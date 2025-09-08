Ще успее ли да свали правителството петият вот на недоверие и какви са целите на опозицията

Ясни са мотивите за петия вот на недоверие, обявиха от ПП-ДБ. Очаква се той да бъде внесен съвсем скоро. Каква е неговата цел и дали ще свали правителството коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS политологът доц. Стойчо Стойчев и медийният експерт доц. Георги Лозанов.
“Надали петият вот на недоверие ще успее да свали правителството, каквато би трябвало да бъде автентичната му цел, но може да зададе тон за по-различен опозиционен образ на ПП-ДБ. Като че ли те имат някаква нужда от препотвърждаване на своята идентичност. Първо, като опозиционна алтернатива и второ, като на алтернатива на другата опозиция, която до този момент внасяше вотове на недоверие”, коментира доц. Стойчев.
“Ясно е, че има два вида опозиция в страната в момента. Едната е групата на “Възраждане”, “Величие” и МЕЧ, а другата е ПП-ДБ, която иска просто да се отличи, да придобие някакъв вид самостоятелност, характер и то по теми, които отдавна експлоатира”, допълни той.
По думите на доц. Стойчев това са темите с върховенството на правото, на законността, на завладяната държава, доколкото това е съотносима категория за нашата страна. “Понятието е разработено в Латинска Америка и носи по-специфичен смисъл, защото там има картели и мафии”, обясни политологът.
Според доц. Лозанов внасянето на вота е естествена реакция, защото ПП-ДБ фактически са представители на демократичната десница сред българското общество. А тя изявила своите политически очаквания още на протестите през 2020 година. “Те бяха срещу един модел на управление, който свързваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски”.
По думите му сега положението е същото. “Този модел продължава да функционира по някакъв начин и даже се утвърди с по-голяма сила. ПП-ДБ през тези години се опитаха по различни начини да се борят с него, но тази борба очевидно не даде резултат и сега става въпрос за друго. Свързано е с идентичност, с това да е ясно, че те не подкрепят този модел и не искат да имат нищо общо с него”, коментира той.
“В България властта е изпълнителната. Неслучайно се казва, че България се е превърнала в премиерска държава и така е било и назад в годините. Сега образът на премиера е сложен. Той е троен - отпред има официална фигура, избран премиер с европейско лице, зад него стои неговият партиен лидер, който е партийният премиер - човекът, в който е партийната власт. Отзад има премиер в сянка, който е Делян Пеевски. Той от време на време излиза и казва: “Аз ще позволя това, аз няма да позволя това”. Те функционират в една такава сложна тройна образна система и фактически това създава отношението за налагането на модела, срещу който започнаха протестите”, обясни доц. Лозанов.
Медийният експерт коментира, че вотът е една реакция на това, че ПП-ДБ продължава да бъде опозиция на този модел.
1 доцент Стойчо Мидфингъра
13:48 08.09.2025
2 честен ционист
13:48 08.09.2025
3 в кратце
Коментиран от #5
13:49 08.09.2025
4 Некой
Коментиран от #14
13:50 08.09.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "в кратце":Кирчо отдавна продаде баничарницата и се прибра със селянката у фермата в Албърта.
13:51 08.09.2025
6 Хаха
13:53 08.09.2025
7 Анонимен
Коментиран от #9, #12
13:55 08.09.2025
8 Никой
13:57 08.09.2025
9 честен ционист
До коментар #7 от "Анонимен":Зависи, по прости от на Баце подлогите трудно можеш да намериш. Все пак да те лъжат демократично някакви дечурлига на ДС величия от миналото е за предпочитане, отколкото да те лъготи някой до вчера бил сервитьор в някоя кръчма, а днес станал вече министър.
13:58 08.09.2025
10 пешо
14:00 08.09.2025
11 Промяна
14:00 08.09.2025
12 Точно
До коментар #7 от "Анонимен":И едните и другите са двете страни на една монета - марионетки и маскари.....
14:01 08.09.2025
13 Доценти
14:02 08.09.2025
14 ТОЧНО И ЯСНО
До коментар #4 от "Некой":Пишеш истината. Но тъй като не сме боен сплотен народ ни клатят яко на дървото. Само пишем говорим си а ДЕЛА НЯМА. И СКУЧНО, НО ИСТИНА Е ЕДНА ВСИЧКИ СА МАСКАРИ КАЗАНО ПРЕДИ 100 ГОДИНИ А ВАЖИ В ПЪЛНА СИЛА И СЕГА.
14:04 08.09.2025
15 ХИ ХИ ХИ ХИ
Коментиран от #17
14:04 08.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с коня
До коментар #15 от "ХИ ХИ ХИ ХИ":Що за въпрос- оплачете се СПЕШТО на Омбутсмана!
14:08 08.09.2025
18 Боклуците на Боклука
14:15 08.09.2025