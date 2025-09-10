Новини
Съседът и съпругата на пребития полицейски шеф в Русе разказаха за инцидента

10 Септември, 2025

Георги Димитров и Диана Петрова описаха началото на конфликта и опитите на ст. комисар Кожухаров да успокои ситуацията

Съседът и съпругата на пребития полицейски шеф в Русе разказаха за инцидента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По случая с побоя над шефа на русенската полиция ст. комисар Николай Кожухаров говори неговият съсед Георги Димитров и съпругата му Диана Петрова, които са били с него по време на инцидента. Димитров обясни, че конфликтът е започнал, след като автомобилът с младежите е преминал с висока скорост, опасно близо до децата им, които били на тротоара.

"Чувам шум на автомобил. Не казвам, че е дрифтил, не казвам, че е карал с висока скорост, но според мен скоростта е висока", разказа Димитров. По думите му, автомобилът не е спрял на знак "Стоп". Това го е провокирало да им махне с ръка.

Георги Димитров категорично отрече да се е опитвал да спира колата или да търси саморазправа. Той твърди, че се е приближил до пасажерската страна на спрелия автомобил, когато шофьорът е посегнал да го удари.

По време на сбиването, според Димитров, комисар Кожухаров се е опитвал да успокои ситуацията. "Чувах отстрани да се крещи: "Престанете, спрете се, аз съм полицай!". Около пет пъти го спомена това нещо. Със сигурност се е опитвал да тушира конфликта", каза той, като уточни, че не е видял кога точно е бил ударен самият полицейски шеф.

Димитров отрече спекулациите, че са били пияни. "Аз съм пил лично две бири. Не сме били под влияние на алкохол по никакъв начин".

В разговора се включи и бащата на Георги – Илия Димитров, който изрази притеснение от ескалацията на напрежението в обществото. "Започвам да се притеснявам за сина ми, за внука ми. Хора, не ескалирайте прекалено, без да имате информация. Чувам всякакви версии, не са верни! Ще видите какво ще излезе официалното становище и тогава ще се срамувате", заяви Илия Димитров.

Думите му се допълват и от разказа на съпругата на ст. комисар Кожухаров, Диана Петрова, която сподели своята гледна точка:

„Самата случка не съм я видяла. Бях по-напред с детето и стремежът ми беше то да не вижда и да не разбира какво се случва. Когато се обърнах, видях мъжа ми да се държи за кръста”, заяви пред NOVA Диана Петрова – съпругата на пребития полицейски шеф в Русе Николай Кожухаров.

Тя обясни, че първоначално чула шума от колата и прибрала детето по-навътре, за да не се случи нещо.

Петрова каза, че не е видяла съпруга си кога и как се е легитимирал.

„Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа”, каза тя. По думите на Петрова „всички младежи, участници в побоя срещу съпруга ѝ, са били извън колата“.

Отрича и твърденията, че съпругата на съседа е замеряла момчетата с предмети. „Няма такова нещо. Не съм присъствала на самото спречкване между всички”, каза Петрова.

„Той отиде на преглед, има направен скенер, най-вероятно просто по-късно се проявява. Беше в болницата. Обяснили са му, че са нужни обезболяващи и почивка. Всичко беше ОК докъм 03:30 часа, когато получава болки и отново отива до болницата”, каза Петрова.


  • 1 Шопо

    16 2 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.

    10:28 10.09.2025

  • 2 Дедо ви...

    17 0 Отговор
    А бееееее.....?!?!! Колкото повече го ровите то толкова повече се размирисва!!!

    10:29 10.09.2025

  • 3 Ай стига ни упоявахте

    13 1 Отговор
    С тоя извратен човек!
    Всички знаят кой е и на кого служи!
    Сега се изредиха всички да разказват скалъпени истории.
    Истината е : “ Мамо, аз се закачам, децата ме бият”!
    Писна ми от скапаняците на Борисов!

    10:30 10.09.2025

  • 4 Вярно

    3 1 Отговор
    Писна ни от скапаняците на Борисов и Нунчо

    10:35 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вечерен час трябва за децата

    4 0 Отговор
    В България. За каквото ни изнася сме либерална демокрация за каквото не ни изнася не сме. Редно ли е да има деца по среднощ по улиците. Разни деца тичат на клипа и прииждат от всякъде. В доста късен час.

    10:39 10.09.2025

  • 7 Всичко това е

    1 0 Отговор
    Защото никой не вярва на полиция и държавни органи ,компрометирани са

    10:42 10.09.2025

  • 8 Кит

    1 0 Отговор
    За пореден път новината е гарнирана с неясна снимка.
    Много по-ясното видео липсва.
    За пореден път...

    10:43 10.09.2025

  • 9 Димитров

    1 0 Отговор
    На тоя няма ли кой да му каже, че има записи и всичко се вижда. Правил се е на много вървежен и си е получил заслуженото. Всичко е ясно!

    10:43 10.09.2025

  • 10 То е ясно

    1 0 Отговор
    Засякъл е скоростта.

    10:43 10.09.2025

  • 11 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Хахахаха "не казвам че е карал с висока скорост, но според мен скоростта е висока"... Хахахаха. По-бели конци за шиене на истории не намерихте ли?!

    10:44 10.09.2025

  • 12 миме

    0 0 Отговор
    интересно ако куката беше ппдебейска подлога или ако го беха претрепали гат денкoff беше премиерче ко шеха да рИвЪт тогаз жълтопаветните

    10:45 10.09.2025

  • 13 100%

    0 0 Отговор
    Е прибирал някъв дан от някъде/някого

    10:46 10.09.2025

