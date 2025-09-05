Любомир Стефанов: Вотът на недоверие може да бъде добра репетиция за ПП-ДБ

В пикови и кризисни моменти се сещаме, че институциите не работят. Има наследени и натрупани дефицити, които се правехме, че не виждаме. Обществената ни тъкан е ерозирала, разядена. Общността не се съпреживява като общество и всеки смята, че правилата не се отнасят за него. Този прочит направи в интервю за БНР политологът Любомир Стефанов.
По думите му, важно е "да припознаваме държавата като нас, а не като външна и чужда" и "жителството в една държава върви с пакет от задължения, не само със свободи".
Не виждаме алтернативно политическо мнозинство, което да е способно да поеме управлението на държавата при хипотетично успешен вот на недоверие, а не просто да я хвърли на предсрочни избори просто така, отчита политологът.
Избори се предизвикват или при насрещно алтернативно политическо мнозинство, или през партията мандатоносител и съпридружните ѝ. Вотът на недоверие очевидно няма да мине, посочи Стефанов.
Вотът на недоверие може да бъде добра репетиция за ПП-ДБ, отбеляза той, но очерта и риска отново да размахат поовехтялото знаме – ние сме сами срещу всички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
16:23 05.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това
16:28 05.09.2025
4 Въпрос ?
Нали знаеш марче, че в повечето демократични държави (включително България) правото на мнение и свободата на изразяване са гарантирани от конституцията.
Ограничаването им без достатъчно законово основание или извън изключителните случаи (като защита на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, или правата на други лица) е противоконституционно !!!
16:28 05.09.2025
5 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Естествено че ще избяга и то още УТРЕ/Събота/ дори без да хвърля оставка за да не губи време,а Пушечното месо за Урсула ще го прати по Куриер.
16:30 05.09.2025
6 Един
И ние драги брадати козел "не се сещаме" само в кризисни моменти - НИЕ ОЦЕЛЯВАМЕ ПРИ НЕРАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИИ!! Или по-точно казано - РАБОТЕЩИ ПРОТИВ НАС "институции"!
Та аре у лево и ти!
16:48 05.09.2025
7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
17:07 05.09.2025