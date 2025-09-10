Нова жертва на мечката стръвница в манастира край Сопот

Мечката стръвница, която влезе в манастира "Св.Спас" в Сопот вчера отново се е върнала в манастира тази нощ. Тя е изяла още едно от дарените агнетата за курбан. Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.
Служителите са я прогонили към планината с автомобил.
Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стопанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки. Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел.
Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни и да не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #8
10:15 10.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедо
10:18 10.09.2025
5 Мухаа ха!
Коментиран от #12
10:21 10.09.2025
6 Мухаа ха!
10:22 10.09.2025
7 Агънцата винаги са обречени горкичките
Коментиран от #9, #11
10:23 10.09.2025
8 Ама ти
До коментар #1 от "Тома":Мислиш ли че точно поповете не са го изяли??? После мечката…..
10:25 10.09.2025
9 Нов ловен сезон
До коментар #7 от "Агънцата винаги са обречени горкичките":Мечките са защитени, агънцата и поповете обаче не са.
10:26 10.09.2025
10 Молете се
Коментиран от #13, #17
10:26 10.09.2025
11 ПОПОВЕТЕ АЙЛЯКЧИИ ДА КАРАТ
До коментар #7 от "Агънцата винаги са обречени горкичките":НА БОБ ЧОРБА МАКАР ЧЕ И ТЯ ИМ Е МНОГО....
10:27 10.09.2025
12 Агнешко
До коментар #5 от "Мухаа ха!":Как се яде живо?!?
10:28 10.09.2025
13 Госあ
До коментар #10 от "Молете се":Мечката, много ясно ! Който го е страх от мечки, да не ходи в гората ! Хората са го казали.
10:31 10.09.2025
14 сам си си го избрал
До коментар #3 от "Авач Стръвник":А като дойде мечокът те кара да избираш - да те яде или да те ....
10:32 10.09.2025
15 Kaлпазанин
10:38 10.09.2025
16 Как разбрахте че е стръвница
Само не много умни мисирунгели пишат статии вече
Тоест правят копи пейст
10:39 10.09.2025
17 Човек няма да изяде
До коментар #10 от "Молете се":защото тук е пълно с подвижни торби с л@йна.Матеряла е кофти и за ядене не става.
10:41 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи хи
10:44 10.09.2025