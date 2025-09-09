Новини
България »
София »
Васил Терзиев обяви имената на двама нови заместник- кметове

Васил Терзиев обяви имената на двама нови заместник- кметове

9 Септември, 2025 10:09 966 6

  • васил терзиев-
  • столична община-
  • нови заместник- кметове

Считано от 10 септември, Георги Клисурски поема ресор “Финанси и здравеопазване”, а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление “Правен и административен контрол”. Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление “Обществено строителство”.

Васил Терзиев обяви имената на двама нови заместник- кметове - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Щастлив съм да обявя, че към екипа ни като заместник-кметове на Столична община се присъединяват още двама доказани професионалисти с богата експертиза и визия за развитие на града. Считано от 10 септември, Георги Клисурски поема ресор “Финанси и здравеопазване”, а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление “Правен и административен контрол”. Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление “Обществено строителство”.

Това написа на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той даде и повече информация за двете нови имена в ръководството на СО:

Георги Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Работи като заместник-министър на финансите в периода 2023-2024 г., като е отговарял за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди работата си в публичния сектор, придобива опит в някои от най-големите световни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава MBA от Wharton School и магистратура по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Като основни цели за финансовия ресор в Столична община посочва ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализиране на важните проекти за гражданите на София.

Стефан Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол” и “Обществено строителство”. Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.

Използвам възможността да изкажа своята благодарност към г-н Иван Василев и г-н Никола Лютов за работата им като заместник-кметове съответно в ресор “Финанси и здравеопазване” и “Правен и административен контрол”. Тяхната критичност и убеденост в каузите на София спомогнаха за по-успешното управление на града ни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Кога София ще има зам кмет от Башкортостан, бивша Башкирия?

    10:11 09.09.2025

  • 2 Симеон Иванов

    0 1 Отговор
    ДОКОГА над Българско държавно учреждение ще се вее флаг на ЧУЖДА държава ???

    (Укро-община София)

    10:13 09.09.2025

  • 3 Питанка

    0 1 Отговор
    Какво стана със съдебните дела за законността на избора на Васко за кмет?! До кога съдът ще се мота и ошумулява?!

    10:54 09.09.2025

  • 4 604

    0 1 Отговор
    Всичко е с истекъл срок за изхвърляне...даже вече са токсични а не безполезни...с 20 замустника...15 съветника и 10 секретарки...по нагло племе от бг нема....за туй и че изчезнем като нация....

    11:09 09.09.2025

  • 5 Каква изненада!

    1 1 Отговор
    "Омерзеният" ли е новият заместник-кмет? Напускаш "Промяната" омерзен и отиваш да работиш при кмета на "Промяната". Това само в ПП си го разбират.🤔

    11:13 09.09.2025

  • 6 Коко

    1 1 Отговор
    Отлично!!!Действай смело напред и работете честно и справедливо за една просперираща,демократична България.!!!!

    11:36 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове