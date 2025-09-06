Атанас Зафиров: Съединението е урок по воля, решимост и любов към Родината

"6 септември е повече от историческа дата – това е урок по воля, решимост и любов към Родината“, заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“, и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България.
Той припомни, че силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. „Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, каза Зафиров, цитиран от пресцентъра на БСП.
Според него, Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ.
"Не напразно Вазов го нарича "септемврийската революция". България се събужда, влиза в историята с гръм и трясък и показва, че има силата сама да решава бъдещето си“, заяви още Зафиров.
"Нека по-често си припомняме тази сила. Днес, повече от всякога, имаме нужда от единство – за да преодолеем предизвикателствата на новото време и да вземем съдбата си в собствени ръце. Аз вярвам, че това е възможно. Тази сила никога не си е отивала. Просто трябва да си спомним за нея." призова Атанас Зафиров.
6 Септември, 2025 13:22 580 41
1 Наблюдател
Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
и с общи усилия видяха сметката на България.
Коментиран от #12
13:23 06.09.2025
2 Помнещ
Време е за Възраждане!
Коментиран от #19
13:24 06.09.2025
3 Майна
Посмешище и излагация за България!
Там трябваше да е Костадинов!
Коментиран от #22
13:25 06.09.2025
4 Помнещ
13:26 06.09.2025
5 гост
13:26 06.09.2025
6 Бонев
13:26 06.09.2025
7 Стенли
13:27 06.09.2025
8 Помнещ
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността чужда!
Време е за Възраждане!
13:27 06.09.2025
9 Помнещ
задраскаха лева, за да гепят борда и го вложат в онази бандеровска каца без дъно.
Време е за Възраждане!
13:31 06.09.2025
10 Интересно
13:32 06.09.2025
11 Орколюб
13:33 06.09.2025
12 Кремълопитек
До коментар #1 от "Наблюдател":Ехй пурко, хвани се за работа, не растегай локуми. Първо иди на психиатър.
13:34 06.09.2025
13 Какви
13:35 06.09.2025
14 Вашето Мнение
Коментиран от #16
13:35 06.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 .......
До коментар #14 от "Вашето Мнение":Пеевски, Магнитски, Прасето, ама има 600 000 зад него, по време на ковида даде по 200 000лв. на всяка една държавна болница за апаратура.Ще ми кажеш-от наще пари даде, наще-ваще-даде.Така че на всички свинари пожелавам повече работа, че угояването не става с писане и ходене по улиците за един сандвич със сирине
13:38 06.09.2025
17 този свинчо го направиха нищо да се
13:38 06.09.2025
18 Помнещ
5% от БВП ще подаряват за въоръжаване, а будалите да събират капачки за болни и линейки!
Коментиран от #21
13:41 06.09.2025
19 хахахах
До коментар #2 от "Помнещ":време е пак за руско робство а?
13:41 06.09.2025
20 Шопари и Тулупи и прислуга
13:41 06.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 върл русофоб
До коментар #3 от "Майна":трябваше и двамата пълзейки и захапали българското знаме да се подмажат на джуджетата диктатори...
13:44 06.09.2025
23 1000+
13:50 06.09.2025
24 Смешник
Коментиран от #40
13:51 06.09.2025
25 Туй къде ти го казаха,
13:55 06.09.2025
26 Кой бре мушмул
13:57 06.09.2025
27 Хайде, бе
Ти сега какъв си! Комунист, социалист, евроатлантик или си едик яко окръглен ууфрен
14:00 06.09.2025
28 Съединението ......
14:01 06.09.2025
29 Първанов
14:02 06.09.2025
30 Аааа ... и това не е вярно впрочем
14:03 06.09.2025
31 А ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ
14:03 06.09.2025
32 Никой
Иначе е талантлив - то си му личи.
14:04 06.09.2025
33 А ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ
14:04 06.09.2025
34 тоя го е прочел това
14:08 06.09.2025
35 бгполитик
14:11 06.09.2025
36 ДО Дошлия от Китай
И кой с кого се съедини другарю Китайски комунист!
Княжество България с Източна Румелия, или
Източна Румелия с Княжество България.
Кажи на хората да знаят, че
Източна Румелия се бори да се присъедини към Княжество България
Защото е откъсната от него!
14:13 06.09.2025
37 Този
14:14 06.09.2025
38 Томи
14:22 06.09.2025
39 Този дебел комунист,
14:22 06.09.2025
40 Анджо
До коментар #24 от "Смешник":Телепортация, чайна са много напред с Американските технологии.
14:27 06.09.2025
41 Не разбрах
14:28 06.09.2025