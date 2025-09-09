Новини
Петър Ганев: Финансовото състояние на държавата не е добро

Петър Ганев: Финансовото състояние на държавата не е добро

9 Септември, 2025 20:37 951 17

  • петър ганев-
  • финансово състояние

Данните за бюджета са точно това, което казваха всички анализатори - приходната част върви по-добре от миналата година, но приходите от ДДС са завишени. Раздухването на текущите разходи може да доведе до изгубване на властта

Петър Ганев: Финансовото състояние на държавата не е добро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очевидно финансовото състояние на държавата не е добро. То е такова още от пандемията.

Това заяви в предаването "Още от деня" икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика, който коментира финансите на държавата.

"Данните за бюджета са точно това, което казваха всички анализатори - приходната част върви по-добре от миналата година, но приходите от ДДС са завишени. Раздухването на текущите разходи може да доведе до изгубване на властта. Примерът с Франция от вчера е най-красноречив. Стигне ли се до пакет от мерки - правителството започва да се клати. Не трябва да стигаме до пакет от мерки. Трябва да се атакуват разходите. Не трябва да се вдигат заплатите с 50% и трябва да махнем автоматичните механизми", добави той.

"От всяка една държава може да се вземат добрите примери, но лошото е, че ние се оглеждаме и взимаме само лошите практики и политики. За пример мога да дам контрола на цените. Ако продължим с тази фискална рамка, може да се стигне до повишаване на ДДС. Трябват незабавни мерки, за да избегнем увеличението на месеци. Най-добрият подход е да направим една година без никакви извънредни увеличения на разходите", категоричен бе Петър Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шиши

    10 0 Отговор
    Моето финансово състояние е добро

    20:40 09.09.2025

  • 2 Теменушкъ

    6 0 Отговор
    от пандемията до сега все Боко е управлявал и неговите пудели с пачки...

    20:40 09.09.2025

  • 3 Ганев

    5 1 Отговор
    Сега ,след това което казваш ,ще излязат поне 50 толупа на гроп и просто и ще казват по БНТ най вече ..което е вече -пра.се тв,,бТВ,нова,бломберг, ..сигур и по фолк тв,планета ,Планета фолк , тянкоф ...и ще говорят колко сме цъфнали вързали и завързали

    20:41 09.09.2025

  • 4 извънредни увеличения на разходите

    2 0 Отговор
    извънредни увеличения на разходите

    Е много широко понятие !

    Въпроса е във целенасочената разходна политика !

    Онази която носи Прриходи !

    Иначе няма как да удовлетвориш Бюджета според постановеното от Закона !

    20:42 09.09.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Що лъжеш? Я питай пътнокартоядачката. Или двата бизона. Или кой да е от калинките им.

    20:42 09.09.2025

  • 6 Сами сме си виновни - овце сме

    8 1 Отговор
    Това го знаем! Кажи го на кифлата теменужка и на тиквата, тугедър с шиши! И ще става още по зле, щом ни управляват хора които могат само да лъжат да крадат!

    20:43 09.09.2025

  • 7 си дзън

    11 3 Отговор
    Финансовото състояние е повече от добро: Радев взема 30 000 на месец, шефове на болници
    по 100 000, ректори по 35 000, всеки ден по трима нови милионери, охранени полицаи,
    съдии с вериги от хотели... Не виждам лошото.

    20:43 09.09.2025

  • 8 Росен Желязков

    4 3 Отговор
    Ще извикам Макрон да ни оправи финансите.

    20:45 09.09.2025

  • 9 Майна

    5 1 Отговор
    Интересно, как вси1ки когато не правят бюджет, дават прагматични предложения. Когато им се наложи да правят бюджет взимат точно обратните нелепи решения

    20:45 09.09.2025

  • 10 Пешо

    2 0 Отговор
    твоето как е ?

    20:47 09.09.2025

  • 11 Обективен

    5 1 Отговор
    Теменужка Петкова ГЕРБ ерската "калинка" неука и некомпетентна става само за селска счетоводителка!!
    Викайте Асен Василев да ви спасява простотиите на ГЕРБ!!

    20:50 09.09.2025

  • 12 Млад лекар

    3 0 Отговор
    Ако беше лошо,нямаше да има толкова експерти !

    20:50 09.09.2025

  • 13 Да,бе

    5 2 Отговор
    Тя пък една държава...На герба с прасе вместо лъв и тиква вместо корона.Предвид крадците около бюджета,щом го има пак е голяма работа...

    20:52 09.09.2025

  • 14 бгполитик

    3 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    20:54 09.09.2025

  • 15 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Ние това си го знаем бе, я погледни кои е на власт, не е нужно финансисти и експерти да ни го казват ама ние сме гл@м народ и пак ще си гласуваме за герп

    20:55 09.09.2025

  • 16 амче миче и петко

    5 1 Отговор
    сега ли се сетихте
    Финансовото състояние на държавата не е добро

    питайте ги тикваците къде са париците
    вашта е лесна
    плаща ви някой да надувате гайдата

    20:56 09.09.2025

  • 17 НЕ Е ДОБРО ЛИ..........🤦‍♀️

    0 0 Отговор
    ............НИЕ СМЕ ПЪЛНА ТРАГЕДИЯ ,И НЯМА ШАНС ЗА ХЕПИ ЕНД........... 100%

    21:44 09.09.2025

