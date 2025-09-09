11-годишен е с опасност за живота след падане от тротинетка край Добрич

Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана

Украйна рискува сериозен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана (ПВО), след като САЩ забавиха доставките на ключови системи и ракети в резу ...