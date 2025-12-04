Дилов: Египет е ключов партньор на България

Египет е ключов и стратегически партньор на България в региона на Близкия изток и Северна Африка. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който проведе срещи с вицепремиера и министър на транспорта и индустрията на Египет Камел ал Уазир, координиращ дейността на всички министерства с икономически ресори и министъра на отбраната и военното производство ген. Абдул Маджид Сакр.
По време на срещите в Кайро бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на индустриалното сътрудничеството в редица сфери от взаимен интерес, като автомобилен сектор, отбранителна индустрия и транспорт.
На тях бе изтъкнато, че през 2026 г. България и Египет отбелязват 100 години от установяването на дипломатическите си отношения – партньорство, което през последните десетилетия се е утвърдило като стратегически приоритет и за двете държави.
"Египет е най-големият търговски партньор на страната ни в региона на Близкия изток и Африка", подчерта министър Дилов.
На срещите бе посочено, че икономическите отношения между двете страни през последните години придобиват все по-активен характер, като се развиват върху стабилна основа.
По време на срещата с министъра на отбраната и военното производство на Египет ген. Сакр бе посочено, че се наблюдава значителен ръст в двустранната търговия с отбранителни продукти.
Беше обсъдена и възможността за засилване на сътрудничеството в редица области на военното производство между двете страни, трансфер на технологии и експертиза.
Министър Сакр посочи, че България е приятелска страна, и че Египет цени доброто сътрудничество.
Двустранната среща се проведе на Международното изложение за отбранителна промишленост „EDEX 2025“, на което през тази година участват 10 български компании от отбранителната индустрия.
Министър Дилов поздрави египетския министър за добрата организация на "EDEX 2025" и го покани да посети Международното изложение за отбранителна техника и услуги "Хемус" , което ще се проведе в Пловдив в периода 03-06 юни в Пловдив.
На срещите участва и посланикът на България в Египет Деян Катрачев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбира се че е ключов
Коментиран от #9
15:46 04.12.2025
2 честен ционист
15:48 04.12.2025
3 побърканяк
15:49 04.12.2025
4 Гориил
15:52 04.12.2025
5 хаберих
- Бе ,ти видя ли Цанко ,какво плашило си е сложил на нивата?
- Какво?! - любопитства другият.
- Толкоз е страшно - отвръща първият - чи в момента гаргити връщат зърното от миналата година!
15:57 04.12.2025
6 000
16:19 04.12.2025
7 Какво ще внасяме от Египет,
Коментиран от #8
16:29 04.12.2025
8 оня с коня
До коментар #7 от "Какво ще внасяме от Египет,":За да внасяш каквото и да е,трябва да имаш Пари с които да платиш,те пък идват от това което си изнесъл и продал.Какво е Египет?Ами това е една огромна Страна - около 10 пъти по-голяма от БГ и с население 80 Милиона.Разчита на износ както на Нефт и Газ /изключително голими Залежи/,така и на Туризъм ,така и на износ на Памук.Със какво е интересен Египет за Нас?Ами точно със Многомилионното си население което иска да Яде,като традиционно Държавата внася Огромни количества Зърно.Вярно е че русия се е Закърточила на тоя Зърнен пазар и изнася здраво,но Ние също имаме Позиции и тенденцията е да ги разширяваме.А че ще им продаваме Оръжие на Поразия - няма съмнение,затова и Връзките ни с Египет са значително важни за България.
16:52 04.12.2025
9 разбира се
До коментар #1 от "Разбира се че е ключов":Радев затова ли беше там? По принцип Радев където отиде, след него идват у нас лошите договори. Един пример само с Боташ. Да видим от тук какво ще изскочи
17:15 04.12.2025