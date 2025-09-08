Новини
Пожар в Сакар: Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград

8 Септември, 2025 21:16 635 3

Стихията е обхванала 5000 декара гори и пасища, хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

Пожар в Сакар: Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград - 1
В община Свиленград е обявено частично бедствено положение заради възникнал днес следобед пожар на територията на Сакар планина, между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщават от DarikNews.

Стихията е обхванала вече 5000 декара гори и пасища, продължава да се разраства на територията на Сакар планина. Заради мащаба на бедствието в гасенето ще се включат и военнослужещи, съобщиха от областната администрация в Хасково.

Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен, което доведе до бързото разрастване на огъня от 1000 на 5000 декара в рамките на няколко часа.

На място работят 13 противопожарни автомобила от РДПБЗН-Хасково, един булдозер и доброволното формирование от Свиленград. В гасенето участват активно и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

В помощ на наземните екипи е изпратен и хеликоптер, който ще продължи да съдейства от въздуха и във вторник. Очаква се тогава в действията по овладяване на пожара да се включат и военнослужещи от военното формирование в Хасково.

От областната администрация уверяват, че към този момент няма опасност за населените места в района.


