Кметът на столицата: Другата седмица ще представим новия зам.-кмет по финанси. А на 10 септември ще започне работа

5 Септември, 2025 14:04 263 1

По думите на Васил Терзиев финансите на Столична общината ще бъдат в добри ръце и всичко ще продължи да се движи по план. Столичният кмет каза още, че предстои и обявяване на нова структура на Столична община, като уточни, че по нея се работи активно.

Кметът на столицата: Другата седмица ще представим новия зам.-кмет по финанси. А на 10 септември ще започне работа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Другата седмица ще ви представим новия зам.-кмет по финанси на Столична община, а на 10 септември ще започне работа. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев пред журналисти след като направи проверка на строителството на нов корпус на 55 СУ "Петко Каравелов", предават от БТА.

По думите на Терзиев финансите на Столична общината ще бъдат в добри ръце и всичко ще продължи да се движи по план. Столичният кмет каза още, че предстои и обявяване на нова структура на Столична община, като уточни, че по нея се работи активно. Целта е да бъде приета на последното заседание на Столичния общински съвет в края на септември. На въпрос има ли познати лица в новия екип на администрацията Терзиев отговори "да, разбира се".

През юли Иван Василев обяви, че напуска поста заместник-кмет по финанси на Столична община след смяната на обслужващата банка на Общината. В началото на тази седмица Василев съобщи, че това е последният му ден в Столичната община като заместник-кмет. Василев отбеляза, че оставя добре работещо направление и екип от доказани професионалисти и експерти, които вярва, че ще продължат да дават най-доброто от себе си за развитието на общината.

Столичният общински съвет на 25 август единодушно прие на извънредното заседание да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на Общината.


  • 1 Любопитен

    0 0 Отговор
    Чакам оня да пише че София заприличала на едномилионниците на Русия.😂😂😂😂😂

    14:16 05.09.2025

