Петър Ганев: Финансовото състояние на държавата не е добро

Очевидно финансовото състояние на държавата не е добро. То е такова още от пандемията.
Това заяви в предаването "Още от деня" икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика, който коментира финансите на държавата.
"Данните за бюджета са точно това, което казваха всички анализатори - приходната част върви по-добре от миналата година, но приходите от ДДС са завишени. Раздухването на текущите разходи може да доведе до изгубване на властта. Примерът с Франция от вчера е най-красноречив. Стигне ли се до пакет от мерки - правителството започва да се клати. Не трябва да стигаме до пакет от мерки. Трябва да се атакуват разходите. Не трябва да се вдигат заплатите с 50% и трябва да махнем автоматичните механизми", добави той.
"От всяка една държава може да се вземат добрите примери, но лошото е, че ние се оглеждаме и взимаме само лошите практики и политики. За пример мога да дам контрола на цените. Ако продължим с тази фискална рамка, може да се стигне до повишаване на ДДС. Трябват незабавни мерки, за да избегнем увеличението на месеци. Най-добрият подход е да направим една година без никакви извънредни увеличения на разходите", категоричен бе Петър Ганев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши
20:40 09.09.2025
2 Теменушкъ
20:40 09.09.2025
3 Ганев
20:41 09.09.2025
4 извънредни увеличения на разходите
Е много широко понятие !
Въпроса е във целенасочената разходна политика !
Онази която носи Прриходи !
Иначе няма как да удовлетвориш Бюджета според постановеното от Закона !
20:42 09.09.2025
5 Евгени от Алфапласт
20:42 09.09.2025
6 Сами сме си виновни - овце сме
20:43 09.09.2025
7 си дзън
по 100 000, ректори по 35 000, всеки ден по трима нови милионери, охранени полицаи,
съдии с вериги от хотели... Не виждам лошото.
20:43 09.09.2025
8 Росен Желязков
20:45 09.09.2025
9 Майна
20:45 09.09.2025
10 Пешо
20:47 09.09.2025
11 Обективен
Викайте Асен Василев да ви спасява простотиите на ГЕРБ!!
20:50 09.09.2025
12 Млад лекар
20:50 09.09.2025
13 Да,бе
20:52 09.09.2025
14 бгполитик
20:54 09.09.2025
15 ООрана държава
20:55 09.09.2025
16 амче миче и петко
Финансовото състояние на държавата не е добро
питайте ги тикваците къде са париците
вашта е лесна
плаща ви някой да надувате гайдата
20:56 09.09.2025
17 НЕ Е ДОБРО ЛИ..........🤦♀️
21:44 09.09.2025