Новини
България »
Ще успее ли да свали правителството петият вот на недоверие и какви са целите на опозицията

Ще успее ли да свали правителството петият вот на недоверие и какви са целите на опозицията

8 Септември, 2025 13:44 627 18

  • вот-
  • недоверие-
  • правителство

Очаква се той да бъде внесен съвсем скоро

Ще успее ли да свали правителството петият вот на недоверие и какви са целите на опозицията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ясни са мотивите за петия вот на недоверие, обявиха от ПП-ДБ. Очаква се той да бъде внесен съвсем скоро. Каква е неговата цел и дали ще свали правителството коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS политологът доц. Стойчо Стойчев и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

“Надали петият вот на недоверие ще успее да свали правителството, каквато би трябвало да бъде автентичната му цел, но може да зададе тон за по-различен опозиционен образ на ПП-ДБ. Като че ли те имат някаква нужда от препотвърждаване на своята идентичност. Първо, като опозиционна алтернатива и второ, като на алтернатива на другата опозиция, която до този момент внасяше вотове на недоверие”, коментира доц. Стойчев.

“Ясно е, че има два вида опозиция в страната в момента. Едната е групата на “Възраждане”, “Величие” и МЕЧ, а другата е ПП-ДБ, която иска просто да се отличи, да придобие някакъв вид самостоятелност, характер и то по теми, които отдавна експлоатира”, допълни той.

По думите на доц. Стойчев това са темите с върховенството на правото, на законността, на завладяната държава, доколкото това е съотносима категория за нашата страна. “Понятието е разработено в Латинска Америка и носи по-специфичен смисъл, защото там има картели и мафии”, обясни политологът.

Според доц. Лозанов внасянето на вота е естествена реакция, защото ПП-ДБ фактически са представители на демократичната десница сред българското общество. А тя изявила своите политически очаквания още на протестите през 2020 година. “Те бяха срещу един модел на управление, който свързваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски”.

По думите му сега положението е същото. “Този модел продължава да функционира по някакъв начин и даже се утвърди с по-голяма сила. ПП-ДБ през тези години се опитаха по различни начини да се борят с него, но тази борба очевидно не даде резултат и сега става въпрос за друго. Свързано е с идентичност, с това да е ясно, че те не подкрепят този модел и не искат да имат нищо общо с него”, коментира той.

“В България властта е изпълнителната. Неслучайно се казва, че България се е превърнала в премиерска държава и така е било и назад в годините. Сега образът на премиера е сложен. Той е троен - отпред има официална фигура, избран премиер с европейско лице, зад него стои неговият партиен лидер, който е партийният премиер - човекът, в който е партийната власт. Отзад има премиер в сянка, който е Делян Пеевски. Той от време на време излиза и казва: “Аз ще позволя това, аз няма да позволя това”. Те функционират в една такава сложна тройна образна система и фактически това създава отношението за налагането на модела, срещу който започнаха протестите”, обясни доц. Лозанов.

Медийният експерт коментира, че вотът е една реакция на това, че ПП-ДБ продължава да бъде опозиция на този модел.

Медийният експерт коментира, че вотът е една реакция на това, че ПП-ДБ продължава да бъде опозиция на този модел.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 доцент Стойчо Мидфингъра

    4 2 Отговор
    Дано наШте не паднат, че си отивам обратно у село.

    13:48 08.09.2025

  • 2 честен ционист

    9 4 Отговор
    България е диктатура от типа на най-феодалните африкански страни. За какви вотове на недоверие въобще става дума?

    13:48 08.09.2025

  • 3 в кратце

    7 3 Отговор
    Целите на опозицията ПП са, да върнат Кирчо канадския отново на власт и да сринат до край България.

    Коментиран от #5

    13:49 08.09.2025

  • 4 Некой

    7 1 Отговор
    Изобщо не са се борили с модела борисов, даже го задълбочават още повече, просто искат да са техните хора във властта. Само ни разсейват от реалните проблеми, по-зле са от воленчо.

    Коментиран от #14

    13:50 08.09.2025

  • 5 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Кирчо отдавна продаде баничарницата и се прибра със селянката у фермата в Албърта.

    13:51 08.09.2025

  • 6 Хаха

    0 3 Отговор
    Ако успее,после Радев ще ни управлява до президентските избори

    13:53 08.09.2025

  • 7 Анонимен

    5 2 Отговор
    Хич не ми дреме ще свалят ли правителството. Хвани едните, удари другите. Всички са подлоги.

    Коментиран от #9, #12

    13:55 08.09.2025

  • 8 Никой

    2 1 Отговор
    Мафията няма как да я преборим - поне САЩ ни подкрепя с Магнитският закон. Засега са кротки. те са като животинки - в момента - в който видят - вратата отключена - това ще направят - ще излезат на разходка.

    13:57 08.09.2025

  • 9 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Зависи, по прости от на Баце подлогите трудно можеш да намериш. Все пак да те лъжат демократично някакви дечурлига на ДС величия от миналото е за предпочитане, отколкото да те лъготи някой до вчера бил сервитьор в някоя кръчма, а днес станал вече министър.

    13:58 08.09.2025

  • 10 пешо

    3 0 Отговор
    тоя от детската градина е доцент

    14:00 08.09.2025

  • 11 Промяна

    4 1 Отговор
    Лозанов говори лъжи Лозанов ти защо говориш от името на други хора Лозанов защо Лъжеш

    14:00 08.09.2025

  • 12 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    И едните и другите са двете страни на една монета - марионетки и маскари.....

    14:01 08.09.2025

  • 13 Доценти

    4 0 Отговор
    с лопата да ги ринеш !

    14:02 08.09.2025

  • 14 ТОЧНО И ЯСНО

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Некой":

    Пишеш истината. Но тъй като не сме боен сплотен народ ни клатят яко на дървото. Само пишем говорим си а ДЕЛА НЯМА. И СКУЧНО, НО ИСТИНА Е ЕДНА ВСИЧКИ СА МАСКАРИ КАЗАНО ПРЕДИ 100 ГОДИНИ А ВАЖИ В ПЪЛНА СИЛА И СЕГА.

    14:04 08.09.2025

  • 15 ХИ ХИ ХИ ХИ

    1 1 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ БУКЛUK НИ УНИЩОЖАВА.КАКВО ДА ГО ПРАВИМ ???

    Коментиран от #17

    14:04 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ХИ ХИ ХИ ХИ":

    Що за въпрос- оплачете се СПЕШТО на Омбутсмана!

    14:08 08.09.2025

  • 18 Боклуците на Боклука

    2 0 Отговор
    Този е подлога на Тиквата и Шиши 🤜👊🚽

    14:15 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове