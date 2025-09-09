Денков за побоя в Русе: Чуваме най-различни неща, които не съответстват на записите

Бившият премиер и настоящ депутат от ПП–ДБ Николай Денков настоя за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради противоречивата информация около инцидента в Русе. Той заяви, че „версиите се сменят и не кореспондират със записите“, което подкопава доверието в институцията.
„Вместо фактология и яснота – версии, които после се оказват неверни. Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите. Аз първо не знам коя е версията на полицията, защото това, което чуваме, са най-различни неща, които не съответстват на това, което излиза като записи. Има ли дрифтиране? Няма ли? Представил ли се полицай, или не се е представил? Кой е започнал и когато е дошла линейката, защо си е тръгнала веднага след това?“, коментира Денков пред бТВ.
Той определи обвиненията към опозицията за ниското доверие в институциите като „нелепи“.
„Виждаме много ясно, двоен стандарт, селективно действие, избирателност спрямо различните хора, това не е приемливо. Единствено, което очакваме от него (Митов – бел. ред.) е да предостави надежда и вярна информация. Така че да знаем, че ако утре или други дни излязат записи, тези записи няма да противоречат на това, което е казал той или колегите, които стоят до него. В случая изобщо не сме в такава ситуация“, добави Денков.
ПП–ДБ подготвя общ вот на недоверие. ДБ акцентира върху „завладяната държава“ – правосъдие, вътрешен ред и сигурност. ПП поставя фокус върху последиците за хората – бизнес среда, селективни действия на службите, сигурност.
Формулировката ще бъде обща, след юридическо изчистване по политики, каза още Николай Денков.
Според него спорът около антикорупционната комисия застрашава изплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост:
Във второто плащане са заложени изисквания за политически независима комисия. Процедурата е тръгнала накриво – предлагаме тя да бъде спряна и рестартирана, за да дойдат и третите средства, добави депутатът от ПП-ДБ.
1 Къдравата Сю
😎
19:43 09.09.2025
2 Налудник
----
Плъх, това и аз мога да го правя!
19:45 09.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #26
19:49 09.09.2025
4 уволнение на шефа на мвр трябва
19:50 09.09.2025
5 Факт
19:50 09.09.2025
6 и тоя само чувал , действия трябват
19:51 09.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 време е да гръмне АЕЦа да се затрие тоя
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #16
19:52 09.09.2025
9 туч
19:53 09.09.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Няма значение дали ИЗЛЪГА или не е проверил и подчинените му са го излъгали‼️
О.С.Т.А.В.К.А/ УВОЛНЕНИЕ за ШЕриФА и ПАТРУЛА скрил истината зад ЕДНА ГОЛЯМА ЛЪЖА С КОЯТО НАТОПЯВА младежте за да прикрие НАРУШЕНИЯТА на ШЕриФА
19:54 09.09.2025
11 Незабавна оставка и арест
Коментиран от #20
19:54 09.09.2025
12 само да попитам
19:56 09.09.2025
13 Сталин
19:57 09.09.2025
14 Сталин
19:58 09.09.2025
15 Промяна
20:01 09.09.2025
16 Сталин
До коментар #8 от "време е да гръмне АЕЦа да се затрие тоя":Няма нужда да гърми АЕЦ а скоро Ганчо ще го пращат да гние в окопите на Одеса да мре за ционизма и исраhell,а цuганите ще опрашват белите жени в България
20:01 09.09.2025
17 Анонимен
20:02 09.09.2025
18 Чуваме
20:03 09.09.2025
19 отврат
20:03 09.09.2025
20 Промяна
До коментар #11 от "Незабавна оставка и арест":11НЕЗАБАВНО ОСТАВКА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ И ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИ НЕЗАБАВНА И ЗАЩО ТЕЛЕВИЗИИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЛЪЖЛИТЕ ВИДЕА НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ ЗАЩО ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЛЕВИЗИИТЕ ОБЩЕСТВОТО
Коментиран от #27
20:03 09.09.2025
21 Анонимен
20:04 09.09.2025
22 Промяна
20:04 09.09.2025
23 Добре че се завихри !
Този Скандал !
Защото не може повече така !
В Тзи страна Закона е Закон за едните !
И не е Закон За другите !
Въпреки че Всички правилници и Нормативни документи !
Противоречат на постановеното от Закона и Конституцията!
И се Знае Кои са лицата докарали този статус на тези документи !
До това Дередже !
Те са подписани и подпечатани !
От Кой ?
Всички знаят !
Чии подписи лежат под тях !
20:08 09.09.2025
24 записите са иззети
20:08 09.09.2025
25 Обаче
20:09 09.09.2025
26 Шопо
До коментар #3 от "си дзън":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
20:10 09.09.2025
27 Евгени от Алфапласт
До коментар #20 от "Промяна":Бацка, за Карлуково си! 🤣🤣🤣
20:13 09.09.2025