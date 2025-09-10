Новини
Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България

Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България

10 Септември, 2025 13:41 942 19

Георги Георгиев разкри сложна схема с фалшив договор и нарушения на длъжностни лица

Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи за развръзката на случай, свързан с опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от българо-френска мултинационална компания, която инвестира у нас повече от десетилетие и изгражда завод в Плевен за над 60 милиона евро. Фирмата дава работа на над 90 души.

„През юни компанията ни сезира със сигнал за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на средствата. Нашите действия – на правителството, институциите и съдебната система – в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери”, заяви министър Георгиев.

По думите му схемата е била изключително сложна. На 5 юни дружеството се оказва с блокирани 5 милиона лева поради заповед за незабавно изпълнение за задължение, за което твърди, че не знае, и за договор, който според тях никога не е бил подписван.

Случаят стига до Районния съд в Козлодуй, където след отвод на двама съдии трети магистрат издава заповед за незабавно изпълнение. Впоследствие, след нарушения и от страна на частен съдебен изпълнител, сумата е запорирана.

В резултат на проверките, разпоредени от Министерството на правосъдието, са установени нарушения на длъжностни лица. „Предлагам на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания – отнемане на правоспособността за срок от три години на помощник-нотариуса в София”, подчерта Георгиев.

Министърът уточни, че решението за конкретната санкция ще бъде взето от Нотариалната камара, но настоя, че действията на държавата са предотвратили сериозна щета за чуждестранния инвеститор.

„В крайна сметка сумата от 5 милиона лева беше освободена, а компанията може спокойно да продължи дейността си в България”, завърши Георгиев.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Всички честни инвеститори бягат от държавата на Мутрите

    Коментиран от #9, #12

    13:44 10.09.2025

  • 2 срамно правителство

    17 2 Отговор
    Само се чудя кой е по смешен - къдравата СЮ или този , и си мисля ,че е този защото цАлуваше ръката на капото в ефир !!

    Коментиран от #19

    13:44 10.09.2025

  • 3 Кога ще Предотвратите ?

    6 1 Отговор
    Кога ще Предотвратите ?

    Отнемането на помощите на Инвалидите !

    В България ?

    Коментиран от #5

    13:47 10.09.2025

  • 4 Пенсионер

    16 0 Отговор
    5 млн. "спасихте", но откраднахте 16 млрд. и заробихте внуците ни !

    13:49 10.09.2025

  • 5 Разкрит

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кога ще Предотвратите ?":

    Тежко е Вальо, тежко е твоето тегло.

    13:49 10.09.2025

  • 6 Силиций

    9 0 Отговор
    Еееххх,Жоре,Жоре,пак са изложихме пред чужденците....
    ,а можеше влашкия съд и да не работи за рекетьорите.нали?

    13:49 10.09.2025

  • 7 схемаджии

    8 2 Отговор
    Георгиев, то шефа ти изнесе с много по-прости схеми милиарди, пък Радев подарява милиони на ден на Боташ, пак добре че сте разкрили тази сложна финансова операция за 5 млн :)

    13:49 10.09.2025

  • 8 Сталин

    10 0 Отговор
    А сега трябва да арестувате съдията,ЧСИ то и нотариуса и да ги съдите за измама , затвора е до 5 години за измами,ако ли не подавай оставка и бегай в Израел при брадчедите

    13:51 10.09.2025

  • 9 оня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това че Дребни инвеститори бягат от БГ е добре,за да се освободи място за Колоса "Рейнметал".

    13:51 10.09.2025

  • 10 Попов

    9 1 Отговор
    Ковачки ощетява България с 600 млн. годишно - до кога ?
    Освен това трови българите от десетилетие и нищо не се предприема.

    13:52 10.09.2025

  • 11 Цвете

    8 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО. ТАКА СЕ ПРАВИ. ТЕЗИ " НОТАРИУСИ " ВЗЕХА ДА СЕ " САМОВНЕДРЯВЯТ " И РЕЗУЛТАТИТЕ СА НАЛИЦЕ. ЧРЕЗ ТЯХ ИМА МАСА ОТКРАДНАТИ АПАРТАМЕНТИ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА?! ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ МНОГО И НА ТЯХ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ОБЯСНЕНИЯ.

    13:53 10.09.2025

  • 12 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най-тежко наказание отнемане на правото за 3г.... за схема за 5млн.? Хахахахах


    Бате..... оставка съд и затвор ..... и бой за всички дето разпределяха и ядоха кюфтетата 35години

    13:57 10.09.2025

  • 13 Тома

    4 1 Отговор
    И гошо истината излезе от дупката да се похвали ама за крадците на милиарди нищо не казва

    13:57 10.09.2025

  • 14 Мазникът

    4 0 Отговор
    двуличен бил "предотвратил" и се завъзхвалявал.

    13:59 10.09.2025

  • 15 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Правителството си е на мястото, но нотариусите се изкушават от нотариуса.

    13:59 10.09.2025

  • 16 питам си

    1 0 Отговор
    А ще има правосъдие за пподлогите окичили 6 милиарда дълг за оръжия, които да харизваме на Покрайнината

    14:15 10.09.2025

  • 17 Чичи

    0 0 Отговор
    Тоя мyхльо пък какво точно е предотвратил?
    На баба си налъмите.
    Скрий се,чехльо

    14:18 10.09.2025

  • 18 Уаууууу

    0 0 Отговор
    Най-невероятното и тежко наказание - отнемане правомощия на помощник-нотариус за три години! Мъка, човекът гладен ще остане! А после, след като изтече наказанието?! Всичко по старому!

    14:18 10.09.2025

  • 19 Съгласен съм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "срамно правителство":

    А още по срамно нещо е простата и крадлива Тиква Борисов, който в продължение на тринадесет години като министър председател ни срамеше пред света.

    14:19 10.09.2025

