България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк, уточни "Нова телевизия".

„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви той.

Станков съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.

Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.

Премиерът Росен Желязков, от своя страна, коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан.

Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той.

„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, коментира премиерът във връзка с искането на „Обнови Европа” да бъдат спрени еврофондовете на България заради ареста на Благомир Коцев.

Желязков обясни, че следи внимателно темата. Искането за спиране на фондовете засягало ресурс от около 6 милиарда евро.

Външният министър Георг Георгиев също направи изявление във връзка с българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса. „В работата си целим ефективност, а не публичност. Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, коментира той.

По-рано премиерът и енергийният министър проведоха среща с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.

По време на срещата също е било обсъдено, че българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори.

Премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.

В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

„Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България“ , заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес.

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан“ , отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.

В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

„България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура“, заяви още министър-председателят.