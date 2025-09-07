Новини
Тол камерите вече засичат средна скорост: За първите 7 часа нарушенията са 582

7 Септември, 2025 12:33 1 010 43

Регистрираните скорости са изключително високи. При леките автомобили са засечени скорости от 222 км/ч, 200 км/ч и 187 км/ч на автомагистрали, както и 179 км/ч на Северната скоростна тангента. При товарните автомобили над 12 тона рекордьорът е шофирал със 162 км/ч на автомагистрала, обясни комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП

Тол камерите вече засичат средна скорост: За първите 7 часа нарушенията са 582 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата система за засичане и глобяване на шофьори за превишена средна скорост чрез тол камерите стартира от полунощ и отчете стряскащи резултати още в първите си часове на работа. Близо 600 нарушители са засечени само за 7 часа, като някои от тях са се движили с изключително висока скорост, съобщи в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост започна от тази нощ, като данните от първите седем часа работа на системата са повече от притеснителни. По думите на комисар Мария Ботева, за този кратък период са установени общо 582 нарушения. От тях 518 са извършени от леки автомобили, а 64 – от товарни автомобили над 12 тона.

Регистрираните скорости са изключително високи. При леките автомобили са засечени скорости от 222 км/ч, 200 км/ч и 187 км/ч на автомагистрали, както и 179 км/ч на Северната скоростна тангента. При товарните автомобили над 12 тона рекордьорът е шофирал със 162 км/ч на автомагистрала.

Комисар Ботева уточни, че системата работи на 11 от общо 12 предварително избрани отсечки, всяка с дължина приблизително 10 километра. Дванадесетата отсечка ще бъде активирана след празниците. Нарушителите ще получават електронни фишове, като уведомленията ще се изпращат по телефон, имейл или Viber в рамките на до 10 дни след нарушението.

Глобите за рекордьорите ще бъдат солени. За шофьора, движил се с 222 км/ч на магистрала (при ограничение 140 км/ч), санкцията може да достигне 900-1000 лева, като освен това се предвижда и лишаване от правоуправление.

Въпреки че законът не задължава поставянето на специални предупредителни знаци за тези участъци, комисар Ботева подчерта, че списък с всички контролирани отсечки е публично достъпен на интернет страницата на Националното тол управление.


  • 1 Мюлет

    20 5 Отговор
    И? кво се подобри? Само пълните джобове. Ще имате видео само като премазват хората с високата скорост. Нищо повече.

    Коментиран от #21

    12:50 07.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    12:51 07.09.2025

  • 3 очевидец

    23 3 Отговор
    Полицейското съсловие у нас напоследък влиза в медиите с най-грозните си черти...
    Полицейски син с АТВ прегазва хора, полицейски началник пиян на мотика се саморазправя с шофьор, полицейски служители, разследвани в смъртни случаи на хора с белезници...
    Служители на реда ли?

    12:52 07.09.2025

  • 5 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Боядисваш номера и караш.Глобата ще е 20-30 кинта за зацапан регистрационна табела.

    12:53 07.09.2025

  • 6 да инсталират и лазер

    6 3 Отговор
    който да изпарява нула клетъчните самозабравили се собственици на лъскави колищарки!

    12:54 07.09.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    На фона на тия скорости статията за постижението на Никола Цолов във формула 3 предизвиква неистов смях...

    12:59 07.09.2025

  • 8 Нещо

    8 5 Отговор
    Не се връзват нещата особено с товарният автомобил със средна скорост 162 км/ч. Тия камери май не работят както трябва.

    Коментиран от #10, #33

    13:03 07.09.2025

  • 9 Йцйжкб

    11 3 Отговор
    Нишо няма да се подобри а само да вземат пари....и нали е средба скорост това !!!! Чудя се как йамион е карал с 162 км/ч ....да е 110 е едно реално ама 160???? Не доумявам!! Някойбвсезнайко да ми разясни

    13:05 07.09.2025

  • 10 Абе

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо":

    Ако е бил само влекача и 200 ще вдигне

    Коментиран от #23

    13:07 07.09.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    4 5 Отговор
    При товарните автомобили над 12 тона рекордьорът е шофирал със 162 км/ч

    Повечето ги ограничават в завода около 120-130.

    13:07 07.09.2025

  • 12 Хи хи

    9 5 Отговор
    БРАВО БРАВО БРАВО ! Тарикатите дето не спазват скоростта да плащат солено, направо им взимайте книжките !

    Коментиран от #16

    13:09 07.09.2025

  • 13 Ти си

    6 2 Отговор
    От тия 582 нарушения колко са направени от анадолските германци ?
    Ваканциите свършиха .....

    13:11 07.09.2025

  • 14 Един

    5 4 Отговор
    Написали са 2-3 "стряскащи" цифри, но не пишат колко от тези 500 и кусур са нарушили с 10тина км, колко с 20 и нарушенията по отсечка.

    На участъците извън магистралите, е неясно как ще мерят средна скорост, след като те имат редица ограничения на скоростта и тя непрекъснато се сменя. Цялата работа изглежда на една голяма измама за много пари - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГИ СЪДЕТЕ ако получите честитка

    Коментиран от #31

    13:13 07.09.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    7 3 Отговор
    Интересно как става номера 162км/ч за камион след като са ограничени на 90км/ч??? Да не говорим, че реално такива скорости са по силите на много малко камиони и съвсем на единици шофьори...

    13:13 07.09.2025

  • 16 Луд Скайуокър

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Пешеходците моля да не се изчакват във форума !

    Коментиран от #19

    13:13 07.09.2025

  • 17 Хи хи

    2 1 Отговор
    Малки са тия глоби ! Кола която вдига средна скорост от 220 км в час е скъпа кола !

    13:14 07.09.2025

  • 18 мда

    6 3 Отговор
    Ловците да излизат по магистралите и да стрелят по камерите.

    Коментиран от #24

    13:15 07.09.2025

  • 19 Хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Луд Скайуокър":

    И аз карам на магистрала, но спазвам ограниченията !

    Коментиран от #28

    13:16 07.09.2025

  • 20 Йеронимус БОШ

    2 1 Отговор
    ОК !
    И какво следва ? Ще има ли санкции на нарушителите ?
    Иначе - вятър работа !

    13:18 07.09.2025

  • 21 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мюлет":

    Обяснявам простичко кво се променя с тея глоби:

    Преди много години взех колата на съседа за 3 дни да си свърша нещо... Спират ме- няма ГО, изтекла преди 2 месеца... Тъй като аз подкупи НЕ ДАВАМ си получих заслужено акт за 400лв... Който си платих честно и почтено...

    Познай от 1 път колко пъти след това съм забравил да си платя ГО или да мина ГТП??? Позна- НИТО ВЕДНЪЖ...

    Вкратце- бъркат дълбоко в джоба и бързо се научаваш, че не е рентабилно...

    13:19 07.09.2025

  • 22 Петер Брьогел

    4 0 Отговор
    Пишете и какви са глобите за тези нарушения ? Нека се знае. Иначе се превръщат само в регистратори и нищо повече.

    13:19 07.09.2025

  • 23 Да бе

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    камионите не са проектирани за такива скорости и няма как да я вдигне, освен ако не е натоварен с 24 тона товар и не се спуска на изключени предавки. тогава обаче няма да може да спре. трансмиите не са изчислявани за скорост над 90-100

    13:20 07.09.2025

  • 24 Хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "мда":

    Аз снимам с видеорегистратор, и веднага ще те докладвам на полицията !!

    Коментиран от #25

    13:21 07.09.2025

  • 25 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Е за срам, не за гордост! Гадория да направиш.

    Коментиран от #32

    13:24 07.09.2025

  • 26 хмм

    7 0 Отговор
    Глобите са измислени с цел да прибират парите на хората. За да има пари за държавните хрантутници като КАТ. Държавата в момента е враг на народа.

    Коментиран от #29

    13:25 07.09.2025

  • 27 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    5 1 Отговор
    Преди години , един вече бивш премиерин , когато откриваше отсечка от новата магистрала , се беше похвалил пред насъбралите се журналя , че вдигнал с джипката 190 .
    На въроса защо толкова много и то над позволеното , ПРОСТАКЪТ отговори по просташки честно - за да я изпробвам !!! За съжаление , никой нямаше смелостта да попита , защо не е ИЗПРОБВАЛ като кара с 40-50 ! Карай !
    Как очаквате да се държат хората , щом ВОЖДА на България се хвали , че прави същото ?

    13:27 07.09.2025

  • 28 Луд Скайуокър

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    Не , ти некараш по магистралата , ти пречиш !

    Коментиран от #30, #42

    13:27 07.09.2025

  • 29 Хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "хмм":

    Напротив, глобите в цял свят са измислени за да ударят джобовете на тарикатите, които се мислят за по умни от всички други !!

    13:27 07.09.2025

  • 30 Хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Луд Скайуокър":

    Ще ти преча ами, ще караш с допустимата скорост, иначе те докладвам в КАТ !!

    13:28 07.09.2025

  • 31 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Много е просто, задават в софтуера какво време е нужно да преминеш от камера А до камера Б, карайки според ограниченията. Може и 20 знака за ограничение на скорост да имаш по отсечката, това няма никакво значение. Ако стигнеш от камера А до камера Б по-бързо от зададеното, значи си нарушител. Елементарно е.

    Коментиран от #40

    13:30 07.09.2025

  • 33 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо":

    Баш че се връзват нещата,ама някакси не се сещаш че Камерите ОСВЕН да отчитат Средната скорост,МЕРЯТ И МОМЕНТНАТА.

    13:32 07.09.2025

  • 34 Ботев

    2 2 Отговор
    "Законите са писани за робите." Всеки с робско мислене иска някой друг човек да му определя правилата за живот. За съжаление повечето хора са такива

    13:32 07.09.2025

  • 35 Хи хи

    2 1 Отговор
    Трябва да станем като нормалния свят, превишиш скоростта, и полицията ти тряска глоба да се чудиш как ще изкараш месеца после !!

    13:33 07.09.2025

  • 36 ха ха

    1 1 Отговор
    никой и нищо не им пречи да казват и да си пишат каквото си щат , а камерите могат да "регистрират" и 1000 км/ч , при тия компроментирани институции е възможно всичко и всичко е позволено в името на пътния грабеж

    13:34 07.09.2025

  • 37 Булгарейшън

    3 1 Отговор
    Това с нарушението на камиона намирисва на фотоизмама ,,МВР Пикчърс,, . Камионите са конструирани с максимална скорост 120-130 к.ч. и то ако не е с работещ електронен ограничител. Освен това самият диференциал не може да издържи подобни обороти .

    Коментиран от #43

    13:35 07.09.2025

  • 38 аз ако съм

    2 1 Отговор
    Ще ги пръсна от Дела.
    Цялата съдебна система ще насъскам срещу АПИ, КАТ, НАП и другите отбор юнаци

    13:35 07.09.2025

  • 39 До Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    Сигурно си държавна мишка на смешна заплата.

    13:36 07.09.2025

  • 40 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Не е толкова елементарно колкото си мислиш!
    За да работи коректно системата за средна скорост ТЯ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА се инсталира на отсечки без ограничения и с еднаква средна скорост от точка на засичане А до точка на засичане Б! Никъде освен в дивашката милиционерска провинция България не се поставят камери за средна скорост на участъци с непрекъснато променяща се скорост.

    Кой е изчислил каква е "зададената" скорост? Ако е на отсечка с постоянно ограничение 60 или 90 или 140 - това е установено от закона. Ако е на отсечка с постоянно променлива скорост тя вече не се смята по познатата формула Път и Време, става сложно, на фракции и висока допустимост за грешки!

    КРАДАТ ВИ НАЙ-НАГЛО! А вие ръкопляскате! Утре и ти ще получиш честитка, колкото и да си примерен!

    13:37 07.09.2025

  • 41 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    Ти си просто един жалък доносник!
    Партията така ви е възпитала - да клюкарите ближния! За това и партията и нейната бухалка - милицията са най-важното за вас!

    13:38 07.09.2025

  • 42 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луд Скайуокър":

    Кога си готов да ме пробваш- аз ще карам със 140км/ч на магистралата и ще "ти преча"...

    Жокер- последният на който "му пречех" се оказа на 2 интересни места- в ортопедията щото "се спъна 47 пъти" пред поне 15 свидетеля (и случайно повредени камери на бензиностанцията) и после стоя 72 часа в ареста при едни интересни хорица... Делото му е насрочено за април месец и гарантирано ще отнесе 2 годинки у панделата щото хич не му е за първи път...

    Та така- кога ти е удобно "да ти преча" на магистралата? Нов жокер- имам много хубав регистратор (4К + ГПС) чиито кадри неведнъж вече са били приемани като доказателство в съда, вкл. и в частта с показанията за скорост...

    13:39 07.09.2025

  • 43 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Булгарейшън":

    И аз опитах да им го обясня... ама на хора, вярващи, че като им гепят 100 леа от джоба ще им решат проблема как да го обясниш?!!!

    1700 автомобила са си купили МВР само за 2024 и това е с парите от камери, парите от фонд безопасност - е станало ли е по-безопасно, като 2025 жертвите вече са повече... РОБИ ръкопляскат на крадливи милиционери! (не визирам обикновения патрул а шефовете им... въпреки, че 90% и от редовите са си откровени мутри с фуражка)

    13:42 07.09.2025

