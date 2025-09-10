Нова жертва на мечката стръвница в манастира край Сопот

Мечката стръвница, която влезе в манастира "Св.Спас" в Сопот вчера отново се е върнала в манастира тази нощ. Тя е изяла още едно от дарените агнетата за курбан. Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.

Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стопанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки. Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел.

Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни и да не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.