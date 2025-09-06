Новини
Атанас Зафиров: Съединението е урок по воля, решимост и любов към Родината

6 Септември, 2025 13:22

"Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, коментира още вицепремиерът

Атанас Зафиров: Съединението е урок по воля, решимост и любов към Родината - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"6 септември е повече от историческа дата – това е урок по воля, решимост и любов към Родината“, заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“, и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България.
Той припомни, че силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. „Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, каза Зафиров, цитиран от пресцентъра на БСП.
Според него, Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ.
"Не напразно Вазов го нарича "септемврийската революция". България се събужда, влиза в историята с гръм и трясък и показва, че има силата сама да решава бъдещето си“, заяви още Зафиров.
"Нека по-често си припомняме тази сила. Днес, повече от всякога, имаме нужда от единство – за да преодолеем предизвикателствата на новото време и да вземем съдбата си в собствени ръце. Аз вярвам, че това е възможно. Тази сила никога не си е отивала. Просто трябва да си спомним за нея." призова Атанас Зафиров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    26 1 Отговор
    Съединиха се:
    Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
    и с общи усилия видяха сметката на България.

    Коментиран от #12

    13:23 06.09.2025

  • 2 Помнещ

    22 8 Отговор
    Съединиха се...... и направиха дълг от 80 милиарда на държавата.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #19

    13:24 06.09.2025

  • 3 Майна

    21 3 Отговор
    Този с етикета фритюрник беше направо " грандиозен" като си носеше килограмите по червения килим в Китай
    Посмешище и излагация за България!
    Там трябваше да е Костадинов!

    Коментиран от #22

    13:25 06.09.2025

  • 4 Помнещ

    23 0 Отговор
    Съединиха се..... и подаряват по 8 тона злато всяка година на чужди държави!

    13:26 06.09.2025

  • 5 гост

    24 0 Отговор
    Флийнстоун, "любовта" на управляващата пасмина към Родината ви пълни джобовете и за това я обичате!

    13:26 06.09.2025

  • 6 Бонев

    20 0 Отговор
    И когато родината ми плаща петцифрена заплата без никой да знае какво работя е може би общ идеал..

    13:26 06.09.2025

  • 7 Стенли

    20 0 Отговор
    Точно вие със Слави Трифонов трябва да сте толкова засрамени че излагахте толкова нагло хората които ви се довериха и гласуваха за вас ето защо седемдесет процента от хората не ходят да гласуват

    13:27 06.09.2025

  • 8 Помнещ

    17 3 Отговор
    Съединиха се и
    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността чужда!

    Време е за Възраждане!

    13:27 06.09.2025

  • 9 Помнещ

    19 2 Отговор
    Съединиха се и
    задраскаха лева, за да гепят борда и го вложат в онази бандеровска каца без дъно.

    Време е за Възраждане!

    13:31 06.09.2025

  • 10 Интересно

    14 0 Отговор
    Че неможем да ги гледаме и слушаме !?. Те тръгна ли честито да ни пращат ……

    13:32 06.09.2025

  • 11 Орколюб

    7 12 Отговор
    Въпреки българските русофили - предатели, България днес е Съединена, а не Източна Румелия и Княжество България!

    13:33 06.09.2025

  • 12 Кремълопитек

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Ехй пурко, хвани се за работа, не растегай локуми. Първо иди на психиатър.

    13:34 06.09.2025

  • 13 Какви

    14 0 Отговор
    клишета с поуки сипе най - нагло един подлец , лъжец , двуличен и безроден субект ! Селски интересува и безумно алчен вредител !

    13:35 06.09.2025

  • 14 Вашето Мнение

    12 0 Отговор
    Аз със пеевски не ща да се съидинявам, новото начало. Край с вас.

    Коментиран от #16

    13:35 06.09.2025

  • 16 .......

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето Мнение":

    Пеевски, Магнитски, Прасето, ама има 600 000 зад него, по време на ковида даде по 200 000лв. на всяка една държавна болница за апаратура.Ще ми кажеш-от наще пари даде, наще-ваще-даде.Така че на всички свинари пожелавам повече работа, че угояването не става с писане и ходене по улиците за един сандвич със сирине

    13:38 06.09.2025

  • 17 този свинчо го направиха нищо да се

    9 0 Отговор
    мисли за нещо и да се отчита и той на тиквата и прасето - смешник противен

    13:38 06.09.2025

  • 18 Помнещ

    11 0 Отговор
    Съединиха се и
    5% от БВП ще подаряват за въоръжаване, а будалите да събират капачки за болни и линейки!

    Коментиран от #21

    13:41 06.09.2025

  • 19 хахахах

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помнещ":

    време е пак за руско робство а?

    13:41 06.09.2025

  • 20 Шопари и Тулупи и прислуга

    8 0 Отговор
    Съединявайте се в МС и НС в името на властта , парата , привилегиите и кражбите.

    13:41 06.09.2025

  • 22 върл русофоб

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    трябваше и двамата пълзейки и захапали българското знаме да се подмажат на джуджетата диктатори...

    13:44 06.09.2025

  • 23 1000+

    5 4 Отговор
    Честит празник, напук на Русия, Сърбия и така нататък!Тежък празник е днес за родната русофилия: Нито руски байряк да развееш, нито има за какво на Русия да благодариш. Кофти..

    13:50 06.09.2025

  • 24 Смешник

    11 0 Отговор
    А бе тоя дебелак кога успя да се върне от Китай където ходи непоканен че и за съединението взе да се изказва

    Коментиран от #40

    13:51 06.09.2025

  • 25 Туй къде ти го казаха,

    6 0 Отговор
    в Пекин ли, а свинчо?

    13:55 06.09.2025

  • 26 Кой бре мушмул

    6 0 Отговор
    ЧардаФон Великий ли ти го изнесе тоя "урок по воля" ... Я стига глупости дрънкахте че само още по смешни ставате. Съединението като в Крим и Донецк а?

    13:57 06.09.2025

  • 27 Хайде, бе

    6 0 Отговор
    То денят мина, докато ти дадоха зелен светофар да се изкажеш!
    Ти сега какъв си! Комунист, социалист, евроатлантик или си едик яко окръглен ууфрен

    14:00 06.09.2025

  • 28 Съединението ......

    4 0 Отговор
    Както Донецка и Луганска народни републики заявиха, че Крим е част от Русия .... Само дето никой не е заявил още че Македония си е част от България нали ? Предатели...нали?

    14:01 06.09.2025

  • 29 Първанов

    4 0 Отговор
    Ти с Борисов се “съедини” та сега и даваш акъл вече ! Случай ,че си забравил кой си и от къде те взехме !!! Няма да повтарям ,за всичко което говориш ще питаш първо бате ти Румен Петков ! За Китай как го пита и ти направи и среща с Путин дори !Трябваше и то като Борисов да му занесеш овчарско куче подарък !!!!

    14:02 06.09.2025

  • 30 Аааа ... и това не е вярно впрочем

    3 0 Отговор
    Че "Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ" ......

    14:03 06.09.2025

  • 31 А ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ

    4 0 Отговор
    РАЗЕДИНИТЕ КМ ПАЛЯЧО ЛАПАТ И ПОДЛОГА.

    14:03 06.09.2025

  • 32 Никой

    5 0 Отговор
    Покажи си фиша от заплатката - ние опъваме - трудова почивка - нямаме. Ще ни говори за Съединението. Няма вид на гладуващ. Смешн и - нахални - не са само смешни. Бяха врагове с ГЕРБ - станаха - първи приятели. Хванаха се с мутрите, защо така стана.

    Иначе е талантлив - то си му личи.

    14:04 06.09.2025

  • 33 А ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ

    5 0 Отговор
    РАЗЕДИНИТЕЕЛ ПАЛЯЧО ЛАПАЧ И ПОДЛОГА.

    14:04 06.09.2025

  • 34 тоя го е прочел това

    1 0 Отговор
    от chatgpt за 60000 бона месечно..

    14:08 06.09.2025

  • 35 бгполитик

    2 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    14:11 06.09.2025

  • 36 ДО Дошлия от Китай

    3 0 Отговор
    Съединението на Княжество България и Източна Румелия"
    И кой с кого се съедини другарю Китайски комунист!
    Княжество България с Източна Румелия, или
    Източна Румелия с Княжество България.
    Кажи на хората да знаят, че
    Източна Румелия се бори да се присъедини към Княжество България
    Защото е откъсната от него!

    14:13 06.09.2025

  • 37 Този

    4 0 Отговор
    може единствено да ме инструктира за тънкостите при работа с фритюрника.

    14:14 06.09.2025

  • 38 Томи

    2 0 Отговор
    Гнусен, ама много гнусен!

    14:22 06.09.2025

  • 39 Този дебел комунист,

    1 0 Отговор
    ще оправи България

    14:22 06.09.2025

  • 40 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Смешник":

    Телепортация, чайна са много напред с Американските технологии.

    14:27 06.09.2025

  • 41 Не разбрах

    0 0 Отговор
    Тоя последно какъв е: комунист, социалист, евроатлантик или си е едно голямо…..

    14:28 06.09.2025

