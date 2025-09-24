Новини
България »
България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори

24 Септември, 2025 21:13 808 40

  • росен желязков-
  • аец-
  • модулни реактори

Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк, уточни "Нова телевизия".

„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви той.

Станков съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.

Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.

Премиерът Росен Желязков, от своя страна, коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан.

Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той.

„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, коментира премиерът във връзка с искането на „Обнови Европа” да бъдат спрени еврофондовете на България заради ареста на Благомир Коцев.

Желязков обясни, че следи внимателно темата. Искането за спиране на фондовете засягало ресурс от около 6 милиарда евро.

Външният министър Георг Георгиев също направи изявление във връзка с българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса. „В работата си целим ефективност, а не публичност. Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, коментира той.

По-рано премиерът и енергийният министър проведоха среща с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.

По време на срещата също е било обсъдено, че българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори.

Премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.

В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

„Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България“ , заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес.

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан“ , отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.

В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

„България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура“, заяви още министър-председателят.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    14 2 Отговор
    На снимката има двама с голи глави, ама единият е крадец, лъжец и слуга на герберо-пеевската мафия. Слуша и папка и си строи огромен хотел с водопади отпред.

    Коментиран от #26

    21:15 24.09.2025

  • 2 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Расим Хаяши ще монтира един малък реактор пред водопада да може да се охлажда

    21:17 24.09.2025

  • 3 Протон

    6 5 Отговор
    Стига с тия реактори бе

    21:18 24.09.2025

  • 4 Гай Турий

    13 2 Отговор
    А блокът Хан Аспарух в шелфа ни в Черно море кога ще го върнете на България, кога ще го вземете от световните грабители сатани??!

    Коментиран от #30

    21:18 24.09.2025

  • 5 Майна

    9 1 Отговор
    Тия се шматкат като мухи без глави
    Ще доставят зелена енергия от Азербайджан?

    21:19 24.09.2025

  • 6 Гориил

    16 2 Отговор
    Малките реактори няма да решат проблема с енергийния недостиг в цялата страна. Това неизбежно ще се окаже корупционна схема, с последващо разкриване и арести на замесените.

    Коментиран от #10

    21:19 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    8 2 Отговор
    да се разбира, проучва нова далавера за комисионни и загробване на народа си със заеми!

    21:22 24.09.2025

  • 10 604

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    няма никъв дефицит на ток, то нямаме индустрия!

    Коментиран от #13, #29

    21:23 24.09.2025

  • 11 Майна

    4 1 Отговор
    Радев беше точно в Азербайджан - за турската дъга..
    Това е същото- играят сечено на Русия..
    Ха.., Зангезурския .път

    21:24 24.09.2025

  • 12 няма държава

    8 3 Отговор
    А бе , ЦЪРВУЛИ !!!! Хората вода нямат ,и живеят както в 19 век ,а вие за атоми сънувате !!

    Коментиран от #21

    21:24 24.09.2025

  • 13 Абсолютно!

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    В България най-големите потребители на ток са домакинствата, фризьорите и капанчетата за скара по улиците.

    21:25 24.09.2025

  • 14 Да се напишкаш от смях

    3 2 Отговор
    Да зелена сделка , ама и в зелени долари. Както тръби Тромпета: "Amerika first "

    21:26 24.09.2025

  • 15 Майна

    3 3 Отговор
    Сега гледайте- Борисов, Пеевски Радев са служители на един шеф..
    Зангезурския път..
    Канада?
    Канада е прокси на Великобритания/ Короната..
    Пак сечено на Тръмп

    21:27 24.09.2025

  • 16 Гориил

    13 2 Отговор
    По същество това наподобява корупционната схема, използвана за закупуване на ваксини срещу COVID-19. Вместо два реактора ще бъдат закупени пет, чието изграждане ще струва колосални суми. Два ще бъдат построени с европейски заеми, а останалите ще събират прах в складове десетилетия наред.

    21:27 24.09.2025

  • 17 предположение

    9 2 Отговор
    Нищо няма да направят. Ще си останат само с проучването и празните приказки. Нямат мозъчен капацитет за каквото и да е.

    Коментиран от #31

    21:28 24.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 665

    8 3 Отговор
    Това пък е най голямата измама. Цена като стандартен блок, 10 пъти по малко мегавати.
    Няколкото съществуващи са по военни бази или минодобив из пустошта на далечния изток и аляска.

    21:29 24.09.2025

  • 20 един БЪЛГАРИН

    6 2 Отговор
    Тези реактори да се монтират на жълтите павета до народното събрание

    21:30 24.09.2025

  • 21 Има територия

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "няма държава":

    Бих казал колонизирана прокси-държава от третия свят

    21:31 24.09.2025

  • 22 Град Симитли

    6 2 Отговор
    В хотела ги разположи модулните реактори, да въртят водопада, м. сник!

    21:31 24.09.2025

  • 23 Майна

    6 1 Отговор
    В делегацията ни имало и един от Новото начало?!
    Директно надзорник от Пеевско

    21:31 24.09.2025

  • 24 Гориил

    13 3 Отговор
    Русия винаги е била единственият уважителен, заинтересован, честен и сериозен партньор на България. Останалата част от Европа се отнася с вас безотговорно и лекомислено. Помислете за бъдещето.

    21:31 24.09.2025

  • 25 Хора нема държава нема

    3 1 Отговор
    За кво са ви нови реактори като потреблението намалява

    21:38 24.09.2025

  • 26 А на Путин кафевия

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    реактор, го зареждат малолетни момченца.

    21:41 24.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Апетита е голям

    4 3 Отговор
    Така се завладяват държави, нещо подобно на система - бързи кредити.

    21:43 24.09.2025

  • 29 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Нямали сме Индустрия според тебе?А пишеш ли редовно с безкрайна Русофилска злоба че Ганчо може да произвежда само Чушкопеци?Ако бе прочел Съседна статия щеше да си хаберлия че ИНДУСТРИЯТА в БГ осигурява 22% от БВП.И знаете че сте СМОТАНИ и вместо само да четете и да сбирате знания,напирате да пишете?!

    21:44 24.09.2025

  • 30 име

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гай Турий":

    Там няма газ, не знаеш ли!? У лумънско газ има, у турско газ има, само в нашата акватория на Черно море няма газ. Това е според две проучвания на западни консорциуми, иначе руснаците са ни сложили енергийна примка. Така казва сopocнята.

    21:46 24.09.2025

  • 31 Тъйде

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "предположение":

    Достатъчно е да им харижем 4-5 млрд. за съдействие при проучване на възможността. Няма толкова алчна и проста персона като български политик. А Железков не е никакво джелезо а нов метал - Семплий, лигав и миризлив продажник.

    21:49 24.09.2025

  • 32 СЕЛЯНИН

    3 1 Отговор
    Гласят се, да фалират Топлофикация и да се премине към отопление с ток. Някой иска пай от този сценарий, който така или иначе предстои.

    21:49 24.09.2025

  • 33 Експерименталните малки

    5 0 Отговор
    модулни реактори ги няма никъде още сертифицирани. Нашите олигофрени ще направят някоя глупост и после в чудо ще се видим

    21:49 24.09.2025

  • 34 Горски

    2 1 Отговор
    Докато не сме ви опандизили национални предатели и слуги на мафията ПП и ДБ! Ако бяхме послушали киро и кокоро щяхме да изгубим 10 милиарда! Значи 1 милиард е била комисионата за пп от американо канадската далавера с АЕЦ? Губим над 30 милиарда лева от предатели за новите реактори със същата мощност, но като гърмящите във Фукушима. Всеки тук става с няколко хиляди лева по-беден заради тези - делено на населението. След като турците пускат новата АЕЦ с руски реактори защо ние да не можем още повече че реакторите са при нас? За ПП-ДБ има три аксиоми, да си ги повтарят непрекъснато - ще има внос на руски газ в България, ще има магистрала Струма без швейцарски тунели, ще има АЕЦ Белене. Който продаде или подари реакторите на АЕЦ Белене, които са платени с наши пари, ще бъде съден от народен трибунал съвсем скоро. Ще бъде съден за предателство, кражба в особено големи размери, корупция и лобизъм в полза на чужда държава. И присъдата на тоя трибунал трябва да бъде само една. Знаете каква, няма да я пиша, че ще ме изтрият. Отменена е засега, но може да се върне.

    21:50 24.09.2025

  • 35 Тея чуват ли се въобще

    2 0 Отговор
    нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали ор САЩ? .....

    21:51 24.09.2025

  • 36 Четете ли ги тези олигофрени?

    0 0 Отговор
    Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „

    21:53 24.09.2025

  • 37 Нещо много се заиграват

    0 1 Отговор
    С тоя пуяк от Азербайджан Илхам Алиев и това няма да свърши на добре. Азербайджан въобще не може да ни е никакъв партньор на който можем за каквото и да е да разчитаме

    21:56 24.09.2025

  • 38 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Джобни.Преносими.Управлявани от A.I..За по 20 милиарда парчето.А за мен едно скромно хотелче само за 40 милиона.

    22:01 24.09.2025

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    Накрая може и макет на реактор да има. По-важен е тунелът под България. Даже да не ни питат. Поне ще си бъдем рахат. Но пък водата може да се дренира и да се загуби в Тракия и Дунавската равнина. Но ние сме закалени.

    22:07 24.09.2025

  • 40 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Лошо няма, но първо референдум дали искаме малки модулни реактори, точно както беше с Белене !

    А тези площадки къде ще са ? Нека да монтират един такъв модулен реактор под народното събрание, за да ни убедят че са безопасни. Тъкмо центъра на София ще бъде подсигурен с електричество.

    22:09 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове