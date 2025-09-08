Новини
Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично

Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично

8 Септември, 2025 11:06 799 36

  • патриарх даниил-
  • литургия-
  • софия-
  • лагера-
  • рождество богородично

Днес той отслужва света литургия в столичния храм "Рождество Богородично"

Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужва света литургия в столичния храм "Рождество Богородично" в столичния квартал "Лагера", уточнява БНТ.

"Днес Светата православна църква пее "Твоето раждане Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена", каза патриарх Даниил.

"Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата", каза още патриарх Даниил.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай чекмеджан

    12 4 Отговор
    призовам наште миряните да живеят в радостта която изпитваме
    от допринасянето им на пълна чекмеджарница

    11:22 08.09.2025

  • 5 Медуня

    10 7 Отговор
    ченгето даниил служи на много господари...

    Коментиран от #20

    11:30 08.09.2025

  • 6 007 лиценз ту кил

    8 3 Отговор
    Неадекватни сте. Помолете се на Пресвета Богородица да пази България. Ще има нужда.

    Коментиран от #18

    11:30 08.09.2025

  • 7 ТИГО

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "ТИГО":

    И са що ми слагате минуси на патриарха Ролекса Господ му го е дал нали така?? А Патриарха е като Исус храни хората с 2 риби и хляб .или май нещо бъркам ? Идете в магазина и се помолете на Господ за телефон , да видим дали ще ви пусне пине Моторола ако не Ай Фон ??

    11:31 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Територията е тотално пробита!

    10 12 Отговор
    Главният ни поп е наш човек - путинофил!

    Коментиран от #29

    11:35 08.09.2025

  • 10 зле

    9 5 Отговор
    патриарх агенъта на може да пее камо ли да вярва в бога той е комунист

    11:41 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 зле

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "ТИГО":

    путин не е е хрисиянин нито е набожен той е агент от КГБ и комунист за такива вярата в бога е слабост

    Коментиран от #31

    11:43 08.09.2025

  • 14 Патриарха благослови чуждото евро!

    1 9 Отговор
    Тоест = патриарха благослови унищожението на Българският Лев!
    Какъв български народен духовен пастир е това,
    когато благославя унищожението на българската национална валута?!?

    Това е пълна пародия на духовен църковен пастир.
    Липсва благост и духовно излъчване на Български екзарх -
    БЪЛГАРИТЕ НЕ ПРИПОЗНАВАМЕ ТОЗИ НАЗНАЧНЕЦ за ДУХОВЕН ВОДАЧ!
    Толкова.
    Съжаляваме, но това е истината на БПЦ изключотелно
    зависима от държавния бюджет на кабинет евроатлантически.

    България в духовно отношение НЯМА нищо общо с англосаксите и прочие.
    И още - защо след невиждано жестокият погром над Априлското въстание
    Великобритания, Франция НЕ ИДВАТ да освободят Българите
    от робство колониално?!

    Коментиран от #17

    11:48 08.09.2025

  • 15 Попе,

    3 1 Отговор
    ние живеем, а ти?

    11:50 08.09.2025

  • 16 Ужас

    6 2 Отговор
    Какъв е тоя "патриарх", който гледа страшно миряните си?

    11:50 08.09.2025

  • 17 зле

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Патриарха благослови чуждото евро!":

    с 22 века история българия почти никога не е имала самостоятелна валута . така че престани да плямпаш глупусти за лева. дори днес новия български лев не е нищо повече от евро номинал!!!

    Коментиран от #22

    11:51 08.09.2025

  • 18 Не слушай какво говорят

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    Виж какво вършат и колко са зависими от държавата!
    Бюджета им дава заплатите и каква истината искате -
    на безсребърниците ли, като Христос?
    ...
    И не намесвайте тук Света Богородица!

    Тя бди над истинските ЧЕСТНИ ПОЧТЕНИ човеци,
    а не над лъжци, крадци, мошеници и убийци!

    11:53 08.09.2025

  • 19 Наблюдател

    3 0 Отговор
    🌿 Мисията на Православната църква

    Спасение на човека – да върне човека в общение с Бога и да го води към вечен живот.

    Обожение (теозис) – уподобяване на Бога чрез вяра, молитва и добродетелен живот.

    Пазене на истината – съхраняване на Евангелието, апостолското учение и свещеното Предание.

    Освещаване чрез тайнствата – чрез Кръщение, Евхаристия, Покаяние и други тайнства вярващият получава Божията благодат.

    Създаване на общност в любовта – Църквата е „тяло Христово“, където хората се обединяват в братство и грижа един за друг.

    Свидетелство за Божието царство – чрез богослужение и живот по Христовите заповеди Църквата показва на света пътя към истинския мир и радост.

    🌟 Моралните ценности в Православието

    Православната църква учи вярващите да живеят според Евангелието. Основни ценности са:

    Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).

    Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.

    Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.

    Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.

    Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.

    Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.

    Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.

    Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.

    Коментиран от #25

    11:56 08.09.2025

  • 20 Последния Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Медуня":

    Но най служи и се кланя на калния бункер!

    12:00 08.09.2025

  • 21 Нов

    4 5 Отговор
    Аз пък вярвам в дядо мраз, снежанка и седемте джуджета. Тез дет ги говори уважаемия духовен водач на стадоото, в наше време са абсолютна отживелица. Може да успокояват някоя заблудена офф ца, но не отразяват реалността ни, нито духовна, ниъо физическа.

    12:03 08.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евро исламист атлантист джихадист

    3 1 Отговор
    Нашият Бог е Мамон и негов пророк е Шорос!

    12:04 08.09.2025

  • 24 Аз съм

    4 4 Отговор
    Този на всяка снимка гледа като Сатана. Отблъсква от религията вместо да привлича хората.

    12:04 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба Гошка

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    И ти ли си шапкар? Че тръгна да даваш пиянката за пример? Да не се е врял между шамарите в ранните часове след запой. Да си беше спал кротко в леглото, никой нямаше да му влезе да го мла ти.

    Коментиран от #35

    12:13 08.09.2025

  • 27 Тоя по ми прилича

    3 4 Отговор
    на Сатаната.

    12:16 08.09.2025

  • 28 ПОКЛОН

    5 3 Отговор
    Отдавна не сме имали истински ПАТРИАРХ БЪЛГАРОЛЮБЕЦ.

    12:17 08.09.2025

  • 29 Добре де

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Територията е тотално пробита!":

    Ако беше жидофил и укроподлога, нямаше да квичиш!

    12:18 08.09.2025

  • 30 БГ шекелка

    3 1 Отговор
    Ние се молим Биби и зеленото жужи.

    12:19 08.09.2025

  • 31 Абе кух

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "зле":

    зеленото teле християнин ли е?

    12:21 08.09.2025

  • 32 ВЕРНИ БЪЛГАРСКИ БАНДЕРИ

    6 2 Отговор
    Плюят по Българския Патриарх, а фюрера им забранява източно православната църква в окраината.

    12:22 08.09.2025

  • 33 Честито Рождество

    6 0 Отговор
    Богородично на всички християни!
    Мюсюлманите също почитат Мария и Исус!

    12:23 08.09.2025

  • 34 датриарх пидраиил

    1 3 Отговор
    пътя е оргий

    12:25 08.09.2025

  • 35 ТИГО

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Баба Гошка":

    И ти да получиш същата благодат !

    Коментиран от #36

    12:26 08.09.2025

  • 36 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ТИГО":

    Явно имаш проблем с главата, бабиното. Лекувай се. Ако шапката те стяга, сваляй я от време на време преди да изпушиш напълно.

    12:40 08.09.2025

