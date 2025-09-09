Новини
България »
11-годишен е с опасност за живота след падане от тротинетка край Добрич

11-годишен е с опасност за живота след падане от тротинетка край Добрич

9 Септември, 2025 21:59 801 15

  • дете-
  • опасност за живота-
  • тротинетка-
  • добрич

Дете е с черепно-мозъчна травма

11-годишен е с опасност за живота след падане от тротинетка край Добрич - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, след като паднало от електрическа тротинетка по пътя град Генерал Тошево посока село Присад.

Сигналът за пострадалото 11-годишно момче е получен в неделя преди обяд.

На място е установено, че детето е паднало от електрическата тротинетка, съобщават от полицията в Добрич.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    14 0 Отговор
    МалоУ мник! Че и досъдебно образувано…?!?

    22:00 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ТРОТИНЕТКИТЕ КАРАТ С ОКОЛО ШЕСТДЕСЕТ КИЛОМЕТРА В ЧАС!ЖИВИ КАМИКАДЗЕТА! КАТО ГИ ВИДИТЕ БЯГАЙТЕ ДАЛЕЧЕ ОТ ТЯХ!

    22:20 09.09.2025

  • 4 Шофьор

    14 1 Отговор
    Не ги ли забранят тотално тия глупости, жертви винаги ще има. Доколкото помня имаше възрастово ограничение, явно родителите са решили, че те са "за другите".

    22:20 09.09.2025

  • 5 знак

    13 1 Отговор
    Пълна забрана за тези" екологични возила"!
    Както казваше една председателка на НС,и видна представителка на най- голямата партия" Като,не ти харесва,оди пеш! Това също е екологично! Дори е по- здравословно!

    22:26 09.09.2025

  • 6 Bенс

    10 0 Отговор
    браво на мама и тате!

    22:32 09.09.2025

  • 7 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Какво дири 11 годишен на тротинетка?

    22:33 09.09.2025

  • 8 Механик

    8 1 Отговор
    Ее, супер новина за края на деня! Браво!
    Утре да са двама, а защо не и трима.

    22:33 09.09.2025

  • 9 Глъвъ не увира

    8 1 Отговор
    От днес, постладал с АТВ и пострадал с тротинетка

    22:33 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Определено

    3 1 Отговор
    Колко "изненадващо" събитие!

    22:46 09.09.2025

  • 12 Знае

    4 0 Отговор
    Има вчера един самоубил се с мотор Ямаха насред Сливен на прекрасна четирилентова улица. Бутурясал се в лек автомобил КИА . И днес един със Сузуки се опитал да пробие крайпътна мантинела, в следствие на което бере душа в старозагорско . На всичките тези им е виновен КАТ , че не им е сложил по два полицая денонощно да ги държат за крачолите , та да не карат без ум , но смело .

    22:49 09.09.2025

  • 13 тротинетките

    1 0 Отговор
    не са за м а л о у м н и т е бушмени от България!

    Коментиран от #15

    23:01 09.09.2025

  • 14 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Шматароче, вчерашно. Дано да се оправи, пък с времето, може да му дойде... и акъл.

    23:19 09.09.2025

  • 15 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "тротинетките":

    няма да се качи, на такова нещо. Даже и без пари, да му го дават.

    23:20 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове