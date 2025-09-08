До 2051 година в трябва да имаме 4 работещи големи ядрени блока

Спешно трябва да се направи анализ на оборудването на АЕЦ Белене, може ли да се ползва от друга европейска държава. Този проект трябва да бъде развиван, препоръча инж. Богомил Манчев, член на УС на Българския атомен форум "Булатом", в интервю пред БНР.

"До 2051 г. в България трябва да имаме работещи 4 големи ядрени блока. 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ще компенсират енергията от въглищни централи. Приемам, че ще задържат работещите блокове до 2038 г., но 2047 и 2051 г. трябва да приключат 4 и 5 блок на АЕЦ Козлодуй, защото по договор приключва експлоатацията им", обясни той в предаването "Преди всички".

Богомил Манчев посочи, че 6 енергоблок на Козлодуй работи на 100% и нашите блокове са лидери в света, защото 6-ти направи 10 годни без сработване на аварийна защита.

Той обясни, че 7 и 8 блок не са АЕЦ Козлодуй, а друго дружество – АЕЦ Козлодуй Нови мощности и там са налети достатъчно пари. Изграждането им ще е около 14 – 15 млрд. долара, а по негово мнение общо ще е 18 – 19 млрд. долара.

Те ще строят от "Уестингхаус" и южнокорейци - "Хюндай", и има процедура за подписване с третия консултант – технически, след като са подписали с правен и финансов.

За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят 30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас.