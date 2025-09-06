Лъчезар Богданов: В средносрочния фискално структурен план за 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките

Управляващите имат избор – да започнат да мислят за бюджетна консолидация чрез ограничаване на ръста на разходите още тази есен или да изчакат дефицитът да стане неудържим през 2026 г. Това е заключението на главния икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов, публикувано в традиционния бюлетин на организацията, цитиран от БНР. Анализът му е продиктуван от последните данни за изпълнението на бюджета, които показват дефицит от над 4,2 милиарда лева.
Според Богданов изпълнението на бюджета към момента не е изненадващо, но ако не се стигне до ограничаване на ръста на разходите, проблемът просто се отдалечава във времето. В коментара, озаглавен "Бюджетно крушение при попътен вятър", икономистът с тревога отбелязва, че по-скоро именно това е сценарият, избран от управляващите.
"Най-очевидният му недостатък е, че всяка година отлагане увеличава мащаба на проблема и съответно налага много по-голяма корекция в траекторията на приходите и разходите, за да се свие дефицита. Или, за да опростим – едно е разходите все пак да растат, но с по-нисък темп, друго е да се замразят, а пък драматично различно е когато трябва да се свиват в номинална стойност. И понеже последното е много трудно за политиците, те ще предложат повишаване на данъците", предполага Богданов и припомня, че в средносрочния фискално структурен план за 2027 г. вече има заложено вдигане на размера на осигуровките.
Вече започват да се тестват – като начало заобиколно, плахо и от външни институции или анализатори – идеи за повишаване на други данъци, отбелязва икономистът. Той припомня също, че състоянието на фиска се определя и от еднократни действия като авансово изискания данък от банките, което обаче означава, че постъпленията ще изостават догодина.
Също така дълговото бреме става все по-голямо и то в условия, когато приходите и потреблението растат – тенденция, която може да се забави в следващите години заради затрудненията в европейската икономика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
14:37 06.09.2025
2 Предизвикаха изкуствено инфлация
Вдигнаха и пенсиите!
14:38 06.09.2025
3 Вече никой не иска да работи
Всеки иска сигурна държавна заплата! Те са по високи от частният сектор!
14:41 06.09.2025
4 Гост
14:42 06.09.2025
5 Има фалити на фирми
Коментиран от #6
14:43 06.09.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Има фалити на фирми":Тази година фалитите на фирми са се увеличили с 15 процента.
14:50 06.09.2025
7 Ком
14:52 06.09.2025
8 9000
14:53 06.09.2025
9 Гост
14:53 06.09.2025
10 Сзо
15:05 06.09.2025
11 вече ни набутаха в зоната
15:19 06.09.2025
12 Абе
15:24 06.09.2025
13 БеГемот
15:24 06.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Йото
15:30 06.09.2025
16 Без пенсия още
Тия келемета,потни вода не са пили...
15:39 06.09.2025
17 Пак ли си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПЪРВИ бе ТРОЛ ей?
Ако те набарам ще ти дръпна...,,тирантите"...
15:42 06.09.2025
18 Моарейн
15:47 06.09.2025
19 аФтора, аФтора
15:55 06.09.2025