025

  • 7 Според медиите

    24 2 Отговор
    Наркотрафинатите са карали бързо, дрифтили са, но са били и на тротинетки.

    12:07 05.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    41 0 Отговор
    Когато ромите бият старци по селата няма проблем.Набиха човека на Шиши и се дигна шум до небето.

    12:08 05.09.2025

  • 9 Сталин

    34 3 Отговор
    Какво е търсил това ченге на улицата след полунощ единствената причина да се мотае по улиците след полунощ е да събере процента от наркодилърите

    12:08 05.09.2025

  • 10 Само че

    13 2 Отговор
    Дрифтърите не бият

    12:08 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    18 6 Отговор
    Малко му е било. Другия път повече.

    12:09 05.09.2025

  • 13 Здрасти

    23 1 Отговор
    Грам не ме интересува какво ми в състоянието,така както те не се интересуват какво е моето състояние. Подкрепят престъпността, работят под управлението на мафията и накрая тая цялата каша която те забъркаха в България, като им се изсипа върху главата и почнаха да реват. Що? На мен ли ми плащат да се грижа престъпността да бъде унищожена и да правя превенция срещу нея?

    12:10 05.09.2025

  • 14 Буха ха

    23 0 Отговор
    Милиционерите не могат да решат дали шефа им е бит от дрифтаджии в полунощ или тротинеткаджии в пет (или обратното) и дали е отивал или се е връщал от фитнеса. А бе да не е бит два пъти?
    Обикновени такъв жесток лобут ядат милиционери които провалят някоя незаконна сделка

    Коментиран от #22

    12:10 05.09.2025

  • 15 браво

    16 1 Отговор
    И тук разводи.Бил с жената с която живее на семейни начала.Затова има невръстно дете на тази възраст.В белите държави кариера при развод е немислима.Стоиш си пътен или постови полицай до пенсия.А брака е задължителен!

    12:11 05.09.2025

  • 16 Сандо

    10 2 Отговор
    Състоянието е следното:ако наистина се бореха и наказваха престъпниците,човекът щеше да си е наред.Но положението с демокрацията изисква да се спазват правата на незаконопослушните.На когото не му харесва да отива в ония наскоро обявени за автократични държави в които нарушителите имат гарантирано място в дранголника.

    12:11 05.09.2025

  • 17 Дрифтаджия

    21 2 Отговор
    Наред е кмета на Русе тази мутра на Гроб който изнудваше тираджиите със златния паркинг

    Коментиран от #43

    12:11 05.09.2025

  • 18 замислен

    19 1 Отговор
    В крайна сметка какво е станало? първо "след полунощ" после се започна - 4 или 5 сутринта, после "на тротинетки" после "дрифтаджии"? изведнъж "пред жената и детето" После "направил забележка" как ще направиш забележка на някой дето дрифти? или просто им е налетял "да ги превъзпитава" а те са излезли по-бабаити Я си изяснете обстоятелствата и тогава пишете.

    12:13 05.09.2025

  • 19 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робин Хорсфол":

    Разбира се, че не е така. Как измериха точно кръвозагуба от 1.5л от болницата?

    12:13 05.09.2025

  • 20 Тома

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Не са се разбрали за кеша

    12:15 05.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Още

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Буха ха":

    Когато прочетох новината бях сигурен,че става въпрос за провалена сделка. Тези младежи са извършители на поръчка! Никога няма да разберем истината, но според мен младежите си осигуриха пенсионен фонд.

    12:16 05.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Къде

    12 1 Отговор
    е тръгнал по нощите с малкото си дете и жена си , които били станали свидетели на побоя над него ? И никой не звъннал никъде и гледали как го бият някакви си хлапаци ?!

    Коментиран от #33

    12:16 05.09.2025

  • 25 Дън Бай

    3 4 Отговор
    Не разбрах защо не е звънял на 112. Нали така казват на тези, които се саморазправят. Иначе, жалко за човека.

    Коментиран от #36

    12:17 05.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Не бийте мутрите на ББДП!
    Ще настане хаос, ще настане хаос…

    12:19 05.09.2025

  • 30 Даниел

    15 0 Отговор
    А за синчето на полицая от Несебър ,погубил цяло едно младо семейство обвинението е за средна телесна?А?

    12:20 05.09.2025

  • 31 Шопо

    8 2 Отговор
    Малко са го били, може още.

    12:20 05.09.2025

  • 32 До 18 Замислен

    5 2 Отговор
    Прав си. Ако на превзетите от държавата медии в БГ може да се вярва да отразят точно какво се е случило...на мен не ми се вярва от една добронамерена забележка тези момчета да скочат да пребиват полицая и затова сега и тях ще трябва да изкарат наркомани...

    12:21 05.09.2025

  • 33 Ушев

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Къде":

    Интересното е, че и битият милиционер не е звъннал на бърза помощ и на колегите си. Качил се е в апартамента си и чак, когато му е станало лошо, са се обадили в болница Канев. Защо ли? Да не би да е бил пиян след посещението на бар "Алиби"?!

    12:21 05.09.2025

  • 34 Тия гамени

    4 2 Отговор
    Трябва да бъдат съдени за опит за убийство 😤
    Хулиганство е да блъснеш някой или да му удариш шамар. Това е много по-страшно😤😤😤
    Време е тая измислена съдебна система да си влезе в ролята. Някакви гамени тормозят хората и всички се свиват от страх и примирение😤😤😤😤😤
    Човека им е направил забележка за да не блъснат някого на улицата и тия почти са го утрепали 😤😤😤
    Затвор и общественополезен труд следващите 30 години. Само така ще се оправят 😤😤😤😤😤

    12:22 05.09.2025

  • 35 Разкрития

    6 0 Отговор
    Моралисти, няма да повярвате кой шеф на Криминална полиция към ОДМВР - Русе е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
    Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.

    12:23 05.09.2025

  • 36 Пешо от панелката

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дън Бай":

    Жалко за човека? Какъв човек, не чете ли че е милиционер

    12:23 05.09.2025

  • 37 Веднъж -

    7 0 Отговор
    бил пребит в 5:30 сутринта , отивал на фитнес , после пък малко след полунощ , след това ниво двайсет - бил с жена си и малкото им дете и след полунощ пред очите им пребит , после пък - бил с приятел по нощите , и именно той бил направо забележката ? 99 съчинени версии !

    12:23 05.09.2025

  • 38 Мдаа

    7 0 Отговор
    Пияният шеф и чадър на местните картели в региона бил пребит.
    Лупа бг пише: Криминалният лекар Васил Михайлов "Абсолютно никакво изнасилване няма. Лъжат ви. Дори не е душена. И това ви лъжат. Има два куршума в тила. Убита е на място..."- каза докторът.

    "Няма никакъв биологичен материал. Няма следи. Това е професионално убийство. Пистолетът е "Дезърт Ийгъл" със заглушител. Такъв струва 15 хиляди евро на черния пазар. Имат го само професионалистите", обясни докторът и добави, че в кариерата си е виждал само 5 случая на убити с толкова скъпо оръжие, и всички са били поръчкови престъпления. "В момента се съставят фалшиви протоколи, а след това Маринова ще бъде кремирана. Извадиха от някъде нейна "последна воля", в която го искала. Ще заличат всичко", каза докторът.

    Явно има Господ!

    Коментиран от #48

    12:25 05.09.2025

  • 39 ВЪЗМУТЕН !

    3 0 Отговор
    Някакви си тинейджъри,да пребият шефа на полицията и то на голям град ,като Русе...!
    Какво остава за обикновеният БГ-Гражданин...!
    Държавата ни нацяло е изпаднала в цайтнот...!

    12:25 05.09.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Ако не беше шеф щяха да пишат лека телесна

    12:26 05.09.2025

  • 41 Боко барселонски

    3 0 Отговор
    Този е от митрите в униформа и служител на мафията, а не на народа. Човек на прасетата е изпълнява техни поръчки. Цяло Русе е пропищяло от него. Така, че боят му е бил малко. От друга страна е кофти да се бие чоек на закона, но когато е извън него е добре. Тоя покровителствамафията и престъпниците в града. Както ни го представят медиите не вярвам да е така. Нещо за друго са се скарали според мен. За какво те си знаят. Съмнително е в тези часове той сам да е навън и да се разправя с тези младежи. Много съмнително е това. Но понеже е мутра на прасетата, то едва ли. Разберем истината. А ако не ми вярвате, че е мутра му вижте снимки от по-рано. Татуиран и целия в злата е това шефче назначено от Тиквата. Явно хората на Шиши са решили да превземат града и са го ступали да покажат, че има нов шеф на криминалитета в града.

    12:27 05.09.2025

  • 42 Има

    3 0 Отговор
    ли ги изобщо тези "арестувани" хлапета или други са биячите ?

    12:28 05.09.2025

  • 43 Лъжеш

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дрифтаджия":

    Защо лъжеш бе!
    Кмета е от БСП...
    Не ,че има голяма разлика,но е от БСП.

    12:28 05.09.2025

  • 44 Май май

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Забелязвате ли":

    Ще ти се окажат предположенията правилни
    Едно от двете ще да е

    12:28 05.09.2025

  • 45 И какво точно

    5 0 Отговор
    Му е състоянието на гражданина директор на полицията в Русе ? Много ли е важно че е директор на полицията ? Другите хора не са ли важни?

    12:29 05.09.2025

  • 46 12340

    2 0 Отговор
    Една напориста трибуквена медия досета да е навряла някое Цвете в болницата и пти жената на ченгето.. Обаче не би!
    Що ли?! 🐷

    12:29 05.09.2025

  • 47 Киро

    1 1 Отговор
    Ако бяха попаднали на мен е Бургас,щяха да бъдат разпорени като риби... кухненският нож е постоянно на кръста...нищо че в скапаният ни град има забрана за носене на оръжие на обществени места.....щяха да страдат много.

    12:30 05.09.2025

  • 48 И вкараха

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мдаа":

    цигането , едно джезве кокали , в затвора.....

    12:30 05.09.2025

  • 49 И защо да питам

    3 0 Отговор
    Той остава в интензивното отделение на болницата в Русе, щом като е без опасност е за живота ? А?

    Коментиран от #54

    12:30 05.09.2025

  • 50 Всич даже

    2 0 Отговор
    говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да НЕ ни представят още информация по случая, а видео искаме да видим !

    12:32 05.09.2025

  • 51 Софиянец

    2 0 Отговор
    Грам не вярвам на написаното !!!

    12:33 05.09.2025

  • 52 гражданина директор

    2 0 Отговор
    Май по гражданин от нас ще се окаже а?

    12:33 05.09.2025

  • 53 И каква точно

    1 1 Отговор
    животоспасяваща операция" са извършили?

    Коментиран от #61

    12:36 05.09.2025

  • 54 Да не го

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "И защо да питам":

    повторят " арестуваните" !

    12:37 05.09.2025

  • 55 Що не го докараха

    2 0 Отговор
    Жизненоспасяващо и със хеликоптера до София а?

    Коментиран от #57

    12:37 05.09.2025

  • 56 Pyccкий

    0 0 Отговор
    И след това всички се скарат на Русия. Сякаш само при нас всичко е лошо. Но всъщност при нас всичко е същото като при вас.

    P.S. Пожелавам на полицейския комисар здраве и бързо възстановяване!

    12:40 05.09.2025

  • 57 На местна

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Що не го докараха":

    почва да овъртолят и сглобят нещата !

    12:40 05.09.2025

  • 58 Да всички

    0 3 Отговор
    Реват срещу полицията
    Ама и когато няма полиция
    Стават ето такива инциденти.

    Разни келешчета бият хората и никой не им казва нищо .
    Защото след това

    Ауууу

    Има Полицейско насилие .

    12:41 05.09.2025

  • 59 Перо

    0 1 Отговор
    Добре че не са го напипали 11-годишни, можеше да загуби и 3 л. кръв!

    12:41 05.09.2025

  • 60 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Забелязвате ли":

    Деца на родители 1 и 2!

    12:43 05.09.2025

  • 61 Махнали са

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "И каква точно":

    му бъбрека, понеже е пълнел корема с кръв!
    Какъв хеликоптер, какви глупости?
    Въпрос за минути е бил.

    Коментиран от #64

    12:45 05.09.2025

  • 62 И как точно разбраха

    0 0 Отговор
    Че Кожухаров е изгубил литър и половина кръв ? Много интересно

    12:46 05.09.2025

  • 63 Дедо Поп

    1 0 Отговор
    Истината е само една- Ловеч,Белене и Скравена. Бой,работа и глад до смърт ,така се възпитават такива елементи,ако и това не работи отиват за храна на прасетата в лагера! Липсва ли ви ония строй???

    12:47 05.09.2025

  • 64 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Махнали са":

    И двата бъбрека са били нали?

    12:48 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове