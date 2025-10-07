Новини
България »
Шофьор загина при челен удар с камион на пътя София – Варна

7 Октомври, 2025 10:21 749 4

  • загинал-
  • катастрофа-
  • сопот

Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд

Шофьор загина при челен удар с камион на пътя София – Варна - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор загина на място при катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд.

Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се.

При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола – мъж на 29 години.

Движението се регулира от полицията в едната лента.

Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 новите бмв-та как са?

    4 1 Отговор
    важното е че вече засичаме средната ви скорост

    10:22 07.10.2025

  • 2 ООрана държава

    1 8 Отговор
    Камионджиите са терористи

    10:22 07.10.2025

  • 3 Професор

    1 1 Отговор
    Явно е бързал. Е, стигнал е навреме.

    10:28 07.10.2025

  • 4 35 години ядене на банани , ей на

    5 2 Отговор
    ша са изтрепате баБОКЛУЦИ дамократични

    10:31 07.10.2025

