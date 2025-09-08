Ивайло Мирчев: Бойко Борисов да не се прави на ударен с мокър парцал от проблемите с безводието

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, народният представител Свилен Трифонов, общинският съветник Кирил Мучев и инж. Александър Йотков коментираха проблема с безводието в Плевен, който остава нерешен заради бездействието на институциите.

„Намираме се на едно от водохващанията на магистралния водопровод, който води към язовир Черни Осъм. Ситуацията е ‘вода гази, жаден ходи’. Вода има, но много дълги години нито един от управляващите не е взимал правилните мерки. Когато някой е казвал, че ще вземе такива, е правил точно обратното, а пари са потъвали в нечий джоб. Ние сигнализираме за този проблем от години“, каза Ивайло Мирчев.

Свилен Трифонов припомни, че многократно е задавал въпроси за алтернативни водоизточници. „Казаха ми, че няма как да стане, но след като хората излязоха на протест, още на следващия ден машината за сондаж беше позиционирана там, където ние предлагахме отдавна.“

Той предупреди и за данни, според които около 80% от водата се губи по пътя към Плевен: „Миналия петък пуснах сигнал до окръжна прокуратура – Ловеч, защото има информация за безконтролни кражби от полуразрушения водопровод.“

„От години питаме отговорните институции - ВиК холдинга, ВиК Плевен, общината, областната управа, какво ще направят. Никой не знае, цари колективна безотговорност. За да оправим проблема, трябва да се работи с данни. Община Плевен трябва да е готова с проекти за подмяна на най-належащата инфраструктура, а областната управа да координира с ВиК холдинга“, заяви Кирил Мучев.

Инж. Йотков представи краткосрочни и дългосрочни решения: „Една от мерките е зониране на водоснабдяването в града и измерване в реално време, за да се контролират течовете. В по-дългосрочен план трябва да започне подмяна на водопроводната мрежа. Магистралният водопровод ‘Черни Осъм’ е с изтекла експлоатация и спешно трябва да се насочат средства към реконструкцията му.“

По думите на Свилен Трифонов най-бързото дългосрочно решение е водите на язовир Сопот да бъдат доведени до магистралния водопровод „Черни Осъм“ и оттам до Плевен.

„Проблемът е решим, но трябва да се работи в екип и с експертни данни. Политическите приказки ще оставим на заден план, защото тук става дума за реална експертиза и фокусирана работа“, добави той.

„Бойко Борисов да не се прави на ударен с мокър парцал от проблемите с безводието, защото те се случиха по времето на неговото управление. Трябва да не допускаме управления, които уж се грижат за хората, да правят така, че хората да нямат вода“, заяви в заключение Ивайло Мирчев.