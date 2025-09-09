Новини
България ще получи над 3,2 млрд. евро от ЕС за отбрана

9 Септември, 2025 21:36 391 20

  • пари-
  • отбрана-
  • ес

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще получи над 3,2 милиарда евро от новия европейски отбранителен инструмент "Действия по сигурността за Европа", известен като SAFE, съобщи Европейската комисия.

Общата стойност на програмата е 150 милиарда евро и цели да засили капацитета на ЕС в областта на сигурността чрез стратегически инвестиции в отбрана.

Механизмът предвижда дългосрочни нисколихвени заеми за държавите членки с 10-годишен гратисен период за погасяване, които ще подпомогнат закупуването на критично необходимо отбранително оборудване.

В програмата участват 19 страни от ЕС, включително България, които ще могат да кандидатстват за финансиране и извън собствените си национални бюджети. Основната цел на SAFE е да се ускори преодоляването на съществуващите пропуски във военните ресурси, както и да се създадат условия за съвместни поръчки на военна техника.

SAFE също така ще позволи включването на Украйна чрез свързване на нейната отбранителна индустрия към европейския механизъм още от самото начало.

Страните членки ще трябва да подготвят и представят своите национални инвестиционни планове до края на ноември 2025 г.

След оценка от Европейската комисия се очаква първите плащания да започнат в началото на 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖЕКО

    5 1 Отговор
    КОЛКО ПАРИ ЗА КРАДЕНЕ НАЛИ ГЕРБ ,БСП ЩЕ ИМА И ЗА ЧАЛГАРЯ А СВИНЯТА ОСТАВА НА СУХО

    21:39 09.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    мчи то туй е горе-долу както цялата ,,помощ,, на братушките за 45 години.../ жалко че ще ги окрадат наследниците на тоя строй

    Коментиран от #11

    21:39 09.09.2025

  • 3 Шопо

    8 0 Отговор
    От кой че се вардиме ?
    Кога требе да ги връщаме парите ?

    21:39 09.09.2025

  • 4 България ще получи над 3,2 млрд. евро

    4 0 Отговор
    писарке ползвай ИИ да го питаш
    при кои хорица ще отидат париците и под каква форма
    и ще има ли нещичко като за кебабчета за тиквените преизбиратели

    21:39 09.09.2025

  • 5 обективен

    7 0 Отговор
    Тези милиарди се дават на мафията за да държи робите в подчинение !

    Коментиран от #6

    21:39 09.09.2025

  • 6 за да държи робите в подчинение !

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    демек заптиета и бръмбари на службица

    21:42 09.09.2025

  • 7 604

    2 0 Отговор
    дайте оружие за ко съ ни пари , те че ги откраднат, те и оружието че откраднат и че го продадат, то нема управия.......

    21:42 09.09.2025

  • 8 Тръмп

    1 0 Отговор
    Аз също имам Отбранителен инструмент, и е много по-голям от европейския!

    21:43 09.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    3.2 милиарда заем.

    21:43 09.09.2025

  • 10 Нищо

    2 0 Отговор
    даром не се дава ! Това са заеми - едни ще ги изземат и изхарчат , други ще им ги плащат дълги години след това !

    21:43 09.09.2025

  • 11 ЖАБАРА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    РАЗБРАХМЕТЕ ЧЕ СИ БОЛЕН МАЛОУМНИК

    Коментиран от #14

    21:43 09.09.2025

  • 12 .......

    0 1 Отговор
    На всеки две минути един блатен московскиглист става на кайма от Бг снаряд

    21:45 09.09.2025

  • 13 НИКО

    1 0 Отговор
    И ОТ КОИ ПО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #16

    21:45 09.09.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЖАБАРА":

    изкарай документация , колко са ни ,,помагали,, парично , но са и ни взимали и фалирали няколко пъти ,,братушките,, ти

    Коментиран от #18, #20

    21:45 09.09.2025

  • 15 Какво

    2 0 Отговор
    стана със самолетите ? Милиардите ги няма , самолетите също !

    21:47 09.09.2025

  • 16 ЛИЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "НИКО":

    А ДА НАЧАЛНИЧКАТА НА НАТО Е МАКЕДОНКА, МОЖЕ БИ МАКЕДОНЦИТЕ СА НАШАТА ЗАПЛАХА

    21:48 09.09.2025

  • 17 ЖАБАРА

    0 0 Отговор
    ДОКУМЕНТА МИ Е В ГАЩИТЕ ЕЛА ГО ИЗКАРАИ ТИ

    21:49 09.09.2025

  • 18 ЖАБАРА

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ДОКУМЕНТА МИ Е В ГАЩИТЕ ЕЛА ГО ИЗКАРАИ ТИ

    21:50 09.09.2025

  • 19 Ха.

    0 0 Отговор
    България ще получи над 3,2 млрд. евро от ЕС за отбрана

    Отбрана от кого,от бГ мафията ли 😁

    21:50 09.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

