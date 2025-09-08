Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужва света литургия в столичния храм "Рождество Богородично" в столичния квартал "Лагера", уточнява БНТ.
"Днес Светата православна църква пее "Твоето раждане Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена", каза патриарх Даниил.
"Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата", каза още патриарх Даниил.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бай чекмеджан
от допринасянето им на пълна чекмеджарница
11:22 08.09.2025
5 Медуня
Коментиран от #20
11:30 08.09.2025
6 007 лиценз ту кил
Коментиран от #18
11:30 08.09.2025
7 ТИГО
До коментар #2 от "ТИГО":И са що ми слагате минуси на патриарха Ролекса Господ му го е дал нали така?? А Патриарха е като Исус храни хората с 2 риби и хляб .или май нещо бъркам ? Идете в магазина и се помолете на Господ за телефон , да видим дали ще ви пусне пине Моторола ако не Ай Фон ??
11:31 08.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Територията е тотално пробита!
Коментиран от #29
11:35 08.09.2025
10 зле
11:41 08.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 зле
До коментар #11 от "ТИГО":путин не е е хрисиянин нито е набожен той е агент от КГБ и комунист за такива вярата в бога е слабост
Коментиран от #31
11:43 08.09.2025
14 Патриарха благослови чуждото евро!
Какъв български народен духовен пастир е това,
когато благославя унищожението на българската национална валута?!?
Това е пълна пародия на духовен църковен пастир.
Липсва благост и духовно излъчване на Български екзарх -
БЪЛГАРИТЕ НЕ ПРИПОЗНАВАМЕ ТОЗИ НАЗНАЧНЕЦ за ДУХОВЕН ВОДАЧ!
Толкова.
Съжаляваме, но това е истината на БПЦ изключотелно
зависима от държавния бюджет на кабинет евроатлантически.
България в духовно отношение НЯМА нищо общо с англосаксите и прочие.
И още - защо след невиждано жестокият погром над Априлското въстание
Великобритания, Франция НЕ ИДВАТ да освободят Българите
от робство колониално?!
Коментиран от #17
11:48 08.09.2025
15 Попе,
11:50 08.09.2025
16 Ужас
11:50 08.09.2025
17 зле
До коментар #14 от "Патриарха благослови чуждото евро!":с 22 века история българия почти никога не е имала самостоятелна валута . така че престани да плямпаш глупусти за лева. дори днес новия български лев не е нищо повече от евро номинал!!!
Коментиран от #22
11:51 08.09.2025
18 Не слушай какво говорят
До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":Виж какво вършат и колко са зависими от държавата!
Бюджета им дава заплатите и каква истината искате -
на безсребърниците ли, като Христос?
...
И не намесвайте тук Света Богородица!
Тя бди над истинските ЧЕСТНИ ПОЧТЕНИ човеци,
а не над лъжци, крадци, мошеници и убийци!
11:53 08.09.2025
19 Наблюдател
Спасение на човека – да върне човека в общение с Бога и да го води към вечен живот.
Обожение (теозис) – уподобяване на Бога чрез вяра, молитва и добродетелен живот.
Пазене на истината – съхраняване на Евангелието, апостолското учение и свещеното Предание.
Освещаване чрез тайнствата – чрез Кръщение, Евхаристия, Покаяние и други тайнства вярващият получава Божията благодат.
Създаване на общност в любовта – Църквата е „тяло Христово“, където хората се обединяват в братство и грижа един за друг.
Свидетелство за Божието царство – чрез богослужение и живот по Христовите заповеди Църквата показва на света пътя към истинския мир и радост.
🌟 Моралните ценности в Православието
Православната църква учи вярващите да живеят според Евангелието. Основни ценности са:
Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).
Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.
Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.
Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.
Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.
Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.
Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.
Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.
Коментиран от #25
11:56 08.09.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Медуня":Но най служи и се кланя на калния бункер!
12:00 08.09.2025
21 Нов
12:03 08.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евро исламист атлантист джихадист
12:04 08.09.2025
24 Аз съм
12:04 08.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Баба Гошка
До коментар #25 от "ТИГО":И ти ли си шапкар? Че тръгна да даваш пиянката за пример? Да не се е врял между шамарите в ранните часове след запой. Да си беше спал кротко в леглото, никой нямаше да му влезе да го мла ти.
Коментиран от #35
12:13 08.09.2025
27 Тоя по ми прилича
12:16 08.09.2025
28 ПОКЛОН
12:17 08.09.2025
29 Добре де
До коментар #9 от "Територията е тотално пробита!":Ако беше жидофил и укроподлога, нямаше да квичиш!
12:18 08.09.2025
30 БГ шекелка
12:19 08.09.2025
31 Абе кух
До коментар #13 от "зле":зеленото teле християнин ли е?
12:21 08.09.2025
32 ВЕРНИ БЪЛГАРСКИ БАНДЕРИ
12:22 08.09.2025
33 Честито Рождество
Мюсюлманите също почитат Мария и Исус!
12:23 08.09.2025
34 датриарх пидраиил
12:25 08.09.2025
35 ТИГО
До коментар #26 от "Баба Гошка":И ти да получиш същата благодат !
Коментиран от #36
12:26 08.09.2025
36 Баба Гошка
До коментар #35 от "ТИГО":Явно имаш проблем с главата, бабиното. Лекувай се. Ако шапката те стяга, сваляй я от време на време преди да изпушиш напълно.
12:40 08.09.2025