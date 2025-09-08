Новини
Габриела Руменова: По-малко информация на етикета е по-добре за потребителите

8 Септември, 2025 18:20

Месец след като стана задължително двойното обозначаване на цените, потребителите изпитват трудности, а още по-притеснени са как ще се справят със смесеното ресто, след 1 януари 2026 г.

Габриела Руменова: По-малко информация на етикета е по-добре за потребителите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В "Ние потребителите" не спират сигналите, че хората категорично се объркват с двойните цени – лева/евро, съобщи създателят на платформата Габриела Руменова в интервю пред БНР.

Месец след като стана задължително двойното обозначаване на цените, потребителите изпитват трудности, а още по-притеснени са как ще се справят със смесеното ресто, след 1 януари 2026 г., когато търговци ще им връщат в стотинки и евроцентове, които също са наречени стотинки.

"В някои случаи има предпоставки за това. Свързано е с начина, по който се представя информацията на етикета. В момента освен двойно обозначаване, вървят и промоции, и се получава много информация. Търговците с добри или лоши помисли слагат често стара и нова цена, и в лева и евро, а законът не ги задължава. На този етап колкото по-малко информация има на етикета, толкова е по-добре за потребителите", препоръча Руменова.

Според нея хората ще се объркват и при връщане на ресто – смесено, стотинки и центове, затова трябва да се променят нещата.


  • 1 Коментиращ

    2 0 Отговор
    Никакво евро, докато народът се произнесе по темата!!!
    Всичко останало са глупости на овладените медии!

    19:04 08.09.2025

