Възможно ли е шофьорите да „надхитрят“ системата за средната скорост

На 7 септември влизат в сила промените в Закона за движение по пътищата, които предвиждат повишен контрол над шофьорите и нови, по-високи санкции, включително за превишена средна скорост. Как точно ще се изчислява тя, как ще работят камерите и възможно ли е водачите да „надхитрят“ системата? Темата коментира адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Адвокат Тодоров поясни, че камерите ще засичат времето за преминаване между две точки – например, от Вакарел до Ихтиман, и въз основа на разстоянието и времето ще изчисляват дали шофьорът е превишил средната допустима скорост.

„Ако шофьорът спре за кафе или пазаруване, това може да понижи средната му скорост и да избегне санкция. Затова е важно контролните точки да са много и на малки разстояния. Само така системата ще е ефективна и трудно ще бъде заобиколена“, посочи Тодоров.

По негови данни в момента има 22 участъка, в които ще се засича средна скорост.

„Обещанието е до края на годината да се контролират 1200 километра пътна мрежа, включително и първокласни пътища. Но и тогава половината трасета ще останат незасечени“, уточни той.

Адвокат Тодоров подчерта, че знаковото стопанство у нас също трябва да бъде изчистено, тъй като на много места има остарели, неактуални или излишни знаци.

„Трябва да се спрат т.нар. ‘хранилки’ – участъци, в които глобите се събират само заради неправилно поставени знаци“, каза Тодоров.

Според адвоката трябва да се въведе по-точно разграничение между моментното превишаване на скоростта и дългосрочното нарушение на средната скорост.

„Да караш с 150 км/ч за кратък участък е различно от това да поддържаш средна скорост от 150 км/ч – защото това означава, че на места си карал с 180 или дори 200 км/ч. Санкциите трябва да отразяват това различие“, аргументира се той.

Към момента камерите за средна скорост не засичат моментната скорост, но според Тодоров има уверение, че в бъдеще това ще се промени.