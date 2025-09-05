Новини
Любомир Стефанов: Вотът на недоверие може да бъде добра репетиция за ПП-ДБ

5 Септември, 2025 16:21

  • любомир стефанов-
  • вот-
  • недоверие

По думите му, важно е "да припознаваме държавата като нас, а не като външна и чужда" и "жителството в една държава върви с пакет от задължения, не само със свободи"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В пикови и кризисни моменти се сещаме, че институциите не работят. Има наследени и натрупани дефицити, които се правехме, че не виждаме. Обществената ни тъкан е ерозирала, разядена. Общността не се съпреживява като общество и всеки смята, че правилата не се отнасят за него. Този прочит направи в интервю за БНР политологът Любомир Стефанов.

Не виждаме алтернативно политическо мнозинство, което да е способно да поеме управлението на държавата при хипотетично успешен вот на недоверие, а не просто да я хвърли на предсрочни избори просто така, отчита политологът.

Избори се предизвикват или при насрещно алтернативно политическо мнозинство, или през партията мандатоносител и съпридружните ѝ. Вотът на недоверие очевидно няма да мине, посочи Стефанов.

Вотът на недоверие може да бъде добра репетиция за ПП-ДБ, отбеляза той, но очерта и риска отново да размахат поовехтялото знаме – ние сме сами срещу всички.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Нищо чудно Бойко да хвърли оставка и да избяга.Урсула му иска пушечно месо за Украйна.

    Коментиран от #5

    16:23 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това

    4 1 Отговор
    Е частна дър...жава на 2-те мут...ри....

    16:28 05.09.2025

  • 4 Въпрос ?

    3 0 Отговор
    Твоята колежка анито, защо е махнала въмможноста за коментари от поръчковата си статия ?
    Нали знаеш марче, че в повечето демократични държави (включително България) правото на мнение и свободата на изразяване са гарантирани от конституцията.
    Ограничаването им без достатъчно законово основание или извън изключителните случаи (като защита на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, или правата на други лица) е противоконституционно !!!

    16:28 05.09.2025

  • 5 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Естествено че ще избяга и то още УТРЕ/Събота/ дори без да хвърля оставка за да не губи време,а Пушечното месо за Урсула ще го прати по Куриер.

    16:30 05.09.2025

  • 6 Един

    0 1 Отговор
    Докато има ОБСЛУЖВАЧИ на властта и партиите по принцип като този - държава въобще не чакайте да има! А няма ли държава - няма и институции!

    И ние драги брадати козел "не се сещаме" само в кризисни моменти - НИЕ ОЦЕЛЯВАМЕ ПРИ НЕРАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИИ!! Или по-точно казано - РАБОТЕЩИ ПРОТИВ НАС "институции"!

    Та аре у лево и ти!

    16:48 05.09.2025

  • 7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    КАК ГО РАЗБРА ЧЕ НЯМА ДА МИНЕ.ПРИ 131 ДЕПУТАТА ОТ УПРАВЛАВАЩОТО МНОЗИНСТВО ГЕРБ-СДС,БСП-ОЛ,ИТНИ НОВО НАЧАЛО ИЗБРАНО СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И 109 ДЕПУТАТА ОПОЗИЦИЯТА СПОРЕД ТЕБ ЩЕ МИНЕ ЛИ.

    17:07 05.09.2025

