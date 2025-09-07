Новини
Двама пострадали при пожари през изминалото денонощие

Двама пострадали при пожари през изминалото денонощие

7 Септември, 2025 10:25 619 0

Близо 70 огнеборци се борят с пожара в Рила

Двама пострадали при пожари през изминалото денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 септември звената за пожарна безопасност са реагирали на 189 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 144 пожара, уточнява БНР.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които: 13 в жилищни сгради; един в промишлена сграда; шест в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в горски масив; един в открита площадка в урбанизирана територия; три в съоръжения на открито; три други.

Без нанесени материални щети са възникнали 113 пожара, от които 42 в отпадъци, 63 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, както и шест други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.

И днес продължават усилията за овладяване на пожара в Национален парк "Рила“.

Късно снощи служители на пожарната, парковата дирекция и доброволци успяха да потушат огъня на източния и южния фронт. Активно остана да гори само на северозапад, където днес ще бъдат съсредоточени близо 70 огнеборци. Тежка техника разширява просеките под билото на връх "Исмаилица“, за да спрат разпространението на пожара в най-тежкия и труднодостъпен участък.

Изградена е и система от маркучи и шлангове, така че и наземно да се гаси с вода, каза за БНР комисар Валентин Василев, директор на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“.

След 10:00 часа се очаква и военен хеликоптер, който ще атакува пожара от въздуха.


