Васил Терзиев обяви имената на двама нови заместник- кметове

Щастлив съм да обявя, че към екипа ни като заместник-кметове на Столична община се присъединяват още двама доказани професионалисти с богата експертиза и визия за развитие на града. Считано от 10 септември, Георги Клисурски поема ресор “Финанси и здравеопазване”, а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление “Правен и административен контрол”. Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление “Обществено строителство”.

Това написа на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той даде и повече информация за двете нови имена в ръководството на СО:

Георги Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Работи като заместник-министър на финансите в периода 2023-2024 г., като е отговарял за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди работата си в публичния сектор, придобива опит в някои от най-големите световни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава MBA от Wharton School и магистратура по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Като основни цели за финансовия ресор в Столична община посочва ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализиране на важните проекти за гражданите на София.

Стефан Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол” и “Обществено строителство”. Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.

Използвам възможността да изкажа своята благодарност към г-н Иван Василев и г-н Никола Лютов за работата им като заместник-кметове съответно в ресор “Финанси и здравеопазване” и “Правен и административен контрол”. Тяхната критичност и убеденост в каузите на София спомогнаха за по-успешното управление на града ни.