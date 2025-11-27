Адвокат Ина Лулчева: Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев

Установи се днес, че няма никакви основания кметът на Варна Благомир Коцев да продължава да стои в ареста, защото това не се налага от нуждите на правосъдието. Това каза адвокатът на Коцев Ина Лулчева пред "Фокус".
"Със самото внасяне на обвинителния акт се оказа, че всички доводи на прокуратурата досега са били за заблуда, защото те нищо не свършиха след август месец", каза тя, добавяйки, че нищо ново и значимо не е събрано оттогава.
"Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев", каза тя.
Относно гаранцията от 200 000 лева, Лулчева каза, че първо трябва да се съберат парите. Тя подчерта, че е имало на хора на площада, които са изразили готовност и желание лично да ги съберат.
Адвокатът на Коцев обясни, че, когато сумата се преведе, тогава той ще може да се прибере.
Както по-рано днес стана ясно, кметът на Варна излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, която трябва да бъде преведена в 7-дневен срок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмета откъде има толкова кинти
Коментиран от #6, #11
18:35 27.11.2025
2 Промяна
Коментиран от #13
18:35 27.11.2025
3 Последния Софиянец
18:35 27.11.2025
4 Промяна
18:35 27.11.2025
5 Горски
Коментиран от #8, #31
18:36 27.11.2025
6 Соня
До коментар #1 от "Кмета откъде има толкова кинти":200 бона са джобни пари за пуделите с пачки
18:37 27.11.2025
7 гражданин
18:38 27.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майора
18:43 27.11.2025
10 Пулчева. Адвокат на дявола, филм
18:44 27.11.2025
11 Варна
До коментар #1 от "Кмета откъде има толкова кинти":Семейството на Коцев имат бизнес за много милиони. Морски транспорт, търговия по целия свят, заведения.
Затова е толкова висока гаранцията, тя се определя според доходите.
Коментиран от #19
18:44 27.11.2025
12 Дойче зеле
18:44 27.11.2025
13 Кажи честно ... 🤣
До коментар #2 от "Промяна":Лели ГЕРБ ново начало са си все на пост и все така неграмотни. 🤣
Коментиран от #28
18:46 27.11.2025
14 Мдаа
18:47 27.11.2025
15 някои
Коментиран от #20
18:49 27.11.2025
16 овчи мозъци
18:51 27.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 безпартиен
Коментиран от #38
18:52 27.11.2025
19 Като има бизнес
До коментар #11 от "Варна":за какво му е да бъде кмет?
18:53 27.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хлъц
18:54 27.11.2025
22 Евродебил
18:55 27.11.2025
23 Абсолютни глупости Бил съм при госпожа
Естествено това не беше в прав текст но го разбрах.
Не искам да ви връщам към нотариуса и този другия сещате се за кой става въпрос но в България нещата са на това ниво.
И за да съм по-ясен отидете в нощните заведения на Студентски град и ще видите как хвърчат балони и всякакви други.............. мелони и опитайте да получите информация кой стои зад техните собственици.
Нищо лично но те трябват децата ви и няма нищо общо с твърдението на премиера че те са бъдещето на България.
Коментиран от #34
18:57 27.11.2025
24 Гост
Коментиран от #27
18:59 27.11.2025
25 Това е репресия
19:04 27.11.2025
26 ?????
Адвокатът.
Всички тези хора, които са били или все още са част от политическия и бизнеселита, придобили са славата на лидери в ъндърграунда или са станали подсъдими поради нещастно стечение на обстоятелствата, са посетили една кантора близо до сградата на СДВР.
Там между 12 и 13 ч (това е приемното време на работещите в нея) смирено и с надежда са чакали среща с адвокат Ина Лулчева. През последните години по популярност тя надмина клиентите си, а по заетост - сигурно 1/10 от всички столични адвокати.
Колко струва съвестта на адвоката7
Много.
Ще узнаем ли някога хонорара на Ина Лулчева по тва дело?
Едва ли.
Нещо не ги обичам адвокатите.
Приличат ми на лешояди.
Все им е едно къде ще хапнат.
19:07 27.11.2025
27 Не само те
До коментар #24 от "Гост":Може ли думата на осъждан човек да тежи и да се има предвид и да се взема решение по твърдения на осъждано лице което лъже освен всичко останало и това е очевидно а в същото време жертвата да се изкарва виновна и осъжданото лице да се измъква.
Риторичен въпрос по действителен случай.
19:13 27.11.2025
28 Промяна
До коментар #13 от "Кажи честно ... 🤣":Я наетите от Черепа пак са тук Как е от снощи колко жени пребихте Похвалете се Леле деди чички
19:20 27.11.2025
29 Ехааааааа
19:23 27.11.2025
30 Тиквата съм
19:25 27.11.2025
31 Петър
До коментар #5 от "Горски":Колко ли ти плаща Пеевски интересно да лаеш само срещу ПП но не и срещу ГЕРБ ?
19:26 27.11.2025
32 Благой от СОФстрой
19:27 27.11.2025
33 Шиши
19:27 27.11.2025
34 Те не помагат освен срещу много пари
До коментар #23 от "Абсолютни глупости Бил съм при госпожа":И аз имах подобен случай в който жестоко пострадах. Обърнах се с писмо към известна адвокатка бивша депутатка но тя не ми отговори. Изпитах разочарование и огорчение меко казано.
19:28 27.11.2025
35 ВКК 531
19:39 27.11.2025
36 А ДАНО ШИШКАВИЯТ
19:45 27.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 койдазнай
До коментар #18 от "безпартиен":То имаше истинска Държавна Сигурност.
По заповед на Москва, тя унищожи БКП и завзе цялта влст от нея.
Решитилна част на тази операция започна на 10.11.1989
19:54 27.11.2025