Новини
България »
Варна »
Адвокат Ина Лулчева: Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев

Адвокат Ина Лулчева: Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев

27 Ноември, 2025 18:33 1 949 38

  • ина лулчева-
  • благомир коцев-
  • адвокат-
  • репресия

Относно гаранцията от 200 000 лева, Лулчева каза, че първо трябва да се съберат парите. Тя подчерта, че е имало на хора на площада, които са изразили готовност и желание лично да ги съберат. Юристът обясни, че, когато сумата се преведе, тогава той ще може да се прибере.

Адвокат Ина Лулчева: Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Установи се днес, че няма никакви основания кметът на Варна Благомир Коцев да продължава да стои в ареста, защото това не се налага от нуждите на правосъдието. Това каза адвокатът на Коцев Ина Лулчева пред "Фокус".

"Със самото внасяне на обвинителния акт се оказа, че всички доводи на прокуратурата досега са били за заблуда, защото те нищо не свършиха след август месец", каза тя, добавяйки, че нищо ново и значимо не е събрано оттогава.

"Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев", каза тя.

Относно гаранцията от 200 000 лева, Лулчева каза, че първо трябва да се съберат парите. Тя подчерта, че е имало на хора на площада, които са изразили готовност и желание лично да ги съберат.

Адвокатът на Коцев обясни, че, когато сумата се преведе, тогава той ще може да се прибере.

Както по-рано днес стана ясно, кметът на Варна излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, която трябва да бъде преведена в 7-дневен срок.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кмета откъде има толкова кинти

    11 7 Отговор
    за гаранция?

    Коментиран от #6, #11

    18:35 27.11.2025

  • 2 Промяна

    13 14 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ КИРО ЛЕНА РАШКОВ ВЕДНАГА ЩЕ СЕ ОТЗОВАТ ИМАТ МИЛИОНИ ПЪК И БЛАГО МЪЛЧА НЕ ГИ ИЗДАДЕ ЗАСЛУЖАВА

    Коментиран от #13

    18:35 27.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 18 Отговор
    Съдът уважи петицията ни и отмени таксите за паркиране.Триста души свършихме работата на 2 млн софиянци.Трябва да ни издигнат паметник.

    18:35 27.11.2025

  • 4 Промяна

    8 8 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ КИРО ЛЕНА РАШКОВ ВЕДНАГА ЩЕ СЕ ОТЗОВАТ ИМАТ МИЛИОНИ ПЪК И БЛАГО МЪЛЧА НЕ ГИ ИЗДАДЕ ЗАСЛУЖАВА

    18:35 27.11.2025

  • 5 Горски

    7 13 Отговор
    Влиза в съда с мазна усмивка пак го лъжат че ще го пускат! явно! и ще излезе разреван пак! Закован е с брутална корупция и ми е чудно как може да е толкова наивен да вярва на тази измет ППДБ! и иванчева вярваше на ППДБ и видяхте до къде стигна! Тази Територия е развъдник на далавераджии, крадци и слуги на чужди интереси. Тези корумпета от ППДБ още ли ще квичат че коцев е невинен? или по скоро ги е страх ако проговори колко от ППДБ ще са с белезници! бас хващам че е второто. За зомбираните пудели Коцев е светец и мъченик и те му се кланят, но освен тях никой не мисли така /пардон, и Тиквата/, и все едно дали делото срещу него се води в София, Варна или Джакарта. Варненската съдийка явно е била финансово мотивирана да го пусне в домашен арест и оправдае, но върховните съдии дано да имат морал.

    Коментиран от #8, #31

    18:36 27.11.2025

  • 6 Соня

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кмета откъде има толкова кинти":

    200 бона са джобни пари за пуделите с пачки

    18:37 27.11.2025

  • 7 гражданин

    9 5 Отговор
    Ама бочко ще му я плати ,само и само да няма протести.

    18:38 27.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майора

    11 5 Отговор
    Странен коментар от добър сдеокат и защитник на подсъдими! Жалко , сбъдна се че милиони няма закони , а зс кокошка няма прошка!

    18:43 27.11.2025

  • 10 Пулчева. Адвокат на дявола, филм

    8 6 Отговор
    Може да твърдим, че ще лапна голямо хонорарче.

    18:44 27.11.2025

  • 11 Варна

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кмета откъде има толкова кинти":

    Семейството на Коцев имат бизнес за много милиони. Морски транспорт, търговия по целия свят, заведения.
    Затова е толкова висока гаранцията, тя се определя според доходите.

    Коментиран от #19

    18:44 27.11.2025

  • 12 Дойче зеле

    9 10 Отговор
    Адв. Лулчева защитава олигарсите на ПпДб.

    18:44 27.11.2025

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Лели ГЕРБ ново начало са си все на пост и все така неграмотни. 🤣

    Коментиран от #28

    18:46 27.11.2025

  • 14 Мдаа

    17 4 Отговор
    Сега е редно прокурорите по делото да влязат за половин година в ареста. Има и други варианти, но са малко нестандартни.

    18:47 27.11.2025

  • 15 някои

    11 0 Отговор
    ех съдии и адвокати - тъка е в маика БЪЛГАРИЯ затова 35 години сме на това дередже

    Коментиран от #20

    18:49 27.11.2025

  • 16 овчи мозъци

    4 2 Отговор
    Какво ще стане с тия 200000лева като ги преведе .Превежда парите но той не излиза на свобода ,а делото продължава и не е гаранция че с тези пари си откупва свободата

    18:51 27.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 безпартиен

    5 7 Отговор
    Как се изкарват 200000 лева за да се плати гаранция? Отговорът е ОТ СПЕСТЕНИ ЗАКУСКИ!Сега ако има "секретни служби" ще открият как са спестени парите!Мнението ми е,че АКО ИМАШЕ ИСТИНСКА ДС(държавна сигурност) НЯМАШЕ ДА ИМА 10.11.1989!!!!

    Коментиран от #38

    18:52 27.11.2025

  • 19 Като има бизнес

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Варна":

    за какво му е да бъде кмет?

    18:53 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хлъц

    7 9 Отговор
    Защо пуснаха тоя апаш? Трябваше да лежи доживот. Бойко пак ще сключва сделка с шарлатаните.

    18:54 27.11.2025

  • 22 Евродебил

    4 6 Отговор
    Създадохме "дисидент" в лицето на евроатлантика Благомир Коцев.И вместо да висне на бесилката между асфалт паша,шиши,кирчо и кокорчо колаборациониста Коцев барабар с цялата шайка опозиция и управляващи от 10ти Ноември 1989 насетне ние ще му се кланяме като на "дисидент".Все едно в омагьосан кръг се въртим и ако не минат русите Дунава,ще разложим в евринтеграцията.

    18:55 27.11.2025

  • 23 Абсолютни глупости Бил съм при госпожа

    2 0 Отговор
    Лулчева да я моля за помощ за случай в който я помолих истината да излезе но тя просто ми каза че са замесени силни политически лица и ми отказа.
    Естествено това не беше в прав текст но го разбрах.
    Не искам да ви връщам към нотариуса и този другия сещате се за кой става въпрос но в България нещата са на това ниво.
    И за да съм по-ясен отидете в нощните заведения на Студентски град и ще видите как хвърчат балони и всякакви други.............. мелони и опитайте да получите информация кой стои зад техните собственици.
    Нищо лично но те трябват децата ви и няма нищо общо с твърдението на премиера че те са бъдещето на България.

    Коментиран от #34

    18:57 27.11.2025

  • 24 Гост

    7 3 Отговор
    Всички играят по свирката на двете свини. Съдиите са страшни измек"яри

    Коментиран от #27

    18:59 27.11.2025

  • 25 Това е репресия

    9 6 Отговор
    Срещу българите и най вече средната класа образованите трудолюбивите и предприемчивите хора. Не може да се държи човек в арест за назидание.

    19:04 27.11.2025

  • 26 ?????

    5 0 Отговор
    Какво свързва покойният Андрей Луканов, Сергей Станишев, Нено Димов, Трайчо Трайков, Емилия Масларова, Даниел Митов, Алексей Петров, Стефан Софиянски, Веселин Марешки, бохема Тодор Славков, Огнян Донев, съпругата на покойния Константин Димитров - Самоковеца - Ангелина, Евелин Банев - Брендо, Христо Ковачки, Маринела Арабаджиева, Пламен Бобоков с делата за адския взрив в “Хитрино”, рухналата сграда на ул. “Алабин”, потъването на кораба “Хера”, присвояването на 2,6 млрд. лв. от КТБ, 13-те имами от Пазарджик и убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина?
    Адвокатът.
    Всички тези хора, които са били или все още са част от политическия и бизнеселита, придобили са славата на лидери в ъндърграунда или са станали подсъдими поради нещастно стечение на обстоятелствата, са посетили една кантора близо до сградата на СДВР.
    Там между 12 и 13 ч (това е приемното време на работещите в нея) смирено и с надежда са чакали среща с адвокат Ина Лулчева. През последните години по популярност тя надмина клиентите си, а по заетост - сигурно 1/10 от всички столични адвокати.

    Колко струва съвестта на адвоката7
    Много.

    Ще узнаем ли някога хонорара на Ина Лулчева по тва дело?
    Едва ли.

    Нещо не ги обичам адвокатите.
    Приличат ми на лешояди.
    Все им е едно къде ще хапнат.

    19:07 27.11.2025

  • 27 Не само те

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Може ли думата на осъждан човек да тежи и да се има предвид и да се взема решение по твърдения на осъждано лице което лъже освен всичко останало и това е очевидно а в същото време жертвата да се изкарва виновна и осъжданото лице да се измъква.
    Риторичен въпрос по действителен случай.

    19:13 27.11.2025

  • 28 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кажи честно ... 🤣":

    Я наетите от Черепа пак са тук Как е от снощи колко жени пребихте Похвалете се Леле деди чички

    19:20 27.11.2025

  • 29 Ехааааааа

    7 3 Отговор
    Сега нека плащат обезщетение боко , пиши , шиши ........ама пак тъпотията на управляващите ще плати Българския Народ !!!!!

    19:23 27.11.2025

  • 30 Тиквата съм

    10 1 Отговор
    Няма никакви причини за задържането на кмета......ама искам да покажа на другите , че мога да ги пандизя когато пожелая .....ту туууууу !!!!!

    19:25 27.11.2025

  • 31 Петър

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Колко ли ти плаща Пеевски интересно да лаеш само срещу ПП но не и срещу ГЕРБ ?

    19:26 27.11.2025

  • 32 Благой от СОФстрой

    2 1 Отговор
    Таа не беше ли адвокатка на комуно мутрите???

    19:27 27.11.2025

  • 33 Шиши

    4 1 Отговор
    Аз съм за демократична България и спазването на законите , които сам погазвам !

    19:27 27.11.2025

  • 34 Те не помагат освен срещу много пари

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абсолютни глупости Бил съм при госпожа":

    И аз имах подобен случай в който жестоко пострадах. Обърнах се с писмо към известна адвокатка бивша депутатка но тя не ми отговори. Изпитах разочарование и огорчение меко казано.

    19:28 27.11.2025

  • 35 ВКК 531

    0 2 Отговор
    А нима е невинен?! Просто не могат да го докажат.

    19:39 27.11.2025

  • 36 А ДАНО ШИШКАВИЯТ

    0 0 Отговор
    Туууп без бог се усетят колко са По... рости. И със бюджета и всичко що подхванат е П..втория. Мислят се за ненаказуеми и това ще ги...Коледа наближава.

    19:45 27.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "безпартиен":

    То имаше истинска Държавна Сигурност.
    По заповед на Москва, тя унищожи БКП и завзе цялта влст от нея.
    Решитилна част на тази операция започна на 10.11.1989

    19:54 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове