Денков за побоя в Русе: Чуваме най-различни неща, които не съответстват на записите

9 Септември, 2025 19:41

  • николай денков-
  • побой-
  • русе

Според него, има хипотеза, в която от властите е извършена "умишлена дезинформация на обществеността"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер и настоящ депутат от ПП–ДБ Николай Денков настоя за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради противоречивата информация около инцидента в Русе. Той заяви, че „версиите се сменят и не кореспондират със записите“, което подкопава доверието в институцията.

„Вместо фактология и яснота – версии, които после се оказват неверни. Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите. Аз първо не знам коя е версията на полицията, защото това, което чуваме, са най-различни неща, които не съответстват на това, което излиза като записи. Има ли дрифтиране? Няма ли? Представил ли се полицай, или не се е представил? Кой е започнал и когато е дошла линейката, защо си е тръгнала веднага след това?“, коментира Денков пред бТВ.

Той определи обвиненията към опозицията за ниското доверие в институциите като „нелепи“.

„Виждаме много ясно, двоен стандарт, селективно действие, избирателност спрямо различните хора, това не е приемливо. Единствено, което очакваме от него (Митов – бел. ред.) е да предостави надежда и вярна информация. Така че да знаем, че ако утре или други дни излязат записи, тези записи няма да противоречат на това, което е казал той или колегите, които стоят до него. В случая изобщо не сме в такава ситуация“, добави Денков.

ПП–ДБ подготвя общ вот на недоверие. ДБ акцентира върху „завладяната държава“ – правосъдие, вътрешен ред и сигурност. ПП поставя фокус върху последиците за хората – бизнес среда, селективни действия на службите, сигурност.

Формулировката ще бъде обща, след юридическо изчистване по политики, каза още Николай Денков.

Според него спорът около антикорупционната комисия застрашава изплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост:

Във второто плащане са заложени изисквания за политически независима комисия. Процедурата е тръгнала накриво – предлагаме тя да бъде спряна и рестартирана, за да дойдат и третите средства, добави депутатът от ПП-ДБ.


България
  • 1 Къдравата Сю

    12 0 Отговор
    "Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво ти говоря!!!"
    😎

    19:43 09.09.2025

  • 2 Налудник

    6 1 Отговор
    "Единствено, което очакваме от него (Митов – бел. ред.) е да предостави надежда и вярна информация."
    ----
    Плъх, това и аз мога да го правя!

    19:45 09.09.2025

  • 3 си дзън

    9 1 Отговор
    Ами никога нищо не е съответствало до сега в МВР, съда и прокуратурата защото са бухалки.

    Коментиран от #26

    19:49 09.09.2025

  • 4 уволнение на шефа на мвр трябва

    5 3 Отговор
    тоя пък чувал, гледай бе шматко имаш цайси гледай , чула бил глухара сапунен

    19:50 09.09.2025

  • 5 Факт

    4 5 Отговор
    Ако държавните органи не могат да определят дали някой е пострадал тежко и съответно да накажат извършителите, няма смисъл да съществуват. Трябва да си влизат в ролята, която са отстъпили на улични протестъри. Подобна ситуация на оплюване на МВР през 90-те доведе на власт мутрите.

    19:50 09.09.2025

  • 6 и тоя само чувал , действия трябват

    3 3 Отговор
    какво чуваш глухар? че има за уволение много бюрократи калинки дето не им е там мястото

    19:51 09.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 време е да гръмне АЕЦа да се затрие тоя

    3 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #16

    19:52 09.09.2025

  • 9 туч

    5 2 Отговор
    Много лъжи, много нещо. Всичко до което се докосне гербаджия се опорочава и се проваля. Считам, че цялото правителство трябва да си ходи. Стараят се, това не може да им се отрече, но явно капацитетът им е недостатъчен. След като правителството си тръгне, следващите управляващи трябва да изметат всички назначени от ГЕРБ. Нито имат капацитет, нито имат харизма.

    19:53 09.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    О.С.Т.А.В.К.А на Сю❗ Заради неварнята информация с която ИЗМАМИ обществото❗
    Няма значение дали ИЗЛЪГА или не е проверил и подчинените му са го излъгали‼️
    О.С.Т.А.В.К.А/ УВОЛНЕНИЕ за ШЕриФА и ПАТРУЛА скрил истината зад ЕДНА ГОЛЯМА ЛЪЖА С КОЯТО НАТОПЯВА младежте за да прикрие НАРУШЕНИЯТА на ШЕриФА

    19:54 09.09.2025

  • 11 Незабавна оставка и арест

    5 1 Отговор
    на къдравата Сю като съучастник на Шиши и Бойко, понижение с 30% на заплатите на полицаите , за да се върнат старите напълно адекватни на работата която вършат заплати отпреди увеличението на Шиши, наемане на полицаи от Германия, Холандия, Дания и т.н. за охрана на бъдещите предсрочни избори

    Коментиран от #20

    19:54 09.09.2025

  • 12 само да попитам

    2 1 Отговор
    а каде са прословутите кадри???

    19:56 09.09.2025

  • 13 Сталин

    3 2 Отговор
    Тия клоун е толкова полезен колкото торба с използвани тампони

    19:57 09.09.2025

  • 14 Сталин

    7 3 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    19:58 09.09.2025

  • 15 Промяна

    1 4 Отговор
    ТИЯ БЕЗСРАМНИЦИ УПОРИТО САБОТИРАТ ДЪРЖАВАТА НИ С ПОМОЩТА НА ТЕЛЕВИЗИИТЕ РОЗПРОСТРАНЯВАТ ЛЪЖЛИВИ ВИДЕА И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО

    20:01 09.09.2025

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "време е да гръмне АЕЦа да се затрие тоя":

    Няма нужда да гърми АЕЦ а скоро Ганчо ще го пращат да гние в окопите на Одеса да мре за ционизма и исраhell,а цuганите ще опрашват белите жени в България

    20:01 09.09.2025

  • 17 Анонимен

    5 0 Отговор
    Лично аз не очаквам изказване от Ген.Атанас Атанасов (интересно защо пък Денков се изказва), но ми е много интересно мнението на ген. Радулов. Защо тези хора се снишават? Впрочем ще бъда благодарен, ако каже нещо Ген.Богомил Бонев!

    20:02 09.09.2025

  • 18 Чуваме

    7 1 Отговор
    и виждаме отвратителни лъжи , много версии , сюжети и гнусни постановки , изключителна подигравка с България и с народа ни , вярващи , че и тоя път престъпленията им ще минат Начело застана Боювата Дани , отпрашила за Русе с новия секретар Рашков ! Само и единствено децата жертви казаха и показаха истината !

    20:03 09.09.2025

  • 19 отврат

    4 0 Отговор
    А тоз играе ролята на Буратино в ПП.

    20:03 09.09.2025

  • 20 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Незабавна оставка и арест":

    11НЕЗАБАВНО ОСТАВКА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ И ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИ НЕЗАБАВНА И ЗАЩО ТЕЛЕВИЗИИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЛЪЖЛИТЕ ВИДЕА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЗАЩО ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЛЕВИЗИИТЕ ОБЩЕСТВОТО

    Коментиран от #27

    20:03 09.09.2025

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор
    Понеже той не цепи басма на никого от днешните!

    20:04 09.09.2025

  • 22 Промяна

    0 3 Отговор
    11НЕЗАБАВНО ОСТАВКА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ И ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИ НЕЗАБАВНА И ЗАЩО ТЕЛЕВИЗИИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЛЪЖЛИТЕ ВИДЕА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЗАЩО ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЛЕВИЗИИТЕ ОБЩЕСТВОТО

    20:04 09.09.2025

  • 23 Добре че се завихри !

    3 0 Отговор
    Добре че се завихри !

    Този Скандал !

    Защото не може повече така !

    В Тзи страна Закона е Закон за едните !

    И не е Закон За другите !

    Въпреки че Всички правилници и Нормативни документи !

    Противоречат на постановеното от Закона и Конституцията!

    И се Знае Кои са лицата докарали този статус на тези документи !

    До това Дередже !

    Те са подписани и подпечатани !

    От Кой ?

    Всички знаят !

    Чии подписи лежат под тях !

    20:08 09.09.2025

  • 24 записите са иззети

    2 3 Отговор
    и са приобщени към следствения материал! Всичко останало, което се разпространява си противоречи едно на друго, включително и версиите на всяка медия! Анадънму, на чист ингилизки!

    20:08 09.09.2025

  • 25 Обаче

    1 3 Отговор
    😎 Има ли дрифтиране? Няма ли? 😎 Ау, завладяната държава е в остовата на говоренето срещу полицията и готовността на последователи на завладяната държава за двубои с полицаите. Очевидно въобще не си е направил труда да изхаби 17минути от ценното си академично време за да изгледа видеозаписа на профучаващата кола и рязкото спиране на пешеходна пътека с пешеходци.

    20:09 09.09.2025

  • 26 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    20:10 09.09.2025

  • 27 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Бацка, за Карлуково си! 🤣🤣🤣

    20:13 09.09.2025

