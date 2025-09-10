Новини
България »
Министър Дилов: Работим активно за насърчаване на износа към алтернативни пазари

Министър Дилов: Работим активно за насърчаване на износа към алтернативни пазари

10 Септември, 2025 15:06 437 7

  • петър дилов-
  • износ-
  • алтернативни пазари

По думите му изчисленият пряк ефект от Министерството на икономиката и индустрията възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да възлезе на 158 млн. евро

Министър Дилов: Работим активно за насърчаване на износа към алтернативни пазари - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Насърчаването на износа към алтернативни пазари в и извън Европа, възползвайки се и от сключените или подготвяни търговски споразумения на ЕС с трети страни, засилване на ролята на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) за откриване на нови възможности, както и подготовката на финансови инструменти от Агенцията за експортно застраховане (БАЕЗ) за подкрепа на износителите са сред мерките за подкрепа на българските компании, по които работим във връзка с въведените мита за европейски стоки от САЩ. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на изслушване в Комисия по икономическа политика и иновации в Народно събрание, където отговори на въпроси, свързани с приоритетите на Министерството на икономиката и индустрията за запазването на конкурентоспособността на българската икономика, в контекста на въведените мита за европейски стоки и подкрепата за българския бизнес. В изслушването участие взе и заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова.

В отговор на въпрос относно политиката на министерството за справяне с ефектите от въведените мита, министър Дилов посочи, че още през април е стартирала работата по оценяване на преките и косвени ефекти, в сътрудничество с Икономическия институт на Българска академия на науките.

По думите му изчисленият пряк ефект от Министерството на икономиката и индустрията възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да възлезе на 158 млн. евро.

Икономическият министър изтъкна и значението на двустранните междуправителствени комисии, които министерството провежда за откриване на нови възможности пред българските износители. Министър Дилов посочи, че вече са проведени редица такива, и определи комисиите като един от най-добрите инструменти за насърчаване на търговията на български стоки в чужбина.

На въпрос относно подготвяният джойнт-венчър с „Райнметал“ Дилов посочи, че преговорите са в напреднал етап. „Ще можем да участваме в доставките на НАТО и в превъоръжаването на партньорите. Не просто ще се запазят работните места в отбранителната индустрия, но и ще се разширят“, обясни министърът.

Той подчерта, че се очаква голяма част от продукцията да бъде предназначена за износ към страните от ЕС и НАТО. „Ще можем да произвеждаме нещо, което досега не сме могли”, подчерта Дилов.

По думите му се работи активно в контекста на превъоръжаването на ЕС, всички проекти и договорите, по които се работи ще бъдат с клауза за индустриално сътрудничество, така че цялата ни отбранителна индустрия да се възползва и да участва в бъдещите проекти и да генерира приходи.

Той потвърди и ангажимента на правителството да запази съществуващите и да увеличи работните места във ВМЗ-Сопот със създаването на съвместното дружество. „Над 70 хил. души работят в момента в отбранителната индустрия у нас, като 5 хил. от тях във BM3“, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тази година най големия спад на промишленото производство е в Хърватия и България.

    15:08 10.09.2025

  • 2 Ежко Бежко

    6 0 Отговор
    Ама моля ви се. Никакви алтернативни пазари. Тук в БРИКС хич не сте ни нужни. Целувайте си ценностите там в европа.

    15:18 10.09.2025

  • 3 кастроли

    5 0 Отговор
    Приказките от стола -Дрън-дрън не са работа. Работим,когато вземем мотиката и лопатата,копаем и обръщаме в градината. Като питаш двама,които си приказват,какво правят,те ти казват:-Работим,бе!

    15:25 10.09.2025

  • 4 Петър

    5 0 Отговор
    Дилов е един от най некадърните министри на икономиката за последните 30 години.

    15:34 10.09.2025

  • 5 глоги

    2 0 Отговор
    най-некадърните....ПИШИ С ТИРЕНЦЕ!

    15:39 10.09.2025

  • 6 Изнасяите

    2 0 Отговор
    за САЩ, какъв ви е проблема? Нали не сте в списъка с неприятелски държави.

    15:41 10.09.2025

  • 7 Мими

    3 0 Отговор
    Ха-ха, алтернативни пазари щял да дири този, ще изнасяме барут за Африка.

    15:42 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове