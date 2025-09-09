11-годишен е с опасност за живота след падане от тротинетка край Добрич

Дете е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, след като паднало от електрическа тротинетка по пътя град Генерал Тошево посока село Присад.
Сигналът за пострадалото 11-годишно момче е получен в неделя преди обяд.
На място е установено, че детето е паднало от електрическата тротинетка, съобщават от полицията в Добрич.
По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
22:00 09.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
22:20 09.09.2025
4 Шофьор
22:20 09.09.2025
5 знак
Както казваше една председателка на НС,и видна представителка на най- голямата партия" Като,не ти харесва,оди пеш! Това също е екологично! Дори е по- здравословно!
22:26 09.09.2025
6 Bенс
22:32 09.09.2025
7 ООрана държава
22:33 09.09.2025
8 Механик
Утре да са двама, а защо не и трима.
22:33 09.09.2025
9 Глъвъ не увира
22:33 09.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Определено
22:46 09.09.2025
12 Знае
22:49 09.09.2025
13 тротинетките
Коментиран от #15
23:01 09.09.2025
14 Хорейшо
23:19 09.09.2025
15 Умен
До коментар #13 от "тротинетките":няма да се качи, на такова нещо. Даже и без пари, да му го дават.
23:20 09.09.2025