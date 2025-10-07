Шофьор загина при челен удар с камион на пътя София – Варна

Шофьор загина на място при катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд.
Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се.
При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола – мъж на 29 години.
Движението се регулира от полицията в едната лента.
Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.
10:22 07.10.2025
10:22 07.10.2025
10:28 07.10.2025
10:31 07.10.2025