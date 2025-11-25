Новини
Петър Ганев от ИПИ: С идеята за тото се прави опит да се обере казиното без Джордж Клуни и Брад Пит

25 Ноември, 2025 09:54 575 4

  • петър ганев-
  • добромир иванов-
  • беско-
  • бизнес

Политиците са смели в реформите, които облагодетелстват политическата класа

Петър Ганев от ИПИ: С идеята за тото се прави опит да се обере казиното без Джордж Клуни и Брад Пит - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не може да гласуваш за този бюджет и да кажеш, че подкрепяш работещите хора. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Добромир Иванов, изпълнителен директор на БЕСКО.

Петър Ганев от ИПИ не смята, че Бюджет 2026 по някакъв начин ще бъде променен.

"Възможен е друг бюджет. Ние също представихме такъв, който включва няколко пера с концесия в посока инвестиции, а не концесия в посока на тотото."

"Очаквам това предложение да взриви обстановката, тъй като е близко до хората, тото има дълга история и много прилича на опит да се обере казиното, но главните герои не са Брат Пит и Джордж Клуни", допълни той за предложението на управляващите тотото да бъде даден на концесия за 15 години.

"Политиците са смели в реформите, които облагодетелстват политическата класа", смята още представителят на ИПИ.

Според Иванов трябва да се върви към концесии и приватизация, но тръгването от тото-то е грешен ход.

"Би трябвало да се дава за концесия там, където има нужда от частни инвестиции", разкри още Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да, де, ама

    9 0 Отговор
    Пеевски не иска да инвестира, а направо да прибира, а добре знае, какви огромни печалби носи подправянето на топките - нали така започна?

    10:01 25.11.2025

  • 2 ШФейк

    5 0 Отговор
    То сега защото всичко в Тотото е много почтено! 42 в 5 от 35, видехме

    10:07 25.11.2025

  • 3 НРБългария

    2 1 Отговор
    Горе -долу 50 милиарда има в борда .Изстрадани и изгладувани пари на народа ! Там ще е грабежа , а тотото ще е черешката . С 50 милиарда , можем буквално да изградим още една държава .

    10:08 25.11.2025

  • 4 ефенди шиши

    0 0 Отговор
    за хората го правя

    10:19 25.11.2025

