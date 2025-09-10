Новини
Адвокатът на Никола Бургазлиев се усъмни в пробата му за наркотици

10 Септември, 2025 08:28 651 9

„Прокуратурата осъди Никола вчера без съд, без присъда. Тя директно го осъди и каза на гражданите той колко ще лежи в затвора“, заяви Галина Колева.

Снимка: Нова телевизия
Седмица след смъртта на 35-годишната Христина, която пострада най-тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, защитата на 18-годишния шофьор Никола Бургазлиев остро разкритикува действията на прокуратурата. Според адвокат Галина Колева държавното обвинение е произнесло публична присъда над клиента ѝ преди съдът да се е произнесъл, а повдигнатото по-тежко обвинение за евентуална умисъл е правно несъстоятелно.

Днес на Никола Бургазлиев ще бъде предявено новото обвинение – за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуална умисъл, след като в кръвта му бяха открити и следи от марихуана. В ефира на „Здравей, България“ адвокат Колева първо изказа съболезнования на семейството на починалата жена, след което коментира новите обстоятелства.

„Прокуратурата осъди Никола вчера без съд, без присъда. Тя директно го осъди и каза на гражданите той колко ще лежи в затвора“, заяви Колева.

Тя подробно обясни правната същност на евентуалния умисъл, като подчерта, че за неговото доказване е необходимо извършителят да е предвиждал вредоносния резултат, но да го е неглижирал и съзнателно да е продължил с деянието си. Според нея, това е невъзможно в конкретния случай.

„В нашия конкретен случай, от започване и довършване на деянието са 4-5 секунди. Прокуратурата следваше да обясни как в тези секунди се е формирал този евентуален умисъл, развил и осъществил по отношение на Бургазлиев“, подчерта тя.

Защитата постави под съмнение и твърденията за употреба на наркотици, изнесени на брифинг от прокуратурата. „Никола е задържан непосредствено след извършване на деянието, тоест на 14 август около 13:00 часа. Кръвната проба е взета на 15 август около 7:30, тоест около 30 часа след извършване на деянието. Означава ли това, че се твърди, че той е пушил в условията на задържането си?“, попита риторично адвокат Колева. Тя допълни, че клиентът ѝ категорично отрича да е употребявал марихуана или други упойващи вещества.

Адвокат Колева заяви, че все още не е запозната официално със заключенията на автотехническата и физико-химичната експертизи и очаква да получи документите днес, когато новото обвинение бъде предявено.


  • 1 съдията Дед

    13 0 Отговор
    Поне 15 г. трябва да е в затвора.

    Коментиран от #2

    08:36 10.09.2025

  • 2 Туй

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "съдията Дед":

    като за начало. Момчето е младо, ще излезе запазено, улегнало.

    08:38 10.09.2025

  • 3 Македонски орел

    2 1 Отговор
    Обявяваме есенния сезон на нашите съботни лекции!

    През лятото темата на нашите лекции беше наречена "циганин ли си, българин? Темата на есенния цикъл лекции е "защо България трябва да се управлява от македонци". Какво мислите - гореща ли е темата и заслужава ли си дискусията?

    08:38 10.09.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 0 Отговор
    Наистина е много съмнителна пробата, особено тази взета от колегите на родителите на тоя.... съмнителни са и действията на прокуратурата и съда в Несебър....пометеш пет човека на улицата иииии внимание - домашен арест...

    08:39 10.09.2025

  • 5 Много добро момче, ама ко му стана

    13 0 Отговор
    Ако адвокатката е добра, ще се усъмни дали изобщо е бил в голф количката. Обаче си е пълнолетен, правоспособен и си носи пълната отговорност с трева или без.

    08:40 10.09.2025

  • 6 Миризлив пор

    5 0 Отговор
    Със тази "корупционна възможност" полицаите да "заработят някой лев" със некадърността си опропастихте живота на много хора! Тотална ревизия на направените тестове за наркотици! Ако фалшиво положителни тестове са концентрирани в дадена дирекция или екип да се разнищи поради некадърност на екипа или има някаква корупционна практика! След това господата полицаи просто да изплатят обезщетения на потърпевшите. Не може в Западна Европа същите тестове да са с под 10 % грешка е така 40!

    08:41 10.09.2025

  • 7 Тома

    5 0 Отговор
    Тази да вземе първо да си направи прическа за да заприлича на жена.А после да почва да лъже

    08:45 10.09.2025

  • 8 атв

    6 0 Отговор
    Защо пробата не е взета веднага? Дали защото баща му и майка му работят в полицията?
    Защо му повдигнаха обвинение за Средна телесна повреда. От самото начало беше ясно,че има поне две тежки телесни повреди. Много други въпроси могат да се задават.

    08:49 10.09.2025

  • 9 Да,бе

    4 0 Отговор
    По същата логика и да стреляш в тълпа няма да има умисъл кой точно си искал да уцелиш или да мине куршумът между хората.У адвокатурата е като прокуратурата,а съда е просто каймака на пяната...

    08:49 10.09.2025

