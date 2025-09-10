Новини
Нова жертва на мечката стръвница в манастира край Сопот

10 Септември, 2025 10:10 1 403 20

Тя е изяла още едно от дарените агнетата за курбан

Нова жертва на мечката стръвница в манастира край Сопот - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мечката стръвница, която влезе в манастира "Св.Спас" в Сопот вчера отново се е върнала в манастира тази нощ. Тя е изяла още едно от дарените агнетата за курбан. Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.

Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стопанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки. Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел.

Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни и да не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    16 2 Отговор
    Агнето е дадено за курбан защо да стрелят по мечката.Ако бяха го изяли поповете и тях ли ще ги стрелят

    Коментиран от #8

    10:15 10.09.2025

  • 4 Дедо

    7 2 Отговор
    А защо не я упоят и да я сложат в зоопарк. Или просто да има програма да я изпратят на север където няма хора. Защо трябва да се убива жестоко с пушка.

    10:18 10.09.2025

  • 5 Мухаа ха!

    4 1 Отговор
    Ами онзи- отгоре е определил кой да изяде курбана! Мечка е,не е преживно,убива за да се нахрани..Калимявките изпуснаха софрата.Лично аз,от десетки години,изобщо не одобрявам този атавистичен акт: Да убиеш невинно животно,и то- съвсем младо, за " курбан" .Все едно посягаш на дете.

    Коментиран от #12

    10:21 10.09.2025

  • 6 Мухаа ха!

    1 1 Отговор
    Ами онзи- отгоре е определил кой да изяде курбана! Мечка е,не е преживно,убива за да се нахрани..Калимявките изпуснаха софрата.Лично аз,от десетки години,изобщо не одобрявам този атавистичен акт: Да убиеш невинно животно,и то- съвсем младо, за " курбан" .Все едно посягаш на дете.

    10:22 10.09.2025

  • 7 Агънцата винаги са обречени горкичките

    6 0 Отговор
    Дали мечката ще ги яде дали вълка все тая.

    Коментиран от #9, #11

    10:23 10.09.2025

  • 8 Ама ти

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Мислиш ли че точно поповете не са го изяли??? После мечката…..

    10:25 10.09.2025

  • 9 Нов ловен сезон

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Агънцата винаги са обречени горкичките":

    Мечките са защитени, агънцата и поповете обаче не са.

    10:26 10.09.2025

  • 10 Молете се

    3 2 Отговор
    Да не изяде някой човек до дето се мотаете,пълно е с хижи и туристите ще се откажат заради нея.Мечката или човека е по важен.

    Коментиран от #13, #17

    10:26 10.09.2025

  • 11 ПОПОВЕТЕ АЙЛЯКЧИИ ДА КАРАТ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Агънцата винаги са обречени горкичките":

    НА БОБ ЧОРБА МАКАР ЧЕ И ТЯ ИМ Е МНОГО....

    10:27 10.09.2025

  • 12 Агнешко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мухаа ха!":

    Как се яде живо?!?

    10:28 10.09.2025

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Молете се":

    Мечката, много ясно ! Който го е страх от мечки, да не ходи в гората ! Хората са го казали.

    10:31 10.09.2025

  • 14 сам си си го избрал

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Авач Стръвник":

    А като дойде мечокът те кара да избираш - да те яде или да те ....

    10:32 10.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Викам ако се улови да се пусне в парламента ,докато д@петатите си обсъждат заплатите ,че само тогава е пълен

    10:38 10.09.2025

  • 16 Как разбрахте че е стръвница

    0 0 Отговор
    Август месец незнам
    Само не много умни мисирунгели пишат статии вече
    Тоест правят копи пейст

    10:39 10.09.2025

  • 17 Човек няма да изяде

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Молете се":

    защото тук е пълно с подвижни торби с л@йна.Матеряла е кофти и за ядене не става.

    10:41 10.09.2025

  • 20 Хи хи хи

    0 1 Отговор
    Сега като се появи и черната пантера. 🤣

    10:44 10.09.2025

