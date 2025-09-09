Новини
Мечка стръвница напада край Сопот

9 Септември, 2025 11:25 689 13

  • мечка-
  • сопот

Кметът на града ще изпрати писма за обстрел на хищника, който е опасен за туристите

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечка стръвница е влизала тази нощ в манастира „Свети Спас“ край Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече. Сутринта служителите на манастира и посетители са се натъкнали на гледката, съобщи Нова тв.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили.

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Популацията на мечки в България изключително много си е увеличила, не се вземат мерки за овладяване на ситуацията в цялата страна и това е опасно за хората и домашните животни, коментираха еколози.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ще

    5 1 Отговор
    Меца бомби !

    11:26 09.09.2025

  • 2 Ще отида в

    3 3 Отговор
    Сопот за да се срещнем с нея на четири очи. Гладен съм като вълк.
    От лапите и ставал невероятен деликатес.

    11:27 09.09.2025

  • 3 Авач

    8 0 Отговор
    Стръвник напада в Борисовата градина ! Мадамите започнаха да предпочитат нощните разходки...

    11:27 09.09.2025

  • 4 Не стига Държавата !

    6 0 Отговор
    Не стига Държавата !

    Но И Мечките веце !

    Взеха да ни нападат !

    11:28 09.09.2025

  • 5 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    А къде се намира черната пантера?

    Коментиран от #9

    11:30 09.09.2025

  • 6 Търси

    4 0 Отговор
    Урсула та !
    Ама GPS са я обърка!

    11:37 09.09.2025

  • 7 Баба Меца

    4 0 Отговор
    е агент на Путин, бойкотира строителството на завода за барут и преднамерено плаши сопотските циганьори от ВМЗ "Сопот". Нашите главочи, с пълни гащи, ще правят хайка за баба Меца и меченце като част от борбата с хибридните путински атаки.

    11:37 09.09.2025

  • 8 мьрсуль

    4 0 Отговор
    няма да си тръгне докато не спрете да строитр завода за барут с който ще убивате руснаци

    11:38 09.09.2025

  • 9 Прескочила е Дунава

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи хи":

    и дебне за вкусна мамалига.

    11:39 09.09.2025

  • 10 Как така

    3 0 Отговор
    Веднага да я отстрелвате? Туристите само замърсяват природата !
    Оставете животинката!

    11:45 09.09.2025

  • 11 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Светославче, казва се ОТСТРЕЛ, а не обстрел. Мечката трябва да се отстреля (да се убие), а да я обстрелват означава друго

    11:50 09.09.2025

  • 12 тагаренковщинки

    1 0 Отговор
    Хибрудна атака, руска хибридна атака!

    11:53 09.09.2025

  • 13 Таа мечка не

    1 0 Отговор
    Знае ли, че ягнетата са болни от чума?

    11:55 09.09.2025

