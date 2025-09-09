Петкова: Няма държава, която да е приела еврото и икономическият растеж да се е забавил

С въвеждането на еврото приключва процесът на пълна интеграция на България в Европейския съюз. Членството ни в еврозоната ще донесе безспорни ползи, каза в Търговище министърът на финансите Теменужка Петкова. Тя бе в града за събитие от Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Членството означава на първо място икономическа и ценова стабилност, много по-лесен достъп до пазарите по отношение на бизнеса, елиминиране на разходите, свързани с превалутиране на средства от левове в евро, категорична бе Петкова.
"Най-голямото предимство и смисъл по отношение на членството на страната е, че България ще има възможност да участва във вземането на решения, свързани с финансовото и икономическото развитие на ЕС, редом с големите държави. Това чисто имиджово е изключително важно и ценно за България", посочи министърът.
Теменужка Петкова очерта и приоритетите на правителството, сред които преходът към единната валута да бъде плавен, справедлив и да не води до стресови ситуации. Според управляващите това, че хората трябва да бъдат информирани и да знаят какво предстои в процеса по въвеждането на еврото, е ключът към успеха и България да стане пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г.
"За да постигнем този ефект, българските граждани и българският бизнес трябва да бъдат информирани за това какво предстои, какво ще се случва във всеки един етап оттук нататък, за да могат да вземат най-правилните решения. Затова е и срещата днес - част от националната кампания на правителството и Българската народна банка", каза още министърът на финансите.
Нито един български лев няма да бъде загубен, тъй като БНБ ще превалутира по фиксирания курс безплатно, каза още в Търговище Петкова. Тя посочи, че българските търговски банки ще превалутират левове в евро първите шест месеца от януари 2026 г. Там, където няма офиси на банките, Български пощи ще имат съществена роля - в около 2000 общини и малки населени места, в които екипите им ще извършват превалутиране.
По думите на министъра невярна и спекулативна е информацията, че еврото ще бъде причина за повишаването на цените. "Това категорично не е вярно. Еврото, само по себе си, не може да повлияе или да повиши цената на която и да е стока и услуга. Факторите, които обуславят уличаването на цените са други и са свързани с икономическия процес, който протича в дадената страна", допълни Теменужка Петкова.
Няма държава членка на Европейския съюз, която да е приела еврото и в която икономическият растеж да се е забавил. Членството в еврозоната значи повече инвестиции, повече работни места, а с това и по-високи доходи, категорична бе министър Петкова.
