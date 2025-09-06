Божидар Божанов: Не сме в севернокорейска или съветска диктатура

Дикатурите имат много форми. Ние не сме в севернокорейска или съветска, но меките диктатури не са по-малко лоши. Има много белези, че това управление е параван за завладяването на държавата. Прокуратурата удря избирателно опозиционни политици. Със свалени имунитети, по арестите са кметове и заместник-кметове сме само от опозицията. Друга индикация е вдигането на заплатите на силовите структури – МВР, ДАНС – за да се укрепи инструментариума, с който държавата може да удържа властта. Това каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов в „Офанзива с Любо Огнянов”.
Той посочи, че протестът е една от формите на съпротива. И допълни, че един от въпросите, с който са били ангажирани през лятото, е за държавните имоти с отпаднала необходимост.
Божанов каза, че през лятото от ДБ са работели, независимо от твърденията на критиците.
Той заяви, че ПП-ДБ нямат колаборация с „Възраждане , но тази на партията на Костадин Костадинов с ГЕРБ „е доста видима, ако се вгледа човек”.
Мястото на Румен Радев в политиката
Политикът смята, че президентът е влязъл в ролята на разделител на нацията. Той каза, че няма как да има съюзяване на ДБ с Румен Радев.
Вот на недоверие
Божанов каза, че причините за вота на недоверие са критиките, че кабинетът е параван за действията на Делян Пеевски.
По негови думи случаят с ДАНС е една от причините. Той обясни, че Деньо Денев, който е номинацията на МС за председател на ДАНС, е саботирал машинното гласуване на местните избори.
Съпредседателят на ДБ каза, че разговорите за вота на недоверие с МЕЧ са започнали още през лятото.
Избор на нов ВСС
Божидар Божанов каза, че за ПП-ДБ е важно да има избор на нов Висш съдебен съвет. Той посочи, че старият състав на ВСС е нелегитимен, защото е с изтекъл мандат.
Оставката на Атанас Зафиров
Божанов каза, че от ПП-ДБ настояват за оставката на Атанас Зафиров. Той разкритикува визитата на вицепремиера в Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #16
20:38 06.09.2025
2 💇💇💇
20:40 06.09.2025
3 в геноцид сме
20:40 06.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пенчо
20:42 06.09.2025
6 Дупничанин
20:42 06.09.2025
7 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
20:42 06.09.2025
8 Тото 1 и Тото 2
20:43 06.09.2025
9 Феникс
20:43 06.09.2025
10 Хм...
Обаче при съветската съм живял доста години. И право да ви кажа, ЕсеС ката диктатура е на път да удари съветската в земята.
Коментиран от #15
20:44 06.09.2025
11 Копейка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Схванахме картинката,пуснал си го под всяка статия!Лягай вече да спиш,Събота е,изкара извънредните!
20:45 06.09.2025
12 Бай той Толстой
20:47 06.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Един
Имат да! ЕВРОПЕЙСКИЯ ФАШИЗЪМ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СИ ПРАВ!
20:49 06.09.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Хм...":ти ли беше , с червения потник , дет те изнасилиха няколко ЕС дж е ндър и в градинката пред блока?гледах те през терасата , как оживя бе човек?
20:51 06.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лост
20:56 06.09.2025
18 1488
20:56 06.09.2025
19 Промяна
20:57 06.09.2025
20 Промяна
21:00 06.09.2025
21 Промяна
21:01 06.09.2025