Петър Ганев: Финансовото състояние на държавата не е добро

Очевидно финансовото състояние на държавата не е добро. То е такова още от пандемията.

Това заяви в предаването "Още от деня" икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика, който коментира финансите на държавата.

"Данните за бюджета са точно това, което казваха всички анализатори - приходната част върви по-добре от миналата година, но приходите от ДДС са завишени. Раздухването на текущите разходи може да доведе до изгубване на властта. Примерът с Франция от вчера е най-красноречив. Стигне ли се до пакет от мерки - правителството започва да се клати. Не трябва да стигаме до пакет от мерки. Трябва да се атакуват разходите. Не трябва да се вдигат заплатите с 50% и трябва да махнем автоматичните механизми", добави той.

"От всяка една държава може да се вземат добрите примери, но лошото е, че ние се оглеждаме и взимаме само лошите практики и политики. За пример мога да дам контрола на цените. Ако продължим с тази фискална рамка, може да се стигне до повишаване на ДДС. Трябват незабавни мерки, за да избегнем увеличението на месеци. Най-добрият подход е да направим една година без никакви извънредни увеличения на разходите", категоричен бе Петър Ганев.