Ивайло Мирчев: Бойко Борисов да не се прави на ударен с мокър парцал от проблемите с безводието

8 Септември, 2025 20:19

  • ивайло мирчев-
  • безводие-
  • плевен

Намираме се на едно от водохващанията на магистралния водопровод, който води към язовир Черни Осъм. Ситуацията е ‘вода гази, жаден ходи’

Ивайло Мирчев: Бойко Борисов да не се прави на ударен с мокър парцал от проблемите с безводието - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, народният представител Свилен Трифонов, общинският съветник Кирил Мучев и инж. Александър Йотков коментираха проблема с безводието в Плевен, който остава нерешен заради бездействието на институциите.

„Намираме се на едно от водохващанията на магистралния водопровод, който води към язовир Черни Осъм. Ситуацията е ‘вода гази, жаден ходи’. Вода има, но много дълги години нито един от управляващите не е взимал правилните мерки. Когато някой е казвал, че ще вземе такива, е правил точно обратното, а пари са потъвали в нечий джоб. Ние сигнализираме за този проблем от години“, каза Ивайло Мирчев.

Свилен Трифонов припомни, че многократно е задавал въпроси за алтернативни водоизточници. „Казаха ми, че няма как да стане, но след като хората излязоха на протест, още на следващия ден машината за сондаж беше позиционирана там, където ние предлагахме отдавна.“

Той предупреди и за данни, според които около 80% от водата се губи по пътя към Плевен: „Миналия петък пуснах сигнал до окръжна прокуратура – Ловеч, защото има информация за безконтролни кражби от полуразрушения водопровод.“

„От години питаме отговорните институции - ВиК холдинга, ВиК Плевен, общината, областната управа, какво ще направят. Никой не знае, цари колективна безотговорност. За да оправим проблема, трябва да се работи с данни. Община Плевен трябва да е готова с проекти за подмяна на най-належащата инфраструктура, а областната управа да координира с ВиК холдинга“, заяви Кирил Мучев.

Инж. Йотков представи краткосрочни и дългосрочни решения: „Една от мерките е зониране на водоснабдяването в града и измерване в реално време, за да се контролират течовете. В по-дългосрочен план трябва да започне подмяна на водопроводната мрежа. Магистралният водопровод ‘Черни Осъм’ е с изтекла експлоатация и спешно трябва да се насочат средства към реконструкцията му.“

По думите на Свилен Трифонов най-бързото дългосрочно решение е водите на язовир Сопот да бъдат доведени до магистралния водопровод „Черни Осъм“ и оттам до Плевен.

„Проблемът е решим, но трябва да се работи в екип и с експертни данни. Политическите приказки ще оставим на заден план, защото тук става дума за реална експертиза и фокусирана работа“, добави той.

„Бойко Борисов да не се прави на ударен с мокър парцал от проблемите с безводието, защото те се случиха по времето на неговото управление. Трябва да не допускаме управления, които уж се грижат за хората, да правят така, че хората да нямат вода“, заяви в заключение Ивайло Мирчев.


  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    30 години лев не се влага във ВИК.

    Коментиран от #11

    20:21 08.09.2025

  • 2 Гост

    1 3 Отговор
    бойко изпи цялата българска вода

    20:21 08.09.2025

  • 3 Тома

    1 5 Отговор
    Не боко тиквата не е ударен с мокър парцал ами той си каза навремето.П.р.ост съм брат ми и ми е лесно.

    20:22 08.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    6 3 Отговор
    Абе аре стига празни приказки, тикайте го у пандиза тоя тулуп!😂

    20:22 08.09.2025

  • 5 Треска

    6 4 Отговор
    го тресе сега за Русе , че пияндура му е съратник в много крими дела !

    Коментиран от #9, #13

    20:23 08.09.2025

  • 6 А защо

    2 1 Отговор
    Не се изпомпва вода от Дунав?

    20:25 08.09.2025

  • 7 Гост

    1 2 Отговор
    бойко скоро ще прави границата с Румъния сухоземна

    20:26 08.09.2025

  • 8 Промяна

    9 2 Отговор
    МИРЧЕВ ПРАЗНОСЛОВЕЦ НИЩОПРАВЕЩ СИ ЦИНИК ЗА 20 К ЛЕЖИШ В ПАРЛАМЕНТА МИРЧЕВ 5 ГОДИНИ УП.РАВЛЯВАТЕ С ШАРЛАТАНИТЕ С РАДЕВ КАКВО СВЪРШИХТЕ ВИЕ ЗА ПЛЕВЕН ЛЪЖЦИ И МОШЕНИЦИ СТЕ НЕЗНАМ КОЙ ОЩЕ ВИ ВЯРВА

    20:28 08.09.2025

  • 9 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Треска":

    5 разпространител на глупости лъжи заблуди 5

    20:29 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да почват да ги съдят за обезщетение.

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само кражба. Криминалци . И виж как гледат уверено в бъдещето от Бузлуджа ! И даже техния отговорник по водата за ВЕЦовете, призова народа , Нека да оставим доматите ни да изсъхнат !

    20:30 08.09.2025

  • 12 Град Симитли

    7 0 Отговор
    Плевен е новият Росенец за Мирчо...
    Скоро и гащите ще свлече!

    20:31 08.09.2025

  • 13 Мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Треска":

    Омбудсманът на Русе е изявил желание да защитава шофьора, а Методи Лалов непълнолетният. Става интересно.

    20:33 08.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кит

    4 0 Отговор
    Е, какъв мокър парцал сънуваш в това безводие, бре, Ивчо!

    20:35 08.09.2025

  • 16 ганев

    0 0 Отговор
    ФАКТИ.ПЪРВИ НИ ИНФОРМИРАХА...ЧЕ ТОВА..Е ГЕЙ...ГЕЙ Е ЕВРОПЕЙСКО И АКО МЕ ИЗТРИЕТЕ...ЩЕ ВИ СЪДЯТ.....ЗАЩОТО УНИЩОЖАВАТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ

    20:59 08.09.2025

