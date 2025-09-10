Новини
Бориславова: Сарафов и Магдалинчев да отговорят защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона

10 Септември, 2025 11:31

„През изминалата седмица се проведе протест срещу безобразието в съдебната власт. Ярък символ на този протест е узурпирането на поста на главен прокурор от лицето Борислав Сарафов", каза още зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ

Бориславова: Сарафов и Магдалинчев да отговорят защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Настояваме Борислав Сарафов и Боян Магдалинчев да отговорят незабавно, не само пред Народно събрание, а пред цялото българско общество, защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона и кога Борислав Сарафов ще бъде сменен от поста на изпълняващ функциите на главен прокурор. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Лена Борислава, която прочете декларация от името на парламентарната група, предават от БТА.

До момента на смяната на Борислав Сарафов и Георги Чолаков от постовете, които незаконно заемат, всички техни актове следва да се считат за нищожни и едно правно нищо, каза Бориславова.

„През изминалата седмица се проведе протест срещу безобразието в съдебната власт. Протест срещу пълзящата диктатура, към която ни тласкат Борисов и Пеевски. Протест срещу политическите репресии. Ярък символ на този протест е узурпирането на поста на главен прокурор от лицето Борислав Сарафов. Това е въпрос, по който, освен „Продължаваме Промяната – Демократична България“, всички други мълчат. Мълчи мнозинството, оглушително е мълчанието и поведението и на министъра на правосъдието. Заедно с инициаторите на протеста от „Правосъдие за всеки“ подготвихме декларация, която да адресира този въпрос“, се отбелязва още в декларацията, прочетена от Бориславова.

„Приетата от това Народно събрание разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“, каза още народният представител.

Бориславова припомни, че шестте месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли 2025 г., преди повече от два месеца. „След тази дата, категорично следва да има ново лице, изпълняващо функциите главен прокурор до редовния избор на титуляр на поста. С други думи Сарафов, по закон, приет от това Народното събрание с огромно мнозинство, няма право да се изживява като изпълняващ функциите главен прокурор. Неочаквано за нас и недопустимо за правовата държава, каквато твърдим, че е България, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се обединиха около становището, че новата разпоредба не се отнася до заварени случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов, погазвайки Закона за нормативните актове и други закони в нашата държава“, посочи още Бориславова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 1 Отговор
    а могат ли да узурпират върховете на съдебната власт БЕЗ нарушение на закона (като вас)

    11:32 10.09.2025

  • 2 Абе

    9 3 Отговор
    Ми щот ти си узурпирала парапета.

    Коментиран от #3

    11:33 10.09.2025

  • 3 провинциалист

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    За разлика от "ринг момичетата", тя е "парапет момиче".

    Коментиран от #6

    11:35 10.09.2025

  • 4 Гост

    3 5 Отговор
    Деветото джудже сарафчо много иска да напусне, ама няма много желание, па и шардените не го пускат, иначе той много иска...

    11:38 10.09.2025

  • 5 Лена

    4 2 Отговор
    Искам и за мен корав и държелив член ! Която е узурпирала такъв не иска да го пуска , но съм съгласна поне на коалиция...

    11:40 10.09.2025

  • 6 Ах Ох

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Parapet girl, ахахахахахаааа 🤣🖕

    11:42 10.09.2025

  • 7 Тома

    4 1 Отговор
    Защото са стари милиционери от школата.Така са ги учили

    11:45 10.09.2025

  • 8 Кит

    9 2 Отговор
    Да напомня, това мустакато недоразумение и гологлавият набеден конституционалист бяха основните лица, които въпреки предупрежденията на юридическата общност, че ГП не трябва да се сменя преди да се промени законовата процедура, свалиха победоносно Гешев и инсталираха Сарафов. После обявиха това малоумие за един от върховете в съдебната им реформа!
    А сега Лена пищи като приклещена на парапет...
    Пореден пъпкодебарен цирк 😂😂😂

    11:47 10.09.2025

  • 9 Алексия

    5 3 Отговор
    Ако Киро се беше эадържал на поста сега Лена щеше да бъде на мястото на М.Филипова :-)))

    11:48 10.09.2025

  • 10 Няма ли

    7 2 Отговор
    най-после парапеткова да бъде осъдена? До кога ще се вее в парламента и ще плещи лъжи.

    Коментиран от #15

    11:53 10.09.2025

  • 11 кака ви Ленчи

    5 2 Отговор
    Хайде всички на таванчето да разпуснем дружно,че нещо съм напрегната.Керо не не го искам.Той вече е на ниво бачкатор.

    11:54 10.09.2025

  • 13 Мустакатата

    6 0 Отговор
    ПеПерастия е най-гнусното явление в българската политика

    12:08 10.09.2025

  • 14 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Ти пази парапета да не ти го "узурпират", че тогава си хептен зян ...

    12:13 10.09.2025

  • 15 питам си

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма ли":

    Даа, ама - не. Следвайки нейните думи - Парламентът също иизбра незаконно Министерски съвет, защото в гласовете "за" участваха депутати, които КС обяви за незаконно избрани. Нека се сетим и за онзи канадец, който попълни невярна декларация и като министър издаваше актове, които също са незаконосъобразни. Просто е - КОЙ спазва закона в тази държава????

    12:16 10.09.2025

  • 16 Фалшив герой

    0 0 Отговор
    Узурпират ,защото Бойко ги е покровителства.

    12:28 10.09.2025

