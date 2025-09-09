Гл. комисар Ал. Джартов: Пожароопасният сезон продължава, има около 150 пожара на денонощие

Продължава пожароопасният сезон - обичайно има около 150 пожара на денонощие, което е проблематично, защото все още растителността е суха.
Това каза пред БНР директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов.
"Трябва да инвестираме в превенция, защото между 150 и 250 пожара на денонощие е изключително много. Ключово е да намалим броя на възникващите пожари. Климатът се променя и това е допълнително усложнение. Ресурсите, които са ни необходими, ще са все повече и повече. Затова е важно да намалим броя на възникващите пожари", уточни той и обясни, че заради понижаването на температурите пожарите не се развиват с интензивността, с която са се развивали през горещите летни месеци, но в условия на вятър обстановката се усложнява.
От началото на този пожароопасен сезон са съставени актове за установяване на административно нарушение на 40 извършители, съобщи той и коментира, че на фона на броя на пожарите, които са вече повече от 10 хиляди, това е изключително малък брой.
По думите на гл. комисар Джартов Дирекцията за пожарна безопасност за момента разполага с достатъчно ресурси.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
22:36 09.09.2025
2 1111
22:36 09.09.2025
3 Яшар
22:41 09.09.2025
4 оня с коня
Коментиран от #8
22:48 09.09.2025
5 Джартовиц
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Комисар ама не наш.
22:51 09.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пенсионер ОСВ
23:22 09.09.2025
8 мда
До коментар #4 от "оня с коня":Неможач идва точно от НЕ МОЖЕ!
23:27 09.09.2025