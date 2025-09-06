Новини
Лъчезар Богданов: В средносрочния фискално структурен план за 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките

6 Септември, 2025 14:33 868 19

Вече започват да се тестват – като начало заобиколно, плахо и от външни институции или анализатори – идеи за повишаване на други данъци, отбелязва главният икономист на Института за пазарна икономика

Лъчезар Богданов: В средносрочния фискално структурен план за 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите имат избор – да започнат да мислят за бюджетна консолидация чрез ограничаване на ръста на разходите още тази есен или да изчакат дефицитът да стане неудържим през 2026 г. Това е заключението на главния икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов, публикувано в традиционния бюлетин на организацията, цитиран от БНР. Анализът му е продиктуван от последните данни за изпълнението на бюджета, които показват дефицит от над 4,2 милиарда лева.

Според Богданов изпълнението на бюджета към момента не е изненадващо, но ако не се стигне до ограничаване на ръста на разходите, проблемът просто се отдалечава във времето. В коментара, озаглавен "Бюджетно крушение при попътен вятър", икономистът с тревога отбелязва, че по-скоро именно това е сценарият, избран от управляващите.

"Най-очевидният му недостатък е, че всяка година отлагане увеличава мащаба на проблема и съответно налага много по-голяма корекция в траекторията на приходите и разходите, за да се свие дефицита. Или, за да опростим – едно е разходите все пак да растат, но с по-нисък темп, друго е да се замразят, а пък драматично различно е когато трябва да се свиват в номинална стойност. И понеже последното е много трудно за политиците, те ще предложат повишаване на данъците", предполага Богданов и припомня, че в средносрочния фискално структурен план за 2027 г. вече има заложено вдигане на размера на осигуровките.

Вече започват да се тестват – като начало заобиколно, плахо и от външни институции или анализатори – идеи за повишаване на други данъци, отбелязва икономистът. Той припомня също, че състоянието на фиска се определя и от еднократни действия като авансово изискания данък от банките, което обаче означава, че постъпленията ще изостават догодина.

Също така дълговото бреме става все по-голямо и то в условия, когато приходите и потреблението растат – тенденция, която може да се забави в следващите години заради затрудненията в европейската икономика.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Досега осигуровките бяха до 30 процента от заплатата.В еврозоната ще стигнат до 75 процента.В Хърватия намалиха заплатите в частния сектор заради повишените разходи за осигуряване.

    Коментиран от #17

    14:37 06.09.2025

  • 2 Предизвикаха изкуствено инфлация

    12 2 Отговор
    Вдигнаха заплати на огромната неработеща държавна администрация!
    Вдигнаха и пенсиите!

    14:38 06.09.2025

  • 3 Вече никой не иска да работи

    16 0 Отговор
    в частна фирма!
    Всеки иска сигурна държавна заплата! Те са по високи от частният сектор!

    14:41 06.09.2025

  • 4 Гост

    9 3 Отговор
    Трябва ДДС да се вдигне и да се спрат всички помощи за зърнари и темподобни кърлежи гербаджийски.

    14:42 06.09.2025

  • 5 Има фалити на фирми

    12 3 Отговор
    Но правителството мълчи.

    Коментиран от #6

    14:43 06.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Има фалити на фирми":

    Тази година фалитите на фирми са се увеличили с 15 процента.

    14:50 06.09.2025

  • 7 Ком

    12 1 Отговор
    Защо никой не говори за премахване на плоския данък и замяната му с прогресивен . Няма да позволят Бэлгария да е единствената страна в еврозоната с плосък данък. На някой от апологети на еврото в България да му е минало това през ума ?

    14:52 06.09.2025

  • 8 9000

    6 2 Отговор
    световната финансова депресия е тук и скоро всички жалки червеи -турци,гърци българи, сигани ,германци,японци всичи мравки ще лазите на колене пред ИИ

    14:53 06.09.2025

  • 9 Гост

    12 0 Отговор
    2 млн пенсионери, 800 000 ТЕЛК, 500 000 трайно безработни, 500 000 в Сивия сектор и колко останаха да пращат масрафа ?

    14:53 06.09.2025

  • 10 Сзо

    6 1 Отговор
    Така е. Ще вдигнат данъците за да ума повече за крадене

    15:05 06.09.2025

  • 11 вече ни набутаха в зоната

    5 0 Отговор
    И данъците трябва да се вдигат на раята, щото инфлацията е само 3% и може още, нали така!?

    15:19 06.09.2025

  • 12 Абе

    4 0 Отговор
    Ако не си вдигат космическите заплати спрямо средната за страната винаги ще има пари и няма да има нужда от вдигане на осигуровки

    15:24 06.09.2025

  • 13 БеГемот

    2 1 Отговор
    ДДС на. 25 % и ще си имат за харчене хората.....

    15:24 06.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Йото

    5 0 Отговор
    За Украинажда има!

    15:30 06.09.2025

  • 16 Без пенсия още

    3 0 Отговор
    А бе до кога ще ни налагате тези келемета де още нямат бял косъм в буйните си перчеми бе?!Аз на 31 през 88- ма...висшист,служил преди това в БНА ,работещ за 200 лева тогавашни пари и грижели се за новороденото ми дете....БЯХ ВЕЧЕ...ПРОШАРЕН...
    Тия келемета,потни вода не са пили...

    15:39 06.09.2025

  • 17 Пак ли си

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПЪРВИ бе ТРОЛ ей?
    Ако те набарам ще ти дръпна...,,тирантите"...

    15:42 06.09.2025

  • 18 Моарейн

    5 0 Отговор
    Да ни е честито! Това е само началото. И още по-зле ще става. Иде криза, по-лоша и от оная през 96-97год. Но пък сме в клуба на богатите.

    15:47 06.09.2025

  • 19 аФтора, аФтора

    1 0 Отговор
    Първитепрезултати от "Коалицията на желаещите"... Дружо -кво? Мобилизация?!?

    15:55 06.09.2025

