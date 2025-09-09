България ще получи над 3,2 млрд. евро от ЕС за отбрана

България ще получи над 3,2 милиарда евро от новия европейски отбранителен инструмент "Действия по сигурността за Европа", известен като SAFE, съобщи Европейската комисия.
Общата стойност на програмата е 150 милиарда евро и цели да засили капацитета на ЕС в областта на сигурността чрез стратегически инвестиции в отбрана.
Механизмът предвижда дългосрочни нисколихвени заеми за държавите членки с 10-годишен гратисен период за погасяване, които ще подпомогнат закупуването на критично необходимо отбранително оборудване.
В програмата участват 19 страни от ЕС, включително България, които ще могат да кандидатстват за финансиране и извън собствените си национални бюджети. Основната цел на SAFE е да се ускори преодоляването на съществуващите пропуски във военните ресурси, както и да се създадат условия за съвместни поръчки на военна техника.
SAFE също така ще позволи включването на Украйна чрез свързване на нейната отбранителна индустрия към европейския механизъм още от самото начало.
Страните членки ще трябва да подготвят и представят своите национални инвестиционни планове до края на ноември 2025 г.
След оценка от Европейската комисия се очаква първите плащания да започнат в началото на 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЖЕКО
21:39 09.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
21:39 09.09.2025
3 Шопо
Кога требе да ги връщаме парите ?
21:39 09.09.2025
4 България ще получи над 3,2 млрд. евро
при кои хорица ще отидат париците и под каква форма
и ще има ли нещичко като за кебабчета за тиквените преизбиратели
21:39 09.09.2025
5 обективен
Коментиран от #6
21:39 09.09.2025
6 за да държи робите в подчинение !
До коментар #5 от "обективен":демек заптиета и бръмбари на службица
21:42 09.09.2025
7 604
21:42 09.09.2025
8 Тръмп
21:43 09.09.2025
9 Данко Харсъзина
21:43 09.09.2025
10 Нищо
21:43 09.09.2025
11 ЖАБАРА
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":РАЗБРАХМЕТЕ ЧЕ СИ БОЛЕН МАЛОУМНИК
Коментиран от #14
21:43 09.09.2025
12 .......
21:45 09.09.2025
13 НИКО
Коментиран от #16
21:45 09.09.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "ЖАБАРА":изкарай документация , колко са ни ,,помагали,, парично , но са и ни взимали и фалирали няколко пъти ,,братушките,, ти
Коментиран от #18, #20
21:45 09.09.2025
15 Какво
21:47 09.09.2025
16 ЛИЛИ
До коментар #13 от "НИКО":А ДА НАЧАЛНИЧКАТА НА НАТО Е МАКЕДОНКА, МОЖЕ БИ МАКЕДОНЦИТЕ СА НАШАТА ЗАПЛАХА
21:48 09.09.2025
17 ЖАБАРА
21:49 09.09.2025
18 ЖАБАРА
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ДОКУМЕНТА МИ Е В ГАЩИТЕ ЕЛА ГО ИЗКАРАИ ТИ
21:50 09.09.2025
19 Ха.
Отбрана от кого,от бГ мафията ли 😁
21:50 09.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.