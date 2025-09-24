България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк, уточни "Нова телевизия".
„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви той.
Станков съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.
Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.
Премиерът Росен Желязков, от своя страна, коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан.
Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той.
„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, коментира премиерът във връзка с искането на „Обнови Европа” да бъдат спрени еврофондовете на България заради ареста на Благомир Коцев.
Желязков обясни, че следи внимателно темата. Искането за спиране на фондовете засягало ресурс от около 6 милиарда евро.
Външният министър Георг Георгиев също направи изявление във връзка с българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса. „В работата си целим ефективност, а не публичност. Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, коментира той.
По-рано премиерът и енергийният министър проведоха среща с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.
По време на срещата също е било обсъдено, че българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори.
Премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.
Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.
В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.
По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.
„Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България“ , заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.
Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес.
„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан“ , отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.
В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.
„България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура“, заяви още министър-председателят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де, ама
Коментиран от #26
21:15 24.09.2025
2 Сатана Z
21:17 24.09.2025
3 Протон
21:18 24.09.2025
4 Гай Турий
Коментиран от #30
21:18 24.09.2025
5 Майна
Ще доставят зелена енергия от Азербайджан?
21:19 24.09.2025
6 Гориил
Коментиран от #10
21:19 24.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 604
21:22 24.09.2025
10 604
До коментар #6 от "Гориил":няма никъв дефицит на ток, то нямаме индустрия!
Коментиран от #13, #29
21:23 24.09.2025
11 Майна
Това е същото- играят сечено на Русия..
Ха.., Зангезурския .път
21:24 24.09.2025
12 няма държава
Коментиран от #21
21:24 24.09.2025
13 Абсолютно!
До коментар #10 от "604":В България най-големите потребители на ток са домакинствата, фризьорите и капанчетата за скара по улиците.
21:25 24.09.2025
14 Да се напишкаш от смях
21:26 24.09.2025
15 Майна
Зангезурския път..
Канада?
Канада е прокси на Великобритания/ Короната..
Пак сечено на Тръмп
21:27 24.09.2025
16 Гориил
21:27 24.09.2025
17 предположение
Коментиран от #31
21:28 24.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 665
Няколкото съществуващи са по военни бази или минодобив из пустошта на далечния изток и аляска.
21:29 24.09.2025
20 един БЪЛГАРИН
21:30 24.09.2025
21 Има територия
До коментар #12 от "няма държава":Бих казал колонизирана прокси-държава от третия свят
21:31 24.09.2025
22 Град Симитли
21:31 24.09.2025
23 Майна
Директно надзорник от Пеевско
21:31 24.09.2025
24 Гориил
21:31 24.09.2025
25 Хора нема държава нема
21:38 24.09.2025
26 А на Путин кафевия
До коментар #1 от "Да де, ама":реактор, го зареждат малолетни момченца.
21:41 24.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Апетита е голям
21:43 24.09.2025
29 оня с коня
До коментар #10 от "604":Нямали сме Индустрия според тебе?А пишеш ли редовно с безкрайна Русофилска злоба че Ганчо може да произвежда само Чушкопеци?Ако бе прочел Съседна статия щеше да си хаберлия че ИНДУСТРИЯТА в БГ осигурява 22% от БВП.И знаете че сте СМОТАНИ и вместо само да четете и да сбирате знания,напирате да пишете?!
21:44 24.09.2025
30 име
До коментар #4 от "Гай Турий":Там няма газ, не знаеш ли!? У лумънско газ има, у турско газ има, само в нашата акватория на Черно море няма газ. Това е според две проучвания на западни консорциуми, иначе руснаците са ни сложили енергийна примка. Така казва сopocнята.
21:46 24.09.2025
31 Тъйде
До коментар #17 от "предположение":Достатъчно е да им харижем 4-5 млрд. за съдействие при проучване на възможността. Няма толкова алчна и проста персона като български политик. А Железков не е никакво джелезо а нов метал - Семплий, лигав и миризлив продажник.
21:49 24.09.2025
32 СЕЛЯНИН
21:49 24.09.2025
33 Експерименталните малки
21:49 24.09.2025
34 Горски
21:50 24.09.2025
35 Тея чуват ли се въобще
21:51 24.09.2025
36 Четете ли ги тези олигофрени?
21:53 24.09.2025
37 Нещо много се заиграват
21:56 24.09.2025
38 Файърфлай
22:01 24.09.2025
39 Анонимен
22:07 24.09.2025
40 ЦИРК
А тези площадки къде ще са ? Нека да монтират един такъв модулен реактор под народното събрание, за да ни убедят че са безопасни. Тъкмо центъра на София ще бъде подсигурен с електричество.
22:09 24.09.2025