Новини
България »
Възможно ли е шофьорите да „надхитрят“ системата за средната скорост

Възможно ли е шофьорите да „надхитрят“ системата за средната скорост

5 Септември, 2025 21:44 520 0

  • илия тодоров-
  • средна скорост

Адвокатът настоява и знаковото стопанство у нас да бъде изчистено

Възможно ли е шофьорите да „надхитрят“ системата за средната скорост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 7 септември влизат в сила промените в Закона за движение по пътищата, които предвиждат повишен контрол над шофьорите и нови, по-високи санкции, включително за превишена средна скорост. Как точно ще се изчислява тя, как ще работят камерите и възможно ли е водачите да „надхитрят“ системата? Темата коментира адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Адвокат Тодоров поясни, че камерите ще засичат времето за преминаване между две точки – например, от Вакарел до Ихтиман, и въз основа на разстоянието и времето ще изчисляват дали шофьорът е превишил средната допустима скорост.

„Ако шофьорът спре за кафе или пазаруване, това може да понижи средната му скорост и да избегне санкция. Затова е важно контролните точки да са много и на малки разстояния. Само така системата ще е ефективна и трудно ще бъде заобиколена“, посочи Тодоров.

По негови данни в момента има 22 участъка, в които ще се засича средна скорост.

„Обещанието е до края на годината да се контролират 1200 километра пътна мрежа, включително и първокласни пътища. Но и тогава половината трасета ще останат незасечени“, уточни той.

Адвокат Тодоров подчерта, че знаковото стопанство у нас също трябва да бъде изчистено, тъй като на много места има остарели, неактуални или излишни знаци.

„Трябва да се спрат т.нар. ‘хранилки’ – участъци, в които глобите се събират само заради неправилно поставени знаци“, каза Тодоров.

Според адвоката трябва да се въведе по-точно разграничение между моментното превишаване на скоростта и дългосрочното нарушение на средната скорост.

„Да караш с 150 км/ч за кратък участък е различно от това да поддържаш средна скорост от 150 км/ч – защото това означава, че на места си карал с 180 или дори 200 км/ч. Санкциите трябва да отразяват това различие“, аргументира се той.

Към момента камерите за средна скорост не засичат моментната скорост, но според Тодоров има уверение, че в бъдеще това ще се промени.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове