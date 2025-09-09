Гл. комисар Ал. Джартов: Пожароопасният сезон продължава, има около 150 пожара на денонощие

Продължава пожароопасният сезон - обичайно има около 150 пожара на денонощие, което е проблематично, защото все още растителността е суха.

Това каза пред БНР директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов.

"Трябва да инвестираме в превенция, защото между 150 и 250 пожара на денонощие е изключително много. Ключово е да намалим броя на възникващите пожари. Климатът се променя и това е допълнително усложнение. Ресурсите, които са ни необходими, ще са все повече и повече. Затова е важно да намалим броя на възникващите пожари", уточни той и обясни, че заради понижаването на температурите пожарите не се развиват с интензивността, с която са се развивали през горещите летни месеци, но в условия на вятър обстановката се усложнява.

От началото на този пожароопасен сезон са съставени актове за установяване на административно нарушение на 40 извършители, съобщи той и коментира, че на фона на броя на пожарите, които са вече повече от 10 хиляди, това е изключително малък брой.

По думите на гл. комисар Джартов Дирекцията за пожарна безопасност за момента разполага с достатъчно ресурси.