Петкова: Няма държава, която да е приела еврото и икономическият растеж да се е забавил

Петкова: Няма държава, която да е приела еврото и икономическият растеж да се е забавил

9 Септември, 2025 17:52 626 44

С въвеждането на еврото приключва процесът на пълна интеграция на България в Европейския съюз. Членството ни в еврозоната ще донесе безспорни ползи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С въвеждането на еврото приключва процесът на пълна интеграция на България в Европейския съюз. Членството ни в еврозоната ще донесе безспорни ползи, каза в Търговище министърът на финансите Теменужка Петкова. Тя бе в града за събитие от Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Членството означава на първо място икономическа и ценова стабилност, много по-лесен достъп до пазарите по отношение на бизнеса, елиминиране на разходите, свързани с превалутиране на средства от левове в евро, категорична бе Петкова.

"Най-голямото предимство и смисъл по отношение на членството на страната е, че България ще има възможност да участва във вземането на решения, свързани с финансовото и икономическото развитие на ЕС, редом с големите държави. Това чисто имиджово е изключително важно и ценно за България", посочи министърът.

Теменужка Петкова очерта и приоритетите на правителството, сред които преходът към единната валута да бъде плавен, справедлив и да не води до стресови ситуации. Според управляващите това, че хората трябва да бъдат информирани и да знаят какво предстои в процеса по въвеждането на еврото, е ключът към успеха и България да стане пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г.

"За да постигнем този ефект, българските граждани и българският бизнес трябва да бъдат информирани за това какво предстои, какво ще се случва във всеки един етап оттук нататък, за да могат да вземат най-правилните решения. Затова е и срещата днес - част от националната кампания на правителството и Българската народна банка", каза още министърът на финансите.

Нито един български лев няма да бъде загубен, тъй като БНБ ще превалутира по фиксирания курс безплатно, каза още в Търговище Петкова. Тя посочи, че българските търговски банки ще превалутират левове в евро първите шест месеца от януари 2026 г. Там, където няма офиси на банките, Български пощи ще имат съществена роля - в около 2000 общини и малки населени места, в които екипите им ще извършват превалутиране.

По думите на министъра невярна и спекулативна е информацията, че еврото ще бъде причина за повишаването на цените. "Това категорично не е вярно. Еврото, само по себе си, не може да повлияе или да повиши цената на която и да е стока и услуга. Факторите, които обуславят уличаването на цените са други и са свързани с икономическия процес, който протича в дадената страна", допълни Теменужка Петкова.

Няма държава членка на Европейския съюз, която да е приела еврото и в която икономическият растеж да се е забавил. Членството в еврозоната значи повече инвестиции, повече работни места, а с това и по-високи доходи, категорична бе министър Петкова.


България
  • 1 Копейкин

    8 21 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.

    - Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    Коментиран от #23

    17:53 09.09.2025

  • 2 Град Козлодуй

    30 7 Отговор
    Не искаме евро
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #18

    17:56 09.09.2025

  • 3 Мисира

    32 4 Отговор
    Очакваме да забогатеете още повече с вожда и подчинените.Останалите без вода,ток и по цървули!!!

    17:57 09.09.2025

  • 4 А Дали ?

    19 3 Отговор
    А Дали ?

    Тяхното Законодателство Е !

    Като Нашето ?

    Автоматични Механизми !

    Няма !

    17:57 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    23 3 Отговор
    Няма държава, в която ти да не си затворничка, освен тая кочина

    17:59 09.09.2025

  • 7 КзББ и ДП

    16 2 Отговор
    Да нема такава държава! Вярваме на Теменужка. Най-много на нея.Дааа

    17:59 09.09.2025

  • 8 Гръч

    19 2 Отговор
    Видяхме и разбрахме възхода на ЕС.Идва,времето на плащане на,сметката.Франция е папала най много и първа ще отнесе бухалката на кръчмаря.Един по един по веригата няма,да се спаси никой.България е готова да си подари резервите,но те няма,да спасят най крадливите в ЕС

    17:59 09.09.2025

  • 9 ПРАВА Е ИМА УСКОРЕНИЕ АМА

    18 3 Отговор
    В ТЕГЛЕНЕТО НА ЗАЕМ СЛЕД ЗАЕМ....

    18:00 09.09.2025

  • 10 Е вече ще има

    19 3 Отговор
    Нагло лъжливо татарско кюфте

    18:00 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Йсй

    18 4 Отговор
    Още не мога да повярвам че тази корумпирана до мозъка си кочина територия е приета в ЕС,НАТО ,Шенген и еврозона това противоречи на разума на всички нива

    18:01 09.09.2025

  • 13 като нашата

    15 3 Отговор
    Няма държава в ЕС , която е управлявана от няколко клана на мафията, и урсули и борсули да се прегръщат с капотата !!

    18:01 09.09.2025

  • 14 Мазен боклук

    14 2 Отговор
    И дълговете и да не са се удвоили. И накрая фалити. След 1989г. България дължи 10 милиарда долара, а 35 години вече не можете да я укажете и разрушите. Сега с тези 80 милиарда дългове и като няма държава, какво правим, като козите по баирите и ще пасем ли искате

    18:01 09.09.2025

  • 15 По-точно

    10 2 Отговор
    А коя година са влизали в еврозоната?

    18:01 09.09.2025

  • 16 Теменужка да каже, къде отидоха

    16 3 Отговор
    онези 16 млрд.лева, които нейното правителство изтегли за не знам си какво!

    Коментиран от #21

    18:02 09.09.2025

  • 17 Бонев

    13 4 Отговор
    Баба цоцолана се радва че се качваме на потъващ кораб..

    18:03 09.09.2025

  • 18 Абеее

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Кобилата Гана си иска жребеца Путин.

    18:03 09.09.2025

  • 19 шефката на нап в. търново кога ще уволни

    14 2 Отговор
    уволниш или пак трябва да чупи на хората колите с бухалка? Вие сте една пародия на гербберски специалисти, пардон некадърници, лъжци, крадци и мафиоти. Цените защо са в небето като говорехте съвсем други неща преди приемането на еврото! ОСТАВКА некадърна лъжкиня! Вие сте лицето на мафията.

    18:03 09.09.2025

  • 20 Минувач

    10 1 Отговор
    Няма и държава с подобна на нашата корупция! Всяка съпоставка не е уместна с никоя друга държава, защото тук всичко е корупция. Няма да има и повече инвестиции точно заради корупцията. Отделно, за какъв икономически растеж може да говорим, когато фирмите бягат от България, тука нямаме работна ръка с квалификация, развиват се само няколко дребни производства с ниска добавена стойност. За сметка на това обаче ще внасяме пари в общия фонд, от който Франция примерно иска да се ползва заради финансовия си колапс.

    18:03 09.09.2025

  • 21 Теменужка да каже, къде е онзи

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Теменужка да каже, къде отидоха":

    договор с Газпром, дето платихме по него 4 млрд. лева. Да каже още - защо опростихме неустойка от 1 млрд. долара на Газпром, за дето спряха доставките на газ за нас през газопровод "Дружба"?

    18:04 09.09.2025

  • 22 Гръч

    6 1 Отговор
    Ползите бяха само за мафията за,която работи тази пкп.Наричат кражбите "ползи".България не се развива както другите държави а копае дъното от 36 години и е на дъното по всички европейски показатели независимо от "ползите"

    18:06 09.09.2025

  • 23 Минувач

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин":

    Нищо от, което си написал не е вярно.
    1. Костадинов не е ваксиниран за Ковид!
    2. Спестяванията му са, колкото на всеки редови българин и не по-големи и са в лева.
    3. Къщата, която не е нищо, ама нищо особено (ако си я виждал, де) е купувана с 20-годишен банков заем, който се изплаща и в момента.
    4. В последните няколко години НАП са правили десетки проверки на Възраждане точно за субсидиите и никога не са намирали нередности.

    Коментиран от #29

    18:07 09.09.2025

  • 24 Иван Грозни

    2 1 Отговор
    Ами то няма какъв напредък.

    18:07 09.09.2025

  • 25 Търся

    4 0 Отговор
    една пътна карта.

    18:12 09.09.2025

  • 26 1488

    5 1 Отговор
    под "икономически растеж" разбирайте цените !

    18:12 09.09.2025

  • 27 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Ми в държава приела еврото няма счетоводителка на лице свързано с криминална дейност станала финансов министър.Моля да посочитте такава,ако има....Няма и държава,която да губи от концесия за злато около 36 милиарда,и тази концесия ежегодно да се преподписва.Кое налага това ежегодно преподписване????Със сигурност не е интересът на държавата...Кое тогава - остава личният интерес на управляващите,които трябва да си подадат оставката за допуснатата загуба от 36 милиарда,като тази загуба е за времето до сега.Загуба,която не коментират така,както коментират и оплакват ежедневно договорът с Боташ... ЗАЩО ли??? Интерес буди и бездействието на органите призвани да пазят закоността в държавата,както и да наказват престъпленията по служба....Какво прави прокуратурата?

    18:12 09.09.2025

  • 28 Колкото пъти сме били

    3 0 Отговор
    за германската машина, толкова пъти сме губили. Госпожата и нейните партийци може даз абогатеят, но отаналото население ще гони мухите. Не това е начинът да се подобри икономиката. Думите, които казва са само клишета, подкрепяща чудите интереси. Забогатяването оже да дойде при смяна на столицата в някое далече от София селище. Ще се прекъснат връзките между криминализирана икономика, ще се съкрати броят на чиновниците, олигарсите ще им се прекъне връзката с националната банка и правителствените чиновници, работещи за тях.

    18:13 09.09.2025

  • 29 я кажи

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Минувач":

    Колко ти плаща Костя Късопи..ков Русначето, че да си му адвокат? За един тавариш питам

    18:17 09.09.2025

  • 30 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    18:17 09.09.2025

  • 31 Гледам

    1 1 Отговор
    Растежа на Гърци, французи, италианци и други жертви на кабала...

    18:18 09.09.2025

  • 32 Плевнелиев

    1 0 Отговор
    Моля ,моля счетоводителката на Пашата да не се изказва ! Лапайте си там от бюджета и си кротувайте ….

    18:19 09.09.2025

  • 33 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Газ към Сливен, ма, пътнокартоядачка!😅

    18:19 09.09.2025

  • 34 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    4 1 Отговор
    А нима забрави ,Теменужке-мила,че до вчера спасявахме Гърция от фалит,след приемане на еврото...?!

    18:20 09.09.2025

  • 35 Снежанка

    1 0 Отговор
    Икономиката не е много сложна наука, но и тя не ви се отдава. Факт.

    18:23 09.09.2025

  • 36 Гост

    2 0 Отговор
    Франция фалира.Добре дошли в клуба на богатите.

    18:24 09.09.2025

  • 37 Ружи, теменужки и гладиоли

    1 0 Отговор
    Е, вече ще има още една след Гърция. Не само със "забавен икономически растеж", а и фалирала.

    18:25 09.09.2025

  • 38 Да така е

    1 0 Отговор
    Само че там няма такива айдуци като тия тука

    18:26 09.09.2025

  • 39 Бай хасан

    3 0 Отговор
    Изкупувам буркани ,то вода нема ама 2026 от чешмата на тече мед и масло да ги пълня.щяш съм да ставам богат вика Темелъжка ,верно ли

    18:28 09.09.2025

  • 40 Каква хубава снимка на прасе

    2 0 Отговор
    гледащо алчно за още € и чакащо да стане на пържоли и кокалите му погребани от Гробара.

    18:32 09.09.2025

  • 41 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 0 Отговор
    То няма друга държава, освен РФ с такава съветска прокуратура, с толкова мyтpи - милиционери, няма държави където опозицията управлява, както прави пеевски, няма "евроатлантическа партия" , чийто ръководител е комунист, всъщност, единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    18:35 09.09.2025

  • 42 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    При секретарка или счетоводителката е възможно

    18:36 09.09.2025

  • 43 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Счетоводителката на Ковачки научи ли най-накрая какво е дефицит и какво е излишък ?
    От герберските калинки по-npocти НЯМА !

    18:37 09.09.2025

  • 44 Калинке

    0 0 Отговор
    като гледам латвия с евро от 2014 .... цъфнали са... мъжете им работят шофьори по Скандинавия, жените им чистят къщи и офиси... и това в Швеция и Дания, които са изостанали държави щото нещат това велико Евро, а си маат с кроните

    18:38 09.09.2025

