Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави

6 Септември, 2025 20:15 613 38

БСП отхвърля исканията за оставка на Зафиров

Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посещението на лидера на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Пекин разбуни духовете в българското политическо пространство. Градската десница поиска оставката му, а в публичното пространство се появиха обвинения в „недопустима близост с авторитарни режими“. Темата коментира в ефира на „Офанзива“ зам.-председателят на БСП Иван Таков.

Ние имаме традиционни връзки с Китайската комунистическа партия от повече от 76 години. В последните години обаче тези отношения бяха някак забравени. Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави“, подчерта Таков.

Таков подчерта, че Китай е втората икономика в света и че редица страни в Европейския съюз поддържат отлични икономически отношения с Пекин, без това да предизвиква подобен шум.

„Въпреки цялата истерия от хора с обсесивни разстройства, повечето европейски държави търгуват активно с Китай. За съжаление, България не прави това, а е време“, посочи той.

В отговор на исканията от страна на градската десница за оставката на Зафиров, Таков заяви категорично: „Не сме обсъждали вероятността за оставка “.

Таков защити участието в подобни събития, независимо от държавата-домакин:„Лично аз бих отишъл навсякъде, където се почитат милионите жертви на Втората световна война. Ако получа покана за парад от Путин – разбира се, че ще отида“, категоричен е той.

По време на разговора беше обсъдена и темата за българския износ на оръжие към Украйна. Таков припомни думите на Урсула фон дер Лайен, според която 1/3 от оръжията на Украйна идват от България, но постави под съмнение истинността на това твърдение: „Ако това беше истина, България щеше да е една много богата държава в момента“, коментира той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    17 7 Отговор
    Съединението е урок, който не е научен от руските слуги в БГ - БСП, Възраждане, Величие, МЕЧ, ИТН и
    резидентът Радев

    Коментиран от #38

    20:17 06.09.2025

  • 4 киру тъпуту

    6 7 Отговор
    ние първи направихме завод за електромобили

    20:21 06.09.2025

  • 5 Яшар

    9 2 Отговор
    См .ешно Е и про.ст.То като гласувалите на бс.п ....може ли оште от тази приказка ..бате

    Коментиран от #7

    20:21 06.09.2025

  • 6 Фрау фон SS – Урсуланка

    7 2 Отговор
    Недопустимо е, има–няма стотина души
    да развяват червени знамена
    със сърп и чук на някакъв
    полупразен площад !
    Веднага да им се наложат санкции...

    20:23 06.09.2025

  • 7 Николова , София

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Прав сте . Те са като електората на ДПС , накъдето духа вятъра натам ги обръщат ,че и на върбите ги качват ..но БСП е има няма 7-8 Хил човека ..и всеки ден намаляват ..лека ...да им е

    20:24 06.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В момента съм в Пловдив.Гъмжи от полиция Говори се че Шиши е наел наркомани с ножове да окървавят честването.

    Коментиран от #18

    20:25 06.09.2025

  • 9 Гражданин

    4 1 Отговор
    Заздравяване на връзките между двете диктатури

    Коментиран от #10

    20:26 06.09.2025

  • 10 Гражданка

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин":

    ΕβροΜин ΔиΛите, днес няма ли да правите
    влакче парти, по мъжкЙ ?

    20:28 06.09.2025

  • 11 Защо да е втора?

    3 2 Отговор
    Коя е първа? Фалиралата държава с 40 трилиона дългове ли?

    Коментиран от #14

    20:29 06.09.2025

  • 12 Големият

    5 1 Отговор
    авторитет Завир , бил заздравил отношенията ни с Китай според тоя търтей и потомствен хрантутник , представи си ? Щото Китай трева пасат , нали ?

    20:32 06.09.2025

  • 13 Какво общо има Зефиров с икономика?

    4 1 Отговор
    За фритюрници ли ли е била темата на заздравяването. Или за 100 пържения с едно олио.

    Коментиран от #17

    20:32 06.09.2025

  • 14 Патрон съм

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Защо да е втора?":

    Имам палат за един милион
    но дължа два.....😁

    20:34 06.09.2025

  • 15 Два пръста

    6 1 Отговор
    чело , клишета от миналия век , пиянски торби под очите , и поглед на субект със специални потребности ! Котилото такова !

    20:37 06.09.2025

  • 16 Измамници

    3 2 Отговор
    Таков, в кръвта ти е да лъжеш. Държавна покана с държавни почести утива заместник, срам за България и простаците Борисов и Пеевски. А от оръжие колкото се печели, само за държавата не остава.

    20:39 06.09.2025

  • 17 Всичко за левче

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какво общо има Зефиров с икономика?":

    Икономиката на България
    вече две поколения се крепи
    на китайски стоки 3️⃣-то качество,
    внос на турски и македонски домати...
    ....и краставици за дамите....
    ...и автомобили "нов внос" 😉

    20:40 06.09.2025

  • 21 ОФФФ

    2 1 Отговор
    Тоя от пет ден смучи от пръстите оправдания за лизането на азиатски задни части!

    20:42 06.09.2025

  • 22 Анджо

    3 1 Отговор
    За това хората са казали, вълк козината си мени ,но брава не.

    20:43 06.09.2025

  • 23 Със сливите

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Какви икономически връзки сте....":

    Хайде малко по—кротко....
    бЕгайте да раζпуζζζζкате....

    20:45 06.09.2025

  • 24 Анджо

    4 1 Отговор
    За това хората са казали, вълк козината си мени ,но нрава не. Следващите избори БСП за вън от парламента.

    20:45 06.09.2025

  • 25 ЧЕРВЕНИТЕ БЯХА НА БУЗЛУДЖА

    3 1 Отговор
    НЯКОЛКО СТОТИН И САМО ДА ОСВИРКВАТ ДЕБЕЛАКА ЗАФИРА И ВЕЩИЦАТА КИСЕЛОВА

    20:49 06.09.2025

  • 26 ЧЕРВЕНИТЕ БЯХА НА БУЗЛУДЖА

    1 1 Отговор
    НЯКОЛКО СТОТИН И САМО ДА ОСВИРКВАТ ДЕБЕЛАКА ЗАФИРА И ВЕЩИЦАТА КИСЕЛОВА

    20:49 06.09.2025

  • 27 Коко тъжно и двулично гледа Таков

    3 1 Отговор
    Никой не го кани на парад на Путин.

    20:49 06.09.2025

  • 28 ЗАКРИВАМ КОМЕНТАРИТЕ НА 2-МАТА ТУК

    1 1 Отговор
    НЯКОЛКО СТОТИН И САМО ДА ОСВИРКВАТ ДЕБЕЛАКА ЗАФИРА И ВЕЩИЦАТА КИСЕЛОВА

    20:50 06.09.2025

  • 30 Хотел БСП

    2 1 Отговор
    Кадрите на БСП са свикнали да живеят в инетрнационал-фашистки свят. За тях държавата няма никаква стойност. Партията и парите са над държавата и народите. Това трябва да стане ясно на всички.

    20:50 06.09.2025

  • 31 Зафирка

    0 1 Отговор
    Сключих договори за милиарди !

    20:51 06.09.2025

  • 34 ЧЕРВЕНИТЕ БЯХА НА БУЗЛУДЖА

    1 1 Отговор
    НЯКОЛКОСТОТИН И САМО ДА OCВИРКВАТ ДEБЕЛАКА ЗAФИРА И ВEЩИЦАТА КИCЕЛОВА

    20:52 06.09.2025

  • 35 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Но до като не се унищожи червената чума слугуваща но алкохолизираните терористи от блатато няма да се оправи България и да има мир по света, от мен да го запомните!

    20:52 06.09.2025

  • 36 ЧЕРВЕНИТЕ БЯХА НА БУЗЛУДЖА

    1 1 Отговор
    НЯКОЛКОСТОТИН И САМО ДА OCВИРКВАТ ДEБЕЛАКА ЗAФИРА И ВEЩИЦАТА КИCЕЛОВА

    20:53 06.09.2025

  • 37 Червендалест

    0 0 Отговор
    Какво им се обяснявате, бе!? Комунистическата партия на Китай и социалистическата на България в световния парламент се подреждат в ляво от центъра и са сродни партии по политическа ориентация. Казах в световния парламент, не в регионални фалирали "съвети"!

    20:55 06.09.2025

  • 38 Жонжибао

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Товар урок който Царизма и Фашизма вкарват България в ДВЕ Национални катастрофи, унуфри!

    21:01 06.09.2025

