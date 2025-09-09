Новини
Каримански: Приходите не отговарят на заявеното в бюджетната прогноза

9 Септември, 2025 18:37 793 13

Има ли изобщо материал за извличане на повече приходи от отделните агенции? За да могат да се случат тези приходи, те вероятно не са били разчетени правилно, затова сметките не излизат сега

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приходите не отговарят на заявеното в средносрочната бюджетна прогноза на правителството. Заявеното е много надецено. Виждате, че приходите от ДДС и други косвени данъци към полугодието съвсем не отговарят на заложения ръст, който беше в приходната част - 33%. Това се случва поради желанието за по-голяма приходна част, а не е отчетен ресурсният потенциал на страната ни.

Това заяви Любомир Каримански, член на УС на БНБ, е предаването "Лице в лице" по бТВ.

Има ли изобщо материал за извличане на повече приходи от отделните агенции? За да могат да се случат тези приходи, те вероятно не са били разчетени правилно, затова сметките не излизат сега. През годините от ДДС сме събирали 9% от БВП, а сега искаме 11%. И то с по-ниска инфлация, която преди години е била по-висока, за да спомогне за тези 9%, допълни още Каримански.

По думите му след 1 януари 2026 година фискалната дисциплина няма да бъде толкова затегната. "Досега сме били много стриктни не само заради еврозоната, то е било необходимост. Когато имаме излишък, трябва да трупаме буфери за времена на недостици. А това не се спазва. Имаме растящ БВП, а не намаляваме разходите по дълга си", посочи още той.

Има т.нар. качествени приходи в бюджета, от които имаме нужда. Те идват от данъците, а другите са спорадични, както например авансовите вноски от банките. Не можем до безкрай да използваме дивидентите на 100% на икономическите държавни дружества. Утре като ни се промени балансът на централната банка с влизането в еврото, едва ли правителството ще държи парите си в централната банка. Правителството много ясно трябва да направи разчет кои приходи може да увеличи реално, както и кои разходи да намали отсега. Правителството да се замисли дали всички бюджетни разходи за публичния сектор не трябва да минат в закона за бюджета, допълни Любомир Каримански.

Според Каримански от важно значение за следващия бюджет, който ще е в евро, е начинът, по който ще структурираме отделните бюджети и начина, по който ще задълбочаваме трансферите по тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    14 2 Отговор
    Много ясно ! Това всички го знаят още от самото начало. Бюджета на Теменужка Петкова е пълен провал. Типично за Борисов и СИЕ да лъжат и манипулират общественото мнение. Провала на Бюджета тепърва предстои да се види дори и от кучетата.

    18:41 09.09.2025

  • 2 От Импотентен !

    7 2 Отговор
    От Импотентен !

    Финансист !

    Ти !

    Какво Искаш ?

    18:42 09.09.2025

  • 3 шопа със сопа

    7 1 Отговор
    Нушето май ще смята наново... тя така ги гласеше нещата и с Гинка за енергото,,, ама тука за еврото май ще излезе дебела работата и требва да и е яка гърбината

    18:43 09.09.2025

  • 4 си дзън

    7 2 Отговор
    Като няма приходи ще крадат от заемите бе Каримански.

    18:45 09.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    11 1 Отговор
    Да ама лидерът ти длъгия седна в скута Му.

    18:49 09.09.2025

  • 6 Ойро

    5 2 Отговор
    Нема значение.
    Важното е да докретат до 1.1.2026. След това мед и масло, заплати по 4000 евро и пенсии по 2000. И за всеки по една нова кола.

    18:54 09.09.2025

  • 7 53 милиарда и 300 милиона евро

    10 1 Отговор
    Държавен дълг на България или 106 милиарда лева. Само тази година правителството на мафията изтегли 26 милиарда лева. При 6 милиона България- 2 милиона пенсионери, 1 милиона лица до 18 години, роми хрантутници полицаи ,военни, държавни служители и останалите 2 милиона работещи бедни! Един хубав ден скоро ще се събудите и няма да притежавате нищо.

    19:00 09.09.2025

  • 8 Господин

    3 2 Отговор
    Откакто мина под крилото на Радев, стана друг човек.Постоянно ни залива с негативи и мрачни прогнози.

    19:10 09.09.2025

  • 9 Цървул

    7 0 Отговор
    Абе икономисте , не разбра ли , че приходите в бюджета не са важни . Важни са заемите . Колкото повече - по на първо място ще сме .

    19:11 09.09.2025

  • 10 Асен Василев е виновен

    0 2 Отговор
    Поне се видя кои са НЕможачите и кои са шарлатаните Ново начало ...

    19:12 09.09.2025

  • 11 Един

    1 0 Отговор
    Пореден жалък плъх - ти на кого го разправяш това бе Каримански!
    Нали си от управляващата хунта! Що ни ръсиш глупостите си

    19:21 09.09.2025

  • 12 Асен

    4 0 Отговор
    Че кога при мафиотите от Герб цифрите са били реалност за тях взимането на дългове е ежедневие.

    19:38 09.09.2025

  • 13 Деций

    0 0 Отговор
    Това не е изненада,реалните прогнози и очаквания са с 20/25% надолу.

    20:10 09.09.2025

