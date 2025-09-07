Новини
България »
София »
Катастрофира ли градският транспорт в София

Катастрофира ли градският транспорт в София

7 Септември, 2025 10:55 607 16

След дерайлиралия трамвай, общински съветници влязоха в спор за отговорността, финансирането и бъдещето на транспорта в столицата

Градският транспорт в София отново е в новините след поредица от инциденти, кулминирали с дерайлирането на трамвай от 22-годишен мъж, който според прокуратурата е бил под въздействието на кокаин и марихуана. Случаят отприщи дебат в студиото на „Събуди се“ между общински съветници, които влязоха в спор за системните проблеми в сектора, липсата на кадри, условията на труд и бъдещите цени на билетите с приемането на еврото.

Според общинския съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян, тези данни са в разрез с представената на транспортна комисия статистика, която показвала намаляване на инцидентите. Той разкритикува остро управлението на града, като заяви: „София на Васил Терзиев е град без отговорност“. Хекимян изтъкна, че от месеци столицата няма ресорен заместник-кмет по транспорта, а такъв по строителството липсва от година и пет месеца, като обвини кмета Терзиев и Борис Бонев, че се занимават с ПР акции, вместо да поемат отговорност.

Ваня Григорова от „Солидарна България“ контрира, че проблемите са системни и датират от години. Тя акцентира върху лошите условия на труд за шофьорите. „Проблемът тук не е процедурата, проблемът тук е, че на човека му се налага да спира и това се случва години наред“, заяви тя, визирайки липсата на санитарни помещения и места за почивка по крайните спирки.

Въпреки скорошното увеличение на заплатите, недостигът на шофьори остава сериозен – над 200 души само за автобусния транспорт. Според Антон Хекимян, увеличението не е дало желания резултат. Ваня Григорова добави, че условията на труд не са подобрени, а парите са дошли след като „някои си направиха ПР“, давайки 15 млн. лв., за да потушат протестите.

Бойко Димитров от „ПП-ДБ“ заяви, че тромавите процедури за шофьорите трябва да бъдат преразгледани, за да са изпълними, и е ненормално 40-тонна машина да може да бъде задвижена с едно бутане на ръчка. Той увери, че скоро ще бъдат назначени нови ресорни заместник-кметове.

Относно цената на билета след въвеждането на еврото, и тримата съветници се обединиха около идеята, че тя не трябва да се увеличава. Предложението на „Спаси София“ за намаляване на цената на 80 евроцента беше определено от Антон Хекимян като „абсолютно популистко“, тъй като би довело до загуби от 2-3 милиона евро. Бойко Димитров допусна единствено възможността цената на билета, купуван в брой от водача, да бъде закръглена на 1 евро за удобство.


  • 1 ЧУКУЛУКОТО ТУК ТУК ТАК

    3 0 Отговор
    ОЩЕ 1989година

    10:58 07.09.2025

  • 2 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Тя държавата катастрофира вий за транспорта се кахърите.

    Време е за Възраждане!

    10:59 07.09.2025

  • 3 Шофьор

    6 0 Отговор
    "...да бъде закръглена на 1 евро за удобство."
    ----
    А па 1 лв е още по-удобно. Да не говорим, че безплатно е НАЙ-удобно.

    Коментиран от #4

    11:01 07.09.2025

  • 4 Носталгия по

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор":

    миналото -сакън другарю капитан ----ОТ ОПАСЕН ЧАР

    11:04 07.09.2025

  • 5 факт

    4 0 Отговор
    София е лошо проектиран град и освен метри друг транспорт е неприложим

    Коментиран от #13, #15

    11:05 07.09.2025

  • 6 Дам

    2 0 Отговор
    още като направиха билетчето 1,60

    Коментиран от #12

    11:20 07.09.2025

  • 7 Лалев

    1 0 Отговор
    0,50 цента е най-удобно , докато на останалите прованси си е 1 Евро отдавна. Ма те богати и даже кметовете им арестувани. Всичко им е на ред с Герб , ДПС-тата и всичките останали социалисти .

    11:29 07.09.2025

  • 8 Механик

    4 0 Отговор
    Давайте по стара традиция да търсим виновни,, там дето най ги няма!
    Олигото дето е подкарал трамвая, ако нямаше тази мотриса на пътя му, щеше я някой нон-стоп да подпали, я щеше да пребие някой старец.
    Олигото винаги ще манери къде да се изяви.
    Проблемът е в 3-4 поколения, дето израснаха умствено сакати. Умишелно ги отгледахте. От вас трябва да се почне.

    11:30 07.09.2025

  • 9 Пагубното с нищо неоправдано

    5 0 Отговор
    Вкарване на България в еврозоната доведе макар и косвено до всички потресаващи неща които се случват това лято затова защото в населението се създаде чувство на безсилие.

    11:37 07.09.2025

  • 10 Кит

    0 1 Отговор
    Е, Промяната продължава, нормално е и градският транспорт да се попромени.

    Във формат "ДС"/ дерайлиране и сапунисване/.
    Ликувайте, моля 😂😂😂

    11:38 07.09.2025

  • 11 Ми те развяват знамето на украйна

    3 1 Отговор
    Чии са тези общински съветници. Става въпрос за столична община не е някое село във вътрешността. Каквито съветниците такава кажи речи цялата страна за жалост дерейлирала. Ще влиза в еврозоната.

    Коментиран от #14

    11:43 07.09.2025

  • 12 И в Търново е толкова

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дам":

    Но може да се върви пеша. Ако не бърза човек. Казват че било здравословно. Но май не е.

    11:45 07.09.2025

  • 13 По -скоро

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    Се напълни с негодници от село. Някои от тях стават ватмани и шофьори и возят своите съселяни.

    11:47 07.09.2025

  • 14 Единия минус цъфна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ми те развяват знамето на украйна":

    Кое не е вярно че развяват знаме на чужда страна. Абсолютно недопустимо е това.

    11:48 07.09.2025

  • 15 Махайте трамваите много са вредни

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    Загрозяват и не допринасят с нищо. Може да пуснете файтони ако търсите екзотика.

    11:54 07.09.2025

  • 16 кумчо ВЪЛЧО

    0 0 Отговор
    Катастрофира отдавна. Още когато една Тиква им хвърли пари от джипката , за дигнат малко заплатите си.
    Скоро ще поискат още и още....докато продължават де се блъскат , удрят , чупят , протестират.
    Тогава Тулупа пак ли ще долети на бял кон и чекмеджета под мишница ?

    11:55 07.09.2025

