До 2051 година в трябва да имаме 4 работещи големи ядрени блока

8 Септември, 2025 08:45

  • богомил манчев-
  • аец-
  • атомна енергетика

Манчев: Нашите блокове са лидери в света

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешно трябва да се направи анализ на оборудването на АЕЦ Белене, може ли да се ползва от друга европейска държава. Този проект трябва да бъде развиван, препоръча инж. Богомил Манчев, член на УС на Българския атомен форум "Булатом", в интервю пред БНР.

"До 2051 г. в България трябва да имаме работещи 4 големи ядрени блока. 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ще компенсират енергията от въглищни централи. Приемам, че ще задържат работещите блокове до 2038 г., но 2047 и 2051 г. трябва да приключат 4 и 5 блок на АЕЦ Козлодуй, защото по договор приключва експлоатацията им", обясни той в предаването "Преди всички".

Богомил Манчев посочи, че 6 енергоблок на Козлодуй работи на 100% и нашите блокове са лидери в света, защото 6-ти направи 10 годни без сработване на аварийна защита.

Той обясни, че 7 и 8 блок не са АЕЦ Козлодуй, а друго дружество – АЕЦ Козлодуй Нови мощности и там са налети достатъчно пари. Изграждането им ще е около 14 – 15 млрд. долара, а по негово мнение общо ще е 18 – 19 млрд. долара.

Те ще строят от "Уестингхаус" и южнокорейци - "Хюндай", и има процедура за подписване с третия консултант – технически, след като са подписали с правен и финансов.

За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят 30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас.


  • 1 Сайънсфикшън

    7 0 Отговор
    Също и 10 атомни подводници, два самолетоносача и космодрум.

    08:48 08.09.2025

  • 2 Българин

    6 0 Отговор
    Ще имате само ако изровите Бай Тошо

    08:48 08.09.2025

  • 3 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    6 0 Отговор
    нищо нема да имате
    ше ми целивате рьката за 380 евро, че и казачок ше ми играете
    даже водата ви спрях

    08:48 08.09.2025

  • 4 Учител

    1 0 Отговор
    До 2051 няма да ни има на картата 🙄

    08:57 08.09.2025

  • 5 През 2051 ще сме 3 милиона

    0 0 Отговор
    Кой ще даде да се построи АЕЦ в България

    08:57 08.09.2025

  • 6 Боздуган

    1 0 Отговор
    1984 строежа на мелницата.

    08:57 08.09.2025

  • 7 Инженер

    1 0 Отговор
    За 2 години построихме 4 гигавата солари и сега за 30 години ще построим 2 гигавата аец за 30 милиарда долара браво!

    08:58 08.09.2025

