Съдът постанови: Постоянен арест за обвинения за катастрофата с трамвай в София (ОБНОВЕНА)

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. Това стана ясно след заседанието на съда днес, 6 септември, съобщават от Нова телевизия.
По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.
Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.
Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".
1 Никой
Коментиран от #6
12:36 06.09.2025
2 Ватман и Робин
12:50 06.09.2025
3 аБе,
Коментиран от #7
12:54 06.09.2025
6 Ем.
До коментар #1 от "Никой":Първо мисли после прави глупости
14:35 06.09.2025
7 Антон
До коментар #3 от "аБе,":Именно: нещо ни лъжат. За няколко часа показаха снимката на оня врязъл се в автобуса, показаха и оня с атв-то който уби и младата майка. Днеска показваха и част от ония били полицая в Русе. Все интереесни за обществеността случаи. Но за този , засилил трамвая, нишо, нито видео, нито го чакат мисирки пред съдебната зала.
За мен нещата стоят по следния начин: столична община прикрива дефект в мотрисата или вината на ватмана. За да върже, измислят историята с някакъв криминално проявен алкохолик, който нямал средно образование, и бил в изпитателен срок по някаква присъда. Оказали му малко натиск в районното, къде психически, къде физически, и човека си самопризнал. Все пак е отглеждан от баба му, която е възрастна жена, баща му в Германия отдавна, майка му , жената починала. Перфектния заподозрян, който да обере вината, и за който нито има кой да се застъпи, нито някой ще се трогне. Вероятно е и със служебен защитник. Това е перфектния образ за случай в който трябва да се скрие истинската причина за тази катастрофа!
15:02 06.09.2025
8 на село
15:05 06.09.2025
9 Механик
Какво се занимавате с такива?? Тоя, прокурорския син, оня дето прегази хората с АТВ-то.... Тия какво ги бавите и какво харчите пари по тях??
15:27 06.09.2025