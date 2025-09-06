Новини
България »
София »
Съдът постанови: Постоянен арест за обвинения за катастрофата с трамвай в София (ОБНОВЕНА)

Съдът постанови: Постоянен арест за обвинения за катастрофата с трамвай в София (ОБНОВЕНА)

6 Септември, 2025 12:15, обновена 6 Септември, 2025 14:46 1 470 9

  • съд-
  • мярка-
  • обвиняем-
  • трамвай-
  • катастрофа

По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.

Съдът постанови: Постоянен арест за обвинения за катастрофата с трамвай в София (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. Това стана ясно след заседанието на съда днес, 6 септември, съобщават от Нова телевизия.

По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.

Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.

Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    12 0 Отговор
    Глупащина. Все пак да го осъдят.

    Коментиран от #6

    12:36 06.09.2025

  • 2 Ватман и Робин

    10 1 Отговор
    Щом почнаха вече и гонки с трамваи да правят, положението със спорта и транспорта в софето е станало много много зле.

    12:50 06.09.2025

  • 3 аБе,

    19 0 Отговор
    Много постно материалче.Досега името и снимката на този атентатор трябваше да е по всички медии.

    Коментиран от #7

    12:54 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ем.

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Първо мисли после прави глупости

    14:35 06.09.2025

  • 7 Антон

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "аБе,":

    Именно: нещо ни лъжат. За няколко часа показаха снимката на оня врязъл се в автобуса, показаха и оня с атв-то който уби и младата майка. Днеска показваха и част от ония били полицая в Русе. Все интереесни за обществеността случаи. Но за този , засилил трамвая, нишо, нито видео, нито го чакат мисирки пред съдебната зала.
    За мен нещата стоят по следния начин: столична община прикрива дефект в мотрисата или вината на ватмана. За да върже, измислят историята с някакъв криминално проявен алкохолик, който нямал средно образование, и бил в изпитателен срок по някаква присъда. Оказали му малко натиск в районното, къде психически, къде физически, и човека си самопризнал. Все пак е отглеждан от баба му, която е възрастна жена, баща му в Германия отдавна, майка му , жената починала. Перфектния заподозрян, който да обере вината, и за който нито има кой да се застъпи, нито някой ще се трогне. Вероятно е и със служебен защитник. Това е перфектния образ за случай в който трябва да се скрие истинската причина за тази катастрофа!

    15:02 06.09.2025

  • 8 на село

    5 0 Отговор
    Постоянен арест за трамвая.

    15:05 06.09.2025

  • 9 Механик

    1 0 Отговор
    Този нагъл и надрусан ром, защо вече не е разглобен за резервни части?
    Какво се занимавате с такива?? Тоя, прокурорския син, оня дето прегази хората с АТВ-то.... Тия какво ги бавите и какво харчите пари по тях??

    15:27 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове