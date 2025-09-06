Съдът постанови: Постоянен арест за обвинения за катастрофата с трамвай в София (ОБНОВЕНА)

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. Това стана ясно след заседанието на съда днес, 6 септември, съобщават от Нова телевизия.

По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.

Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.

Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".