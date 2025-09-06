Новини
България »
Божидар Божанов: Не сме в севернокорейска или съветска диктатура

Божидар Божанов: Не сме в севернокорейска или съветска диктатура

6 Септември, 2025 20:37 511 21

  • зафиров-
  • божидар божанов-
  • политика-
  • коментар

Съпредседателят на ПП-ДБ коментира вота на недоверие

Божидар Божанов: Не сме в севернокорейска или съветска диктатура - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дикатурите имат много форми. Ние не сме в севернокорейска или съветска, но меките диктатури не са по-малко лоши. Има много белези, че това управление е параван за завладяването на държавата. Прокуратурата удря избирателно опозиционни политици. Със свалени имунитети, по арестите са кметове и заместник-кметове сме само от опозицията. Друга индикация е вдигането на заплатите на силовите структури – МВР, ДАНС – за да се укрепи инструментариума, с който държавата може да удържа властта. Това каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов в „Офанзива с Любо Огнянов”.

Той посочи, че протестът е една от формите на съпротива. И допълни, че един от въпросите, с който са били ангажирани през лятото, е за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Божанов каза, че през лятото от ДБ са работели, независимо от твърденията на критиците.

Той заяви, че ПП-ДБ нямат колаборация с „Възраждане , но тази на партията на Костадин Костадинов с ГЕРБ „е доста видима, ако се вгледа човек”.

Мястото на Румен Радев в политиката

Политикът смята, че президентът е влязъл в ролята на разделител на нацията. Той каза, че няма как да има съюзяване на ДБ с Румен Радев.

Вот на недоверие

Божанов каза, че причините за вота на недоверие са критиките, че кабинетът е параван за действията на Делян Пеевски.

По негови думи случаят с ДАНС е една от причините. Той обясни, че Деньо Денев, който е номинацията на МС за председател на ДАНС, е саботирал машинното гласуване на местните избори.

Съпредседателят на ДБ каза, че разговорите за вота на недоверие с МЕЧ са започнали още през лятото.

Избор на нов ВСС

Божидар Божанов каза, че за ПП-ДБ е важно да има избор на нов Висш съдебен съвет. Той посочи, че старият състав на ВСС е нелегитимен, защото е с изтекъл мандат.

Оставката на Атанас Зафиров

Божанов каза, че от ПП-ДБ настояват за оставката на Атанас Зафиров. Той разкритикува визитата на вицепремиера в Китай.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    В Пловдив съм.Гъмжи от полиция.Говори се че Шиши е наел наркомани с ножове да окървавят честването.

    Коментиран от #11, #16

    20:38 06.09.2025

  • 2 💇💇💇

    8 0 Отговор
    Перчема малко оправи.

    20:40 06.09.2025

  • 3 в геноцид сме

    8 2 Отговор
    вече 35 години

    20:40 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенчо

    7 0 Отговор
    божидарчо, създадохте диктатура на некадърността и глупостта! Не гледай другите!

    20:42 06.09.2025

  • 6 Дупничанин

    3 1 Отговор
    Виж са, момчурке, протестът, ако не е въоръжен, става като с кучетата и кервана.

    20:42 06.09.2025

  • 7 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Огледало на "демократичния" наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    20:42 06.09.2025

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    3 2 Отговор
    Имаме диктатура , но тя е на Бойково- Деляновската хунта !

    20:43 06.09.2025

  • 9 Феникс

    4 0 Отговор
    Има една много по лоша диктатура със меки китки, наречена неолиберален фашиZъм!

    20:43 06.09.2025

  • 10 Хм...

    4 1 Отговор
    За севернокорейската диктатура нищо не мога да кажа, не съм стъпвал там.
    Обаче при съветската съм живял доста години. И право да ви кажа, ЕсеС ката диктатура е на път да удари съветската в земята.

    Коментиран от #15

    20:44 06.09.2025

  • 11 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Схванахме картинката,пуснал си го под всяка статия!Лягай вече да спиш,Събота е,изкара извънредните!

    20:45 06.09.2025

  • 12 Бай той Толстой

    1 2 Отговор
    Скоро всички в Сибир!

    20:47 06.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    1 1 Отговор
    Божи... я да прочетеш пак какво си написал: Дикатурите имат много форми. !!!

    Имат да! ЕВРОПЕЙСКИЯ ФАШИЗЪМ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СИ ПРАВ!

    20:49 06.09.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    ти ли беше , с червения потник , дет те изнасилиха няколко ЕС дж е ндър и в градинката пред блока?гледах те през терасата , как оживя бе човек?

    20:51 06.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лост

    2 0 Отговор
    Лятото направо са се скъсали от работа.Ако смятат кисненето по телевизията за работа.

    20:56 06.09.2025

  • 18 1488

    2 0 Отговор
    смело съм свел главица на герберската хунта

    20:56 06.09.2025

  • 19 Промяна

    1 0 Отговор
    ЗАВЛАДЯНА ДЪРЖАВА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЛАГОДАРЕНИЕ НА БОЖКОВ И ОСТАНАЛИТЕ ОЛИГАРСИ СПАСИЛИ СЕ ОТ СПЕЦСЪД А ТИ СИ И РАЗСЛЕДВАН ЛЪЖЕЦ СИ

    20:57 06.09.2025

  • 20 Промяна

    1 0 Отговор
    ЗАВЛАДЯНАДЪРЖАВА ОТ ШАРЛАТАНИТЕОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЕЗСРАМНИК ТИ ЛИ КИ СОБСТВИНИК НА БЪЛГАРИЯ ЛЪЖИ ЛЪЖИ ЛЪЖИ НА ШАРЛАТАНИН

    21:00 06.09.2025

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор
    Безсрамник защо Лъжеш Кой си ти чеслагаш ръка на България Циник

    21:01 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове