Демерджиев за побоя над МВР- шефа в Русе: Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар?

7 Септември, 2025 13:41 3 312 53

  • иван демерджиев-
  • побой-
  • мвр-шеф-
  • русе-
  • младежи-
  • удар

Демерджиев призова някой да излезе и да обясни какво се случва в ДАНС и защо е имало освободени служители оттам. "Единственото впечатление, което остава е, че се прави груб опит да се овладее ДАНС и да се използва като инструмент като КПК" , изтъкна бившият вътрешен министър

Демерджиев за побоя над МВР- шефа в Русе: Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Главният секретар на МВР незабавно трябва да знае за един такъв инцидент, какъвто имаше в Русе с пребития шеф на полицията. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР, цитиран от novini.bg.

Той разкритикува, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков са стигнали 24 часа по-късно след самия инцидент с директора на ОДМВР-Русе. Няма как да се очаква респект и уважение от гражданите, когато системата се овладява от хора с престъпно минало, посочи Демерджиев и призова да се съберат видеозаписи от камери. "Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар? Кой го е направил?", запита бившият МВР министър.

Според него много по-важно е да има превенция и всеки един полицай да бъде подготвен, а не да бъде пребиван и да попадат в такава ситуация. Ако прокуратурата смята, че показва характер или твърдост, то тя не го прави, продължи с критиките си бившият министър.

Той призова някой да излезе и да обясни какво се случва в ДАНС и защо е имало освободени служители оттам. Единственото впечатление, което остава е, че се прави груб опит да се овладее ДАНС и да се използва като инструмент като КПК , изтъкна Демерджиев.

Той обвини и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, че е отнел възможността на гражданите да гласуват електронно. Самата негова политика изчиства ДАНС от хора, които са независими и професионалисти, а се поставят такива, които изпълняват поръчки, съзря Демерджиев. Той не е удовлетворен и от начина, по който работи сектор "Сигурност".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 5 Отговор
    Като ги видях тези младежи ми стана смешно.Та те са на един шамар живот.Сам мога да ги бия.Как са набили двама опитни полицаи не разбирам.

    Коментиран от #9, #44

    13:43 07.09.2025

  • 2 Пич

    62 1 Отговор
    Като бръкнеш в помийна яма ( ДАНС , МВР и пр. ) каквото и да извадиш , все помия ще е !!!

    13:44 07.09.2025

  • 3 Абсолютно логичен въпрос

    55 6 Отговор
    Точно това се питах и аз кой от тия младежи би могъл да нанесе тежка телесна повреда. И друго четвъртък срещу петък мисля че беше как пиян човек ще отиде на работа сутринта след като е бил на кръчма или на гости вечерта. Разбирам да изпие едно питие у дома си. Възмутително поведение.

    Коментиран от #28

    13:50 07.09.2025

  • 4 Мисит

    66 2 Отговор
    Тоя пишлигар,е 50кг с мокри дрехи,,,,,,как ще изкърти бъбрека на 130кг мов,полицай приличащ на горила,,,,Тия ни правят на ,балами,,,

    Коментиран от #12

    13:53 07.09.2025

  • 5 13.51

    12 34 Отговор
    Абе, Демержи, видяхме те и тебе! Юристи! Магистрати! Тунеядци! Вие отнехте авторитета на Народната милиция в началото на демокрацията! Презирате униформения състав, уж вие интелигенция, а т прости! Престрашат се или от няма как задържат някой и не могат да го разпитат, без да уведомят Прокурора! Уведомяг прокурора, той пусне престъпника и престъпника нагло се хили от АТВ - то на полицаите! Сега ще се оправдавате с тези младежи!

    13:55 07.09.2025

  • 6 Средата на седмицата сериозните мъже

    51 4 Отговор
    Които заемат високи постове не би трябвало да ходят по заведения и да пият алкохол в големи количества и да се самонабутват в среднощни инциденти с ученици и студенти. . Защо не са се обадили по общоприетия ред. Щом има нарушение по пътищата има дежурни екипи а не саморазправа.

    13:56 07.09.2025

  • 7 Нито

    49 2 Отговор
    един от хлапетата ! Дори самите те са се обадили на полицията за съдействие , заради пияния милиционер и комшията му !

    13:58 07.09.2025

  • 8 Лост

    47 3 Отговор
    Ами той бъбрека от много пиене може да е почнал да дава фира вече.А черният дроб как е?

    13:58 07.09.2025

  • 9 Лопата Орешник

    50 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Свините дебеловрати са били пияни на кирка! Уцелили са момчета с достойнство и самочувствие и са изяли по няколко тупаници! После са се самонаранили докато лазят към тях, даже на полицията не са звъннали, от срам! Щото туй не е полицай, а шеф на контрабанда през Русе!

    13:59 07.09.2025

  • 10 Случая не е за областната дирекция а

    34 1 Отговор
    За друга независима областна дирекция примерно Разград или Силистра. Малко по обективно разследване ще бъде. Но че този началник нанесе вреда на институцията да.

    14:01 07.09.2025

  • 11 Сталин

    43 4 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    14:01 07.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мисит":

    МОЖЕ И ДА НЕ Е ПОСТРАДАЛ, НО ЗАСИЛВАТ! ЯВНО ТОЗИ..КОМИСАР..И ДРУГО СА МУ ПРАВИЛИ! ЩЕ ОБРАБОТЯТ ДЕЦАТА И ТЕ...ЩЕ СИ ПРИЗНАЯТ....!

    14:02 07.09.2025

  • 13 Пиянство

    32 3 Отговор
    По всяка вероятност е паднало по стълбите и си е счупил ребро, но е продължило да се движи в резултат на което е пробит бъбрека. Ако е потърсил мед .помощ и ако е бил обездвижен нямаше да се стигне до "тежка"телесна повреда, по думите на лекарите в Русе. Явно е чакал да поизтрезнее, че резилът е голям. Хора с такова минало и такова поведение не могат да оглавяват службите признани да защитават реда . Освен това е ударен шамар на шафьорчето, което е отворило прозореца, а след това е блъснат и си е ударило главата. Всички момчета са тествани и за алкохол, и за наркотици, пробите са отрицателни.

    14:03 07.09.2025

  • 14 посейдон

    39 5 Отговор
    Митов докога ще е министър ? Да си ходи ! ОСТАВКА !!!

    14:03 07.09.2025

  • 15 боклук

    5 22 Отговор
    Не казвам, че точно тези момчета са престъпници, но нима не знаете какви убийци придоиват най невинен вид, когато ги задържат и покажат пред камерите! Онова от Перник, което намушкка двама души да не би да изглежда много войнствено - шушумига! То ако е яко като пич, ще реши проблема без нож и побои! Показаха едно по телевизията, полицаите при задържането му блъскали били главата в бордюра - едва приказва, мига с очички, едно кротичко и който не го познава що за из род е, би се възмутил! А който казва, че 50 кг момче не може да бие ефективно, нека затвори очи и с нормална походка се блъсне в уличния стълб! Колко му трябва на човека, а старши комисар Кожохаров е едър на вид, но пухкав и крехък човек!

    Коментиран от #33

    14:04 07.09.2025

  • 16 Дани лекето

    22 1 Отговор
    Нека им вдигнат заплатите още!

    Коментиран от #27

    14:05 07.09.2025

  • 17 оня с коня

    7 22 Отговор
    ОСНОВНО правило в Източните Бойни спортове НЕ колко силно удряш Противника,а КЪДЕ.И ОТЛИЧНО знае Демерджиев че един 19-год ВЕЧЕ МЪЖ има пълната възможност да стане Свет. Шампион в Бойните спортове защото е в Разцвета на силата си,да оставим факта че полицаят е ударен отзад в Невралкична точка - Бъбрека ,вероятно с Бокс.Целта на Демерджиев обаче е съвсем друга - ДА НЕГЛИЖИРА сегашното Управление на МВР,защото КИПИ ОТ ЯД че се ИЗЧЕГЪРТВАТ Радеви Калинки от ДАНС!Е затва говорим.

    14:06 07.09.2025

  • 18 Учуден

    21 3 Отговор
    Мен ми е чудно, как е загубил литър и половина кръв, като няма порезна рана?

    14:07 07.09.2025

  • 19 практик

    10 12 Отговор
    "Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар?"

    Нали са задържани, Демерджиев да ги пробва, да види и ще разбере.

    14:07 07.09.2025

  • 20 Да бе

    24 3 Отговор
    На такива високи постове не би трябвало да фиркат до среднощ но като са те назначили сикаджииският мутрак и магнитската св--- по предложение на нунев си голям ШЕФ

    14:07 07.09.2025

  • 21 Управляващите отново лъжат като

    18 2 Отговор
    ИНДИЙЦИ , КОЙ ПРЕБИ ШЕФА НА........ ??????

    Коментиран от #25

    14:08 07.09.2025

  • 22 Подал

    27 2 Отговор
    ли е оставка милиционера ? То бива резил и позор , но това е повече от скандално ! И една дузина версии литнаха само за няколко часа - нито една от които достоверна !

    14:09 07.09.2025

  • 23 Сбирщина

    7 3 Отговор
    "Съединението прави силата" .... това всякъде по света може да звучи по-вярно, отколкото в България. Винаги изпълзяват нежни душици, които започват да мътят водата. Ако някога е имало българи, с гаранция в момента няма, има говорящи на език близък до българския, потурнаци!

    14:10 07.09.2025

  • 24 Случая не е за областната дирекция а

    9 1 Отговор
    За друга независима областна дирекция примерно Разград или Силистра. Малко по обективно разследване ще бъде. Но че този началник нанесе вреда на институцията да.

    14:11 07.09.2025

  • 25 Ми той....

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Управляващите отново лъжат като":

    Сам е паднал на тротоара и си е ударил бъбрека случайно .....от многото ракии които е погълнал вечерта !!!!

    14:13 07.09.2025

  • 26 12340

    6 0 Отговор
    В София има болница на МВР...
    .... Тая "Канев" да не й е филиал..?
    И медицински хеликоптер... май има!

    Коментиран от #30

    14:13 07.09.2025

  • 27 Целта беше да бият нас

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дани лекето":

    А не обратното. Остава да разберем кой е извършителят защото версията е странна.

    14:14 07.09.2025

  • 28 Промяна

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "Абсолютно логичен въпрос":

    ДЕРМЕНДЖИЕВ ЗАЩО НЕ ПРОБВАШ ВЪРХУ ТЕБТЕЗИ МЛАДЕЖИ ДА ВИДИМ КОЙ МОЖЕ ТАКА ДА ТЕ ПОДРЕДИ И НА ТЕБ 3НЕКА ТЕЗИ ДОБРИ МЛАДЕЖИ ТАКА ДА ТЕ РИТНАТ ЧЕ ДА ТЕ ПЛАТЯТ В ИНТЕНЗИВНОТО ЩО ЗА ГЛУПОСТИ ИЗЛИЗАТ ОТ УСТАТА НА ТОЗИ РАДЕВИЯТ

    14:14 07.09.2025

  • 29 Кит

    6 15 Отговор
    Дали г-н Демерджиев би бил склонен лично да участва в тестването на тия младежи, които определя като неспособни да нанесат толкова силен удар?
    Не мисля....

    14:15 07.09.2025

  • 30 И това си го помислих

    13 1 Отговор

    До коментар #26 от "12340":

    Каква е тая болница няма ли държавна МВР болница. Имам чувството че не гледат да го спасят а да раздухват обвинения и закани.

    Коментиран от #32

    14:17 07.09.2025

  • 31 Как

    3 2 Отговор
    да докладва веднага !!? Срам пред подчинените, срам и страх пред министъра и главния секретар, че е направил издънка! Това не е поведение на полицай! Никаква тежест и авторитет! Обяснимо е! Сигурно никога не е бил редови патрул или това е било много отдавна, почерпили се въодушевели се и станаха жертви тези 50 годишни момчета на 20 годишните и най вече на собствената си неуравновесеност! Полицай на такава длъжност не е полицай! Той е чиновник! Млад полицай от изпълнителския състав е освободен психически, отговаря само за себе си, има време след смяна да почива, да тренира, фитнес, развлечения и поддържа форма! А такъв от ръководния състав е едно затормозено от системата същество, трупащо напрежение и болести, което няма свободен миг, дори когато уж не е работно време! То бумаги, то справки, то съобщения, то планове, то рег. номера, то инструктажи, то факсове, то писма, то взаимодействия, сигнали, справки, анализи, отчети, докладни, жалби, таблици, срокове, три телефона звънят заедно денонощно! Всеки ден му струпват един куп с документация, изходяща, входяща и чети и пиши резолюции! Пропусне ли нещо - уволнение, понижение, затвор! Като стане нещо, коллко директори отидоха и заминаха, само домакина на районното си стои там!

    14:20 07.09.2025

  • 32 Мдаа

    17 1 Отговор

    До коментар #30 от "И това си го помислих":

    Даже дали е в болницата изобщо или използват момента за репресии и страх. Интервюта на жена му и комшията не видях, даже и на доктор. Само кмета и още някакъв.

    14:22 07.09.2025

  • 33 И ти си прав

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "боклук":

    Има биячи с много миловиден вид даже любимци на оркестъра. Те обикновенно посягат на жени и на възрастни хора. Общо взето са едни такива миловидни но че бият бият това също е факт. Оркестъра/запоя ги прикрива. Те винаги са с антураж клакьори.

    14:24 07.09.2025

  • 34 Съсипани

    12 1 Отговор
    бъбреци от алкохол , а това , че сутринта го заболял стомаха си е съпътстващо при големи количества алкохол и прецакани бъбреци . Не за друго са му преливали и два литра кръв .

    14:27 07.09.2025

  • 35 Демерджиев е сериозен човек

    10 1 Отговор
    Такова впечатление създава по медиите. Мисля че мнението му е важно и правилно.

    14:27 07.09.2025

  • 36 Иван

    4 3 Отговор
    Що не дойдете в слънчев бряг и да видите такива младежи какви удари нанасят по боксовите круши по алеите на комплекса

    14:29 07.09.2025

  • 37 Никой

    0 2 Отговор
    Бил е пиян - това е причината да не ги нашока.

    Трима са нищо за два шамара време.

    14:30 07.09.2025

  • 38 Демерджиев Има нещо Гнило в Русе!!,

    16 1 Отговор
    Дрифт на 6 м широка улица??? Този Началник има Голями неуредени сметки с Някой!? Бит от Профи майстор, не от тея Младе хора!! Смърди в Русе и ни Сервират Измишльотини, повтаряни от Мисирките!! Началника е Влязал в "Дълбоки води" а там не Прощават нито Издънките, нито Тарикатските Номера!! Смятал е, че Пагона го Пази, но тея които са го Драли, не се съобразяват с това!!

    14:30 07.09.2025

  • 39 Алооо

    4 5 Отговор
    Дерменжиев! Съвестен човек би си мълчал на твое място! Като знаеш, че си допуснал гербераските каналджии на мигранти да организират и убият двама полицаи с автобус в Бургас, поне си трай! Ей затова не я бива тази държава - защото едните крадци са на власт, а тези, които трябваше да ги чегъртат по не биват и от тях! Тази система създава ето такива нагли нарушители на обществения ред и негодни областни директори на МВР! Проблема е там горе!

    Коментиран от #45, #49

    14:31 07.09.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Четири пионерчета пребили двамата чичовци милиционери. Въх, жив да не бях.

    14:32 07.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 По важно за ДАНС какво казва Демерджиев

    4 0 Отговор
    Обаче понеже нямаме информация коментираме другия случай с началника.

    14:37 07.09.2025

  • 43 След този случай Митов да си подава

    6 2 Отговор
    оставката!

    14:39 07.09.2025

  • 44 Шамара

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе черпак стига се праи на мъж, шъ биеш ама на сън! Къде ти е шкембеджийницата да дойда да хапна едно шкембе и бакшиш ще оставя!

    14:42 07.09.2025

  • 45 Не е точно такова името му

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Алооо":

    Но по важното е че повдигаш въпроса за трафикантите на мигрантите. Едва ли бившия министър е виновен че загинаха полицаи. Но че има чадър над трафикантите на мигранти има само че чадъра е на по ниско ниво от министър. На местна почва е защото много се печели не че е оправдание.

    14:44 07.09.2025

  • 46 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Ясно се каза, че разследващите имат видеозапис от инцидента. Ако беше невинен комисарят, досега да са го пуснали по медиите, щом не са , значи не е за гледане.

    14:51 07.09.2025

  • 47 Цялото интервю е много важно и значимо

    4 2 Отговор
    Какво казва един образован и умен човек. Винаги му се възхищавам толкова добре говори. Опонентите му за това го нападат

    14:57 07.09.2025

  • 48 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Това го пиша за поне трети път,за който не го е чел:Най голямата заплаха за българската национална сигурност са служителите в сектор "Сигурност".Мислят единствено къде и какво да гепят,пари най-вече...

    15:03 07.09.2025

  • 49 питам

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Алооо":

    С какво е виновен Демерджиев, че двама БЕЗМОЗЪЧНИ полицаи застават пред хвърчащ с огромна скорост автобус??? Трябва напълно да не си наред с акъла, за да го направиш. И как смяташ, че ще оцелееш, застанал пред движещ се с такава скорост автобус?

    15:03 07.09.2025

  • 50 АБЕ ДАЙТЕ ЗАПИСИТЕ БЕ!

    3 1 Отговор
    БИЛА ГО Е ЖЕНА МУ С ТИГАНЯ ИЛИ ТОЧИЛКАТА, АМА ГО Е СРАМ ДА СИ КАЖЕ И ТОПИ МОМЧЕТАТА. АКО ГО БЯХА БИЛИ С БОКСОВЕ, БУХАЛКИ, ЩАНГИ ЩЕШЕ ДА Е ПО-ДОСТОВЕРНО АМА С ШАМАРИ?

    15:04 07.09.2025

  • 51 Тома

    2 1 Отговор
    Късмет е изкарал купата че са му се паднали млади момчета.Ако бяха по възрастни освен боя щеше да има и любов

    15:08 07.09.2025

  • 52 щурчо

    1 1 Отговор
    А ако той ги бе пребил, сещате ли се, какво щеше да пише на другия ден в така наречените мИдии .... Полицейски директор, пребити невини дечица, още със сополки на нослетата ... Интересно, защо по дечицата нама нищо, дори и едно разбито носле ... Здрав, прав и голям мъж, можеше да стори поне това ..
    ПС Не защитавав никого, но каквото и да е станало там, така не се бие, защото от това може да си отиде човек, пък бил той и възможен провокатор .. Да де, ама чок бабаитлъка е голяма работа .. и при него ценности няма .. Виждам злобата в днешната младеж, да се питаме ли от къде ли идва ..

    15:09 07.09.2025

  • 53 Гаврата с бой

    0 0 Отговор
    е можело да се избегне. Жена му го дърпа. Но нещо удължава разпрата. Има хора които знаят как да се спре . Двете групи се разделят . А малкият не може да травмира така. 90 те спортисти се дърпат с бивши ченгета, охрани на големци и барети за нещо . Професионални бивши кадри срещу спортисти. Никой не печели. Първо спортистите надделяват, а после се изравняват в много конфликти. Бонев ги привиква. Това е спор за нищо . Шумна кола, семейна компания. Дерменджиев е прав.

    15:19 07.09.2025

